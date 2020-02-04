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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 5436543754385439
Повідомлення Додано: Сер 05 лют, 2020 16:38

  innamax2008 написав:Дед двоюродный рассказывал, как форсировали Неман. На своём берегу в воду зашёл полк, на свой же берег вышел обратно он и его боевой товарищ, и всё. От полка никого в живых не осталось, кроме их двоих.

І я про те саме кажу. Втрати занижували, маніпулювали. Є військові втрати, а є ще опосередковані. Статистика мутна річ.

Минимальную цифру назвал Иосиф Сталин: семь миллионов человек. Максимальную - современный исследователь Борис Соколов: 43 миллиона.

Между тем, анализ прежде малоизвестных широкой публике данных советской статистики приводит к неожиданным, и даже сенсационным выводам.

https://www.bbc.com/russian/russia/2010 ... war_losses
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Сер 05 лют, 2020 16:45

  Волгарь написав:
  mephala написав:
  Волгарь написав:Насчет, один хрен - в 41-44-ом на территории УССР было ПРЕДНАМЕРЕННО УНИЧТОЖЕНО около 3,5 млн. человек, отправлено на каторжную работу в Германию 2,5 млн. (из 41 млн. населения на 22/6/1941. Для этих 6 млн. совесткая и немецкая власть - УЖ ТОЧНО НЕ ОДНО И ТО ЖЕ.

а скільки "ворогів народу" згноїли? чого статистику не приводиш?
а скільки голодом заморили чому статистику не приводиш?
так що радянська влада така сама ж фашистська була. твої просто предки вижили - то ти їх і вихваляєш. нащадки тих хто згнили по могилам не можуть зараз на форумах писати як воно було тоді "гарно".

C 1/7/37 по 1/12/38 (начало и конец массового террора в СССР) было расстреляно около 650 тыс. человек (во всей стране). В 32-34-ом от голода в УССР (избыточная смертность) погибло около 2 млн. человек. У меня отец с 27-го по 14/8/41 жил в Днепропетровске, так что о той жизни я неплохо осведомлен.

У бабушки умерло от голода два братика, маленьких. Рассказывала, что урожай был хороший, но всё вывезли под чистую. Сама она из Херсонской области. Кстати, когда красная армия отступала из её населенного пункта, во время второй мировой,то подожгла пшеничное поле, о том, что людям есть нечего будет их не волновало. Ее старший брат, когда свалил из немецкого лагеря, для временно задержанных лиц пошёл, не на восток, а на юго-запад, в Югославию, к Брозтитто. Советский строй как то защищать не хотелось.
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Повідомлення Додано: Сер 05 лют, 2020 16:50

  lapay написав:
  Аlександр написав:Так чего стыдиться тогда

Так свому Пуйлу це скажи, а то, виявляється, не Сталін з Гітлером Польщу ділив, а Польща ділила Чехословаччину.
https://focus.ua/archivist/391771

А почему это он мой?
Вот когда и в России тоже начнут хулить ветеранов ВОВ, чествовать власовцев, полицаев, улицы в их честь называть...
  lapay написав:
  Аlександр написав:Ну да, за счет поражения Голосовых святзок.

А шаріківці куди переметнулись - невже залізли в зажопп'є?

Наверно, просто здоровье береgood. В зажпопп'є? Ты это что-ли серьезно? :mrgreen: Кстати, о зажпопп'є:
По данным китайских экспертов, новый коронавирус, унесший сотни жизней в Китае, может передаваться через пищеварительный тракт.

Специалисты больницы Жэньминь Уханьского университета вместе с сотрудниками Уханьского института вирусологии Академии наук Кита обнаружили вирусные нуклеиновые кислоты в кале и ректальных мазках пациентов с коронавирусом

https://курс.ком.юа/novost/155590-naide ... onavirusa/
Аlександр
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 лют, 2020 16:52

  Аlександр написав:Вот когда и в России тоже начнут хулить ветеранов ВОВ, чествовать власовцев, полицаев, улицы в их честь называть...

Куме, прокинься! :P Це вже реальність в РФ. А в Україні шанують своїх героїв. Просто деяким зудить в одному місці, розпалювати штучну ворожнечу.
Востаннє редагувалось Козак-характерник в Сер 05 лют, 2020 16:59, всього редагувалось 1 раз.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Сер 05 лют, 2020 16:59

  Козак-характерник написав:
  Аlександр написав:Вот когда и в России тоже начнут хулить ветеранов ВОВ, чествовать власовцев, полицаев, улицы в их честь называть...

Куме, прокинься! :P Це вже реальність в РФ.

Реальность - это МЕГАпарад, большой красивый салют и Бессмертный Полк.
  Козак-характерник написав:А в Україні шанують своїх героїв. Просто деяким зудить в одному місці, розпалювати штучну ворожнечу.

В институте нацпамяти.
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Повідомлення Додано: Сер 05 лют, 2020 17:04

Re: Політичні дискусії

  Аlександр написав:А почему это он мой?
Вот когда и в России тоже начнут хулить ветеранов ВОВ, чествовать власовцев, полицаев, улицы в их честь называть...

Буде в них декомунізація (буде), буде в них те саме, що і в нас. Просто болота там, мошкани кусаються - довго запрягають...
  Аlександр написав:Наверно, просто здоровье береgood.

Просто Шаріков їх вже не задовільняє, і хочеться чогось нового - зажопп'я. (ЗА Життя - ОПозиційна Платформа).
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Повідомлення Додано: Сер 05 лют, 2020 17:05

  Starikan написав:По первому утверждению: у нашего политикума нет политической культуры. Ни у "зубров", ни у новичков. Не доросли ишшо.

1000 ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++!

Их никогда и не было.
Был старый парт аппарат, и....
- Обыкновенные карманники.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
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Повідомлення Додано: Сер 05 лют, 2020 17:18

  19yuriy91 написав:довольно длинная передача
есть и интересные, или спорные моменты
много есть по теме форумных споров
вот про укр. качели, украинизацию с 30мин
https://www.youtube.com/watch?v=bOLauaCu99M

+1
Можно с чем-то соглашаться или не соглашаться, но после просмотра ещё болен нагляднее становится вывод -- стратегическое мышление, уровень рассмотрения и решений.
То есть роль элит (можновладцив), в чьих руках рычаги и ресурсы.
Пересичный пипл, тот который грамотный в широком смысле)), может разве что поддержать.
Но работать с обывателем (с большинством общества) -- задача-функция тех, у кого рычаги-ресурсы, возможности.
И никто за них это не сделает.


Я вот смотрю, как *бодаются* форумчане и понимаю, что прав гость насчёт силы концепции мести.
Так это нет материальных выгод, потерь.
А что ж тогда с можновладцив, которые бодаются за кресла, активы, реальное бабло. Причём большое бабло...

З.Ы. имхо.
Всё более очевидным становится - консенсус ПАПовцы и ЗЕленые нашли в пофоагментарной сдаче Неньки Западу.

Мои сподiвання на хоть чушкой, хоть чучелом (но, естественно, целиком в Европу) тают.
Скупой платит дважды.
Только платить придётся только пересичному.
Больше, чем дважды. Потому что ещё и за можновладця.

Устроиться, что в сегмент здесь; что умотать в Европу, слава Богу, при наличии хороших (ключевое слово) мозгов не нерешаемая проблема, но к державе это ...
Да и если что, то решать проблемы здесь придётся, по-местному, -- за бабки.
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