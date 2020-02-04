Форуми / Казна: бюджет, податки,

пенсійний фонд та інше / Макроекономіка України.

Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

тему Відповісти

на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 5436543754385439> Додано: Сер 05 лют, 2020 15:40 Козак-характерник

От якраз є така книжка - братів Капранових "Забудь-річка" - хто не читав - почитайте . Якраз про часи війни ... Puente Повідомлень: 2482 З нами з: 12.08.09 Подякував: 0 раз. Подякували: 314 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 05 лют, 2020 15:44 Волгарь написав: Насчет, один хрен - в 41-44-ом на территории УССР было ПРЕДНАМЕРЕННО УНИЧТОЖЕНО около 3,5 млн. человек, отправлено на каторжную работу в Германию 2,5 млн. (из 41 млн. населения на 22/6/1941. Для этих 6 млн. совесткая и немецкая власть - УЖ ТОЧНО НЕ ОДНО И ТО ЖЕ. Насчет,- в 41-44-ом на территории УССР было ПРЕДНАМЕРЕННО УНИЧТОЖЕНО около 3,5 млн. человек, отправлено на каторжную работу в Германию 2,5 млн. (из 41 млн. населения на 22/6/1941. Для этих 6 млн. совесткая и немецкая власть - УЖ ТОЧНО НЕ ОДНО И ТО ЖЕ.

а скільки "ворогів народу" згноїли? чого статистику не приводиш?

а скільки голодом заморили чому статистику не приводиш?

так що радянська влада така сама ж фашистська була. твої просто предки вижили - то ти їх і вихваляєш. нащадки тих хто згнили по могилам не можуть зараз на форумах писати як воно було тоді "гарно". а скільки "ворогів народу" згноїли? чого статистику не приводиш?а скільки голодом заморили чому статистику не приводиш?так що радянська влада така сама ж фашистська була. твої просто предки вижили - то ти їх і вихваляєш. нащадки тих хто згнили по могилам не можуть зараз на форумах писати як воно було тоді "гарно". mephala Повідомлень: 6467 З нами з: 07.04.14 Подякував: 119 раз. Подякували: 705 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 05 лют, 2020 15:46 lapay написав: Аlександр написав: lapay, хош кульку

, хош кульку

Це нова емблема Шарікова? Пора йому на ребрендінг, бо його рейтинг падає, а ПЄСа зростає. Це нова емблема Шарікова? Пора йому на ребрендінг, бо його рейтинг падає, а ПЄСа зростає.

Ну да, за счет поражения Голос овых святзок. Ну да, за счет пораженияовых святзок. Аlександр Повідомлень: 3381 З нами з: 10.04.08 Подякував: 115 раз. Подякували: 229 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 05 лют, 2020 15:56 Puente написав: Козак-характерник

От якраз є така книжка - братів Капранових "Забудь-річка" - хто не читав - почитайте . Якраз про часи війни ... От якраз є така книжка - братів Капранових "Забудь-річка" - хто не читав - почитайте . Якраз про часи війни ...

Це все так. Просто завжди треба мислити критично. Вся інформація так чи інакше політизована, ідеологізована. Треба підключати при оцінці не лише логіку, розум, але й серце. Дивитися на різні джерела, вивчати різні думки. Десь навіть на рівні інтуїції щось домислювати. Нажаль наше і не лише наше суспільство має масову свідомість, побудовану на штампах і стереотипах, нашарувань різних практик і ідеологій. Це все так. Просто завжди треба мислити критично. Вся інформація так чи інакше політизована, ідеологізована. Треба підключати при оцінці не лише логіку, розум, але й серце. Дивитися на різні джерела, вивчати різні думки. Десь навіть на рівні інтуїції щось домислювати. Нажаль наше і не лише наше суспільство має масову свідомість, побудовану на штампах і стереотипах, нашарувань різних практик і ідеологій. Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою. Козак-характерник 2

Повідомлень: 27525 З нами з: 09.10.12 Подякував: 1902 раз. Подякували: 2081 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 05 лют, 2020 15:59 Re: Політичні дискусії Аlександр написав: Так чего стыдиться тогда Так чего стыдиться тогда

Так свому Пуйлу це скажи, а то, виявляється, не Сталін з Гітлером Польщу ділив, а Польща ділила Чехословаччину.

https://focus.ua/archivist/391771

Неожиданно Сталин предложил тост за фюрера: "Я знаю, как сильно германская нация любит своего вождя, поэтому мне хочется выпить за здоровье Адольфа Гитлера".



Выпили, закусили, продолжили разговор. Молотов предложил выпить за здоровье имперского министра иностранных дел и за здоровье посла графа фон Шуленбурга. Лишь после чествования гостей Молотов поднял бокал за Сталина, отметив, что именно Иосиф Виссарионович своей речью в марте этого года, которую в Германии поняли правильно, полностью изменил политические отношения между странами.



А дальше понеслось. Молотов и Сталин повторно выпили за Пакт о ненападении, за новую эру в германо-русских отношениях и за германскую нацию, за победу над Польшей. Так свому Пуйлу це скажи, а то, виявляється, не Сталін з Гітлером Польщу ділив, а Польща ділила Чехословаччину.Неожиданно Сталин предложил тост за фюрера: "Я знаю, как сильно германская нация любит своего вождя, поэтому мне хочется выпить за здоровье Адольфа Гитлера".Выпили, закусили, продолжили разговор. Молотов предложил выпить за здоровье имперского министра иностранных дел и за здоровье посла графа фон Шуленбурга. Лишь после чествования гостей Молотов поднял бокал за Сталина, отметив, что именно Иосиф Виссарионович своей речью в марте этого года, которую в Германии поняли правильно, полностью изменил политические отношения между странами.А дальше понеслось. Молотов и Сталин повторно выпили за Пакт о ненападении, за новую эру в германо-русских отношениях и за германскую нацию, за победу над Польшей. Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах. lapay Повідомлень: 9879 З нами з: 01.08.15 Подякував: 1101 раз. Подякували: 1218 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 05 лют, 2020 16:02 Re: Політичні дискусії Аlександр написав: Ну да, за счет поражения Голосовых святзок. Ну да, за счет поражения Голосовых святзок.

А шаріківці куди переметнулись - невже залізли в зажопп'є? А шаріківці куди переметнулись - невже залізли в зажопп'є? Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах. lapay Повідомлень: 9879 З нами з: 01.08.15 Подякував: 1101 раз. Подякували: 1218 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 05 лют, 2020 16:20 Козак-характерник написав: Аlександр написав: Так, авжеж! Ще б пак! Так, авжеж! Ще б пак!

Авжеж! Так савєти "попрацювали", що раді німцям були. І не лише у Львові. І далі "працювали" в тому ж дусі...І це лише частина "роботи"...



Через ряд об'єктивних причин і злочинних промахів лідерів СРСР, радянські війська, зазнаючи величезних втрат у бойовій техніці та живій силі, відступали на схід



Долаючи початкове безладдя, радянські власті стали організовувати більш упорядкований відступ. Вони застосовували традиційну російську тактику «спаленої землі», що, за словами Сталіна, мала «зробити нестерпним життя в тилу ворога». Відтак усі промислові підприємства, якими могли б скористатися німці, підлягали знищенню. Наприклад, Київ зазнав страшніших руйнувань від відступу радянських військ, які висадили в повітря багато визначних споруд міста, ніж від наступу німців. У Донбасі більшовики затопили майже всі шахти; було також зруйновано гігантський комплекс заводів при Дніпрельстані та всі 54 домни в республіці.



Поспішний відступ Червоної армії мав трагічні наслідки для тисяч політичних в'язнів у тюрмах Західної України, де мучилися безвинно арештовані люди, в основному українські патріоти. Не в змозі вчасно евакуювати їх, протягом тижня, з 22 по 29 червня 1941 р., НКВС провів масове винищення в'язнів без огляду на те, які звинувачення проти них висувалися. Масові вбивства відбулися у Львові, Самборі та Станіславі, що в Галичині, де загинуло близько 10 тис. в'язнів, та Рівному і Луцьку на Волині, де загинуло ще 5 тис. Організовані слідом за масовими депортаціями та наростаючим терором радянського режиму, ці екзекуції поглибили відразу західних українців до радянської влади. Тому не дивно, що частина населення Західної України зустрічала німців як визволителів. Багатьом українцям Німеччина видавалася єдиною зовнішньою силою, яка могла змінити статус України в Європі і допомогти українцям у боротьбі проти більшовизму. Авжеж! Так савєти "попрацювали", що раді німцям були.І не лише у Львові. І далі "працювали" в тому ж дусі...І це лише частина "роботи"...Через ряд об'єктивних причин і злочинних промахів лідерів СРСР, радянські війська, зазнаючи величезних втрат у бойовій техніці та живій силі, відступали на східДолаючи початкове безладдя, радянські власті стали організовувати більш упорядкований відступ. Вони застосовували традиційну російську тактику «спаленої землі», що, за словами Сталіна, мала «зробити нестерпним життя в тилу ворога». Відтак усі промислові підприємства, якими могли б скористатися німці, підлягали знищенню. Наприклад, Київ зазнав страшніших руйнувань від відступу радянських військ, які висадили в повітря багато визначних споруд міста, ніж від наступу німців. У Донбасі більшовики затопили майже всі шахти; було також зруйновано гігантський комплекс заводів при Дніпрельстані та всі 54 домни в республіці.Поспішний відступ Червоної армії мав трагічні наслідки для тисяч політичних в'язнів у тюрмах Західної України, де мучилися безвинно арештовані люди, в основному українські патріоти. Не в змозі вчасно евакуювати їх, протягом тижня, з 22 по 29 червня 1941 р., НКВС провів масове винищення в'язнів без огляду на те, які звинувачення проти них висувалися. Масові вбивства відбулися у Львові, Самборі та Станіславі, що в Галичині, де загинуло близько 10 тис. в'язнів, та Рівному і Луцьку на Волині, де загинуло ще 5 тис. Організовані слідом за масовими депортаціями та наростаючим терором радянського режиму, ці екзекуції поглибили відразу західних українців до радянської влади. Тому не дивно, що частина населення Західної України зустрічала німців як визволителів. Багатьом українцям Німеччина видавалася єдиною зовнішньою силою, яка могла змінити статус України в Європі і допомогти українцям у боротьбі проти більшовизму.

Не хочется искать свой пост, но этот вопрос уже обсуждался, и я тогда нашел и приводил совсем другие, документально подтвержденные цифры, намного ниже Ваших.

Это не оправдание убийств, но преувеличение тоже не нужно. Не хочется искать свой пост, но этот вопрос уже обсуждался, и я тогда нашел и приводил совсем другие,цифры, намного ниже Ваших.Это не оправдание убийств, но преувеличение тоже не нужно. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 15320 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4314 раз. Подякували: 4018 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Сер 05 лют, 2020 16:23 Волгарь написав: ПОЛНАЯ ЕРУНДА

ПОЛНАЯ ЕРУНДА

Ага. Полная ерунда. Вірити цифрам радянським. Як збільшувалася цифра загиблих під час війни подивіться: від менших до більших чисел. В часовому розрізі. І згідно ж тієї офіційної радянської статистики. Я теж, будь яку цифру намалюю. І цифра лише цифра. А за ній людське життя. Я не бухгалтер рахувати до копійки.



ЛАД написав: цифры, намного ниже Ваших.

Это не оправдание убийств, но преувеличение тоже не нужно. цифры, намного ниже Ваших.Это не оправдание убийств, но преувеличение тоже не нужно.

Вище відповідь. Мене цифри мало завжди цікавлять. Зріть в корінь, як то кажуть. Цифрами всі жонглюють, як циркачі на дроті Ага. Полная ерунда.Вірити цифрам радянським. Як збільшувалася цифра загиблих під час війни подивіться: від менших до більших чисел. В часовому розрізі. І згідно ж тієї офіційної радянської статистики. Я теж, будь яку цифру намалюю.І цифра лише цифра. А за ній людське життя. Я не бухгалтер рахувати до копійки.Вище відповідь.Мене цифри мало завжди цікавлять. Зріть в корінь, як то кажуть.Цифрами всі жонглюють, як циркачі на дроті Востаннє редагувалось Козак-характерник в Сер 05 лют, 2020 16:29, всього редагувалось 2 разів. Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою. Козак-характерник 2

Повідомлень: 27525 З нами з: 09.10.12 Подякував: 1902 раз. Подякували: 2081 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 05 лют, 2020 16:26 mephala написав: Волгарь написав: Насчет, один хрен - в 41-44-ом на территории УССР было ПРЕДНАМЕРЕННО УНИЧТОЖЕНО около 3,5 млн. человек, отправлено на каторжную работу в Германию 2,5 млн. (из 41 млн. населения на 22/6/1941. Для этих 6 млн. совесткая и немецкая власть - УЖ ТОЧНО НЕ ОДНО И ТО ЖЕ. Насчет,- в 41-44-ом на территории УССР было ПРЕДНАМЕРЕННО УНИЧТОЖЕНО около 3,5 млн. человек, отправлено на каторжную работу в Германию 2,5 млн. (из 41 млн. населения на 22/6/1941. Для этих 6 млн. совесткая и немецкая власть - УЖ ТОЧНО НЕ ОДНО И ТО ЖЕ.

а скільки "ворогів народу" згноїли? чого статистику не приводиш?

а скільки голодом заморили чому статистику не приводиш?

так що радянська влада така сама ж фашистська була. твої просто предки вижили - то ти їх і вихваляєш. нащадки тих хто згнили по могилам не можуть зараз на форумах писати як воно було тоді "гарно". а скільки "ворогів народу" згноїли? чого статистику не приводиш?а скільки голодом заморили чому статистику не приводиш?так що радянська влада така сама ж фашистська була. твої просто предки вижили - то ти їх і вихваляєш. нащадки тих хто згнили по могилам не можуть зараз на форумах писати як воно було тоді "гарно".

C 1/7/37 по 1/12/38 (начало и конец массового террора в СССР) было расстреляно около 650 тыс. человек (во всей стране). В 32-34-ом от голода в УССР (избыточная смертность) погибло около 2 млн. человек. У меня отец с 27-го по 14/8/41 жил в Днепропетровске, так что о той жизни я неплохо осведомлен. C 1/7/37 по 1/12/38 (начало и конец массового террора в СССР) было расстреляно около 650 тыс. человек (во всей стране). В 32-34-ом от голода в УССР (избыточная смертность) погибло около 2 млн. человек. У меня отец с 27-го по 14/8/41 жил в Днепропетровске, так что о той жизни я неплохо осведомлен. Волгарь Повідомлень: 7534 З нами з: 12.10.12 Подякував: 22 раз. Подякували: 770 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 05 лют, 2020 16:33 Козак-характерник написав: Волгарь написав: ПОЛНАЯ ЕРУНДА

ПОЛНАЯ ЕРУНДА

Ага. Полная ерунда. Вірити цифрам радянським. Як збільшувалася цифра загиблих під час війни подивіться: від менших до більших чисел. В часовому розрізі. І згідно ж тієї офіційної радянської статистики. Я теж, будь яку цифру намалюю. І цифра лише цифра. А за ній людське життя. Я не бухгалтер рахувати до копійки. Ага. Полная ерунда.Вірити цифрам радянським. Як збільшувалася цифра загиблих під час війни подивіться: від менших до більших чисел. В часовому розрізі. І згідно ж тієї офіційної радянської статистики. Я теж, будь яку цифру намалюю.І цифра лише цифра. А за ній людське життя. Я не бухгалтер рахувати до копійки.

Дед двоюродный рассказывал, как форсировали Неман. На своём берегу в воду зашёл полк, на свой же берег вышел обратно он и его боевой товарищ, и всё. От полка никого в живых не осталось, кроме их двоих. Как там с современной статистикой не знаю. Немцы, кстати, гостарбайтерам выплачивали какие то суммы в марках, потом в евро. На счёт выплат, со стороны раши незаконно репрессированным не слышал. Дед двоюродный рассказывал, как форсировали Неман. На своём берегу в воду зашёл полк, на свой же берег вышел обратно он и его боевой товарищ, и всё. От полка никого в живых не осталось, кроме их двоих. Как там с современной статистикой не знаю. Немцы, кстати, гостарбайтерам выплачивали какие то суммы в марках, потом в евро. На счёт выплат, со стороны раши незаконно репрессированным не слышал. innamax2008

Повідомлень: 356 З нами з: 11.04.18 Подякував: 5 раз. Подякували: 97 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 5436543754385439> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Ірина_, Модератор Зараз переглядають цей форум: Аlександр і 1 гістьМодератори: ТупУм