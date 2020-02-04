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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 5432543354345435 Додано: Сер 05 лют, 2020 13:12

Тут послухати цікаво буде... Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою. Козак-характерник 2

Повідомлень: 27516 З нами з: 09.10.12 Подякував: 1902 раз. Подякували: 2081 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 05 лют, 2020 13:12 Starikan написав: PS. Будь на вашем месте, скажем, andrijk, тут же прибежал бы наш топ-менеджер и раскритиковал бы нелогичность первого утверждения . Утверждать существование некоторого факта допустимо и при отсутствии его объяснения.

PS. Будь на вашем месте, скажем, andrijk, тут же прибежал бы наш топ-менеджер и раскритиковал бы нелогичность первого утверждения. Утверждать существование некоторого факта допустимо и при отсутствии его объяснения.



Ась? Где что там нелогично? Бегло пролистал - не увидел.



PS: и относительно манер - можно попросить не поминать меня всуе? Я так никогда не делаю по отношению к тем, кто этого не делает сам. И в ответ прошу того же. Есть вопрос ко мне, даже если возник он в процессе дискуссии с другим автором, пож-ста - задавай прямо, всегда отвечу. Ась? Где что там нелогично? Бегло пролистал - не увидел.PS: и относительно манер - можно попросить не поминать меня всуе? Я так никогда не делаю по отношению к тем, кто этого не делает сам. И в ответ прошу того же. Есть вопрос ко мне, даже если возник он в процессе дискуссии с другим автором, пож-ста - задавай прямо, всегда отвечу. zРадио

Повідомлень: 4846 З нами з: 02.05.18 Подякував: 901 раз. Подякували: 2048 раз. Профіль 2 4 3 ВідповістиЦитата Додано: Сер 05 лют, 2020 13:43 Schmit

Повідомлень: 896 З нами з: 08.09.09 Подякував: 10 раз. Подякували: 132 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 05 лют, 2020 13:45 Козак-характерник написав: Тут послухати цікаво буде...

Тут послухати цікаво буде...

https://history.wikireading.ru/325572 Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 2801 З нами з: 29.05.18 Подякував: 88 раз. Подякували: 574 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 05 лют, 2020 13:46 zРадио написав: Starikan написав: PS. Будь на вашем месте, скажем, andrijk, тут же прибежал бы наш топ-менеджер и раскритиковал бы нелогичность первого утверждения . Утверждать существование некоторого факта допустимо и при отсутствии его объяснения.

PS. Будь на вашем месте, скажем, andrijk, тут же прибежал бы наш топ-менеджер и раскритиковал бы нелогичность первого утверждения. Утверждать существование некоторого факта допустимо и при отсутствии его объяснения. Ась? Где что там нелогично? Бегло пролистал - не увидел.

PS: и относительно манер - можно попросить не поминать меня всуе? Я так никогда не делаю по отношению к тем, кто этого не делает сам. И в ответ прошу того же. Есть вопрос ко мне, даже если возник он в процессе дискуссии с другим автором, пож-ста - задавай прямо, всегда отвечу. Ась? Где что там нелогично? Бегло пролистал - не увидел.PS: и относительно манер - можно попросить не поминать меня всуе? Я так никогда не делаю по отношению к тем, кто этого не делает сам. И в ответ прошу того же. Есть вопрос ко мне, даже если возник он в процессе дискуссии с другим автором, пож-ста - задавай прямо, всегда отвечу.



Это я так плюсовал Это я так плюсовал Быть «воинствующим меньшинством» не проблема, если так тебя называет временно главенствующее ничтожество Starikan 2 Повідомлень: 16623 З нами з: 12.10.11 Подякував: 1679 раз. Подякували: 2566 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 05 лют, 2020 13:49 Аlександр написав: Так, авжеж! Ще б пак! Так, авжеж! Ще б пак!

Авжеж! Так савєти "попрацювали", що раді німцям були. І не лише у Львові. І далі "працювали" в тому ж дусі...І це лише частина "роботи"...



Через ряд об'єктивних причин і злочинних промахів лідерів СРСР, радянські війська, зазнаючи величезних втрат у бойовій техніці та живій силі, відступали на схід



Долаючи початкове безладдя, радянські власті стали організовувати більш упорядкований відступ. Вони застосовували традиційну російську тактику «спаленої землі», що, за словами Сталіна, мала «зробити нестерпним життя в тилу ворога». Відтак усі промислові підприємства, якими могли б скористатися німці, підлягали знищенню. Наприклад, Київ зазнав страшніших руйнувань від відступу радянських військ, які висадили в повітря багато визначних споруд міста, ніж від наступу німців. У Донбасі більшовики затопили майже всі шахти; було також зруйновано гігантський комплекс заводів при Дніпрельстані та всі 54 домни в республіці.



Поспішний відступ Червоної армії мав трагічні наслідки для тисяч політичних в'язнів у тюрмах Західної України, де мучилися безвинно арештовані люди, в основному українські патріоти. Не в змозі вчасно евакуювати їх, протягом тижня, з 22 по 29 червня 1941 р., НКВС провів масове винищення в'язнів без огляду на те, які звинувачення проти них висувалися. Масові вбивства відбулися у Львові, Самборі та Станіславі, що в Галичині, де загинуло близько 10 тис. в'язнів, та Рівному і Луцьку на Волині, де загинуло ще 5 тис. Організовані слідом за масовими депортаціями та наростаючим терором радянського режиму, ці екзекуції поглибили відразу західних українців до радянської влади. Тому не дивно, що частина населення Західної України зустрічала німців як визволителів. Багатьом українцям Німеччина видавалася єдиною зовнішньою силою, яка могла змінити статус України в Європі і допомогти українцям у боротьбі проти більшовизму. Авжеж! Так савєти "попрацювали", що раді німцям були.І не лише у Львові. І далі "працювали" в тому ж дусі...І це лише частина "роботи"...Через ряд об'єктивних причин і злочинних промахів лідерів СРСР, радянські війська, зазнаючи величезних втрат у бойовій техніці та живій силі, відступали на східДолаючи початкове безладдя, радянські власті стали організовувати більш упорядкований відступ. Вони застосовували традиційну російську тактику «спаленої землі», що, за словами Сталіна, мала «зробити нестерпним життя в тилу ворога». Відтак усі промислові підприємства, якими могли б скористатися німці, підлягали знищенню. Наприклад, Київ зазнав страшніших руйнувань від відступу радянських військ, які висадили в повітря багато визначних споруд міста, ніж від наступу німців. У Донбасі більшовики затопили майже всі шахти; було також зруйновано гігантський комплекс заводів при Дніпрельстані та всі 54 домни в республіці.Поспішний відступ Червоної армії мав трагічні наслідки для тисяч політичних в'язнів у тюрмах Західної України, де мучилися безвинно арештовані люди, в основному українські патріоти. Не в змозі вчасно евакуювати їх, протягом тижня, з 22 по 29 червня 1941 р., НКВС провів масове винищення в'язнів без огляду на те, які звинувачення проти них висувалися. Масові вбивства відбулися у Львові, Самборі та Станіславі, що в Галичині, де загинуло близько 10 тис. в'язнів, та Рівному і Луцьку на Волині, де загинуло ще 5 тис. Організовані слідом за масовими депортаціями та наростаючим терором радянського режиму, ці екзекуції поглибили відразу західних українців до радянської влади. Тому не дивно, що частина населення Західної України зустрічала німців як визволителів. Багатьом українцям Німеччина видавалася єдиною зовнішньою силою, яка могла змінити статус України в Європі і допомогти українцям у боротьбі проти більшовизму. Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою. Козак-характерник 2

Повідомлень: 27516 З нами з: 09.10.12 Подякував: 1902 раз. Подякували: 2081 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 05 лют, 2020 13:57 Re: Політичні дискусії Коли щось таке обговорюють - завжди згадую книжку "Дефіляда в Москві" - така собі альтернативка ... Puente Повідомлень: 2471 З нами з: 12.08.09 Подякував: 0 раз. Подякували: 313 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 05 лют, 2020 14:01 shapo написав: https://history.wikireading.ru/325572

Є і така точка зору. Є інші. Все було. І чорне, і біле, і сіро-буро-малинове...Кожна ситуація і обставини є унікальними. Не треба робити узагальненнь. Гріх перетворює людину на вбивцю і самогубця не залежно від національності. Але завжди перемогає Любов! Всі ми є дітьми Божими, а значить браттями і сестрами! Давайте любити один одного, як вчив Христос! На цій оптимістичній ноті припиняю дискусію. Кожний зробить свої висновки. Є і така точка зору. Є інші. Все було. І чорне, і біле, і сіро-буро-малинове...Кожна ситуація і обставини є унікальними. Не треба робити узагальненнь. Гріх перетворює людину на вбивцю і самогубця не залежно від національності. Але завжди перемогає Любов! Всі ми є дітьми Божими, а значить браттями і сестрами! Давайте любити один одного, як вчив Христос! На цій оптимістичній ноті припиняю дискусію.Кожний зробить свої висновки. Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою. Козак-характерник 2

Повідомлень: 27516 З нами з: 09.10.12 Подякував: 1902 раз. Подякували: 2081 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 05 лют, 2020 14:03 shapo написав: Starikan написав: Кот в мешке - это скорее исключение, чем правило.

Как правило, избирают людей с политическим опытом, а не певцов и комиков прямо с подмостков.

Но нарід же отчаялся (с)... Кот в мешке - это скорее исключение, чем правило.Как правило, избирают людей с политическим опытом, а не певцов и комиков прямо с подмостков.Но нарід же отчаялся (с)... Ничего подобного. Это современный тренд прихода в политику по всему миру несистемных людей. Чем так уж Трамп сильно отличается от Зеленского, такой же же менеджер в недвижимости,ТВ, учебных курсах не имевший никакого отношения к политике.

Видимо,люди интуитивно понимают, а до политического истеблишмента до сих пор не доходит что мир слишком быстро меняется чтобы продолжать жить по старым клише и мифам освященным в университетах где оседают такие же отставшие от реальной жизни профессора. Ничего подобного. Это современный тренд прихода в политику по всему миру несистемных людей. Чем так уж Трамп сильно отличается от Зеленского, такой же же менеджер в недвижимости,ТВ, учебных курсах не имевший никакого отношения к политике.Видимо,люди интуитивно понимают, а до политического истеблишмента до сих пор не доходит что мир слишком быстро меняется чтобы продолжать жить по старым клише и мифам освященным в университетах где оседают такие же отставшие от реальной жизни профессора.

Вы - революционер, это я уже понял.

Долой профессуру, даешь кухарок у руля!

И ваша защита экстремиста Кахане тоже о многом говорит.



Между прочим, Трамп 30 лет рвался в политику. И, кстати, если бы не специфика американской избирательной системы - проиграл бы. Вы - революционер, это я уже понял.Долой профессуру, даешь кухарок у руля!И ваша защита экстремиста Кахане тоже о многом говорит.Между прочим, Трамп 30 лет рвался в политику. И, кстати, если бы не специфика американской избирательной системы - проиграл бы. Быть «воинствующим меньшинством» не проблема, если так тебя называет временно главенствующее ничтожество Starikan 2 Повідомлень: 16623 З нами з: 12.10.11 Подякував: 1679 раз. Подякували: 2566 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 05 лют, 2020 14:26 Козак-характерник написав: Просто цікаві фото... Особливо харків'янам буде цікаво. Є привід подумати. Життя триває завжди...

Просто цікаві фото...Особливо харків'янам буде цікаво. Є привід подумати. Життя триває завжди...

Starikan цим, мабудь, пишаеється, тим паче читаючи комменти:

Центр Харькова 1942 чище, чем Центр Киева из 2020

Почему ям на дорогах нет???

памятник Ленину даже фашисты не тронули.

Козак-характерник написав: Тому не дивно, що частина населення Західної України зустрічала німців як визволителів. Багатьом українцям Німеччина видавалася єдиною зовнішньою силою, яка могла змінити статус України в Європі і допомогти українцям у боротьбі проти більшовизму. Тому не дивно, що частина населення Західної України зустрічала німців як визволителів. Багатьом українцям Німеччина видавалася єдиною зовнішньою силою, яка могла змінити статус України в Європі і допомогти українцям у боротьбі проти більшовизму.







Не понял, а чего это галицкие модераторы так стыдливо-предательски подтирают эти фото истории

Да они с Гордостью сами должны выкладывать их!

КХ, вот сидишь ты во Львове с побратимами за столом. Они с гордостью рассказывают, как их предки служили в СС "Галичина". А тебе даже о своих и рассказать нечего? цим, мабудь, пишаеється, тим паче читаючи комменти:Не понял, а чего это галицкие модераторы так стыдливо-предательски подтирают эти фото историиДа они с Гордостью сами должны выкладывать их!, вот сидишь ты во Львове с побратимами за столом. Они с гордостью рассказывают, как их предки служили в СС "Галичина". А тебе даже о своих и рассказать нечего? Аlександр Повідомлень: 3373 З нами з: 10.04.08 Подякував: 115 раз. Подякували: 229 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 5432543354345435 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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