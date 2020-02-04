Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Starikan написав:Вы - революционер, это я уже понял. Долой профессуру, даешь кухарок у руля! И ваша защита экстремиста Кахане тоже о многом говорит.
Между прочим, Трамп 30 лет рвался в политику. И, кстати, если бы не специфика американской избирательной системы - проиграл бы.
1) И во что превратили США демократы которых поддерживали большинство университетов,левые СМИ, артисты и пр. представители интеллектуальной элиты? Кстати, не вся профессора. Мой одноклассник живущий там 20 лет и работающий профессором голосовал за Трампа как и все выходцы СССР во всех странах голосуют за правых. По поводу кухарок. Титаник построили профессионалы, а Ноев Ковчег дилетант 2) Ни революций, ни майданов терпеть не могу 3) Экстремизм Кахане всего-навсего в изменении привычного взгляда на вечно гонимого, вечно преследуемого галутного еврея прячущегося и сбегающего от любой опасности, а не сопротивляющегося ей 4) Если феномен Трампа случаен, то второго срока ему не видать. Осталось подождать меньше года и все увидим
Аlександр написав:Только одни с немцами воевали, а другие нет.
Вивчай, куме! Українське підпілля виникло раніше за червоне.
Переговоры между Боровцом и бандеровцами привели к некоторому компромиссу, который вследствие диктаторской логики бандеровцев был нарушен: 7 июля 1943 года, как утверждает в мемуарах сам Боровец, бандеровцы дали приказ разоружить формирования Боровца и мельниковцев. При этом часть полевых командиров была расстреляна. Сам Боровец бежал в Варшаву, где был арестован немцами и брошен в концлагерь. С этого времени бандеровцы стали пользоваться названием «Украинская повстанческая армия». Следует учесть, что ОУН и УПА — это разные вещи. УПА — это военная организация, со своим уставом, со своими тактикой и стратегией, со своим командованием. В УПА было немало членов других партий и организаций, а также беспартийных, и поэтому употребление аббревиатуры ОУН — УПА как чего-то монолитного, единого — неправомерно. Основные действия УПА до середины 1944 года сосредоточились на Волыни и Полесье. В Галичине — как ни странно — УПА почти не действовала. Этому было несколько объяснений. Во-первых, нацистский режим в дистрикте «Галиция» был более мягким, чем в рейхскомиссариате «Украина». Во-вторых, в Галиции существовала сеть украинской администрации (Украинский центральный комитет и «Українські допомогові комітети»), которые нельзя было подставлять под удар. В-третьих, существовала серьёзная конкуренция с Армией Крайовой, которая имела значительно большую поддержку из-за рубежа и бои с которой могли обескровить УПА. В Галичине в это время немецкие войска объявили набор в регулярную боевую единицу — дивизию СС «Галичина». Интересный момент: когда немцы давали добро на создание дивизии, у них был аргумент расового плана. Считалось, что галичане и украинцы — две разные нации, и при этом галичане — это почти что арийцы. Эта легенда дала возможность функционировать дивизии. Не соответствует исторической правде информация о том, что Гитлер не знал о существовании дивизии СС «Галичина» — на самом деле он неоднократно вспоминает о ней в своих «застольных беседах». Обе фракции некогда единой ОУН в одинаковой мере желали победы германского оружия. Но вот ставку в своих планах они сделали на разные структуры внутри германской правительственной верхушки. Мельниковцы более контактировали с вермахтом и частично с гестапо. Бандеровцы перехватили связи с Абвером. Поскольку немецкая государственная машина не была чем-то монолитным и слаженным, вполне допускалась такая самодеятельность различных структур внутри рейха.
Волгарь написав:А где же модераторы. АУ? Тут БЕЗНАКАЗАННО публикуют советскую (читай, реальную) версию истории в картинках, полностью противоположную тем басням, которыми кормили страну последние 30 лет, а вы молчите! Насчет, один хрен - в 41-44-ом на территории УССР было ПРЕДНАМЕРЕННО УНИЧТОЖЕНО около 3,5 млн. человек, отправлено на каторжную работу в Германию 2,5 млн. (из 41 млн. населения на 22/6/1941. Для этих 6 млн. совесткая и немецкая власть - УЖ ТОЧНО НЕ ОДНО И ТО ЖЕ.
Ну напевно - а скільки українських "піджаків" російські геніальні полководці підставили - ніхто ж не рахує ... Тільки один епізод : Букринський плацдарм коштував занадто дорого. Наскільки дорого — ще й досі не встановлено. Озвучена цифра людських втрат під час битви за Дніпро — 417 тисяч осіб, а в боях за Букринський плацдарм загинуло близько 250 тисяч осіб...
Аlександр Є багато точок зору, різних думок, оцінок. Треба дивитися в корінь. Хто воював за незалежну Україну? Откинувши всі дискусії про тактику, стратегію боротьби, союзників...Чи ставили таку мету червоні? Ні. Мету створення держави Україна відстоювало лише українське підпілля. Звісно, що в лавах червоноармійців були й українці. І вони теж внесли значний вклад в розгром нацистів. Але обманювати самих себе, що вони відстоювали державність України, це не вірно. І це завжди було трагедією українців, що довгий час, це був розділений народ, жив в складі різних держав. Іноді навіть українці воювали з українцями в складі різних армій. Все це треба переусвідомити кожному, пропустити через серце і розум. Така трагічна історія.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Puente написав:Аlександр 12 вересня 1987 року Комісія Дешена офіційно завершила роботу і подала до уряду звіт, який нараховував 966 сторінок. За висновками комісії, більшість обвинувачень проти українців були необґрунтовані, а часом доходили до абсурду. З усіх, проти кого було висунуто обвинувачення, лише близько двадцяти осіб потребували додаткового вивчення їхніх справ із правом судового захисту. Скільки серед них налічувалося власне українців, а скільки — німців, широкому загалу було невідомо — персональні інформації мали закритий характер. Зате достеменно відомо, що проти жодного з ветеранів дивізії «Галичина» обвинувачення не підтвердилися. Справі дивізії як військовій одиниці у звіті присвячено 11 сторінок загального характеру та 6 рекомендацій, ще на 200 сторінках подано висновки щодо окремих дивізійників. У своїх висновках стосовно учасників дивізії Комісія Дешена офіційно ствердила, що жодних конкретних доказів у обвинуваченнях на їхню адресу надано не було, в тому числі Центром Шимона Візенталя http://www.dt.ua/3000/3150/54014/
freeze написав:............... Мне кажется сомнительными данные Слуги народа. Если в период парламентской компании, я знал лично очень многих, кто поддерживал Слугу народа, то сейчас абсолютно все поменяли свое мнение. Причем это разные люди от продавцов до весьма небедных людей. Все поменяли, а рейтинг доверия соцконтор якобы не поменялся. Понятно, что личное общение это песчинка в рамках страны, но это настроение разных слоев общества. Думаю, соцконторы бабки рубят, тем более достоверно проверить их данные выборами в ближайшее время невозможно.
И у меня такое же ощущение. Похоже, социология стала окончательно продажной девкой капитализма, и не только в Украине, а и в США
Возможно, и так. А, возможно, и нет. Надо знать методику опроса. Если надо было обязательно выбрать какую-нибудь партию (ответ "противсіх" не годится), то мог сработать тот же подход, что у меня - против всех остальных. Если за время правления "Слуги" проявят себя так же, как и остальные - в следующий раз просто не пойду на выборы.
Часто слышу такое. Что в следующий раз на выборы не пойду. Только эти люди уже! разочаровались в ЗЕ и Ко. И не столько в том, что не оправдал ожиданий, а сколько в том, что уж очень обманул. Не меньше Порошенко. Особое обурення у них вызывает то, как этот *я ваш вирок* спелся с папередныками. Но ещё большее -- как он набрал гончаруков, миловановых, Богданов.
Пресс-секретарь президента Владимира Зеленского Юлия Мендель с июня по декабрь 2019 года получила 370 563,02 гривны заработной платы.