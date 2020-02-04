Додано: Сер 05 лют, 2020 20:11

zРадио написав: Не "злочинів не скоєно", а "особливо тяжких злочинів не скоєно". Именно последнее является характеристикой военных преступлений, опровержению в совершении которых посвещена данная статья. Дивизия СС Галичина "просто" воевала на стороне Гитлера. С учетом того, сколько других государств и народов добровольно воевало за нацистскую Германию, ничего (для тебя) из ряда вон выходящего - просто они окрасили себя в те цвета, в которые окрасили (с) Не "злочинів не скоєно", а "особливо тяжких злочинів не скоєно". Именно последнее является характеристикой военных преступлений, опровержению в совершении которых посвещена данная статья. Дивизия СС Галичина "просто" воевала на стороне Гитлера. С учетом того, сколько других государств и народов добровольно воевало за нацистскую Германию, ничего (для тебя) из ряда вон выходящего - просто они окрасили себя в те цвета, в которые окрасили (с)

На протяжении всего времени работы комиссии проходила активная кампания балтийской и украинской диаспор, призывавших не рассматривать доказательств, предоставленных странами Восточной Европы и СССР (которые, по их мнению, могли быть сфабрикованными ввиду политической целесообразности). С другой стороны, еврейская диаспора настаивала на привлечении свидетельств из Восточной Европы, утверждая, что случаи фальсификации документов или лжесвидетельств со стороны СССР и его граждан неизвестны. В конце концов 14 ноября 1985 года комиссия постановила принять к рассмотрению данные и свидетельские показания восточноевропейского происхождения и отправиться с этой целью в Европу, однако выдвинула властям стран социалистического лагеря следующие предварительные условия:защита репутации посредством конфиденциальности,независимые переводчики,доступ к оригинальным документам,доступ к данным ранее свидетельским показаниям,свобода допроса свидетелей в соответствии с канадской юридической практикой,видеозапись допросов свидетелей.Согласие СССР на выдвинутые требования комиссии был получено только в июне 1986 года. Однако, в связи с этим комиссия решила, что отведённые комиссии сроки работы не оставляют ей достаточно времени для совершения соответствующих поездок и мероприятий, отказавшись таким образом от рассмотрения доказательств с места рассматриваемых событий[60]. Это обстоятельство, а также более поздние задержки с рассмотрением дел отдельных лиц, доказательная база по которым была принята к рассмотрению как достоверная, а также ряд других фактов привели к тому, что канадское правительство было подвергнуто неоднократной критике за отсутствие ответственного подхода к делам нацистских военных преступников