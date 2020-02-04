Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Козак-характерник написав:П.С. Питання провокаційне: в разі гіпотетичної війни між Україною і Ізраїлем на чиєму боці будете? Просто в мене склалося враження, що Ви все ж орієнтуєтеся душею на інтереси своєї етнічної нації, переймаєтеся душею тим, що там відбувається. Я не дарма Вас раніше запитав, Ви вважаєте себе українцем? Ви відповіли, що етнічно ні, але громадянин України. Тут і спливає така відмінність, що громадянство - це лише правовий зв'язок з державною, а душею можна вболівати за інше. Ось чому я і виступаю саме за національний тип держави, а не глобалістичний. Тобто своє завжди своє. Якщо щось не так зрозумів, то поправте.
Зачем приводить какие-то гипотетические случаи если уже 6й год идет невнятная война с Россией и все русские жители Украины до сих пор не перебежали на сторону врага предав Украину?
Тілом то можна бути тут, а душею там. Але Вас я зрозумів. Дякую за чесні відповіді. Цікава розмова відбулася.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
shapo написав: Зачем приводить какие-то гипотетические случаи если уже 6й год идет невнятная война с Россией и все русские жители Украины до сих пор не перебежали на сторону врага предав Украину?
Тілом то можна бути тут, а душею там. Але Вас я зрозумів. Дякую за чесні відповіді. Цікава розмова відбулася.
Какое тело,какая душа если все зависит от человека который живет в конкретном государстве и принимает решения сам как к нему относиться? Что, в России нет людей осуждающих аннексию Крыма и агрессию на Донбассе? Или в Израиле нет вполне еврейских граждан радующихся палестинским терактам в результате которых калечат и убивают их этнических собратьев? Есть секта Нетурей Карта в Иерусалиме которая вообще мечтает чтобы Израиль перестал существовать. А Валентина Матвиенко из Шепетовки, нынешний Председатель Совета Федерации России уже предала Россию? А отец у убитого главы ДНР Захарченко не был украинцем? Ваши мечты про мононациональную Украину это воздушные замки. Благодаря Гитлеру и собственной политике Польша послевоенные годы была моноэтническим государством. Но сейчас сестра будивельника с десятками тысяч других граждан Украины восстанавливает там украинскую диаспору, правда, совсем не ту которую изгнали в 1946г
shapo написав:Но сейчас сестра будивельника с десятками тысяч других граждан Украины восстанавливает там украинскую диаспору, правда, совсем не ту которую изгнали в 1946г
Це брехня Дід будівельника і його сестри ( по татові) народився і жив до 1945 в тих місцях де сьогодні проживає сестра. Враховуючи глобалізацію(розмивання державних кордонів) то збільшення українців на бувших українських(по суті і демографії) землях - збільшує ареал розповсюдження українців. Як на мене - це добре Чим більше буде людей які інтендифікують себе як українці на Кубані чи під Смоленськом, в Перемишлі чи Жешові - тим більший життєвий простір українців... євреї роблять те саме, просто їх мало, а тому вони й заледве зібрали 8 млн з яких 2 млн араби в ізраїлі..
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
shapo написав:Ваши мечты про мононациональную Украину это воздушные замки. Благодаря Гитлеру и собственной политике Польша послевоенные годы была моноэтническим государством. Но сейчас сестра будивельника с десятками тысяч других граждан Украины восстанавливает там украинскую диаспору
Ви не правильно зрозуміли мою позицію. Я не виступаю за моноетнічну державу. Я розумію, що це не можливо. Я виступаю за те, щоб держава Україна захищала саме українців: політичні, економічні інтереси, мову, традиції, саме на державному рівні. Українець це не той хто є ним по крові, хоча й цей фактор не можна заперечувати, а той хто вважає себе українцем. Це все не заперечує існування інших національностей і культур, їх гармонійне співіснування. Це територіально - духовна спільнота, як велика родина, де всі один одному брат і сестра. В мене християнське розуміння цього процесу. Розумію, що це досить ідеалістичні погляди, але це особисто моє бачення на розвиток України. Я прекрасно розумію, що можливі інши бачення на розбудову держави. Тільки крім мого бачення, я не почув тут цих альтернатив. В чому ж вона національна ідея України? Може ви скажете своє бачення?
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
shapo написав:И как они их сосчитали если не секрет если выехавшие надолго или навсегда не сдали украинский паспорт или вообще не выписались?
1 Дубілет рахував не кількість громадян України До сьогодні в Україні офіційно рахується приблизно 41 з копійками мільон населення 2 Дубілет рахував НАЯВНЕ НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ населення Нарахував 37 з копійками мільйонів 3 Особисто в мене до цих підрахунків тільки одне зауваження а - не можна вважати що у всіх вікових групах , однакова кількість відсутня. Як на мене у групі 0-20 років - коефіцієнт 0,99 20-25 років - коефіцієнт 0,9 25-30 років - коефіцієнт 0,8 30-50 років - коефіцієнт 0,75 50-60 років - коефіцієнт 0,9 60 і більше років коефіцієнт 0,99 4 Загальна сума наявного на території України населення - як на мене досить близька до реальної Тут все просто а - Кількість тих хто народилась і кількість померлих - відома через систему РАГсів б - різниця між кількістю виїхавших і вїхавших відома через прикордонну службу
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69