Додано: Сер 05 лют, 2020 18:41

Подготовить соответствующие проекты документов он поручил правительству в течение двух недель.

Постоянный представитель президента в АРК отрицает планы о восстановлении водоснабжения аннексированных Россией территорий.

"На этой неделе мы настроены голосовать за землю. Не в сокращенном, а в нормальном процессе ... Сколько это займет времени никто не знает, но мы в четверг начнем, проголосуем до победы, как говорится. У меня есть прогнозы, что в три или в четыре часа утра мы закончим", - отметил Арахамия.

Участница встречи с государственным секретарем США Майком Помпео в Киеве Эмине Джапарова заявила, что чиновник не говорил о «потерянном Крыме», а распространенная информация является недопустимой «медийной манипуляцией».

Эксперты заявляют, что данные половозрастной структуры в «переписи Дубилета» получены путем простого умножения данных Госстата на 0,888

"Одна из версий заключается в том, что фейк разгоняли люди, чьи схемы на сотни миллионов гривен мы недавно разоблачили"

Он отметил, что недавно в результате сокращений в Государственной службе статистики были освобождены 200 объектов недвижимости.

Отмечается, что Кабмин выполнил 30 заданий президента, 13 выполнены частично, 9 - не выполнены.

Как отметил перед подписанием документа премьер-министр Алексей Гончарук, на первом этапе предполагается предоставление консультационных услуг немецкой стороной по реформированию украинской компании

Тарифы на водоснабжение вырастут в среднем на 15-20% в зависимости от региона.

Ітогі подвєдьом. 2020-02-05НафтоГаз выиграл суд и получил деньги.Но у Зеленского уже делят деньги и предлагают премии руководству НафтоГаза существенно сократить.У Зеленского горизонт времени - две недели. 2 недели разобраться с таможней, 2 недели найти тех, кто делал записи у Гончарука (это только то, что я вспомнил).После 2-х недель он уже об этом не помнитЭто даже не турбо-режим, это форсажАрахамия-Браун уже писал в СБУ о якобы проплаченных митингах под ВРТеперь Дубилет скачет по тем же граблямРанее он говорил, что сокращения будут только в районных управлениях статистики.В Чернигове сокращения прошли и на уровне областного управления статистики.Вот и вся диджитализация. Людей - сократить, помещения - продать или сдать в арендуСрок был до 04.02, теперь уже до 14.02А как громко заявлял Самокатчик в Давосе, что УЗ перейдёт в управление к Deutsche BahnЭто "победа" международной политики Бубочки