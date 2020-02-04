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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 5435543654375438> Додано: Сер 05 лют, 2020 15:17 lapay написав: Один червоний Голодомор все це перекрив. Один червоний Голодомор все це перекрив.

І не тільки... І не тільки... Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою. Козак-характерник 2

Повідомлень: 27522 З нами з: 09.10.12 Подякував: 1902 раз. Подякували: 2081 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 05 лют, 2020 15:20 Starikan написав: Вы - революционер, это я уже понял.

Долой профессуру, даешь кухарок у руля!

И ваша защита экстремиста Кахане тоже о многом говорит.



Между прочим, Трамп 30 лет рвался в политику. И, кстати, если бы не специфика американской избирательной системы - проиграл бы. Вы - революционер, это я уже понял.Долой профессуру, даешь кухарок у руля!И ваша защита экстремиста Кахане тоже о многом говорит.Между прочим, Трамп 30 лет рвался в политику. И, кстати, если бы не специфика американской избирательной системы - проиграл бы.

1) И во что превратили США демократы которых поддерживали большинство университетов,левые СМИ, артисты и пр. представители интеллектуальной элиты? Кстати, не вся профессора. Мой одноклассник живущий там 20 лет и работающий профессором голосовал за Трампа как и все выходцы СССР во всех странах голосуют за правых.

По поводу кухарок.

Титаник построили профессионалы, а Ноев Ковчег дилетант

2) Ни революций, ни майданов терпеть не могу

3) Экстремизм Кахане всего-навсего в изменении привычного взгляда на вечно гонимого, вечно преследуемого галутного еврея прячущегося и сбегающего от любой опасности, а не сопротивляющегося ей

4) Если феномен Трампа случаен, то второго срока ему не видать. Осталось подождать меньше года и все увидим 1) И во что превратили США демократы которых поддерживали большинство университетов,левые СМИ, артисты и пр. представители интеллектуальной элиты? Кстати, не вся профессора. Мой одноклассник живущий там 20 лет и работающий профессором голосовал за Трампа как и все выходцы СССР во всех странах голосуют за правых.По поводу кухарок.Титаник построили профессионалы, а Ноев Ковчег дилетант2) Ни революций, ни майданов терпеть не могу3) Экстремизм Кахане всего-навсего в изменении привычного взгляда на вечно гонимого, вечно преследуемого галутного еврея прячущегося и сбегающего от любой опасности, а не сопротивляющегося ей4) Если феномен Трампа случаен, то второго срока ему не видать. Осталось подождать меньше года и все увидим Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 2802 З нами з: 29.05.18 Подякував: 88 раз. Подякували: 574 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 05 лют, 2020 15:22

есть и интересные, или спорные моменты

много есть по теме форумных споров

вот про укр. качели, украинизацию с 30мин

https://www.youtube.com/watch?v=bOLauaCu99M довольно длинная передачаесть и интересные, или спорные моментымного есть по теме форумных спороввот про укр. качели, украинизацию с 30мин 19yuriy91 Повідомлень: 2316 З нами з: 15.09.12 Подякував: 229 раз. Подякували: 344 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 05 лют, 2020 15:23 Козак-характерник написав: Аlександр написав: Только одни с немцами воевали, а другие нет.

Только одни с немцами воевали, а другие нет.

Вивчай, куме! Українське підпілля виникло раніше за червоне. Вивчай, куме!Українське підпілля виникло раніше за червоне.

Переговоры между Боровцом и бандеровцами привели к некоторому компромиссу, который вследствие диктаторской логики бандеровцев был нарушен: 7 июля 1943 года, как утверждает в мемуарах сам Боровец, бандеровцы дали приказ разоружить формирования Боровца и мельниковцев. При этом часть полевых командиров была расстреляна. Сам Боровец бежал в Варшаву, где был арестован немцами и брошен в концлагерь. С этого времени бандеровцы стали пользоваться названием «Украинская повстанческая армия». Следует учесть, что ОУН и УПА — это разные вещи. УПА — это военная организация, со своим уставом, со своими тактикой и стратегией, со своим командованием. В УПА было немало членов других партий и организаций, а также беспартийных, и поэтому употребление аббревиатуры ОУН — УПА как чего-то монолитного, единого — неправомерно.

Основные действия УПА до середины 1944 года сосредоточились на Волыни и Полесье. В Галичине — как ни странно — УПА почти не действовала. Этому было несколько объяснений. Во-первых, нацистский режим в дистрикте «Галиция» был более мягким, чем в рейхскомиссариате «Украина». Во-вторых, в Галиции существовала сеть украинской администрации (Украинский центральный комитет и «Українські допомогові комітети»), которые нельзя было подставлять под удар. В-третьих, существовала серьёзная конкуренция с Армией Крайовой, которая имела значительно большую поддержку из-за рубежа и бои с которой могли обескровить УПА.

В Галичине в это время немецкие войска объявили набор в регулярную боевую единицу — дивизию СС «Галичина».

Интересный момент: когда немцы давали добро на создание дивизии, у них был аргумент расового плана. Считалось, что галичане и украинцы — две разные нации, и при этом галичане — это почти что арийцы. Эта легенда дала возможность функционировать дивизии. Не соответствует исторической правде информация о том, что Гитлер не знал о существовании дивизии СС «Галичина» — на самом деле он неоднократно вспоминает о ней в своих «застольных беседах».

Обе фракции некогда единой ОУН в одинаковой мере желали победы германского оружия. Но вот ставку в своих планах они сделали на разные структуры внутри германской правительственной верхушки. Мельниковцы более контактировали с вермахтом и частично с гестапо. Бандеровцы перехватили связи с Абвером. Поскольку немецкая государственная машина не была чем-то монолитным и слаженным, вполне допускалась такая самодеятельность различных структур внутри рейха.

https://zn.ua/SOCIETY/istoriya,_kotoruy ... _znat.html Аlександр Повідомлень: 3379 З нами з: 10.04.08 Подякував: 115 раз. Подякували: 229 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 05 лют, 2020 15:26 lapay, хош кульку



, хош кульку Аlександр Повідомлень: 3379 З нами з: 10.04.08 Подякував: 115 раз. Подякували: 229 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 05 лют, 2020 15:26 Волгарь написав: А где же модераторы. АУ? Тут БЕЗНАКАЗАННО публикуют советскую (читай, реальную) версию истории в картинках, полностью противоположную тем басням, которыми кормили страну последние 30 лет, а вы молчите!

Насчет, один хрен - в 41-44-ом на территории УССР было ПРЕДНАМЕРЕННО УНИЧТОЖЕНО около 3,5 млн. человек, отправлено на каторжную работу в Германию 2,5 млн. (из 41 млн. населения на 22/6/1941. Для этих 6 млн. совесткая и немецкая власть - УЖ ТОЧНО НЕ ОДНО И ТО ЖЕ. А где же модераторы. АУ? Тут БЕЗНАКАЗАННО публикуют советскую (читай, реальную) версию истории в картинках, полностью противоположную тем басням, которыми кормили страну последние 30 лет, а вы молчите!Насчет,- в 41-44-ом на территории УССР было ПРЕДНАМЕРЕННО УНИЧТОЖЕНО около 3,5 млн. человек, отправлено на каторжную работу в Германию 2,5 млн. (из 41 млн. населения на 22/6/1941. Для этих 6 млн. совесткая и немецкая власть - УЖ ТОЧНО НЕ ОДНО И ТО ЖЕ.



Ну напевно - а скільки українських "піджаків" російські геніальні полководці підставили - ніхто ж не рахує ...

Тільки один епізод :

Букринський плацдарм коштував занадто дорого. Наскільки дорого — ще й досі не встановлено. Озвучена цифра людських втрат під час битви за Дніпро — 417 тисяч осіб, а в боях за Букринський плацдарм загинуло близько 250 тисяч осіб... Ну напевно - а скільки українських "піджаків" російські геніальні полководці підставили - ніхто ж не рахує ...Тільки один епізод :Букринський плацдарм коштував занадто дорого. Наскільки дорого — ще й досі не встановлено. Озвучена цифра людських втрат під час битви за Дніпро — 417 тисяч осіб, а в боях за Букринський плацдарм загинуло близько 250 тисяч осіб... Puente Повідомлень: 2482 З нами з: 12.08.09 Подякував: 0 раз. Подякували: 314 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 05 лют, 2020 15:29 Re: Політичні дискусії Аlександр написав: lapay, хош кульку lapay, хош кульку

Це нова емблема Шарікова? Пора йому на ребрендінг, бо його рейтинг падає, а ПЄСа зростає. Це нова емблема Шарікова? Пора йому на ребрендінг, бо його рейтинг падає, а ПЄСа зростає. Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах. lapay Повідомлень: 9874 З нами з: 01.08.15 Подякував: 1101 раз. Подякували: 1218 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 05 лют, 2020 15:35 Аlександр Є багато точок зору, різних думок, оцінок. Треба дивитися в корінь. Хто воював за незалежну Україну? Откинувши всі дискусії про тактику, стратегію боротьби, союзників...Чи ставили таку мету червоні? Ні. Мету створення держави Україна відстоювало лише українське підпілля. Звісно, що в лавах червоноармійців були й українці. І вони теж внесли значний вклад в розгром нацистів. Але обманювати самих себе, що вони відстоювали державність України, це не вірно. І це завжди було трагедією українців, що довгий час, це був розділений народ, жив в складі різних держав. Іноді навіть українці воювали з українцями в складі різних армій. Все це треба переусвідомити кожному, пропустити через серце і розум. Така трагічна історія. Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою. Козак-характерник 2

Повідомлень: 27522 З нами з: 09.10.12 Подякував: 1902 раз. Подякували: 2081 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 05 лют, 2020 15:38 Puente написав: Аlександр

12 вересня 1987 року Комісія Дешена офіційно завершила роботу і подала до уряду звіт, який нараховував 966 сторінок. За висновками комісії, більшість обвинувачень проти українців були необґрунтовані, а часом доходили до абсурду. З усіх, проти кого було висунуто обвинувачення, лише близько двадцяти осіб потребували додаткового вивчення їхніх справ із правом судового захисту. Скільки серед них налічувалося власне українців, а скільки — німців, широкому загалу було невідомо — персональні інформації мали закритий характер. Зате достеменно відомо, що проти жодного з ветеранів дивізії «Галичина» обвинувачення не підтвердилися. Справі дивізії як військовій одиниці у звіті присвячено 11 сторінок загального характеру та 6 рекомендацій, ще на 200 сторінках подано висновки щодо окремих дивізійників. У своїх висновках стосовно учасників дивізії Комісія Дешена офіційно ствердила, що жодних конкретних доказів у обвинуваченнях на їхню адресу надано не було, в тому числі Центром Шимона Візенталя

http://www.dt.ua/3000/3150/54014/ 12 вересня 1987 року Комісія Дешена офіційно завершила роботу і подала до уряду звіт, який нараховував 966 сторінок., а часом доходили до абсурду. З усіх, проти кого було висунуто обвинувачення, лише близько двадцяти осіб потребували додаткового вивчення їхніх справ із правом судового захисту. Скільки серед них налічувалося власне українців, а скільки — німців, широкому загалу було невідомо — персональні інформації мали закритий характер. Зате достеменно відомо, що. Справі дивізії як військовій одиниці у звіті присвячено 11 сторінок загального характеру та 6 рекомендацій, ще на 200 сторінках подано висновки щодо окремих дивізійників. У своїх висновках стосовно учасників дивізії Комісія Дешена офіційно ствердила, що жодних конкретних доказів у обвинуваченнях на їхню адресу надано не було, в тому числі Центром Шимона Візенталя







Так чего стыдиться тогда Так чего стыдиться тогда Аlександр Повідомлень: 3379 З нами з: 10.04.08 Подякував: 115 раз. Подякували: 229 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 05 лют, 2020 15:38 ЛАД написав: shapo написав: freeze написав: ...............

Мне кажется сомнительными данные Слуги народа. Если в период парламентской компании, я знал лично очень многих, кто поддерживал Слугу народа, то сейчас абсолютно все поменяли свое мнение. Причем это разные люди от продавцов до весьма небедных людей. Все поменяли, а рейтинг доверия соцконтор якобы не поменялся.

Понятно, что личное общение это песчинка в рамках страны, но это настроение разных слоев общества.

Думаю, соцконторы бабки рубят, тем более достоверно проверить их данные выборами в ближайшее время невозможно. ...............Мне кажется сомнительными данные Слуги народа. Если в период парламентской компании, я знал лично очень многих, кто поддерживал Слугу народа, то сейчас абсолютно все поменяли свое мнение. Причем это разные люди от продавцов до весьма небедных людей. Все поменяли, а рейтинг доверия соцконтор якобы не поменялся.Понятно, что личное общение это песчинка в рамках страны, но это настроение разных слоев общества.Думаю, соцконторы бабки рубят, тем более достоверно проверить их данные выборами в ближайшее время невозможно.

И у меня такое же ощущение.

Похоже, социология стала окончательно продажной девкой капитализма, и не только в Украине, а и в США И у меня такое же ощущение.Похоже, социология стала окончательно продажной девкой капитализма, и не только в Украине, а и в США

Возможно, и так.

А, возможно, и нет. Надо знать методику опроса. Если надо было обязательно выбрать какую-нибудь партию (ответ "противсіх" не годится), то мог сработать тот же подход, что у меня - против всех остальных. Если за время правления "Слуги" проявят себя так же, как и остальные - в следующий раз просто не пойду на выборы. Возможно, и так.А, возможно, и нет. Надо знать методику опроса. Если надо быловыбрать какую-нибудь партию (ответ "противсіх" не годится), то мог сработать тот же подход, что у меня - против всех остальных. Если за время правления "Слуги" проявят себя так же, как и остальные - в следующий раз просто не пойду на выборы.

Часто слышу такое.

Что в следующий раз на выборы не пойду.

Только эти люди уже! разочаровались в ЗЕ и Ко.

И не столько в том, что не оправдал ожиданий, а сколько в том, что уж очень обманул. Не меньше Порошенко.

Особое обурення у них вызывает то, как этот *я ваш вирок* спелся с папередныками.

Но ещё большее -- как он набрал гончаруков, миловановых, Богданов.



Пресс-секретарь президента Владимира Зеленского Юлия Мендель с июня по декабрь 2019 года получила 370 563,02 гривны заработной платы.



Об этом сообщает УНН.



В среднем это около 53 тысяч гривен в месяц.

Больше командира бригады Часто слышу такое.Что в следующий раз на выборы не пойду.Только эти люди уже! разочаровались в ЗЕ и Ко.И не столько в том, что не оправдал ожиданий, а сколько в том, что уж очень обманул. Не меньше Порошенко.Особое обурення у них вызывает то, как этот *я ваш вирок* спелся с папередныками.Но ещё большее -- как он набрал гончаруков, миловановых, Богданов.Больше командира бригады detroytred

Повідомлень: 23024 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1888 раз. Подякували: 3230 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 5435543654375438> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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