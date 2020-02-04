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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 5430543154325433 Додано: Сер 05 лют, 2020 07:22 Starikan написав: shapo написав: Starikan написав: Я же противник избрания Квартала-95 на руководство страной, поэтому мне и нравится Я же противник избрания Квартала-95 на руководство страной, поэтому мне и нравится

Я тоже не поклонник их творчества, но ещё 5 лет терпеть Порошенко не хотел как и 73%.

Поэтому и проголосовал за него во втором туре как президента, но не его партию в надежде "А вдруг...".

Пока похоже что ошибся, хотя если бы не пошёл вообще голосовать результат был бы тот же Я тоже не поклонник их творчества, но ещё 5 лет терпеть Порошенко не хотел как и 73%.Поэтому и проголосовал за него во втором туре как президента, но не его партию в надежде "А вдруг...".Пока похоже что ошибся, хотя если бы не пошёл вообще голосовать результат был бы тот же

Квартал-95 - исключительно продукт шоу- и интернет-технологий перед выборами.

Лично я - консерватор, принцип "а вдруг" - это не моё. Тем более, что я не из числа "отчаявшихся и уставших" (с) и тем более не их защитник (поэтому в депутаты не гожусь )



Могла быть ЮВТ, но она изрядно подпортила свой имидж появлением на креслице на майдане.

У антимайдановцев - самим появлением, у сторонников Майдана - попыткой примазаться. А так у нее было всё в порядке - при ее премьерстве жилось неплохо, перешла в оппозицию к ПАПе, социалистка.



Но эта тема уже исчерпана. Квартал-95 - исключительно продукт шоу- и интернет-технологий перед выборами.Лично я - консерватор, принцип "а вдруг" - это не моё. Тем более, что я не из числа "отчаявшихся и уставших" (с) и тем более не их защитник (поэтому в депутаты не гожусьМогла быть ЮВТ, но она изрядно подпортила свой имидж появлением на креслице на майдане.У антимайдановцев - самим появлением, у сторонников Майдана - попыткой примазаться. А так у нее было всё в порядке - при ее премьерстве жилось неплохо, перешла в оппозицию к ПАПе, социалистка.Но эта тема уже исчерпана.



1) Грамотная раскрутка - современная технология, в ней ничего плохого нет. Всё равно на выборах покупается кот в мешке при любой политрекламе, древней или современной.

2) Утверждать что при ЮВТ жилось неплохо, значит, полностью игнорировать внешние обстоятельства. Ющенко этот псевдо-подьем тоже приписывает себе забывая упомянуть что это всего-навсего приход спекулятивных денег в страну который закончился с началом мирового кризиса 2008г

3) ЮВТ при всем казалось бы многолетнем опыте в политике зачастую ведёт себя как начинающая попадая впросак - от нелепых нарядов раздражающих слабую половину Украины до хихикания при Путине.

Но, самое главное, это отсутствие у неё каких-либо принципов при которых она идёт на самые невероятные союзы во имя достижения власти и, как следствие, неразборчивость в кадрах. Ведь практически все негодяи украинской политики прошли через её партию.

Поэтому не понимаю как можно не видеть очевидных вещей, продолжать за неё голосовать и считать что это лучший вариант чем "А вдруг..." 1) Грамотная раскрутка - современная технология, в ней ничего плохого нет. Всё равно на выборах покупается кот в мешке при любой политрекламе, древней или современной.2) Утверждать что при ЮВТ жилось неплохо, значит, полностью игнорировать внешние обстоятельства. Ющенко этот псевдо-подьем тоже приписывает себе забывая упомянуть что это всего-навсего приход спекулятивных денег в страну который закончился с началом мирового кризиса 2008г3) ЮВТ при всем казалось бы многолетнем опыте в политике зачастую ведёт себя как начинающая попадая впросак - от нелепых нарядов раздражающих слабую половину Украины до хихикания при Путине.Но, самое главное, это отсутствие у неё каких-либо принципов при которых она идёт на самые невероятные союзы во имя достижения власти и, как следствие, неразборчивость в кадрах. Ведь практически все негодяи украинской политики прошли через её партию.Поэтому не понимаю как можно не видеть очевидных вещей, продолжать за неё голосовать и считать что это лучший вариант чем "А вдруг..." Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 2796 З нами з: 29.05.18 Подякував: 88 раз. Подякували: 574 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 05 лют, 2020 07:28 ЛАД написав: shapo

В целом за пост

Только небольшое уточнение. За "мы", "подведем итоги" и т.п. предъявлять претензии не стоит - это достаточно принятая форма, к примеру, в научных статьях, "якать" не принято.

В целом за пост viewtopic.php?p=4862203#p4862203 "+".Только небольшое уточнение. За "мы", "подведем итоги" и т.п. предъявлять претензии не стоит - это достаточно принятая форма, к примеру, в научных статьях, "якать" не принято.



Наверное, меня неправильно учили в аспирантуре, но я всегда считал что нужно чётко указывать кому принадлежит результат. И местоимение "мы" отличается от безличной формы относящийся к прошлому коллективному результату Наверное, меня неправильно учили в аспирантуре, но я всегда считал что нужно чётко указывать кому принадлежит результат. И местоимение "мы" отличается от безличной формы относящийся к прошлому коллективному результату Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 2796 З нами з: 29.05.18 Подякував: 88 раз. Подякували: 574 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 05 лют, 2020 07:32 freeze написав: Starikan написав: Президентська партія "Слуга народу" продовжує користуватися найбільшою підтримкою в українському суспільстві.



Джерело: Дослідження проведене Соціологічною групою "Рейтинг" 22-26 січня 2020 року



Деталі: Згідно з опитуванням, рейтинг політичних сил очолює партія "Слуга народу" із 42,2% підтримки серед тих, хто визначився та має намір голосувати. На другому місці партія "Опозиційна платформа – За життя" – 13,5%. "Європейська солідарність" Петра Порошенка третя – 9,5%. "Батьківщина" четверта – 8,1%.

https://www.pravda.com.ua/news/2020/02/4/7239376/



Нарід всё еще полон надежд. Президентська партія "Слуга народу" продовжує користуватися найбільшою підтримкою в українському суспільстві.Джерело: Дослідження проведене Соціологічною групою "Рейтинг" 22-26 січня 2020 рокуДеталі: Згідно з опитуванням, рейтинг політичних сил очолює партія "Слуга народу" із 42,2% підтримки серед тих, хто визначився та має намір голосувати. На другому місці партія "Опозиційна платформа – За життя" – 13,5%. "Європейська солідарність" Петра Порошенка третя – 9,5%. "Батьківщина" четверта – 8,1%.Нарід всё еще полон надежд.



Мне кажется сомнительными данные Слуги народа. Если в период парламентской компании, я знал лично очень многих, кто поддерживал Слугу народа, то сейчас абсолютно все поменяли свое мнение. Причем это разные люди от продавцов до весьма небедных людей. Все поменяли, а рейтинг доверия соцконтор якобы не поменялся.

Понятно, что личное общение это песчинка в рамках страны, но это настроение разных слоев общества.

Думаю, соцконторы бабки рубят, тем более достоверно проверить их данные выборами в ближайшее время невозможно. Мне кажется сомнительными данные Слуги народа. Если в период парламентской компании, я знал лично очень многих, кто поддерживал Слугу народа, то сейчас абсолютно все поменяли свое мнение. Причем это разные люди от продавцов до весьма небедных людей. Все поменяли, а рейтинг доверия соцконтор якобы не поменялся.Понятно, что личное общение это песчинка в рамках страны, но это настроение разных слоев общества.Думаю, соцконторы бабки рубят, тем более достоверно проверить их данные выборами в ближайшее время невозможно.

И у меня такое же ощущение.

Похоже, социология стала окончательно продажной девкой капитализма, и не только в Украине, а и в США И у меня такое же ощущение.Похоже, социология стала окончательно продажной девкой капитализма, и не только в Украине, а и в США Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 2796 З нами з: 29.05.18 Подякував: 88 раз. Подякували: 574 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 5430543154325433 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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