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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 5439544054415442
Повідомлення Додано: Сер 05 лют, 2020 20:23

shapo Скажіть відверто, яке ваше бачення на ці історичні постаті: Шептицький, Бандера, Мельник, Шухевич. І організації, які вони очолюваали. Також 14-я гренаде́рська дивизия СС «Гали́чина».

Ви вважаєте ці організації і їх лідерів злочинними? Чи ні? Розрізняєте їх? Чи ставите в один ряд?

Якщо вважаєте злочинними, чого хочете? Засудження їх на державному рівні Україною?

Деталізуйте своє бачення. В мене склалося таке враження із ваших критичних зауважень, що Ви негативно ставитеся до них всіх. Поясніть Вашу позицію детальніше і чого саме прагнете? Хочу зрозуміти.
Востаннє редагувалось Козак-характерник в Сер 05 лют, 2020 20:27, всього редагувалось 2 разів.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Сер 05 лют, 2020 20:25

  Kudrjavuy написав:Отакої:
https://prm.ua/zakon-pro-podviyne-groma ... rashhenko/
Закон про запровадження подвійного громадянства для українців несе загрози для суверенітету та територіальної цілісності нашої держави, тому що Росія використає цю можливість для ще активнішої паспортизації окупованих українських територій Донбасу та Криму.
Про це сказала співголова фракції "Європейська Солідарність" Ірина Геращенко в інтерв’ю телеканалу "Прямий".
При цьому вона наголосила: "Очевидно, що нам потрібен закон "Про іноземних українців" для того, щоб таки чином підтримати велику українську діаспору, яка сьогодні є у багатьох європейських країнах, Канаді, інших країнах. Вони прагнуть бути більше залученими до питань України".
"З іншого боку, якщо буде прийнято подібний закон, ми дійсно відкриваємо велику "скриньку Пандори". Не секрет, що сьогодні відбувається насильницька паспортизація громадян окупованих територій з боку Російської Федерації", – заявила депутат.
"Зверніть увагу, що наша нинішня влада жодного разу не зробила заяви з цього приводу. Навіть на саміті в Парижі ми не чули, щоб президент звернувся до свого візаві Путіна і сказав: припиніть роздавати паспорти в Донецьку, Луганську і Криму – це українські території", – підкреслила Ірина Геращенко.
Вона також зазначила, що є небезпека, що і в інших регіонах України громадяни мають паспорти інших країн.


театрально падающая на коленях на стадионе верная соратница Порошенко в очередной раз прогнулась перед диаспорой представители которой и так "поработали" в Украине на госдолжностях не отказавшись от своих предыдущих гражданств в пользу украинского.
А вынужденные брать вторые гражданства и карты поляка, венгра и т.д. для того чтобы облегчить трудоустройство ы ЕС,оказываются, несут угрозу Украине.
Никакой насильственной раздачт паспортов нет и не было ни в Крыму,ни на Донбассе,это вранье.
Сами берут, и первыми бежали за российскими паспортами якобы мечтающие о Украине крымские татары.
Во многих странах есть и второе, и двойное гражданство, и никто не переживают за потерю суверенитета или прочий бред пока человек не начинает претендовать на госдолжности или должности связанные с военными и пр. секретами.
Вот здесь кандидату нужно будет выбирать только одно гражданство.
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 лют, 2020 20:25

  zРадио написав:Так я ту ссылку тоже не смог открыть. Поэтому и ответил на твою, прочитав, о чем речь. По сути возражений не будет (не от тебя, так от кого-то другого)?

Ни возражений, ни подтверждений от меня не будет.
Все вопросы к Puente, он развивал мысль

  zРадио написав:А к тебе вопрос следующий: если НВ переврало Помпео по Крыму, то как его (НВ) называть, кроме как пропагандистской помойкой?

Про втрачений Крим, який Росія не хоче віддавати. НВ дізнався, про що Майкл Помпео говорив в Україні непублічно і навіщо приїжджав
Нет, нельзя их называть помойкой.
Они приводили слова участников встречи.
По факту они отреагировали и в статью были внесены уточнения и дополнения.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Сер 05 лют, 2020 20:33

  Козак-характерник написав:shapo Скажіть відверто, яке ваше бачення на ці історичні постаті: Шептицький, Бандера, Мельник, Шухевич. І організації, які вони очолюваали. Також 14-я гренаде́рская дивизия СС «Гали́чина».

Ви вважаєте ці організації і їх лідерів злочинними? Чи ні? Розрізняєте їх? Чи ставите в один ряд?

Якщо вважаєте злочинними, чого хочете? Засудження їх на державному рівні Україною?

Деталізуйте своє бачення. В мене склалося таке враження із ваших критичних зауважень, що Ви негативно ставитеся до них всіх. Поясніть Вашу позицію детальніше і чого саме прагнете?


Для меня они точно не герои именами которых нужно называть улицы.
Из-за начала холодной войны сразу после ВМВ между США и СССР расследования их деятельности были прекращены из политических соображений поэтому от наказаний ушли многие более серьезные немецкие нацисты. А с коллаборантами в их собственных странах также разбирались недолго и не самым объективным образом.
В Украине после 1991г их подняли на щит т.к. нужно создавать новую мифологию для нового государства, и здесь ни объективности, ни истины не будет, только конъюнктура.
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Повідомлення Додано: Сер 05 лют, 2020 20:34

  shapo написав: Во многих странах есть и второе, и двойное гражданство, и никто не переживают за потерю суверенитета или прочий бред пока человек не начинает претендовать на госдолжности или должности связанные с военными и пр. секретами.
Вот здесь кандидату нужно будет выбирать только одно гражданство.

Ви схвалюєте мультигромадянство? Доречі, в Ізраїлі це можливо?
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Козак-характерник
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