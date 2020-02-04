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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 5435543654375438
Повідомлення Додано: Сер 05 лют, 2020 15:40

Козак-характерник
От якраз є така книжка - братів Капранових "Забудь-річка" - хто не читав - почитайте . Якраз про часи війни ...
Puente
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 лют, 2020 15:44

  Волгарь написав:Насчет, один хрен - в 41-44-ом на территории УССР было ПРЕДНАМЕРЕННО УНИЧТОЖЕНО около 3,5 млн. человек, отправлено на каторжную работу в Германию 2,5 млн. (из 41 млн. населения на 22/6/1941. Для этих 6 млн. совесткая и немецкая власть - УЖ ТОЧНО НЕ ОДНО И ТО ЖЕ.

а скільки "ворогів народу" згноїли? чого статистику не приводиш?
а скільки голодом заморили чому статистику не приводиш?
так що радянська влада така сама ж фашистська була. твої просто предки вижили - то ти їх і вихваляєш. нащадки тих хто згнили по могилам не можуть зараз на форумах писати як воно було тоді "гарно".
mephala
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 лют, 2020 15:46

  lapay написав:
  Аlександр написав:lapay, хош кульку :roll:
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Це нова емблема Шарікова? Пора йому на ребрендінг, бо його рейтинг падає, а ПЄСа зростає. :)

Ну да, за счет поражения Голосовых святзок.
Аlександр
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 лют, 2020 15:56

  Puente написав:Козак-характерник
От якраз є така книжка - братів Капранових "Забудь-річка" - хто не читав - почитайте . Якраз про часи війни ...

Це все так. Просто завжди треба мислити критично. Вся інформація так чи інакше політизована, ідеологізована. Треба підключати при оцінці не лише логіку, розум, але й серце. Дивитися на різні джерела, вивчати різні думки. Десь навіть на рівні інтуїції щось домислювати. Нажаль наше і не лише наше суспільство має масову свідомість, побудовану на штампах і стереотипах, нашарувань різних практик і ідеологій.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Сер 05 лют, 2020 15:59

Re: Політичні дискусії

  Аlександр написав:Так чего стыдиться тогда

Так свому Пуйлу це скажи, а то, виявляється, не Сталін з Гітлером Польщу ділив, а Польща ділила Чехословаччину.
https://focus.ua/archivist/391771
Неожиданно Сталин предложил тост за фюрера: "Я знаю, как сильно германская нация любит своего вождя, поэтому мне хочется выпить за здоровье Адольфа Гитлера".

Выпили, закусили, продолжили разговор. Молотов предложил выпить за здоровье имперского министра иностранных дел и за здоровье посла графа фон Шуленбурга. Лишь после чествования гостей Молотов поднял бокал за Сталина, отметив, что именно Иосиф Виссарионович своей речью в марте этого года, которую в Германии поняли правильно, полностью изменил политические отношения между странами.

А дальше понеслось. Молотов и Сталин повторно выпили за Пакт о ненападении, за новую эру в германо-русских отношениях и за германскую нацию, за победу над Польшей.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
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  #<1 ... 5435543654375438
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