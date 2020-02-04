Форуми / Казна: бюджет, податки,

пенсійний фонд та інше / Макроекономіка України.

Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

тему Відповісти

на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 5430543154325433 Додано: Сер 05 лют, 2020 07:22 Starikan написав: shapo написав: Starikan написав: Я же противник избрания Квартала-95 на руководство страной, поэтому мне и нравится Я же противник избрания Квартала-95 на руководство страной, поэтому мне и нравится

Я тоже не поклонник их творчества, но ещё 5 лет терпеть Порошенко не хотел как и 73%.

Поэтому и проголосовал за него во втором туре как президента, но не его партию в надежде "А вдруг...".

Пока похоже что ошибся, хотя если бы не пошёл вообще голосовать результат был бы тот же Я тоже не поклонник их творчества, но ещё 5 лет терпеть Порошенко не хотел как и 73%.Поэтому и проголосовал за него во втором туре как президента, но не его партию в надежде "А вдруг...".Пока похоже что ошибся, хотя если бы не пошёл вообще голосовать результат был бы тот же

Квартал-95 - исключительно продукт шоу- и интернет-технологий перед выборами.

Лично я - консерватор, принцип "а вдруг" - это не моё. Тем более, что я не из числа "отчаявшихся и уставших" (с) и тем более не их защитник (поэтому в депутаты не гожусь )



Могла быть ЮВТ, но она изрядно подпортила свой имидж появлением на креслице на майдане.

У антимайдановцев - самим появлением, у сторонников Майдана - попыткой примазаться. А так у нее было всё в порядке - при ее премьерстве жилось неплохо, перешла в оппозицию к ПАПе, социалистка.



Но эта тема уже исчерпана. Квартал-95 - исключительно продукт шоу- и интернет-технологий перед выборами.Лично я - консерватор, принцип "а вдруг" - это не моё. Тем более, что я не из числа "отчаявшихся и уставших" (с) и тем более не их защитник (поэтому в депутаты не гожусьМогла быть ЮВТ, но она изрядно подпортила свой имидж появлением на креслице на майдане.У антимайдановцев - самим появлением, у сторонников Майдана - попыткой примазаться. А так у нее было всё в порядке - при ее премьерстве жилось неплохо, перешла в оппозицию к ПАПе, социалистка.Но эта тема уже исчерпана.



1) Грамотная раскрутка - современная технология, в ней ничего плохого нет. Всё равно на выборах покупается кот в мешке при любой политрекламе, древней или современной.

2) Утверждать что при ЮВТ жилось неплохо, значит, полностью игнорировать внешние обстоятельства. Ющенко этот псевдо-подьем тоже приписывает себе забывая упомянуть что это всего-навсего приход спекулятивных денег в страну который закончился с началом мирового кризиса 2008г

3) ЮВТ при всем казалось бы многолетнем опыте в политике зачастую ведёт себя как начинающая попадая впросак - от нелепых нарядов раздражающих слабую половину Украины до хихикания при Путине.

Но, самое главное, это отсутствие у неё каких-либо принципов при которых она идёт на самые невероятные союзы во имя достижения власти и, как следствие, неразборчивость в кадрах. Ведь практически все негодяи украинской политики прошли через её партию.

Поэтому не понимаю как можно не видеть очевидных вещей, продолжать за неё голосовать и считать что это лучший вариант чем "А вдруг..." 1) Грамотная раскрутка - современная технология, в ней ничего плохого нет. Всё равно на выборах покупается кот в мешке при любой политрекламе, древней или современной.2) Утверждать что при ЮВТ жилось неплохо, значит, полностью игнорировать внешние обстоятельства. Ющенко этот псевдо-подьем тоже приписывает себе забывая упомянуть что это всего-навсего приход спекулятивных денег в страну который закончился с началом мирового кризиса 2008г3) ЮВТ при всем казалось бы многолетнем опыте в политике зачастую ведёт себя как начинающая попадая впросак - от нелепых нарядов раздражающих слабую половину Украины до хихикания при Путине.Но, самое главное, это отсутствие у неё каких-либо принципов при которых она идёт на самые невероятные союзы во имя достижения власти и, как следствие, неразборчивость в кадрах. Ведь практически все негодяи украинской политики прошли через её партию.Поэтому не понимаю как можно не видеть очевидных вещей, продолжать за неё голосовать и считать что это лучший вариант чем "А вдруг..." Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 2796 З нами з: 29.05.18 Подякував: 88 раз. Подякували: 574 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 05 лют, 2020 07:28 ЛАД написав: shapo

В целом за пост

Только небольшое уточнение. За "мы", "подведем итоги" и т.п. предъявлять претензии не стоит - это достаточно принятая форма, к примеру, в научных статьях, "якать" не принято.

В целом за пост viewtopic.php?p=4862203#p4862203 "+".Только небольшое уточнение. За "мы", "подведем итоги" и т.п. предъявлять претензии не стоит - это достаточно принятая форма, к примеру, в научных статьях, "якать" не принято.



Наверное, меня неправильно учили в аспирантуре, но я всегда считал что нужно чётко указывать кому принадлежит результат. И местоимение "мы" отличается от безличной формы относящийся к прошлому коллективному результату Наверное, меня неправильно учили в аспирантуре, но я всегда считал что нужно чётко указывать кому принадлежит результат. И местоимение "мы" отличается от безличной формы относящийся к прошлому коллективному результату Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 2796 З нами з: 29.05.18 Подякував: 88 раз. Подякували: 574 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 05 лют, 2020 07:32 freeze написав: Starikan написав: Президентська партія "Слуга народу" продовжує користуватися найбільшою підтримкою в українському суспільстві.



Джерело: Дослідження проведене Соціологічною групою "Рейтинг" 22-26 січня 2020 року



Деталі: Згідно з опитуванням, рейтинг політичних сил очолює партія "Слуга народу" із 42,2% підтримки серед тих, хто визначився та має намір голосувати. На другому місці партія "Опозиційна платформа – За життя" – 13,5%. "Європейська солідарність" Петра Порошенка третя – 9,5%. "Батьківщина" четверта – 8,1%.

https://www.pravda.com.ua/news/2020/02/4/7239376/



Нарід всё еще полон надежд. Президентська партія "Слуга народу" продовжує користуватися найбільшою підтримкою в українському суспільстві.Джерело: Дослідження проведене Соціологічною групою "Рейтинг" 22-26 січня 2020 рокуДеталі: Згідно з опитуванням, рейтинг політичних сил очолює партія "Слуга народу" із 42,2% підтримки серед тих, хто визначився та має намір голосувати. На другому місці партія "Опозиційна платформа – За життя" – 13,5%. "Європейська солідарність" Петра Порошенка третя – 9,5%. "Батьківщина" четверта – 8,1%.Нарід всё еще полон надежд.



Мне кажется сомнительными данные Слуги народа. Если в период парламентской компании, я знал лично очень многих, кто поддерживал Слугу народа, то сейчас абсолютно все поменяли свое мнение. Причем это разные люди от продавцов до весьма небедных людей. Все поменяли, а рейтинг доверия соцконтор якобы не поменялся.

Понятно, что личное общение это песчинка в рамках страны, но это настроение разных слоев общества.

Думаю, соцконторы бабки рубят, тем более достоверно проверить их данные выборами в ближайшее время невозможно. Мне кажется сомнительными данные Слуги народа. Если в период парламентской компании, я знал лично очень многих, кто поддерживал Слугу народа, то сейчас абсолютно все поменяли свое мнение. Причем это разные люди от продавцов до весьма небедных людей. Все поменяли, а рейтинг доверия соцконтор якобы не поменялся.Понятно, что личное общение это песчинка в рамках страны, но это настроение разных слоев общества.Думаю, соцконторы бабки рубят, тем более достоверно проверить их данные выборами в ближайшее время невозможно.

И у меня такое же ощущение.

Похоже, социология стала окончательно продажной девкой капитализма, и не только в Украине, а и в США И у меня такое же ощущение.Похоже, социология стала окончательно продажной девкой капитализма, и не только в Украине, а и в США Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 2796 З нами з: 29.05.18 Подякував: 88 раз. Подякували: 574 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 05 лют, 2020 09:41 Про милосердя shapo написав: Во-первых,отряды Бандеры и Коновальца , дивизией СС Галичина,вспомогательной полицией и просто львовянами уничтожали евреев Украины с 30 июня 1941г.

Во-первых,отряды Бандеры и Коновальца , дивизией СС Галичина,вспомогательной полицией и просто львовянами уничтожали евреев Украины с 30 июня 1941г.

Вже Будівельнику казав і Вам повторю, що головна помилка у будь яких судженнях - узагальнення. Звідси й не правильна розстановка акцентів і не правильні висновки.



Вбивають лише вбивці, що мають конкретні імена та прізвища, а не цілий народ, чи мешканці певного міста всі разом. Вбивця може бути будь якої національності. Завжди треба пам'ятати, що світ не чорно-білий. Є полутона. Будь який мікро або макроколектив - це зріз суспільства. А в цьому суспільстві є різні люди: добрі, злі, брехливі, відверті, вбивці, крадії, милосердні, добрі, різні.



Козак-характерник написав: – Они [Комитет Яд ва-Шем] его не признают, потому что он благословил дивизию СС-Галичина(спірне твердження ). Это правда, что он её благословил. Но они не уничтожали евреев. Были наши люди, работавшие в полиции. Были садисты. Нельзя сказать, что все были ангелами. Но митрополит Шептицкий этого не благословил и написал то славное письмо: «Не убий». В котором предостерегает против братоубийственной активности, а также против уничтожения невинных людей. Есть много евреев за то, чтобы его провозгласить Праведником Мира. К примеру, Адам Ротфельд, экс-министр иностранных дел Польши. Я, когда был более подвижным, встречал евреев в Англии, Польше, Украине: людей, которые «за».

– Они [Комитет Яд ва-Шем] его не признают, потому что он благословил дивизию СС-Галичина(спірне твердження). Это правда, что он её благословил. Но они не уничтожали евреев. Были наши люди, работавшие в полиции. Были садисты. Нельзя сказать, что все были ангелами. Но митрополит Шептицкий этого не благословил и написал то славное письмо: «Не убий». В котором предостерегает против братоубийственной активности, а также против уничтожения невинных людей. Есть много евреев за то, чтобы его провозгласить Праведником Мира. К примеру, Адам Ротфельд, экс-министр иностранных дел Польши. Я, когда был более подвижным, встречал евреев в Англии, Польше, Украине: людей, которые «за».



Гріх він сидить в конкретній людині. Гріх походить з серця. А мазати однією фарбою всіх, це не правильно. Із узагальненнь формуються стереотипи, що не завжди відповідають дійсності. Наприклад, не правильно казати, що вбивали німці, під час Другої світової війни, бо вбивали нацисти. І тому подібне... Термінологія дуже важлива.



Щоб розбавити чорно-білу картину іншими фарбами, подивимося й на інших українців, що рятували, а не вбивали. Свіжак.





У середу, 5 лютого, в приміщенні Палацу Потоцьких у Львові вшанують шість родин зі Львова, Львівської, Волинської та Рівненської областей, які рятували життя євреїв під час Голокосту, повідомляє Zbruc.



Церемонію вшанування родин, визнаних Праведниками народів світу, проведуть посольство Держави Ізраїль в Україні разом із Львівською міською радою. Звання Праведників народів світу буде присвоєно:



Коцюбайлу Пилипу і Теклі та їхнім синам Олександру та Андрію (посмертно) за порятунок Фані Бас-Розенберг. Нагороду отримає онука Пилипа та Теклі Любов Границька, мешканка села Обарів Рівненської області.



Григорію Сороці (посмертно) за порятунок родини Хагер. Нагороду отримає його син Іван Сорока, мешканець с. Карпатське Львівської області. На церемонії будуть також присутні нащадки родини Хагер – пан Йосі Канер та його родина, які приїдуть з Ізраїлю.



Тадеушу Млодницькому (посмертно) за порятунок Мордехая Саурхафта, втікача з Янівського гетто у Львові. Нагороду отримає його донька пані Станіслава Христофорова, мешканка Львова.



Стеців Лаврентію та Ганні й Івану Федів (посмертно) за порятунок родини Ейс. Нагороду отримають онуки Івана Федіва пані Стефанія Гундер, пан Мирослав Хом’як та пані Оксана Лужецька, мешканці міста Дрогобича та села Монастир-Лишнянський Дрогобицького району, а також онука Лаврентія та Ганни Стеців пані Оксана Ярущинська, мешканка села Монастир-Лишнянський Дрогобицького району.



На церемонії будуть також присутні пані Мая Ліс-Турлейська, врятована родинами Федів та Стеців, і її син Марек Турлейський, які приїдуть з Польщі.



Лукії Бойко (посмертно) за порятунок Мані Гольдапель-Лейфер. Нагороду отримає онука Лукії пані Любов Бойко, мешканка села Маркостав Волинської області. На церемонії будуть також присутні пан Сідней та пан Девід Лейфери, сини Мані Лейфер, що приїдуть з США. Вже Будівельнику казав і Вам повторю, що головна помилка у будь яких судженнях - узагальнення. Звідси й не правильна розстановка акцентів і не правильні висновки.Вбивають лише вбивці, що мають конкретні імена та прізвища, а не цілий народ, чи мешканці певного міста всі разом. Вбивця може бути будь якої національності. Завжди треба пам'ятати, що світ не чорно-білий. Є полутона. Будь який мікро або макроколектив - це зріз суспільства. А в цьому суспільстві є різні люди: добрі, злі, брехливі, відверті, вбивці, крадії, милосердні, добрі, різні.Гріх він сидить в конкретній людині. Гріх походить з серця. А мазати однією фарбою всіх, це не правильно. Із узагальненнь формуються стереотипи, що не завжди відповідають дійсності. Наприклад, не правильно казати, що вбивали німці, під час Другої світової війни, бо вбивали нацисти. І тому подібне... Термінологія дуже важлива.Щоб розбавити чорно-білу картину іншими фарбами, подивимося й на інших українців, що рятували, а не вбивали.Свіжак.У середу, 5 лютого, в приміщенні Палацу Потоцьких у Львові вшанують шість родин зі Львова, Львівської, Волинської та Рівненської областей, які рятували життя євреїв під час Голокосту, повідомляє Zbruc.Церемонію вшанування родин, визнаних Праведниками народів світу, проведуть посольство Держави Ізраїль в Україні разом із Львівською міською радою. Звання Праведників народів світу буде присвоєно:Коцюбайлу Пилипу і Теклі та їхнім синам Олександру та Андрію (посмертно) за порятунок Фані Бас-Розенберг. Нагороду отримає онука Пилипа та Теклі Любов Границька, мешканка села Обарів Рівненської області.Григорію Сороці (посмертно) за порятунок родини Хагер. Нагороду отримає його син Іван Сорока, мешканець с. Карпатське Львівської області. На церемонії будуть також присутні нащадки родини Хагер – пан Йосі Канер та його родина, які приїдуть з Ізраїлю.Тадеушу Млодницькому (посмертно) за порятунок Мордехая Саурхафта, втікача з Янівського гетто у Львові. Нагороду отримає його донька пані Станіслава Христофорова, мешканка Львова.Стеців Лаврентію та Ганні й Івану Федів (посмертно) за порятунок родини Ейс. Нагороду отримають онуки Івана Федіва пані Стефанія Гундер, пан Мирослав Хом’як та пані Оксана Лужецька, мешканці міста Дрогобича та села Монастир-Лишнянський Дрогобицького району, а також онука Лаврентія та Ганни Стеців пані Оксана Ярущинська, мешканка села Монастир-Лишнянський Дрогобицького району.На церемонії будуть також присутні пані Мая Ліс-Турлейська, врятована родинами Федів та Стеців, і її син Марек Турлейський, які приїдуть з Польщі.Лукії Бойко (посмертно) за порятунок Мані Гольдапель-Лейфер. Нагороду отримає онука Лукії пані Любов Бойко, мешканка села Маркостав Волинської області. На церемонії будуть також присутні пан Сідней та пан Девід Лейфери, сини Мані Лейфер, що приїдуть з США. Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою. Козак-характерник 2

Повідомлень: 27507 З нами з: 09.10.12 Подякував: 1902 раз. Подякували: 2081 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 5430543154325433 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Ірина_, Модератор Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гістьМодератори: ТупУм