Козак-характерник
От якраз є така книжка - братів Капранових "Забудь-річка" - хто не читав - почитайте . Якраз про часи війни ...
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Сер 05 лют, 2020 15:40
Козак-характерник
От якраз є така книжка - братів Капранових "Забудь-річка" - хто не читав - почитайте . Якраз про часи війни ...
Додано: Сер 05 лют, 2020 15:44
а скільки "ворогів народу" згноїли? чого статистику не приводиш?
а скільки голодом заморили чому статистику не приводиш?
так що радянська влада така сама ж фашистська була. твої просто предки вижили - то ти їх і вихваляєш. нащадки тих хто згнили по могилам не можуть зараз на форумах писати як воно було тоді "гарно".
Додано: Сер 05 лют, 2020 15:46
Додано: Сер 05 лют, 2020 15:56
Це все так. Просто завжди треба мислити критично. Вся інформація так чи інакше політизована, ідеологізована. Треба підключати при оцінці не лише логіку, розум, але й серце. Дивитися на різні джерела, вивчати різні думки. Десь навіть на рівні інтуїції щось домислювати. Нажаль наше і не лише наше суспільство має масову свідомість, побудовану на штампах і стереотипах, нашарувань різних практик і ідеологій.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Додано: Сер 05 лют, 2020 15:59
Re: Політичні дискусії
Так свому Пуйлу це скажи, а то, виявляється, не Сталін з Гітлером Польщу ділив, а Польща ділила Чехословаччину.
Неожиданно Сталин предложил тост за фюрера: "Я знаю, как сильно германская нация любит своего вождя, поэтому мне хочется выпить за здоровье Адольфа Гитлера".
Выпили, закусили, продолжили разговор. Молотов предложил выпить за здоровье имперского министра иностранных дел и за здоровье посла графа фон Шуленбурга. Лишь после чествования гостей Молотов поднял бокал за Сталина, отметив, что именно Иосиф Виссарионович своей речью в марте этого года, которую в Германии поняли правильно, полностью изменил политические отношения между странами.
А дальше понеслось. Молотов и Сталин повторно выпили за Пакт о ненападении, за новую эру в германо-русских отношениях и за германскую нацию, за победу над Польшей.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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