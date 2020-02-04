Додано: Сер 05 лют, 2020 17:18

19yuriy91 написав: довольно длинная передача

есть и интересные, или спорные моменты

много есть по теме форумных споров

вот про укр. качели, украинизацию с 30мин

https://www.youtube.com/watch?v=bOLauaCu99M довольно длинная передачаесть и интересные, или спорные моментымного есть по теме форумных спороввот про укр. качели, украинизацию с 30мин

+1Можно с чем-то соглашаться или не соглашаться, но после просмотра ещё болен нагляднее становится вывод -- стратегическое мышление, уровень рассмотрения и решений.То есть роль элит (можновладцив), в чьих руках рычаги и ресурсы.Пересичный пипл, тот который грамотный в широком смысле)), может разве что поддержать.Но работать с обывателем (с большинством общества) -- задача-функция тех, у кого рычаги-ресурсы, возможности.И никто за них это не сделает.Я вот смотрю, как *бодаются* форумчане и понимаю, что прав гость насчёт силы концепции мести.Так это нет материальных выгод, потерь.А что ж тогда с можновладцив, которые бодаются за кресла, активы, реальное бабло. Причём большое бабло...З.Ы. имхо.Всё более очевидным становится - консенсус ПАПовцы и ЗЕленые нашли в пофоагментарной сдаче Неньки Западу.Мои сподiвання на хоть чушкой, хоть чучелом (но, естественно, целиком в Европу) тают.Скупой платит дважды.Только платить придётся только пересичному.Больше, чем дважды. Потому что ещё и за можновладця.Устроиться, что в сегмент здесь; что умотать в Европу, слава Богу, при наличии хороших (ключевое слово) мозгов не нерешаемая проблема, но к державе это ...Да и если что, то решать проблемы здесь придётся, по-местному, -- за бабки.