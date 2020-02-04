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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 5442544354445445>
Повідомлення Додано: Сер 05 лют, 2020 21:16

  shapo написав:
  Козак-характерник написав:П.С. Питання провокаційне: в разі гіпотетичної війни між Україною і Ізраїлем на чиєму боці будете? Просто в мене склалося враження, що Ви все ж орієнтуєтеся душею на інтереси своєї етнічної нації, переймаєтеся душею тим, що там відбувається. :P Я не дарма Вас раніше запитав, Ви вважаєте себе українцем? Ви відповіли, що етнічно ні, але громадянин України. Тут і спливає така відмінність, що громадянство - це лише правовий зв'язок з державною, а душею можна вболівати за інше. Ось чому я і виступаю саме за національний тип держави, а не глобалістичний. Тобто своє завжди своє. Якщо щось не так зрозумів, то поправте.


Зачем приводить какие-то гипотетические случаи если уже 6й год идет невнятная война с Россией и все русские жители Украины до сих пор не перебежали на сторону врага предав Украину?

Тілом то можна бути тут, а душею там. :P Але Вас я зрозумів. Дякую за чесні відповіді. Цікава розмова відбулася.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Сер 05 лют, 2020 21:17

  shapo написав:
  andrijk777 написав:Так як «перепись Дубилета» занижувала кількість населення можна припустити, що реальна кількість населення десь від 38 до 40 мільйонів.


Да не скромничайте, 52 млн и ни на одного меньше.

http://ukrstat.gov.ua/operativ/operativ ... 119_u.html
andrijk777
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Повідомлення Додано: Сер 05 лют, 2020 21:28

  Козак-характерник написав:
  shapo написав: Зачем приводить какие-то гипотетические случаи если уже 6й год идет невнятная война с Россией и все русские жители Украины до сих пор не перебежали на сторону врага предав Украину?

Тілом то можна бути тут, а душею там. :P Але Вас я зрозумів. Дякую за чесні відповіді. Цікава розмова відбулася.


Какое тело,какая душа если все зависит от человека который живет в конкретном государстве и принимает решения сам как к нему относиться?
Что, в России нет людей осуждающих аннексию Крыма и агрессию на Донбассе?
Или в Израиле нет вполне еврейских граждан радующихся палестинским терактам в результате которых калечат и убивают их этнических собратьев?
Есть секта Нетурей Карта в Иерусалиме которая вообще мечтает чтобы Израиль перестал существовать.
А Валентина Матвиенко из Шепетовки, нынешний Председатель Совета Федерации России уже предала Россию?
А отец у убитого главы ДНР Захарченко не был украинцем?
Ваши мечты про мононациональную Украину это воздушные замки. Благодаря Гитлеру и собственной политике Польша послевоенные годы была моноэтническим государством. Но сейчас сестра будивельника с десятками тысяч других граждан Украины восстанавливает там украинскую диаспору, правда, совсем не ту которую изгнали в 1946г
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 лют, 2020 21:29

  andrijk777 написав:
  shapo написав:
  andrijk777 написав:Так як «перепись Дубилета» занижувала кількість населення можна припустити, що реальна кількість населення десь від 38 до 40 мільйонів.


Да не скромничайте, 52 млн и ни на одного меньше.

http://ukrstat.gov.ua/operativ/operativ ... 119_u.html


И как они их сосчитали если не секрет если выехавшие надолго или навсегда не сдали украинский паспорт или вообще не выписались?
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 лют, 2020 21:32

  shapo написав:В Украине после 1991г их подняли на щит т.к. нужно создавать новую мифологию для нового государства, и здесь ни объективности, ни истины не будет, только конъюнктура.
А що там в ізраїлі?
З часів Христа починають родовід нових героїв для держави , чи все таки з 1949????
То чому євреям можна - а українцям зась?
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Сер 05 лют, 2020 21:37

  Козак-характерник написав:
  Аlександр написав:
  Козак-характерник написав:Якщо щось не так зрозумів, то поправте.

  Козак-характерник написав:Я не дарма Вас раніше запитала, Ви вважаєте себе українцем?

Це що було? Майбутня пластична зрада в провiдних клiнiках Ізраїля :roll:
Але ж жiнки там також служать 8)

Куме, Вам би кумом працювати. :P Ловите мене на орфографічних помилках.

Тобто, хо сказати, що досить мову не вивчив :?
Хоча, один budivelnik тiльки тебе бачив. Злякався, та й додав в iгнор.
Аlександр
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 лют, 2020 21:39

Re: Політичні дискусії

  shapo написав:Но сейчас сестра будивельника с десятками тысяч других граждан Украины восстанавливает там украинскую диаспору, правда, совсем не ту которую изгнали в 1946г
Це брехня
Дід будівельника і його сестри ( по татові) народився і жив до 1945 в тих місцях де сьогодні проживає сестра.
Враховуючи глобалізацію(розмивання державних кордонів) то збільшення українців на бувших українських(по суті і демографії) землях - збільшує ареал розповсюдження українців.
Як на мене - це добре
Чим більше буде людей які інтендифікують себе як українці на Кубані чи під Смоленськом, в Перемишлі чи Жешові - тим більший життєвий простір українців...
євреї роблять те саме, просто їх мало, а тому вони й заледве зібрали 8 млн з яких 2 млн араби в ізраїлі..
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Сер 05 лют, 2020 21:43

  shapo написав:Ваши мечты про мононациональную Украину это воздушные замки. Благодаря Гитлеру и собственной политике Польша послевоенные годы была моноэтническим государством. Но сейчас сестра будивельника с десятками тысяч других граждан Украины восстанавливает там украинскую диаспору

Ви не правильно зрозуміли мою позицію. Я не виступаю за моноетнічну державу. Я розумію, що це не можливо. Я виступаю за те, щоб держава Україна захищала саме українців: політичні, економічні інтереси, мову, традиції, саме на державному рівні. Українець це не той хто є ним по крові, хоча й цей фактор не можна заперечувати, а той хто вважає себе українцем. Це все не заперечує існування інших національностей і культур, їх гармонійне співіснування. Це територіально - духовна спільнота, як велика родина, де всі один одному брат і сестра. В мене християнське розуміння цього процесу. Розумію, що це досить ідеалістичні погляди, але це особисто моє бачення на розвиток України. Я прекрасно розумію, що можливі інши бачення на розбудову держави. Тільки крім мого бачення, я не почув тут цих альтернатив. В чому ж вона національна ідея України? Може ви скажете своє бачення? :P
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Сер 05 лют, 2020 21:46

  zРадио написав:[
Увы, не открывается нигде. Видимо, сама ссылка битая (что часто бывает про транслитерации URL-ов). Если несложно, киньте весь текст - сюда, или в личку


Отправил в личку
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 лют, 2020 21:46

Re: Політичні дискусії

  shapo написав:И как они их сосчитали если не секрет если выехавшие надолго или навсегда не сдали украинский паспорт или вообще не выписались?
1 Дубілет рахував не кількість громадян України
До сьогодні в Україні офіційно рахується приблизно 41 з копійками мільон населення
2 Дубілет рахував НАЯВНЕ НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ населення
Нарахував 37 з копійками мільйонів
3 Особисто в мене до цих підрахунків тільки одне зауваження
а - не можна вважати що у всіх вікових групах , однакова кількість відсутня.
Як на мене у групі 0-20 років - коефіцієнт 0,99
20-25 років - коефіцієнт 0,9
25-30 років - коефіцієнт 0,8
30-50 років - коефіцієнт 0,75
50-60 років - коефіцієнт 0,9
60 і більше років коефіцієнт 0,99
4 Загальна сума наявного на території України населення - як на мене досить близька до реальної
Тут все просто
а - Кількість тих хто народилась і кількість померлих - відома через систему РАГсів
б - різниця між кількістю виїхавших і вїхавших відома через прикордонну службу
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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