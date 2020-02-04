Додано: Сер 05 лют, 2020 20:23

shapo Скажіть відверто, яке ваше бачення на ці історичні постаті: Шептицький, Бандера, Мельник, Шухевич. І організації, які вони очолюваали. Також 14-я гренаде́рська дивизия СС «Гали́чина».



Ви вважаєте ці організації і їх лідерів злочинними? Чи ні? Розрізняєте їх? Чи ставите в один ряд?



Якщо вважаєте злочинними, чого хочете? Засудження їх на державному рівні Україною?



Деталізуйте своє бачення. В мене склалося таке враження із ваших критичних зауважень, що Ви негативно ставитеся до них всіх. Поясніть Вашу позицію детальніше і чого саме прагнете? Хочу зрозуміти.

Востаннє редагувалось Козак-характерник в Сер 05 лют, 2020 20:27, всього редагувалось 2 разів.

Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.