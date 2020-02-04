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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 5437543854395440
Повідомлення Додано: Сер 05 лют, 2020 17:41

  lapay написав:
  Аlександр написав:А почему это он мой?
Вот когда и в России тоже начнут хулить ветеранов ВОВ, чествовать власовцев, полицаев, улицы в их честь называть...

Буде в них декомунізація (буде), буде в них те саме, що і в нас. Просто болота там, мошкани кусаються - довго запрягають...

Тю, так она у них уже давным-давно идет. Или декоммунизация - это варварский снос памятников Ленину и переименование улиц в честь других неоднозначных фигур? Например, посмотрите их художественные фильмы и сериалы: "Адмирал", "Красные горы". А памятники Ленину и так уберут - только цивилизованно, тихонько и аккуратно.
  lapay написав:
  Аlександр написав:Наверно, просто здоровье береgood.

Просто Шаріков їх вже не задовільняє, і хочеться чогось нового - зажопп'я. (ЗА Життя - ОПозиційна Платформа).

Зажопп'є и ПЕС - це чоботи-побратими. Если бы не медведчук со своим телемостом, который состоялся ни ранее, ни позднее, а именно тогда, когда вечно бухой мародер уже по-полной обделался со своими призывами к расправе над оппонентами, то была б ПАПе ПОПа :cry:
И был бы он тогда, вместо аккуратного выстрела по 112 каналу, нисходящей звездой экрана 8)
Аlександр
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 лют, 2020 17:46

интересная передача о положении в экономике
https://www.youtube.com/watch?v=_KBXjyWAQzk
19yuriy91
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 лют, 2020 17:49

  detroytred написав:
  19yuriy91 написав:довольно длинная передача
есть и интересные, или спорные моменты
много есть по теме форумных споров
вот про укр. качели, украинизацию с 30мин
https://www.youtube.com/watch?v=bOLauaCu99M

+1
Можно с чем-то соглашаться или не соглашаться, но после просмотра ещё болен нагляднее становится вывод -- стратегическое мышление, уровень рассмотрения и решений.
То есть роль элит (можновладцив), в чьих руках рычаги и ресурсы.
Пересичный пипл, тот который грамотный в широком смысле)), может разве что поддержать.
Но работать с обывателем (с большинством общества) -- задача-функция тех, у кого рычаги-ресурсы, возможности.
И никто за них это не сделает.


Я вот смотрю, как *бодаются* форумчане и понимаю, что прав гость насчёт силы концепции мести.
Так это нет материальных выгод, потерь.
А что ж тогда с можновладцив, которые бодаются за кресла, активы, реальное бабло. Причём большое бабло...

З.Ы. имхо.
Всё более очевидным становится - консенсус ПАПовцы и ЗЕленые нашли в пофоагментарной сдаче Неньки Западу.

Мои сподiвання на хоть чушкой, хоть чучелом (но, естественно, целиком в Европу) тают.
Скупой платит дважды.
Только платить придётся только пересичному.
Больше, чем дважды. Потому что ещё и за можновладця.

Устроиться, что в сегмент здесь; что умотать в Европу, слава Богу, при наличии хороших (ключевое слово) мозгов не нерешаемая проблема, но к державе это ...
Да и если что, то решать проблемы здесь придётся, по-местному, -- за бабки.

Этому была посвящена целая ветка, но странным образом Вы это не хотели воспринимать -?
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
- А здесь прозрели? :oops:
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Сер 05 лют, 2020 17:54

Гусари чи самовари?

  Аlександр написав:памятников Ленину и переименование улиц в честь других неоднозначных фигур? Например, посмотрите их художественные фильмы и сериалы: "Адмирал", "Красные горы".

Куме, так що то за винигрет такий безлікий РФ? Там Боже царя храни співають! А тут Союз нерушимий...Там по Ленину плачуть, а там Краснову з Деникіним пам'ятник ставлять. :P Шизофренія? :shock: Там хто взагалі? Татари? Росіяни? Чеченці? Хто то такі? :) Якого роду племені?
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Сер 05 лют, 2020 17:57

ЛАД
Ну спробуйте так знайти в архівах :
Дзеркало тижня
№ 28 (607) 22 — 28 липня 2006
Справа Дивізії «Галичина»: Перевірено — злочинів не скоєно
Або можна ще через українську вікі , дивізія Галичина і там є посилання внизу ...
Puente
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 лют, 2020 18:07

  Puente написав:.....
http://www.dt.ua/3000/3150/54014/

404 not founded
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
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Повідомлення Додано: Сер 05 лют, 2020 18:21

Starikan
Не примите за рекламу.
автор Сергей Коляда
Зображення
https://strana.ua/articles/private-life ... -2000.html
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Сер 05 лют, 2020 18:41

Ітогі подвєдьом. 2020-02-05

Ітогі подвєдьом. 2020-02-05

1) Зеленский предложил израсходовать $2,9 млрд, полученные Украиной от российского Газпрома, на дороги и медицину
НафтоГаз выиграл суд и получил деньги.
Но у Зеленского уже делят деньги и предлагают премии руководству НафтоГаза существенно сократить.
Подготовить соответствующие проекты документов он поручил правительству в течение двух недель.

У Зеленского горизонт времени - две недели. 2 недели разобраться с таможней, 2 недели найти тех, кто делал записи у Гончарука (это только то, что я вспомнил).
После 2-х недель он уже об этом не помнит

Обсудит рынок земли: Зеленский завтра приедет в Раду - СМИ

У Зеленского прокомментировали слухи о возобновлении водоснабжения Крыма
Постоянный представитель президента в АРК отрицает планы о восстановлении водоснабжения аннексированных Россией территорий.

2) Арахамия анонсировал "земельную ночь" в Раде
"На этой неделе мы настроены голосовать за землю. Не в сокращенном, а в нормальном процессе ... Сколько это займет времени никто не знает, но мы в четверг начнем, проголосуем до победы, как говорится. У меня есть прогнозы, что в три или в четыре часа утра мы закончим", - отметил Арахамия.

Это даже не турбо-режим, это форсаж

Рада не поддержала проект о выплате пенсий в ОРДЛО
"Неплохая инициатива": Разумков о введении императивного мандата
Верховная Рада должна принять закон о Кодексе этики депутата - Разумков

3) Помпео не говорил о "потерянном Крыме" – участник встречи
Участница встречи с государственным секретарем США Майком Помпео в Киеве Эмине Джапарова заявила, что чиновник не говорил о «потерянном Крыме», а распространенная информация является недопустимой «медийной манипуляцией».

4) "Перепись Дубилета". Эксперты заявили о фальсификации
Эксперты заявляют, что данные половозрастной структуры в «переписи Дубилета» получены путем простого умножения данных Госстата на 0,888

"Готовим материалы в ГБР": Дубилет отреагировал на обвинения в фальсификации демографических данных
"Одна из версий заключается в том, что фейк разгоняли люди, чьи схемы на сотни миллионов гривен мы недавно разоблачили"

Арахамия-Браун уже писал в СБУ о якобы проплаченных митингах под ВР
Теперь Дубилет скачет по тем же граблям

Дубилет рассказал об оптимизации правительственных площадей и передаче освобожденных помещений в частные руки
Он отметил, что недавно в результате сокращений в Государственной службе статистики были освобождены 200 объектов недвижимости.

Ранее он говорил, что сокращения будут только в районных управлениях статистики.
В Чернигове сокращения прошли и на уровне областного управления статистики.
Вот и вся диджитализация. Людей - сократить, помещения - продать или сдать в аренду

5) Кабмин не выполнил около половины задач Зеленского
Отмечается, что Кабмин выполнил 30 заданий президента, 13 выполнены частично, 9 - не выполнены.

Срок был до 04.02, теперь уже до 14.02

«Укрзализныця» подписала меморандум о сотрудничестве с немецким Deutsche Bahn
Как отметил перед подписанием документа премьер-министр Алексей Гончарук, на первом этапе предполагается предоставление консультационных услуг немецкой стороной по реформированию украинской компании

А как громко заявлял Самокатчик в Давосе, что УЗ перейдёт в управление к Deutsche Bahn

6) В Украине повысили тарифы на воду
Тарифы на водоснабжение вырастут в среднем на 15-20% в зависимости от региона.

7) ГПУ: Иран не сотрудничает с Украиной по делу МАУ
Это "победа" международной политики Бубочки
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Сер 05 лют, 2020 18:55

  ЛАД написав:
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Справа Дивізії «Галичина»: Перевірено — злочинів не скоєно
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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