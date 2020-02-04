Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
innamax2008 написав:Дед двоюродный рассказывал, как форсировали Неман. На своём берегу в воду зашёл полк, на свой же берег вышел обратно он и его боевой товарищ, и всё. От полка никого в живых не осталось, кроме их двоих.
І я про те саме кажу. Втрати занижували, маніпулювали. Є військові втрати, а є ще опосередковані. Статистика мутна річ.
Минимальную цифру назвал Иосиф Сталин: семь миллионов человек. Максимальную - современный исследователь Борис Соколов: 43 миллиона.
Между тем, анализ прежде малоизвестных широкой публике данных советской статистики приводит к неожиданным, и даже сенсационным выводам.
Волгарь написав:Насчет, один хрен - в 41-44-ом на территории УССР было ПРЕДНАМЕРЕННО УНИЧТОЖЕНО около 3,5 млн. человек, отправлено на каторжную работу в Германию 2,5 млн. (из 41 млн. населения на 22/6/1941. Для этих 6 млн. совесткая и немецкая власть - УЖ ТОЧНО НЕ ОДНО И ТО ЖЕ.
а скільки "ворогів народу" згноїли? чого статистику не приводиш? а скільки голодом заморили чому статистику не приводиш? так що радянська влада така сама ж фашистська була. твої просто предки вижили - то ти їх і вихваляєш. нащадки тих хто згнили по могилам не можуть зараз на форумах писати як воно було тоді "гарно".
C 1/7/37 по 1/12/38 (начало и конец массового террора в СССР) было расстреляно около 650 тыс. человек (во всей стране). В 32-34-ом от голода в УССР (избыточная смертность) погибло около 2 млн. человек. У меня отец с 27-го по 14/8/41 жил в Днепропетровске, так что о той жизни я неплохо осведомлен.
У бабушки умерло от голода два братика, маленьких. Рассказывала, что урожай был хороший, но всё вывезли под чистую. Сама она из Херсонской области. Кстати, когда красная армия отступала из её населенного пункта, во время второй мировой,то подожгла пшеничное поле, о том, что людям есть нечего будет их не волновало. Ее старший брат, когда свалил из немецкого лагеря, для временно задержанных лиц пошёл, не на восток, а на юго-запад, в Югославию, к Брозтитто. Советский строй как то защищать не хотелось.
А почему это он мой? Вот когда и в России тоже начнут хулить ветеранов ВОВ, чествовать власовцев, полицаев, улицы в их честь называть...
lapay написав:
Аlександр написав:Ну да, за счет поражения Голосовых святзок.
А шаріківці куди переметнулись - невже залізли в зажопп'є?
Наверно, просто здоровье береgood. В зажпопп'є? Ты это что-ли серьезно? Кстати, о зажпопп'є:
По данным китайских экспертов, новый коронавирус, унесший сотни жизней в Китае, может передаваться через пищеварительный тракт.
Специалисты больницы Жэньминь Уханьского университета вместе с сотрудниками Уханьского института вирусологии Академии наук Кита обнаружили вирусные нуклеиновые кислоты в кале и ректальных мазках пациентов с коронавирусом
Их никогда и не было. Был старый парт аппарат, и.... - Обыкновенные карманники.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
+1 Можно с чем-то соглашаться или не соглашаться, но после просмотра ещё болен нагляднее становится вывод -- стратегическое мышление, уровень рассмотрения и решений. То есть роль элит (можновладцив), в чьих руках рычаги и ресурсы. Пересичный пипл, тот который грамотный в широком смысле)), может разве что поддержать. Но работать с обывателем (с большинством общества) -- задача-функция тех, у кого рычаги-ресурсы, возможности. И никто за них это не сделает.
Я вот смотрю, как *бодаются* форумчане и понимаю, что прав гость насчёт силы концепции мести. Так это нет материальных выгод, потерь. А что ж тогда с можновладцив, которые бодаются за кресла, активы, реальное бабло. Причём большое бабло...
З.Ы. имхо. Всё более очевидным становится - консенсус ПАПовцы и ЗЕленые нашли в пофоагментарной сдаче Неньки Западу.
Мои сподiвання на хоть чушкой, хоть чучелом (но, естественно, целиком в Европу) тают. Скупой платит дважды. Только платить придётся только пересичному. Больше, чем дважды. Потому что ещё и за можновладця.
Устроиться, что в сегмент здесь; что умотать в Европу, слава Богу, при наличии хороших (ключевое слово) мозгов не нерешаемая проблема, но к державе это ... Да и если что, то решать проблемы здесь придётся, по-местному, -- за бабки.