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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 5432543354345435
Повідомлення Додано: Сер 05 лют, 2020 13:12

Тут послухати цікаво буде... :)
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Сер 05 лют, 2020 13:12

  Starikan написав:PS. Будь на вашем месте, скажем, andrijk, тут же прибежал бы наш топ-менеджер и раскритиковал бы нелогичность первого утверждения 8) . Утверждать существование некоторого факта допустимо и при отсутствии его объяснения.


Ась? Где что там нелогично? Бегло пролистал - не увидел.

PS: и относительно манер - можно попросить не поминать меня всуе? Я так никогда не делаю по отношению к тем, кто этого не делает сам. И в ответ прошу того же. Есть вопрос ко мне, даже если возник он в процессе дискуссии с другим автором, пож-ста - задавай прямо, всегда отвечу.
zРадио
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Повідомлення Додано: Сер 05 лют, 2020 13:43

Schmit
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Повідомлення Додано: Сер 05 лют, 2020 13:45

  Козак-характерник написав:Тут послухати цікаво буде... :)

https://history.wikireading.ru/325572
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 лют, 2020 13:46

  zРадио написав:
  Starikan написав: PS. Будь на вашем месте, скажем, andrijk, тут же прибежал бы наш топ-менеджер и раскритиковал бы нелогичность первого утверждения 8) . Утверждать существование некоторого факта допустимо и при отсутствии его объяснения.
Ась? Где что там нелогично? Бегло пролистал - не увидел.
PS: и относительно манер - можно попросить не поминать меня всуе? Я так никогда не делаю по отношению к тем, кто этого не делает сам. И в ответ прошу того же. Есть вопрос ко мне, даже если возник он в процессе дискуссии с другим автором, пож-ста - задавай прямо, всегда отвечу.

:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Это я так плюсовал
Быть «воинствующим меньшинством» не проблема, если так тебя называет временно главенствующее ничтожество
Starikan
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Повідомлення Додано: Сер 05 лют, 2020 13:49

  Аlександр написав:Так, авжеж! Ще б пак! 8)

Авжеж! Так савєти "попрацювали", що раді німцям були. :) І не лише у Львові. І далі "працювали" в тому ж дусі...І це лише частина "роботи"...

Через ряд об'єктивних причин і злочинних промахів лідерів СРСР, радянські війська, зазнаючи величезних втрат у бойовій техніці та живій силі, відступали на схід

Долаючи початкове безладдя, радянські власті стали організовувати більш упорядкований відступ. Вони застосовували традиційну російську тактику «спаленої землі», що, за словами Сталіна, мала «зробити нестерпним життя в тилу ворога». Відтак усі промислові підприємства, якими могли б скористатися німці, підлягали знищенню. Наприклад, Київ зазнав страшніших руйнувань від відступу радянських військ, які висадили в повітря багато визначних споруд міста, ніж від наступу німців. У Донбасі більшовики затопили майже всі шахти; було також зруйновано гігантський комплекс заводів при Дніпрельстані та всі 54 домни в республіці.

Поспішний відступ Червоної армії мав трагічні наслідки для тисяч політичних в'язнів у тюрмах Західної України, де мучилися безвинно арештовані люди, в основному українські патріоти. Не в змозі вчасно евакуювати їх, протягом тижня, з 22 по 29 червня 1941 р., НКВС провів масове винищення в'язнів без огляду на те, які звинувачення проти них висувалися. Масові вбивства відбулися у Львові, Самборі та Станіславі, що в Галичині, де загинуло близько 10 тис. в'язнів, та Рівному і Луцьку на Волині, де загинуло ще 5 тис. Організовані слідом за масовими депортаціями та наростаючим терором радянського режиму, ці екзекуції поглибили відразу західних українців до радянської влади. Тому не дивно, що частина населення Західної України зустрічала німців як визволителів. Багатьом українцям Німеччина видавалася єдиною зовнішньою силою, яка могла змінити статус України в Європі і допомогти українцям у боротьбі проти більшовизму.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Сер 05 лют, 2020 13:57

Re: Політичні дискусії

Коли щось таке обговорюють - завжди згадую книжку "Дефіляда в Москві" - така собі альтернативка ...
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Повідомлення Додано: Сер 05 лют, 2020 14:01

  shapo написав:https://history.wikireading.ru/325572

Є і така точка зору. Є інші. Все було. І чорне, і біле, і сіро-буро-малинове...Кожна ситуація і обставини є унікальними. Не треба робити узагальненнь. Гріх перетворює людину на вбивцю і самогубця не залежно від національності. Але завжди перемогає Любов! Всі ми є дітьми Божими, а значить браттями і сестрами! Давайте любити один одного, як вчив Христос! На цій оптимістичній ноті припиняю дискусію. :P Кожний зробить свої висновки.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Сер 05 лют, 2020 14:03

  shapo написав:
  Starikan написав: Кот в мешке - это скорее исключение, чем правило.
Как правило, избирают людей с политическим опытом, а не певцов и комиков прямо с подмостков.
Но нарід же отчаялся (с)...
Ничего подобного. Это современный тренд прихода в политику по всему миру несистемных людей. Чем так уж Трамп сильно отличается от Зеленского, такой же же менеджер в недвижимости,ТВ, учебных курсах не имевший никакого отношения к политике.
Видимо,люди интуитивно понимают, а до политического истеблишмента до сих пор не доходит что мир слишком быстро меняется чтобы продолжать жить по старым клише и мифам освященным в университетах где оседают такие же отставшие от реальной жизни профессора.

Вы - революционер, это я уже понял.
Долой профессуру, даешь кухарок у руля!
И ваша защита экстремиста Кахане тоже о многом говорит.

Между прочим, Трамп 30 лет рвался в политику. И, кстати, если бы не специфика американской избирательной системы - проиграл бы.
Быть «воинствующим меньшинством» не проблема, если так тебя называет временно главенствующее ничтожество
Starikan
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Повідомлення Додано: Сер 05 лют, 2020 14:26

  Козак-характерник написав:Просто цікаві фото... :P Особливо харків'янам буде цікаво. Є привід подумати. Життя триває завжди...

Starikan цим, мабудь, пишаеється, тим паче читаючи комменти:
Центр Харькова 1942 чище, чем Центр Киева из 2020
Почему ям на дорогах нет???
памятник Ленину даже фашисты не тронули.

  Козак-характерник написав:Тому не дивно, що частина населення Західної України зустрічала німців як визволителів. Багатьом українцям Німеччина видавалася єдиною зовнішньою силою, яка могла змінити статус України в Європі і допомогти українцям у боротьбі проти більшовизму.

Зображення
Зображення
Зображення
Не понял, а чего это галицкие модераторы так стыдливо-предательски подтирают эти фото истории :roll:
Да они с Гордостью сами должны выкладывать их! 8)
КХ, вот сидишь ты во Львове с побратимами за столом. Они с гордостью рассказывают, как их предки служили в СС "Галичина". А тебе даже о своих и рассказать нечего? :oops:
Аlександр
 
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