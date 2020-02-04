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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 5439544054415442>
Повідомлення Додано: Сер 05 лют, 2020 19:06

  19yuriy91 написав:интересная передача о положении в экономике
https://www.youtube.com/watch?v=_KBXjyWAQzk

С такими "Слугами"....
"Экономика" - это только для иноземцев, или лиц с иными гражданствами и счетами .


При чём доступно, на пальцах, - это Вам доносилось.
В последствиях.... -.....!
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Сер 05 лют, 2020 19:20, всього редагувалось 1 раз.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Сер 05 лют, 2020 19:15



Не "злочинів не скоєно", а "особливо тяжких злочинів не скоєно". Именно последнее является характеристикой военных преступлений, опровержению в совершении которых посвещена данная статья. Дивизия СС Галичина "просто" воевала на стороне Гитлера. С учетом того, сколько других государств и народов добровольно воевало за нацистскую Германию, ничего (для тебя) из ряда вон выходящего - просто они окрасили себя в те цвета, в которые окрасили (с) :mrgreen:
zРадио
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Повідомлення Додано: Сер 05 лют, 2020 19:35

  Козак-характерник написав:
  Аlександр написав:памятников Ленину и переименование улиц в честь других неоднозначных фигур? Например, посмотрите их художественные фильмы и сериалы: "Адмирал", "Красные горы".

Куме, так що то за винигрет такий безлікий РФ? Там Боже царя храни співають! А тут Союз нерушимий...Там по Ленину плачуть, а там Краснову з Деникіним пам'ятник ставлять. :P Шизофренія? :shock: Там хто взагалі? Татари? Росіяни? Чеченці? Хто то такі? :) Якого роду племені?

Такое ж разнообразие взглядов и культур, как в Штатах, Германии, Франции. Кстати, во многих российских фильмах-сериалах с исторической тематикой осуждается НКВД. Их персонажи либо антигерои, либо немногословные и очень суровые парни.
Востаннє редагувалось Аlександр в Сер 05 лют, 2020 19:35, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 05 лют, 2020 19:35

  zРадио написав:ничего (для тебя) из ряда вон выходящего - просто они окрасили себя в те цвета, в которые окрасили (с) :mrgreen:

Ты даже за ходом разговора проследить не в состоянии

Первоначально ссылку бросал Puente, но ссылка была битая. А чём и написал ЛАД.
Я только привел корректную ссылку на текст.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Сер 05 лют, 2020 19:50

Re: Політичні дискусії

СБУ проводит обыски в здании телеканала 1+1

Силовики подозревают, что журналист 1+1 Евгений Куксин слил скандальные записи с премьер-министром Алексеем Гончаруком

"Маски-шоу организовано СБУ. Я выезжаю на место. Предлагаю присоединиться журналистам и коллегам-депутатам", - написал Дубинский.


СБУ Бабушки проводит обыск на канале Бабушки.
Сливной бачок Бабушки негодует против действий СБУ Бабушки.

Сериал "Слуга Народа", 4-й сезон, очередная серия
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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Повідомлення Додано: Сер 05 лют, 2020 20:07

  Kudrjavuy написав:
  19yuriy91 написав:интересная передача о положении в экономике
https://www.youtube.com/watch?v=_KBXjyWAQzk

С такими "Слугами"....
"Экономика" - это только для иноземцев, или лиц с иными гражданствами и счетами .


При чём доступно, на пальцах, - это Вам доносилось.
В последствиях.... -.....!

Отакої:
https://prm.ua/zakon-pro-podviyne-groma ... rashhenko/
Закон про запровадження подвійного громадянства для українців несе загрози для суверенітету та територіальної цілісності нашої держави, тому що Росія використає цю можливість для ще активнішої паспортизації окупованих українських територій Донбасу та Криму.

Про це сказала співголова фракції "Європейська Солідарність" Ірина Геращенко в інтерв’ю телеканалу "Прямий".

При цьому вона наголосила: "Очевидно, що нам потрібен закон "Про іноземних українців" для того, щоб таки чином підтримати велику українську діаспору, яка сьогодні є у багатьох європейських країнах, Канаді, інших країнах. Вони прагнуть бути більше залученими до питань України".

"З іншого боку, якщо буде прийнято подібний закон, ми дійсно відкриваємо велику "скриньку Пандори". Не секрет, що сьогодні відбувається насильницька паспортизація громадян окупованих територій з боку Російської Федерації", – заявила депутат.

"Зверніть увагу, що наша нинішня влада жодного разу не зробила заяви з цього приводу. Навіть на саміті в Парижі ми не чули, щоб президент звернувся до свого візаві Путіна і сказав: припиніть роздавати паспорти в Донецьку, Луганську і Криму – це українські території", – підкреслила Ірина Геращенко.

Вона також зазначила, що є небезпека, що і в інших регіонах України громадяни мають паспорти інших країн.

"Тут є дуже серйозне питання відносно того, чи можуть бути громадяни інших країн, наприклад, на державній службі, бути допущені до державної таємниці", – зауважила співголова фракції.

Вона підкреслила важливість не забувати про захист державного суверенітету, територіальної цілісності і питань, що стосуються державної таємниці.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський анонсував про запровадження в Україні подвійного громадянства.

Интересно, а пересичній понимает, що воно вже ніхто, навіть не "Громадянин"?
Все хозяева и радователи жизни "Где-то".
Раб - никто. :mrgreen:
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Сер 05 лют, 2020 20:09

  pesikot написав:
  zРадио написав:ничего (для тебя) из ряда вон выходящего - просто они окрасили себя в те цвета, в которые окрасили (с) :mrgreen:

Ты даже за ходом разговора проследить не в состоянии

Первоначально ссылку бросал Puente, но ссылка была битая. А чём и написал ЛАД.
Я только привел корректную ссылку на текст.


Так я ту ссылку тоже не смог открыть. Поэтому и ответил на твою, прочитав, о чем речь. По сути возражений не будет (не от тебя, так от кого-то другого)?

А к тебе вопрос следующий: если НВ переврало Помпео по Крыму, то как его (НВ) называть, кроме как пропагандистской помойкой?
zРадио
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Повідомлення Додано: Сер 05 лют, 2020 20:11

  zРадио написав:Не "злочинів не скоєно", а "особливо тяжких злочинів не скоєно". Именно последнее является характеристикой военных преступлений, опровержению в совершении которых посвещена данная статья. Дивизия СС Галичина "просто" воевала на стороне Гитлера. С учетом того, сколько других государств и народов добровольно воевало за нацистскую Германию, ничего (для тебя) из ряда вон выходящего - просто они окрасили себя в те цвета, в которые окрасили (с) :mrgreen:


https://www.wikiwand.com/ru/14-%D1%8F_% ... 0%B0%D1%8F)
На протяжении всего времени работы комиссии проходила активная кампания балтийской и украинской диаспор, призывавших не рассматривать доказательств, предоставленных странами Восточной Европы и СССР (которые, по их мнению, могли быть сфабрикованными ввиду политической целесообразности). С другой стороны, еврейская диаспора настаивала на привлечении свидетельств из Восточной Европы, утверждая, что случаи фальсификации документов или лжесвидетельств со стороны СССР и его граждан неизвестны. В конце концов 14 ноября 1985 года комиссия постановила принять к рассмотрению данные и свидетельские показания восточноевропейского происхождения и отправиться с этой целью в Европу, однако выдвинула властям стран социалистического лагеря следующие предварительные условия:

защита репутации посредством конфиденциальности,
независимые переводчики,
доступ к оригинальным документам,
доступ к данным ранее свидетельским показаниям,
свобода допроса свидетелей в соответствии с канадской юридической практикой,
видеозапись допросов свидетелей.

Согласие СССР на выдвинутые требования комиссии был получено только в июне 1986 года. Однако, в связи с этим комиссия решила, что отведённые комиссии сроки работы не оставляют ей достаточно времени для совершения соответствующих поездок и мероприятий, отказавшись таким образом от рассмотрения доказательств с места рассматриваемых событий[60]. Это обстоятельство, а также более поздние задержки с рассмотрением дел отдельных лиц, доказательная база по которым была принята к рассмотрению как достоверная, а также ряд других фактов привели к тому, что канадское правительство было подвергнуто неоднократной критике за отсутствие ответственного подхода к делам нацистских военных преступников
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Повідомлення Додано: Сер 05 лют, 2020 20:16

shapo

Хм, у меня и эта ссылка не открывается. Хотел бы прочитать всю статью перед тем, как прокомментирую
zРадио
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