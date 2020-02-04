Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
shapo написав:Во-первых,отряды Бандеры и Коновальца , дивизией СС Галичина,вспомогательной полицией и просто львовянами уничтожали евреев Украины с 30 июня 1941г.
Вже Будівельнику казав і Вам повторю, що головна помилка у будь яких судженнях - узагальнення. Звідси й не правильна розстановка акцентів і не правильні висновки.
Вбивають лише вбивці, що мають конкретні імена та прізвища, а не цілий народ, чи мешканці певного міста всі разом. Вбивця може бути будь якої національності. Завжди треба пам'ятати, що світ не чорно-білий. Є полутона. Будь який мікро або макроколектив - це зріз суспільства. А в цьому суспільстві є різні люди: добрі, злі, брехливі, відверті, вбивці, крадії, милосердні, добрі, різні. ...........
Отряды Бандеры и Коновальца это не украинский народ, а всё же только малая его часть. В 20 веке есть опыт признания преступными организаций, а не отдельных людей.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala. Yuri_T, Вася - бан.
shapo написав:Во-первых,отряды Бандеры и Коновальца , дивизией СС Галичина,вспомогательной полицией и просто львовянами уничтожали евреев Украины с 30 июня 1941г.
Вже Будівельнику казав і Вам повторю, що головна помилка у будь яких судженнях - узагальнення. Звідси й не правильна розстановка акцентів і не правильні висновки.
Вбивають лише вбивці, що мають конкретні імена та прізвища, а не цілий народ, чи мешканці певного міста всі разом. Вбивця може бути будь якої національності. Завжди треба пам'ятати, що світ не чорно-білий. Є полутона. Будь який мікро або макроколектив - це зріз суспільства. А в цьому суспільстві є різні люди: добрі, злі, брехливі, відверті, вбивці, крадії, милосердні, добрі, різні. ...........
Отряды Бандеры и Коновальца это не украинский народ, а всё же только малая его часть. В 20 веке есть опыт признания преступными организаций, а не отдельных людей.
Я про те саме і кажу. По частині чогось не можна судити про ціле. Просто там в одній строці йшов перелік, виділив червоним зверху в пості shapo , як щось начебто монолітне. А то є різні організації. Сам повстанський рух, діяльність УПА мали декілька течій, наприклад бандерівці і мельниківці і цим не обмежувався. Це предмет наукового дослідження і фахової дискусії окремої. Плюс до переліку організацій і їх лідерів було додано "просто львовянами"...В цьому контексті це все сприймається однією строкою як узагальнення. Які саме львів'яне? Всі? Частина? Адже всі різні...Тому треба бути обережнішими у оцінках і характеристиках, побудованих на узагальненнях. Якщо хочете подискутувати про повстанський рух і кожну течію окремо, можемо побалакати детальніше... Впевнений, що й там багато стереотипів у сприйнятті тих, хто навчався в радянські часи. Коротко, повстанський рух - це продовження національно-визвольних змагань українського народу. Методи досягнення незалежності і погляди на майбутнє в цих організаціях були в дусі тогочасних європейських практик. І колоборація теж. Але в цілому - це борці за незалежність України. Шана їм!
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Щось схоже у Вас таки якісь проблеми все-таки - тому і якісь такі судження ... Якось навчання в аспірантурі та будова слабо стикуються - навіть рознесені в часі на десятки років ...
Завжди треба залишати собі та іншим право на помилку. Не треба бути категоричним в судженнях. Адже ніхто не знає істини. Лише Бог. Він і є Істиною. І усілякі намаганя людини знайти якусь іншу істину, крім тієї, що дана в Заповідях - гординя. Відкинувши Бога зі свого життя, будуючи своє життя по своєму, людина впадає в гріх гордині. З цього почалося перше гріхопадіння янголів і поява диявола. А потім той диявол, заздрячи, що Бог любить людей, спокусив Єву, а та Адаму яблучко дала скуштувати... З тих пір і маємося всі, страждаємо, війни, хвороби. Шукаємо втрачений Рай. На всіх нас первородний гріх.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Starikan написав:Кот в мешке - это скорее исключение, чем правило. Как правило, избирают людей с политическим опытом, а не певцов и комиков прямо с подмостков. Но нарід же отчаялся (с)...
Ничего подобного. Это современный тренд прихода в политику по всему миру несистемных людей. Чем так уж Трамп сильно отличается от Зеленского, такой же же менеджер в недвижимости,ТВ, учебных курсах не имевший никакого отношения к политике. Видимо,люди интуитивно понимают, а до политического истеблишмента до сих пор не доходит что мир слишком быстро меняется чтобы продолжать жить по старым клише и мифам освященным в университетах где оседают такие же отставшие от реальной жизни профессора.
Мне это можете не объяснять, а 99% нарiда слыхом не слыхивала о каких-то "спекулятивных деньгах". PS. Будь на вашем месте, скажем, andrijk, тут же прибежал бы наш топ-менеджер и раскритиковал бы нелогичность первого утверждения . Утверждать существование некоторого факта допустимо и при отсутствии его объяснения.
Для совсем не 99% людей и точно не для вас.
3) По второму: это ваше личное мнение, причем, как всегда, категоричное и безапелляционное (что проявилось и в дискуссии по Израилю). Есть и другие мнения. Во избежание недоразумений - я не агитирую за ЮВТ ввиду ее популистских склонностей. Но если был бы выбор между ней и Кварталом - однозначно голосовал бы за нее.
1) По поводу негодяев вышедших из БЮТ. По моему мнению (по вашему,м.б., и наоборот)это Турчинов,Яценюк,Пашинский,Королевская. Это те кого точно привела сама Юля. Про всяких стрелков в своих угодьях типа Лозинского говорить не буду, М.б., и не знала его. 2) Никаких дискуссий по поводу Израиля у нас с вами не было, т.к. никаких возражений от вас по перспективам "русских" пенсионеров,Хезболле и пр. я от вас не услышал. Было только предложение прекратить обсудать Израиль и его проблемы что я и сделал. 3) И последнее, о популизме. Это затертое слово используют уже много лет в украинском политикуме когда обвиняют оппозицию дорвавшиеся до власти. Но никакого популизма в Украине нет и никогда не было ибо какой м.б. популизм при выживающих на гране нищеты целых слоев населения - пенсионеров,бюджетников и т.д.
ЛАД написав: Отряды Бандеры и Коновальца это не украинский народ, а всё же только малая его часть. В 20 веке есть опыт признания преступными организаций, а не отдельных людей.
Я про те саме і кажу. По частині чогось не можна судити про ціле. Просто там в одній строці йшов перелік, виділив червоним зверху в пості shapo , як щось начебто монолітне. А то є різні організації. Сам повстанський рух, діяльність УПА мали декілька течій, наприклад бандерівці і мельниківці і цим не обмежувався. Це предмет наукового дослідження і фахової дискусії окремої. Плюс до переліку організацій і їх лідерів було додано "просто львовянами"...В цьому контексті це все сприймається однією строкою як узагальнення. Які саме львів'яне? Всі? Частина? Адже всі різні...Тому треба бути обережнішими у оцінках і характеристиках, побудованих на узагальненнях. Якщо хочете подискутувати про повстанський рух і кожну течію окремо, можемо побалакати детальніше... Впевнений, що й там багато стереотипів у сприйнятті тих, хто навчався в радянські часи. Коротко, повстанський рух - це продовження національно-визвольних змагань українського народу. Методи досягнення незалежності і погляди на майбутнє в цих організаціях були в дусі тогочасних європейських практик. І колоборація теж. Але в цілому - це борці за незалежність України. Шана їм!
Ну и кто в современной Украине за 28 лет осудил Львовский погром 1941г в котором принимали участие,естественно,не все его украинские жители, а только некоторые? Пока я слышал только возмущение националистов на выступление президента Израиля в ВР. М.б., кто-то где-то хотя бы извинился за убийства невинных людей,а я пропустил? PS По-моему,здесь не самое подходящее место для христианских проповедей. Вы бы лучше попробовали сделать это на БВ где в палестинской автономии почти не осталось арабов-христиан даже в Вифлееме или в Ливане где их раньше было половина населения. И почему-то не слышно никаких возмущений ни из Рима, ни из Стамбула,ни из Москвы.
shapo написав:Ну и кто в современной Украине за 28 лет осудил Львовский погром 1941г в котором принимали участие,естественно,не все его украинские жители, а только некоторые? Пока я слышал только возмущение националистов на выступление президента Израиля в ВР. М.б., кто-то где-то хотя бы извинился за убийства невинных людей,а я пропустил?
Одразу відповім на перше питання. Я засуджую гріх тих людей, що були причетні до вбивства евреїв. І взагалі, я засуджую вбивство як таке. Засуджують всі християни і адекватні люди, навіть не релігійні, а ті, що сповідують загальнолюдські цінності. І в першу чергу важливо порозуміння саме між людьми.
Що стосується якихось засудженнь на державному чи будь якому офіційному рівні, можливо це й потрібно. Але це вже політика. Є відповідні організації, міністерства, що можуть підіймати такі питання, створювати міжнародні комісії, проводити наукові дослідження. Нехай тим займаються. Можливо така робота проводилася, проводиться, я не в курсі чесно кажучи.
Мене цікавить порозуміння саме між людьми, щоб політики не могли маніпулювати на слизьких питаннях в історії. Повторю, що друге ім'я диявола - розділяючий.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.