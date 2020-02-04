Додано: Сер 05 лют, 2020 20:47

shapo А податки куди платять громадяни Ізраїлю, хто має подвійне громадянство? Служба в армії і інші обов'язки перед державою? Наприклад шанувати символи і т.п. Чи такого немає обов'язку в Ізраїлі? Тут не виникає протиріччя? Я не критикую. Просто зрозуміти хочу.

Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.