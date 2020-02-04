Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Аlександр написав:А почему это он мой? Вот когда и в России тоже начнут хулить ветеранов ВОВ, чествовать власовцев, полицаев, улицы в их честь называть...
Буде в них декомунізація (буде), буде в них те саме, що і в нас. Просто болота там, мошкани кусаються - довго запрягають...
Тю, так она у них уже давным-давно идет. Или декоммунизация - это варварский снос памятников Ленину и переименование улиц в честь других неоднозначных фигур? Например, посмотрите их художественные фильмы и сериалы: "Адмирал", "Красные горы". А памятники Ленину и так уберут - только цивилизованно, тихонько и аккуратно.
lapay написав:
Аlександр написав:Наверно, просто здоровье береgood.
Просто Шаріков їх вже не задовільняє, і хочеться чогось нового - зажопп'я. (ЗА Життя - ОПозиційна Платформа).
Зажопп'є и ПЕС - це чоботи-побратими. Если бы не медведчук со своим телемостом, который состоялся ни ранее, ни позднее, а именно тогда, когда вечно бухой мародер уже по-полной обделался со своими призывами к расправе над оппонентами, то была б ПАПе ПОПа И был бы он тогда, вместо аккуратного выстрела по 112 каналу, нисходящей звездой экрана
+1 Можно с чем-то соглашаться или не соглашаться, но после просмотра ещё болен нагляднее становится вывод -- стратегическое мышление, уровень рассмотрения и решений. То есть роль элит (можновладцив), в чьих руках рычаги и ресурсы. Пересичный пипл, тот который грамотный в широком смысле)), может разве что поддержать. Но работать с обывателем (с большинством общества) -- задача-функция тех, у кого рычаги-ресурсы, возможности. И никто за них это не сделает.
Я вот смотрю, как *бодаются* форумчане и понимаю, что прав гость насчёт силы концепции мести. Так это нет материальных выгод, потерь. А что ж тогда с можновладцив, которые бодаются за кресла, активы, реальное бабло. Причём большое бабло...
З.Ы. имхо. Всё более очевидным становится - консенсус ПАПовцы и ЗЕленые нашли в пофоагментарной сдаче Неньки Западу.
Мои сподiвання на хоть чушкой, хоть чучелом (но, естественно, целиком в Европу) тают. Скупой платит дважды. Только платить придётся только пересичному. Больше, чем дважды. Потому что ещё и за можновладця.
Устроиться, что в сегмент здесь; что умотать в Европу, слава Богу, при наличии хороших (ключевое слово) мозгов не нерешаемая проблема, но к державе это ... Да и если что, то решать проблемы здесь придётся, по-местному, -- за бабки.
Этому была посвящена целая ветка, но странным образом Вы это не хотели воспринимать -?
- А здесь прозрели?
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Аlександр написав:памятников Ленину и переименование улиц в честь других неоднозначных фигур? Например, посмотрите их художественные фильмы и сериалы: "Адмирал", "Красные горы".
Куме, так що то за винигрет такий безлікий РФ? Там Боже царя храни співають! А тут Союз нерушимий...Там по Ленину плачуть, а там Краснову з Деникіним пам'ятник ставлять. Шизофренія? Там хто взагалі? Татари? Росіяни? Чеченці? Хто то такі? Якого роду племені?
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