Додано: Сер 05 лют, 2020 21:43

shapo написав: Ваши мечты про мононациональную Украину это воздушные замки. Благодаря Гитлеру и собственной политике Польша послевоенные годы была моноэтническим государством. Но сейчас сестра будивельника с десятками тысяч других граждан Украины восстанавливает там украинскую диаспору Ваши мечты про мононациональную Украину это воздушные замки. Благодаря Гитлеру и собственной политике Польша послевоенные годы была моноэтническим государством. Но сейчас сестра будивельника с десятками тысяч других граждан Украины восстанавливает там украинскую диаспору

Ви не правильно зрозуміли мою позицію. Я не виступаю за моноетнічну державу. Я розумію, що це не можливо. Я виступаю за те, щоб держава Україна захищала саме українців: політичні, економічні інтереси, мову, традиції, саме на державному рівні. Українець це не той хто є ним по крові, хоча й цей фактор не можна заперечувати, а той хто вважає себе українцем. Це все не заперечує існування інших національностей і культур, їх гармонійне співіснування. Це територіально - духовна спільнота, як велика родина, де всі один одному брат і сестра. В мене християнське розуміння цього процесу. Розумію, що це досить ідеалістичні погляди, але це особисто моє бачення на розвиток України. Я прекрасно розумію, що можливі інши бачення на розбудову держави. Тільки крім мого бачення, я не почув тут цих альтернатив. В чому ж вона національна ідея України? Може ви скажете своє бачення?