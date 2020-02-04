|
|
|
Політичні дискусії
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Сер 05 лют, 2020 20:47
shapo А податки куди платять громадяни Ізраїлю, хто має подвійне громадянство? Служба в армії і інші обов'язки перед державою? Наприклад шанувати символи і т.п. Чи такого немає обов'язку в Ізраїлі? Тут не виникає протиріччя? Я не критикую. Просто зрозуміти хочу.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
-
Козак-характерник
-
2
-
- Повідомлень: 27535
- З нами з: 09.10.12
- Подякував: 1902 раз.
- Подякували: 2081 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 05 лют, 2020 20:55
Козак-характерник написав:shapo А податки куди платять
громадяни Ізраїлю, хто має подвійне громадянство? Служба в армії
і інші обов'язки перед державою? Наприклад шанувати символи
і т.п. Чи такого немає обов'язку в Ізраїлі?
Тут не виникає протиріччя? Я не критикую. Просто зрозуміти хочу.
Чё? Новое местечко уже себе присмотрел
-
Аlександр
-
-
- Повідомлень: 3386
- З нами з: 10.04.08
- Подякував: 115 раз.
- Подякували: 229 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 05 лют, 2020 20:57
Я з самого початку не сумнівався що це фейк.
Ціль цього трюку очевидна - заниження населення веде до збільшення ВВП, зменшення безробіття і інших "плюшок, які "на папері" показують економічний ріст.
Також можна зробити цікавий висновок:
Так як «перепись Дубилета» занижувала кількість населення можна припустити, що реальна кількість населення десь від 38 до 40 мільйонів.
-
andrijk777
-
-
- Повідомлень: 1977
- З нами з: 11.11.14
- Подякував: 160 раз.
- Подякували: 237 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 05 лют, 2020 20:57
Козак-характерник написав:shapo
А податки куди платять громадяни Ізраїлю, хто має подвійне громадянство? Служба в армії і інші обов'язки перед державою? Наприклад шанувати символи і т.п. Чи такого немає обов'язку в Ізраїлі? Тут не виникає протиріччя? Я не критикую. Просто зрозуміти хочу.
Граждане Украины с вторым израильским гражданством платят налоги в Израиле и служат в армии в Израиле если попадают под закон о призыве.
Ведь это же не двойное гражданство как в России и некоторых других странах, а второе.
Что такое "почитать символы" когда тебя могут убить на войне или при проведении военных операций?
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
-
shapo
-
-
- Повідомлень: 2815
- З нами з: 29.05.18
- Подякував: 88 раз.
- Подякували: 574 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 05 лют, 2020 20:58
shapo написав: Козак-характерник написав:
І друга частина, на яку Ви не відповіли? Чого Ви хочете конкретно? Засудження їх на державному рівні?
П.С. Якщо вважаєте, що не компетентні, щоб відповісти, то так і скажіть. Я просто хочу зрозуміти Вашу позицію.
1) Покажите мне хоть одного компетентного в этом вопросе
.
2) Судить кого-то на госуровне после 75 лет прошедших от ВМВ просто глупость равно как и делать из них новых героев всей страны.
Пусть остаются героями в своих регионах Западной Украины и не навязываются тем для кого они героями не являются. Все равно ничего кроме очередного возбуждения ненависти внутри страны это не принесет.
Зрозумів.
Чесна відповідь. Головне, що без крайнього радикалізму.
П.С. Питання провокаційне: в разі гіпотетичної війни між Україною і Ізраїлем на чиєму боці будете? Просто в мене склалося враження, що Ви все ж орієнтуєтеся душею на інтереси своєї етнічної нації, переймаєтеся душею тим, що там відбувається.
Я не дарма Вас раніше запитав, Ви вважаєте себе українцем? Ви відповіли, що етнічно ні, але громадянин України. Тут і спливає така відмінність, що громадянство - це лише правовий зв'язок з державною, а душею можна вболівати за інше. Ось чому я і виступаю саме за національний тип держави, а не глобалістичний. Тобто своє завжди своє. Якщо щось не так зрозумів, то поправте.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
-
Козак-характерник
-
2
-
- Повідомлень: 27535
- З нами з: 09.10.12
- Подякував: 1902 раз.
- Подякували: 2081 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 05 лют, 2020 21:00
andrijk777 написав:
Так як «перепись Дубилета» занижувала кількість населення можна припустити, що реальна кількість населення десь від 38 до 40 мільйонів.
Да не скромничайте, 52 млн и ни на одного меньше.
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
-
shapo
-
-
- Повідомлень: 2815
- З нами з: 29.05.18
- Подякував: 88 раз.
- Подякували: 574 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 05 лют, 2020 21:06
Козак-характерник написав:
Якщо щось не так зрозумів, то поправте.
Козак-характерник написав:
Я не дарма Вас раніше запитала, Ви вважаєте себе українцем?
Це що було? Майбутня пластична зрада в провiдних клiнiках Ізраїля
Але ж жiнки там також служать
-
Аlександр
-
-
- Повідомлень: 3386
- З нами з: 10.04.08
- Подякував: 115 раз.
- Подякували: 229 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 05 лют, 2020 21:10
Козак-характерник написав:
П.С. Питання провокаційне: в разі гіпотетичної війни між Україною і Ізраїлем на чиєму боці будете? Просто в мене склалося враження, що Ви все ж орієнтуєтеся душею на інтереси своєї етнічної нації, переймаєтеся душею тим, що там відбувається.
Я не дарма Вас раніше запитав, Ви вважаєте себе українцем? Ви відповіли, що етнічно ні, але громадянин України. Тут і спливає така відмінність, що громадянство - це лише правовий зв'язок з державною, а душею можна вболівати за інше. Ось чому я і виступаю саме за національний тип держави, а не глобалістичний. Тобто своє завжди своє. Якщо щось не так зрозумів, то поправте.
Зачем приводить какие-то гипотетические случаи если уже 6й год идет невнятная война с Россией и все русские жители Украины до сих пор не перебежали на сторону врага предав Украину?
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
-
shapo
-
-
- Повідомлень: 2815
- З нами з: 29.05.18
- Подякував: 88 раз.
- Подякували: 574 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 05 лют, 2020 21:12
shapo написав: zРадио написав:shapo
Хм, у меня и эта ссылка не открывается. Хотел бы прочитать всю статью перед тем, как прокомментирую
Попробуйте браузер google chrome или могу привести ее полностью если позволят
Увы, не открывается нигде. Видимо, сама ссылка битая (что часто бывает про транслитерации URL-ов). Если несложно, киньте весь текст - сюда, или в личку
-
zРадио
-
-
- Повідомлень: 4850
- З нами з: 02.05.18
- Подякував: 901 раз.
- Подякували: 2048 раз.
-
- Профіль
-
2
4
3
Додано: Сер 05 лют, 2020 21:13
Аlександр написав: Козак-характерник написав:
Якщо щось не так зрозумів, то поправте.
Козак-характерник написав:
Я не дарма Вас раніше запитала, Ви вважаєте себе українцем?
Це що було? Майбутня пластична зрада в провiдних клiнiках Ізраїля
Але ж жiнки там також служать
Куме, Вам би кумом працювати.
Ловите мене на орфографічних помилках.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
-
Козак-характерник
-
2
-
- Повідомлень: 27535
- З нами з: 09.10.12
- Подякував: 1902 раз.
- Подякували: 2081 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|