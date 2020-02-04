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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 5431543254335434 Додано: Сер 05 лют, 2020 11:22 Козак-характерник написав: shapo написав: Во-первых,отряды Бандеры и Коновальца , дивизией СС Галичина,вспомогательной полицией и просто львовянами уничтожали евреев Украины с 30 июня 1941г.

Во-первых,отряды Бандеры и Коновальца , дивизией СС Галичина,вспомогательной полицией и просто львовянами уничтожали евреев Украины с 30 июня 1941г.

Вже Будівельнику казав і Вам повторю, що головна помилка у будь яких судженнях - узагальнення. Звідси й не правильна розстановка акцентів і не правильні висновки.



Вбивають лише вбивці, що мають конкретні імена та прізвища, а не цілий народ, чи мешканці певного міста всі разом. Вбивця може бути будь якої національності. Завжди треба пам'ятати, що світ не чорно-білий. Є полутона. Будь який мікро або макроколектив - це зріз суспільства. А в цьому суспільстві є різні люди: добрі, злі, брехливі, відверті, вбивці, крадії, милосердні, добрі, різні.

........... Вже Будівельнику казав і Вам повторю, що головна помилка у будь яких судженнях - узагальнення. Звідси й не правильна розстановка акцентів і не правильні висновки.Вбивають лише вбивці, що мають конкретні імена та прізвища, а не цілий народ, чи мешканці певного міста всі разом. Вбивця може бути будь якої національності. Завжди треба пам'ятати, що світ не чорно-білий. Є полутона. Будь який мікро або макроколектив - це зріз суспільства. А в цьому суспільстві є різні люди: добрі, злі, брехливі, відверті, вбивці, крадії, милосердні, добрі, різні............

Отряды Бандеры и Коновальца это не украинский народ, а всё же только малая его часть.

В 20 веке есть опыт признания преступными организаций , а не отдельных людей. Отряды Бандеры и Коновальца это не украинский народ, а всё же только малая его часть.В 20 веке есть опыт признания преступными, а не отдельных людей. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 15319 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4314 раз. Подякували: 4018 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Сер 05 лют, 2020 11:42 ЛАД написав: Козак-характерник написав: shapo написав: Во-первых, отряды Бандеры и Коновальца , дивизией СС Галичина,вспомогательной полицией и просто львовянами уничтожали евреев Украины с 30 июня 1941г.

Во-первых,уничтожали евреев Украины с 30 июня 1941г.

Вже Будівельнику казав і Вам повторю, що головна помилка у будь яких судженнях - узагальнення. Звідси й не правильна розстановка акцентів і не правильні висновки.



Вбивають лише вбивці, що мають конкретні імена та прізвища, а не цілий народ, чи мешканці певного міста всі разом. Вбивця може бути будь якої національності. Завжди треба пам'ятати, що світ не чорно-білий. Є полутона. Будь який мікро або макроколектив - це зріз суспільства. А в цьому суспільстві є різні люди: добрі, злі, брехливі, відверті, вбивці, крадії, милосердні, добрі, різні.

........... Вже Будівельнику казав і Вам повторю, що головна помилка у будь яких судженнях - узагальнення. Звідси й не правильна розстановка акцентів і не правильні висновки.Вбивають лише вбивці, що мають конкретні імена та прізвища, а не цілий народ, чи мешканці певного міста всі разом. Вбивця може бути будь якої національності. Завжди треба пам'ятати, що світ не чорно-білий. Є полутона. Будь який мікро або макроколектив - це зріз суспільства. А в цьому суспільстві є різні люди: добрі, злі, брехливі, відверті, вбивці, крадії, милосердні, добрі, різні............

Отряды Бандеры и Коновальца это не украинский народ, а всё же только малая его часть.

В 20 веке есть опыт признания преступными организаций , а не отдельных людей. Отряды Бандеры и Коновальца это не украинский народ, а всё же только малая его часть.В 20 веке есть опыт признания преступными, а не отдельных людей.

Я про те саме і кажу. По частині чогось не можна судити про ціле. Просто там в одній строці йшов перелік, виділив червоним зверху в пості shapo , як щось начебто монолітне. А то є різні організації. Сам повстанський рух, діяльність УПА мали декілька течій, наприклад бандерівці і мельниківці і цим не обмежувався. Це предмет наукового дослідження і фахової дискусії окремої. Плюс до переліку організацій і їх лідерів було додано "просто львовянами"...В цьому контексті це все сприймається однією строкою як узагальнення. Які саме львів'яне? Всі? Частина? Адже всі різні...Тому треба бути обережнішими у оцінках і характеристиках, побудованих на узагальненнях. Якщо хочете подискутувати про повстанський рух і кожну течію окремо, можемо побалакати детальніше... Впевнений, що й там багато стереотипів у сприйнятті тих, хто навчався в радянські часи. Коротко, повстанський рух - це продовження національно-визвольних змагань українського народу. Методи досягнення незалежності і погляди на майбутнє в цих організаціях були в дусі тогочасних європейських практик. І колоборація теж. Але в цілому - це борці за незалежність України. Шана їм! Я про те саме і кажу. По частині чогось не можна судити про ціле. Просто там в одній строці йшов перелік, виділив червоним зверху в пості shapo , як щось начебто монолітне. А то є різні організації. Сам повстанський рух, діяльність УПА мали декілька течій, наприклад бандерівці і мельниківці і цим не обмежувався. Це предмет наукового дослідження і фахової дискусії окремої. Плюс до переліку організацій і їх лідерів було додано "просто львовянами"...В цьому контексті це все сприймається однією строкою як узагальнення. Які саме львів'яне? Всі? Частина? Адже всі різні...Тому треба бути обережнішими у оцінках і характеристиках, побудованих на узагальненнях. Якщо хочете подискутувати про повстанський рух і кожну течію окремо, можемо побалакати детальніше...Впевнений, що й там багато стереотипів у сприйнятті тих, хто навчався в радянські часи. Коротко, повстанський рух - це продовження національно-визвольних змагань українського народу. Методи досягнення незалежності і погляди на майбутнє в цих організаціях були в дусі тогочасних європейських практик. І колоборація теж. Але в цілому - це борці за незалежність України. Шана їм! Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою. Козак-характерник 2

Повідомлень: 27513 З нами з: 09.10.12 Подякував: 1902 раз. Подякували: 2081 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 05 лют, 2020 11:55 Puente написав: shapo написав: 2) Я работаю на стройке 2) Я работаю на стройке



Щось схоже у Вас таки якісь проблеми все-таки - тому і якісь такі судження ... Якось навчання в аспірантурі та будова слабо стикуються - навіть рознесені в часі на десятки років ... Щось схоже у Вас таки якісь проблеми все-таки - тому і якісь такі судження ... Якось навчання в аспірантурі та будова слабо стикуються - навіть рознесені в часі на десятки років ...

Завжди треба залишати собі та іншим право на помилку. Не треба бути категоричним в судженнях. Адже ніхто не знає істини. Лише Бог. Він і є Істиною. І усілякі намаганя людини знайти якусь іншу істину, крім тієї, що дана в Заповідях - гординя. Відкинувши Бога зі свого життя, будуючи своє життя по своєму, людина впадає в гріх гордині. З цього почалося перше гріхопадіння янголів і поява диявола. А потім той диявол, заздрячи, що Бог любить людей, спокусив Єву, а та Адаму яблучко дала скуштувати... З тих пір і маємося всі, страждаємо, війни, хвороби. Шукаємо втрачений Рай. На всіх нас первородний гріх. Завжди треба залишати собі та іншим право на помилку. Не треба бути категоричним в судженнях. Адже ніхто не знає істини. Лише Бог. Він і є Істиною. І усілякі намаганя людини знайти якусь іншу істину, крім тієї, що дана в Заповідях - гординя. Відкинувши Бога зі свого життя, будуючи своє життя по своєму, людина впадає в гріх гордині. З цього почалося перше гріхопадіння янголів і поява диявола. А потім той диявол, заздрячи, що Бог любить людей, спокусив Єву, а та Адаму яблучко дала скуштувати...З тих пір і маємося всі, страждаємо, війни, хвороби. Шукаємо втрачений Рай. На всіх нас первородний гріх. Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою. Козак-характерник 2

Повідомлень: 27513 З нами з: 09.10.12 Подякував: 1902 раз. Подякували: 2081 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 05 лют, 2020 12:03 Puente написав: shapo написав: 2) Я работаю на стройке 2) Я работаю на стройке



Щось схоже у Вас таки якісь проблеми все-таки - тому і якісь такі судження ... Якось навчання в аспірантурі та будова слабо стикуються - навіть рознесені в часі на десятки років ... Щось схоже у Вас таки якісь проблеми все-таки - тому і якісь такі судження ... Якось навчання в аспірантурі та будова слабо стикуються - навіть рознесені в часі на десятки років ...



Проблемы у украинской строительной науки из которой был вынужден в 90-х идти в торговлю, а потом на стройку вернувшись во времена молодого специалиста Проблемы у украинской строительной науки из которой был вынужден в 90-х идти в торговлю, а потом на стройку вернувшись во времена молодого специалиста Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 2800 З нами з: 29.05.18 Подякував: 88 раз. Подякували: 574 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 05 лют, 2020 12:18 Окупований Харків Особливо харків'янам буде цікаво. Є привід подумати. Життя триває завжди...

Просто цікаві фото...Особливо харків'янам буде цікаво. Є привід подумати. Життя триває завжди... Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою. Козак-характерник 2

Повідомлень: 27513 З нами з: 09.10.12 Подякував: 1902 раз. Подякували: 2081 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 05 лют, 2020 12:18 Starikan написав: Кот в мешке - это скорее исключение, чем правило.

Как правило, избирают людей с политическим опытом, а не певцов и комиков прямо с подмостков.

Но нарід же отчаялся (с)... Кот в мешке - это скорее исключение, чем правило.Как правило, избирают людей с политическим опытом, а не певцов и комиков прямо с подмостков.Но нарід же отчаялся (с)...



Ничего подобного. Это современный тренд прихода в политику по всему миру несистемных людей. Чем так уж Трамп сильно отличается от Зеленского, такой же же менеджер в недвижимости,ТВ, учебных курсах не имевший никакого отношения к политике.

Видимо,люди интуитивно понимают, а до политического истеблишмента до сих пор не доходит что мир слишком быстро меняется чтобы продолжать жить по старым клише и мифам освященным в университетах где оседают такие же отставшие от реальной жизни профессора.





PS. Будь на вашем месте, скажем, andrijk, тут же прибежал бы наш топ-менеджер и раскритиковал бы нелогичность первого утверждения . Утверждать существование некоторого факта допустимо и при отсутствии его объяснения. Мне это можете не объяснять, а 99% нарiда слыхом не слыхивала о каких-то "спекулятивных деньгах".PS. Будь на вашем месте, скажем, andrijk, тут же прибежал бы наш топ-менеджер и раскритиковал бы нелогичность первого утверждения. Утверждать существование некоторого факта допустимо и при отсутствии его объяснения.



Для совсем не 99% людей и точно не для вас.



3)

По второму: это ваше личное мнение, причем, как всегда, категоричное и безапелляционное (что проявилось и в дискуссии по Израилю). Есть и другие мнения.

Во избежание недоразумений - я не агитирую за ЮВТ ввиду ее популистских склонностей. Но если был бы выбор между ней и Кварталом - однозначно голосовал бы за нее.

1) По поводу негодяев вышедших из БЮТ. По моему мнению (по вашему,м.б., и наоборот)это Турчинов,Яценюк,Пашинский,Королевская. Это те кого точно привела сама Юля. Про всяких стрелков в своих угодьях типа Лозинского говорить не буду, М.б., и не знала его.

2) Никаких дискуссий по поводу Израиля у нас с вами не было, т.к. никаких возражений от вас по перспективам "русских" пенсионеров,Хезболле и пр. я от вас не услышал. Было только предложение прекратить обсудать Израиль и его проблемы что я и сделал.

3) И последнее, о популизме.

Это затертое слово используют уже много лет в украинском политикуме когда обвиняют оппозицию дорвавшиеся до власти.

Но никакого популизма в Украине нет и никогда не было ибо какой м.б. популизм при выживающих на гране нищеты целых слоев населения - пенсионеров,бюджетников и т.д. Ничего подобного. Это современный тренд прихода в политику по всему миру несистемных людей. Чем так уж Трамп сильно отличается от Зеленского, такой же же менеджер в недвижимости,ТВ, учебных курсах не имевший никакого отношения к политике.Видимо,люди интуитивно понимают, а до политического истеблишмента до сих пор не доходит что мир слишком быстро меняется чтобы продолжать жить по старым клише и мифам освященным в университетах где оседают такие же отставшие от реальной жизни профессора.Для совсем не 99% людей и точно не для вас.1) По поводу негодяев вышедших из БЮТ. По моему мнению (по вашему,м.б., и наоборот)это Турчинов,Яценюк,Пашинский,Королевская. Это те кого точно привела сама Юля. Про всяких стрелков в своих угодьях типа Лозинского говорить не буду, М.б., и не знала его.2) Никаких дискуссий по поводу Израиля у нас с вами не было, т.к. никаких возражений от вас по перспективам "русских" пенсионеров,Хезболле и пр. я от вас не услышал. Было только предложение прекратить обсудать Израиль и его проблемы что я и сделал.3) И последнее, о популизме.Это затертое слово используют уже много лет в украинском политикуме когда обвиняют оппозицию дорвавшиеся до власти.Но никакого популизма в Украине нет и никогда не было ибо какой м.б. популизм при выживающих на гране нищеты целых слоев населения - пенсионеров,бюджетников и т.д. Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 2800 З нами з: 29.05.18 Подякував: 88 раз. Подякували: 574 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 05 лют, 2020 12:26 Козак-характерник написав: ЛАД написав:

Отряды Бандеры и Коновальца это не украинский народ, а всё же только малая его часть.

В 20 веке есть опыт признания преступными организаций , а не отдельных людей. Отряды Бандеры и Коновальца это не украинский народ, а всё же только малая его часть.В 20 веке есть опыт признания преступными, а не отдельных людей.



Я про те саме і кажу. По частині чогось не можна судити про ціле. Просто там в одній строці йшов перелік, виділив червоним зверху в пості shapo , як щось начебто монолітне. А то є різні організації. Сам повстанський рух, діяльність УПА мали декілька течій, наприклад бандерівці і мельниківці і цим не обмежувався. Це предмет наукового дослідження і фахової дискусії окремої. Плюс до переліку організацій і їх лідерів було додано "просто львовянами"...В цьому контексті це все сприймається однією строкою як узагальнення. Які саме львів'яне? Всі? Частина? Адже всі різні...Тому треба бути обережнішими у оцінках і характеристиках, побудованих на узагальненнях. Якщо хочете подискутувати про повстанський рух і кожну течію окремо, можемо побалакати детальніше... Впевнений, що й там багато стереотипів у сприйнятті тих, хто навчався в радянські часи. Коротко, повстанський рух - це продовження національно-визвольних змагань українського народу. Методи досягнення незалежності і погляди на майбутнє в цих організаціях були в дусі тогочасних європейських практик. І колоборація теж. Але в цілому - це борці за незалежність України. Шана їм! Я про те саме і кажу. По частині чогось не можна судити про ціле. Просто там в одній строці йшов перелік, виділив червоним зверху в пості shapo , як щось начебто монолітне. А то є різні організації. Сам повстанський рух, діяльність УПА мали декілька течій, наприклад бандерівці і мельниківці і цим не обмежувався. Це предмет наукового дослідження і фахової дискусії окремої. Плюс до переліку організацій і їх лідерів було додано "просто львовянами"...В цьому контексті це все сприймається однією строкою як узагальнення. Які саме львів'яне? Всі? Частина? Адже всі різні...Тому треба бути обережнішими у оцінках і характеристиках, побудованих на узагальненнях. Якщо хочете подискутувати про повстанський рух і кожну течію окремо, можемо побалакати детальніше...Впевнений, що й там багато стереотипів у сприйнятті тих, хто навчався в радянські часи. Коротко, повстанський рух - це продовження національно-визвольних змагань українського народу. Методи досягнення незалежності і погляди на майбутнє в цих організаціях були в дусі тогочасних європейських практик. І колоборація теж. Але в цілому - це борці за незалежність України. Шана їм!



Ну и кто в современной Украине за 28 лет осудил Львовский погром 1941г в котором принимали участие,естественно,не все его украинские жители, а только некоторые?

Пока я слышал только возмущение националистов на выступление президента Израиля в ВР. М.б., кто-то где-то хотя бы извинился за убийства невинных людей,а я пропустил?

PS По-моему,здесь не самое подходящее место для христианских проповедей.

Вы бы лучше попробовали сделать это на БВ где в палестинской автономии почти не осталось арабов-христиан даже в Вифлееме или в Ливане где их раньше было половина населения. И почему-то не слышно никаких возмущений ни из Рима, ни из Стамбула,ни из Москвы. Ну и кто в современной Украине за 28 лет осудил Львовский погром 1941г в котором принимали участие,естественно,не все его украинские жители, а только некоторые?Пока я слышал только возмущение националистов на выступление президента Израиля в ВР. М.б., кто-то где-то хотя бы извинился за убийства невинных людей,а я пропустил?PS По-моему,здесь не самое подходящее место для христианских проповедей.Вы бы лучше попробовали сделать это на БВ где в палестинской автономии почти не осталось арабов-христиан даже в Вифлееме или в Ливане где их раньше было половина населения. И почему-то не слышно никаких возмущений ни из Рима, ни из Стамбула,ни из Москвы. Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 2800 З нами з: 29.05.18 Подякував: 88 раз. Подякували: 574 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 05 лют, 2020 12:28 Re: Політичні дискусії Козак-характерник написав: Просто цікаві фото... Особливо харків'янам буде цікаво. Є привід подумати. Життя триває завжди... Просто цікаві фото...Особливо харків'янам буде цікаво. Є привід подумати. Життя триває завжди...

Жодної російськомовної вивіски. А зараз ще є, але вже нема німецькою мовою. Жодної російськомовної вивіски. А зараз ще є, але вже нема німецькою мовою. Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах. lapay Повідомлень: 9870 З нами з: 01.08.15 Подякував: 1100 раз. Подякували: 1218 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 05 лют, 2020 12:30 lapay написав: Козак-характерник написав: Просто цікаві фото... Особливо харків'янам буде цікаво. Є привід подумати. Життя триває завжди... Просто цікаві фото...Особливо харків'янам буде цікаво. Є привід подумати. Життя триває завжди...

Жодної російськомовної вивіски. А зараз ще є, але вже нема німецькою мовою. Жодної російськомовної вивіски. А зараз ще є, але вже нема німецькою мовою.

++++ Я теж помітив. Теж привід замислитися багатьом. Так званому Юго-Востоку. І чому так сталося? ДумайТЕ!

++++ Я теж помітив. Теж привід замислитися багатьом.Так званому Юго-Востоку. І чому так сталося? ДумайТЕ! Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою. Козак-характерник 2

Повідомлень: 27513 З нами з: 09.10.12 Подякував: 1902 раз. Подякували: 2081 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 05 лют, 2020 12:47 shapo написав: Ну и кто в современной Украине за 28 лет осудил Львовский погром 1941г в котором принимали участие,естественно,не все его украинские жители, а только некоторые?

Пока я слышал только возмущение националистов на выступление президента Израиля в ВР. М.б., кто-то где-то хотя бы извинился за убийства невинных людей,а я пропустил?

Ну и кто в современной Украине за 28 лет осудил Львовский погром 1941г в котором принимали участие,естественно,не все его украинские жители, а только некоторые?Пока я слышал только возмущение националистов на выступление президента Израиля в ВР. М.б., кто-то где-то хотя бы извинился за убийства невинных людей,а я пропустил?

Одразу відповім на перше питання. Я засуджую гріх тих людей, що були причетні до вбивства евреїв. І взагалі, я засуджую вбивство як таке. Засуджують всі християни і адекватні люди, навіть не релігійні, а ті, що сповідують загальнолюдські цінності. І в першу чергу важливо порозуміння саме між людьми.



Що стосується якихось засудженнь на державному чи будь якому офіційному рівні, можливо це й потрібно. Але це вже політика. Є відповідні організації, міністерства, що можуть підіймати такі питання, створювати міжнародні комісії, проводити наукові дослідження. Нехай тим займаються. Можливо така робота проводилася, проводиться, я не в курсі чесно кажучи.



Мене цікавить порозуміння саме між людьми, щоб політики не могли маніпулювати на слизьких питаннях в історії. Повторю, що друге ім'я диявола - розділяючий. Одразу відповім на перше питання. Я засуджую гріх тих людей, що були причетні до вбивства евреїв. І взагалі, я засуджую вбивство як таке. Засуджують всі християни і адекватні люди, навіть не релігійні, а ті, що сповідують загальнолюдські цінності. І в першу чергу важливо порозуміння саме між людьми.Що стосується якихось засудженнь на державному чи будь якому офіційному рівні, можливо це й потрібно. Але це вже політика. Є відповідні організації, міністерства, що можуть підіймати такі питання, створювати міжнародні комісії, проводити наукові дослідження. Нехай тим займаються. Можливо така робота проводилася, проводиться, я не в курсі чесно кажучи.Мене цікавить порозуміння саме між людьми, щоб політики не могли маніпулювати на слизьких питаннях в історії. Повторю, що друге ім'я диявола - розділяючий. Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою. Козак-характерник 2

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