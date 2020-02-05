Форуми / Казна: бюджет, податки,

пенсійний фонд та інше / Макроекономіка України.

Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

тему Відповісти

на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 54415442544354445445> Додано: Сер 05 лют, 2020 21:32 shapo написав: В Украине после 1991г их подняли на щит т.к. нужно создавать новую мифологию для нового государства, и здесь ни объективности, ни истины не будет, только конъюнктура. В Украине после 1991г их подняли на щит т.к. нужно создавать новую мифологию для нового государства, и здесь ни объективности, ни истины не будет, только конъюнктура. А що там в ізраїлі?

З часів Христа починають родовід нових героїв для держави , чи все таки з 1949????

То чому євреям можна - а українцям зась? А що там в ізраїлі?З часів Христа починають родовід нових героїв для держави , чи все таки з 1949????То чому євреям можна - а українцям зась? в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 21999 З нами з: 15.01.09 Подякував: 157 раз. Подякували: 2254 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 05 лют, 2020 21:37 Козак-характерник написав: Аlександр написав: Козак-характерник написав: Якщо щось не так зрозумів, то поправте. Якщо щось не так зрозумів, то поправте.

Козак-характерник написав: Я не дарма Вас раніше запитала, Ви вважаєте себе українцем? Я не дарма Вас раніше запитала, Ви вважаєте себе українцем?

Це що було? Майбутня пластична зрада в провiдних клiнiках Ізраїля

Але ж жiнки там також служать Це що було? Майбутня пластична зрада в провiдних клiнiках ІзраїляАле ж жiнки там також служать

Куме, Вам би кумом працювати. Ловите мене на орфографічних помилках.

Куме, Вам би кумом працювати.Ловите мене на орфографічних помилках.

Тобто, хо сказати, що досить мову не вивчив

Хоча, один budivelnik тiльки тебе бачив. Злякався, та й додав в iгнор. Тобто, хо сказати, що досить мову не вивчивХоча, одинтiльки тебе бачив. Злякався, та й додав в iгнор. Аlександр Повідомлень: 3378 З нами з: 10.04.08 Подякував: 115 раз. Подякували: 229 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 05 лют, 2020 21:39 Re: Політичні дискусії shapo написав: Но сейчас сестра будивельника с десятками тысяч других граждан Украины восстанавливает там украинскую диаспору, правда, совсем не ту которую изгнали в 1946г Но сейчас сестра будивельника с десятками тысяч других граждан Украины восстанавливает там украинскую диаспору, правда, совсем не ту которую изгнали в 1946г Це брехня

Дід будівельника і його сестри ( по татові) народився і жив до 1945 в тих місцях де сьогодні проживає сестра.

Враховуючи глобалізацію(розмивання державних кордонів) то збільшення українців на бувших українських(по суті і демографії) землях - збільшує ареал розповсюдження українців.

Як на мене - це добре

Чим більше буде людей які інтендифікують себе як українці на Кубані чи під Смоленськом, в Перемишлі чи Жешові - тим більший життєвий простір українців...

євреї роблять те саме, просто їх мало, а тому вони й заледве зібрали 8 млн з яких 2 млн араби в ізраїлі.. Це брехняДід будівельника і його сестри ( по татові) народився і жив до 1945 в тих місцях де сьогодні проживає сестра.Враховуючи глобалізацію(розмивання державних кордонів) то збільшення українців на бувших українських(по суті і демографії) землях - збільшує ареал розповсюдження українців.Як на мене - це добреЧим більше буде людей які інтендифікують себе як українці на Кубані чи під Смоленськом, в Перемишлі чи Жешові - тим більший життєвий простір українців...євреї роблять те саме, просто їх мало, а тому вони й заледве зібрали 8 млн з яких 2 млн араби в ізраїлі.. в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 21999 З нами з: 15.01.09 Подякував: 157 раз. Подякували: 2254 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 05 лют, 2020 21:43 shapo написав: Ваши мечты про мононациональную Украину это воздушные замки. Благодаря Гитлеру и собственной политике Польша послевоенные годы была моноэтническим государством. Но сейчас сестра будивельника с десятками тысяч других граждан Украины восстанавливает там украинскую диаспору Ваши мечты про мононациональную Украину это воздушные замки. Благодаря Гитлеру и собственной политике Польша послевоенные годы была моноэтническим государством. Но сейчас сестра будивельника с десятками тысяч других граждан Украины восстанавливает там украинскую диаспору

Ви не правильно зрозуміли мою позицію. Я не виступаю за моноетнічну державу. Я розумію, що це не можливо. Я виступаю за те, щоб держава Україна захищала саме українців: політичні, економічні інтереси, мову, традиції, саме на державному рівні. Українець це не той хто є ним по крові, хоча й цей фактор не можна заперечувати, а той хто вважає себе українцем. Це все не заперечує існування інших національностей і культур, їх гармонійне співіснування. Це територіально - духовна спільнота, як велика родина, де всі один одному брат і сестра. В мене християнське розуміння цього процесу. Розумію, що це досить ідеалістичні погляди, але це особисто моє бачення на розвиток України. Я прекрасно розумію, що можливі інши бачення на розбудову держави. Тільки крім мого бачення, я не почув тут цих альтернатив. В чому ж вона національна ідея України? Може ви скажете своє бачення? Ви не правильно зрозуміли мою позицію. Я не виступаю за моноетнічну державу. Я розумію, що це не можливо. Я виступаю за те, щоб держава Україна захищала саме українців: політичні, економічні інтереси, мову, традиції, саме на державному рівні. Українець це не той хто є ним по крові, хоча й цей фактор не можна заперечувати, а той хто вважає себе українцем. Це все не заперечує існування інших національностей і культур, їх гармонійне співіснування. Це територіально - духовна спільнота, як велика родина, де всі один одному брат і сестра. В мене християнське розуміння цього процесу. Розумію, що це досить ідеалістичні погляди, але це особисто моє бачення на розвиток України. Я прекрасно розумію, що можливі інши бачення на розбудову держави. Тільки крім мого бачення, я не почув тут цих альтернатив. В чому ж вона національна ідея України? Може ви скажете своє бачення? Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою. Козак-характерник 2

Повідомлень: 27540 З нами з: 09.10.12 Подякував: 1902 раз. Подякували: 2081 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 05 лют, 2020 21:46 zРадио написав: [

Увы, не открывается нигде. Видимо, сама ссылка битая (что часто бывает про транслитерации URL-ов). Если несложно, киньте весь текст - сюда, или в личку Увы, не открывается нигде. Видимо, сама ссылка битая (что часто бывает про транслитерации URL-ов). Если несложно, киньте весь текст - сюда, или в личку



Отправил в личку Отправил в личку Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 2819 З нами з: 29.05.18 Подякував: 88 раз. Подякували: 574 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 05 лют, 2020 21:46 Re: Політичні дискусії shapo написав: И как они их сосчитали если не секрет если выехавшие надолго или навсегда не сдали украинский паспорт или вообще не выписались? И как они их сосчитали если не секрет если выехавшие надолго или навсегда не сдали украинский паспорт или вообще не выписались? 1 Дубілет рахував не кількість громадян України

До сьогодні в Україні офіційно рахується приблизно 41 з копійками мільон населення

2 Дубілет рахував НАЯВНЕ НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ населення

Нарахував 37 з копійками мільйонів

3 Особисто в мене до цих підрахунків тільки одне зауваження

а - не можна вважати що у всіх вікових групах , однакова кількість відсутня.

Як на мене у групі 0-20 років - коефіцієнт 0,99

20-25 років - коефіцієнт 0,9

25-30 років - коефіцієнт 0,8

30-50 років - коефіцієнт 0,75

50-60 років - коефіцієнт 0,9

60 і більше років коефіцієнт 0,99

4 Загальна сума наявного на території України населення - як на мене досить близька до реальної

Тут все просто

а - Кількість тих хто народилась і кількість померлих - відома через систему РАГсів

б - різниця між кількістю виїхавших і вїхавших відома через прикордонну службу 1 Дубілет рахував не кількість громадян УкраїниДо сьогодні в Україні офіційно рахується приблизно 41 з копійками мільон населення2 Дубілет рахувавнаселенняНарахував 37 з копійками мільйонів3 Особисто в мене до цих підрахунків тільки одне зауваженняа - не можна вважати що у всіх вікових групах , однакова кількість відсутня.Як на мене у групі 0-20 років - коефіцієнт 0,9920-25 років - коефіцієнт 0,925-30 років - коефіцієнт 0,830-50 років - коефіцієнт 0,7550-60 років - коефіцієнт 0,960 і більше років коефіцієнт 0,994 Загальна сума наявного на території України населення - як на мене досить близька до реальноїТут все простоа - Кількість тих хто народилась і кількість померлих - відома через систему РАГсівб - різниця між кількістю виїхавших і вїхавших відома через прикордонну службу в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 21999 З нами з: 15.01.09 Подякував: 157 раз. Подякували: 2254 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 05 лют, 2020 22:01 budivelnik написав: Враховуючи глобалізацію(розмивання державних кордонів) то збільшення українців на бувших українських(по суті і демографії) землях - збільшує ареал розповсюдження українців.

Як на мене - це добре Враховуючи глобалізацію(розмивання державних кордонів) то збільшення українців на бувших українських(по суті і демографії) землях - збільшує ареал розповсюдження українців.Як на мене - це добре



Куда уж лучше.

Ведь в Украине-то населения становится меньше несмотря на вранье статистиков, и это явный признак расцвета страны





budivelnik написав: Чим більше буде людей які інтендифікують себе як українці на Кубані чи під Смоленськом, в Перемишлі чи Жешові - тим більший життєвий простір українців... Чим більше буде людей які інтендифікують себе як українці на Кубані чи під Смоленськом, в Перемишлі чи Жешові - тим більший життєвий простір українців...



Это как,они нашли землю лучше чем в Украине? Или украинцам не хватает земли как 80 лет назад ее не хватало бесноватому фюреру?



budivelnik написав: євреї роблять те саме, просто їх мало, а тому вони й заледве зібрали 8 млн з яких 2 млн араби в ізраїлі.. євреї роблять те саме, просто їх мало, а тому вони й заледве зібрали 8 млн з яких 2 млн араби в ізраїлі..



В 1948г на территории Израиля проживало 806 тыс.человек, а сейчас согласно данным Центрального бюро статистики (CBS) численность населения Израиля в преддверии нового десятилетия составляет 9136000 человек, т.е. в 11 раз.

По оценкам CBS, 6772000 израильтян, или 74,1% от общей численности населения, идентифицируют себя как евреи, и 1916000 израильтян, или 21%, как арабы. В 2019 году население выросло на 1,9%. В общей сложности родилось 177000 детей, и около 34000 человек репатриировались в страну в соответствии с Законом о возвращении.

В CBS добавили, что, согласно его подсчетам, население Израиля превысит 10 миллионов к концу 2024 года.

А в Украине на сколько увеличилось население за 28 лет с 1991г?

И к 2024г сколько здесь будет жить? Куда уж лучше.Ведь в Украине-то населения становится меньше несмотря на вранье статистиков, и это явный признак расцвета страныЭто как,они нашли землю лучше чем в Украине? Или украинцам не хватает земли как 80 лет назад ее не хватало бесноватому фюреру?В 1948г на территории Израиля проживало 806 тыс.человек, а сейчас согласно данным Центрального бюро статистики (CBS) численность населения Израиля в преддверии нового десятилетия составляет 9136000 человек, т.е. в 11 раз.По оценкам CBS, 6772000 израильтян, или 74,1% от общей численности населения, идентифицируют себя как евреи, и 1916000 израильтян, или 21%, как арабы. В 2019 году население выросло на 1,9%. В общей сложности родилось 177000 детей, и около 34000 человек репатриировались в страну в соответствии с Законом о возвращении.В CBS добавили, что, согласно его подсчетам, население Израиля превысит 10 миллионов к концу 2024 года.А в Украине на сколько увеличилось население за 28 лет с 1991г?И к 2024г сколько здесь будет жить? Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 2819 З нами з: 29.05.18 Подякував: 88 раз. Подякували: 574 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 05 лют, 2020 22:09 shapo написав: В CBS добавили, что, согласно его подсчетам, население Израиля превысит 10 миллионов к концу 2024 года.

А в Украине на сколько увеличилось население за 28 лет с 1991г?

И к 2024г сколько здесь будет жить? В CBS добавили, что, согласно его подсчетам, население Израиля превысит 10 миллионов к концу 2024 года.А в Украине на сколько увеличилось население за 28 лет с 1991г?И к 2024г сколько здесь будет жить?

Це вірно. Глобальна мета будь якої держави - біологічне відтворення нації, щоб вона жила саме на СВОЇЙ землі, а не на чужині. Щоб в СВОЄМУ домі було тепло і затишно. А в інші країни мандрувати на відпочинок, а не на заробітки. А ця псевдоеліта - не українська по суті, хоча там є і українці етнічні. Це окупаційна адміністрація, що нищить цей нарід, витискає його зі своєї рідної землі, створюючи непридатні для відтворення умови. Латентний геноцид. І саме досвід побудови держави майже з нуля, як в Ізраїлі, він є актуальним для України. Тому я і цікавився. Це вірно. Глобальна мета будь якої держави - біологічне відтворення нації, щоб вона жила саме на СВОЇЙ землі, а не на чужині. Щоб в СВОЄМУ домі було тепло і затишно. А в інші країни мандрувати на відпочинок, а не на заробітки.А ця псевдоеліта - не українська по суті, хоча там є і українці етнічні. Це окупаційна адміністрація, що нищить цей нарід, витискає його зі своєї рідної землі, створюючи непридатні для відтворення умови. Латентний геноцид. І саме досвід побудови держави майже з нуля, як в Ізраїлі, він є актуальним для України. Тому я і цікавився. Востаннє редагувалось Козак-характерник в Сер 05 лют, 2020 22:12, всього редагувалось 2 разів. Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою. Козак-характерник 2

Повідомлень: 27540 З нами з: 09.10.12 Подякував: 1902 раз. Подякували: 2081 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 05 лют, 2020 22:09 shapo написав: И как они их сосчитали если не секрет если выехавшие надолго или навсегда не сдали украинский паспорт или вообще не выписались? И как они их сосчитали если не секрет если выехавшие надолго или навсегда не сдали украинский паспорт или вообще не выписались?





budivelnik написав: 1 Дубілет рахував не кількість громадян України

До сьогодні в Україні офіційно рахується приблизно 41 з копійками мільон населення

2 Дубілет рахував НАЯВНЕ НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ населення

Нарахував 37 з копійками мільйонів

3 Особисто в мене до цих підрахунків тільки одне зауваження

а - не можна вважати що у всіх вікових групах , однакова кількість відсутня.

Як на мене у групі 0-20 років - коефіцієнт 0,99

20-25 років - коефіцієнт 0,9

25-30 років - коефіцієнт 0,8

30-50 років - коефіцієнт 0,75

50-60 років - коефіцієнт 0,9

60 і більше років коефіцієнт 0,99

4 Загальна сума наявного на території України населення - як на мене досить близька до реальної

Тут все просто

а - Кількість тих хто народилась і кількість померлих - відома через систему РАГсів

б - різниця між кількістю виїхавших і вїхавших відома через прикордонну службу 1 Дубілет рахував не кількість громадян УкраїниДо сьогодні в Україні офіційно рахується приблизно 41 з копійками мільон населення2 Дубілет рахувавнаселенняНарахував 37 з копійками мільйонів3 Особисто в мене до цих підрахунків тільки одне зауваженняа - не можна вважати що у всіх вікових групах , однакова кількість відсутня.Як на мене у групі 0-20 років - коефіцієнт 0,9920-25 років - коефіцієнт 0,925-30 років - коефіцієнт 0,830-50 років - коефіцієнт 0,7550-60 років - коефіцієнт 0,960 і більше років коефіцієнт 0,994 Загальна сума наявного на території України населення - як на мене досить близька до реальноїТут все простоа - Кількість тих хто народилась і кількість померлих - відома через систему РАГсівб - різниця між кількістю виїхавших і вїхавших відома через прикордонну службу



О родившихся и умерших речь не идет.

Как посчитаны трудоспособные люди в возрасте хотя бы 16-60?

И что может показать пограничная служба если человек пару раз в году приезжает на праздники на неделю в Украину,но давно в ней не живет и не работает?

У них есть отфильтрованные данные по длительности пребывания в Украине любого пересекшего границу и они их каким-то волшебным образом оценили и выяснили его ПМЖ в другой стране?

И с какого момента они начали подсчитывать выехавших из страны? С 1991г,2001г,2011 или с 2019г? О родившихся и умерших речь не идет.Как посчитаны трудоспособные люди в возрасте хотя бы 16-60?И что может показать пограничная служба если человек пару раз в году приезжает на праздники на неделю в Украину,но давно в ней не живет и не работает?У них есть отфильтрованные данные по длительности пребывания в Украине любого пересекшего границу и они их каким-то волшебным образом оценили и выяснили его ПМЖ в другой стране?И с какого момента они начали подсчитывать выехавших из страны? С 1991г,2001г,2011 или с 2019г? Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 2819 З нами з: 29.05.18 Подякував: 88 раз. Подякували: 574 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 05 лют, 2020 22:14 Re: Політичні дискусії shapo написав: В CBS добавили, что, согласно его подсчетам, население Израиля превысит 10 миллионов к концу 2024 года. В CBS добавили, что, согласно его подсчетам, население Израиля превысит 10 миллионов к концу 2024 года.

У іранців дещо інший прогноз, особливо, якщо вони зроблять бомбу. У іранців дещо інший прогноз, особливо, якщо вони зроблять бомбу. Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах. lapay Повідомлень: 9882 З нами з: 01.08.15 Подякував: 1101 раз. Подякували: 1218 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 54415442544354445445> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Ірина_, Модератор Зараз переглядають цей форум: Libo zРадио і 0 гостейМодератори: ТупУм