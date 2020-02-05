А що там в ізраїлі?
З часів Христа починають родовід нових героїв для держави , чи все таки з 1949????
То чому євреям можна - а українцям зась?
|
|
|
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Сер 05 лют, 2020 21:32
А що там в ізраїлі?
З часів Христа починають родовід нових героїв для держави , чи все таки з 1949????
То чому євреям можна - а українцям зась?
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
Додано: Сер 05 лют, 2020 21:37
Тобто, хо сказати, що досить мову не вивчив
Хоча, один budivelnik тiльки тебе бачив. Злякався, та й додав в iгнор.
Додано: Сер 05 лют, 2020 21:39
Re: Політичні дискусії
Це брехня
Дід будівельника і його сестри ( по татові) народився і жив до 1945 в тих місцях де сьогодні проживає сестра.
Враховуючи глобалізацію(розмивання державних кордонів) то збільшення українців на бувших українських(по суті і демографії) землях - збільшує ареал розповсюдження українців.
Як на мене - це добре
Чим більше буде людей які інтендифікують себе як українці на Кубані чи під Смоленськом, в Перемишлі чи Жешові - тим більший життєвий простір українців...
євреї роблять те саме, просто їх мало, а тому вони й заледве зібрали 8 млн з яких 2 млн араби в ізраїлі..
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
Додано: Сер 05 лют, 2020 21:43
Ви не правильно зрозуміли мою позицію. Я не виступаю за моноетнічну державу. Я розумію, що це не можливо. Я виступаю за те, щоб держава Україна захищала саме українців: політичні, економічні інтереси, мову, традиції, саме на державному рівні. Українець це не той хто є ним по крові, хоча й цей фактор не можна заперечувати, а той хто вважає себе українцем. Це все не заперечує існування інших національностей і культур, їх гармонійне співіснування. Це територіально - духовна спільнота, як велика родина, де всі один одному брат і сестра. В мене християнське розуміння цього процесу. Розумію, що це досить ідеалістичні погляди, але це особисто моє бачення на розвиток України. Я прекрасно розумію, що можливі інши бачення на розбудову держави. Тільки крім мого бачення, я не почув тут цих альтернатив. В чому ж вона національна ідея України? Може ви скажете своє бачення?
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Додано: Сер 05 лют, 2020 21:46
Отправил в личку
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
Додано: Сер 05 лют, 2020 21:46
Re: Політичні дискусії
1 Дубілет рахував не кількість громадян України
До сьогодні в Україні офіційно рахується приблизно 41 з копійками мільон населення
2 Дубілет рахував НАЯВНЕ НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ населення
Нарахував 37 з копійками мільйонів
3 Особисто в мене до цих підрахунків тільки одне зауваження
а - не можна вважати що у всіх вікових групах , однакова кількість відсутня.
Як на мене у групі 0-20 років - коефіцієнт 0,99
20-25 років - коефіцієнт 0,9
25-30 років - коефіцієнт 0,8
30-50 років - коефіцієнт 0,75
50-60 років - коефіцієнт 0,9
60 і більше років коефіцієнт 0,99
4 Загальна сума наявного на території України населення - як на мене досить близька до реальної
Тут все просто
а - Кількість тих хто народилась і кількість померлих - відома через систему РАГсів
б - різниця між кількістю виїхавших і вїхавших відома через прикордонну службу
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
Додано: Сер 05 лют, 2020 22:01
Куда уж лучше.
Ведь в Украине-то населения становится меньше несмотря на вранье статистиков, и это явный признак расцвета страны
Это как,они нашли землю лучше чем в Украине? Или украинцам не хватает земли как 80 лет назад ее не хватало бесноватому фюреру?
В 1948г на территории Израиля проживало 806 тыс.человек, а сейчас согласно данным Центрального бюро статистики (CBS) численность населения Израиля в преддверии нового десятилетия составляет 9136000 человек, т.е. в 11 раз.
По оценкам CBS, 6772000 израильтян, или 74,1% от общей численности населения, идентифицируют себя как евреи, и 1916000 израильтян, или 21%, как арабы. В 2019 году население выросло на 1,9%. В общей сложности родилось 177000 детей, и около 34000 человек репатриировались в страну в соответствии с Законом о возвращении.
В CBS добавили, что, согласно его подсчетам, население Израиля превысит 10 миллионов к концу 2024 года.
А в Украине на сколько увеличилось население за 28 лет с 1991г?
И к 2024г сколько здесь будет жить?
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
Додано: Сер 05 лют, 2020 22:09
Це вірно. Глобальна мета будь якої держави - біологічне відтворення нації, щоб вона жила саме на СВОЇЙ землі, а не на чужині. Щоб в СВОЄМУ домі було тепло і затишно. А в інші країни мандрувати на відпочинок, а не на заробітки. А ця псевдоеліта - не українська по суті, хоча там є і українці етнічні. Це окупаційна адміністрація, що нищить цей нарід, витискає його зі своєї рідної землі, створюючи непридатні для відтворення умови. Латентний геноцид. І саме досвід побудови держави майже з нуля, як в Ізраїлі, він є актуальним для України. Тому я і цікавився.
Востаннє редагувалось Козак-характерник в Сер 05 лют, 2020 22:12, всього редагувалось 2 разів.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Додано: Сер 05 лют, 2020 22:09
О родившихся и умерших речь не идет.
Как посчитаны трудоспособные люди в возрасте хотя бы 16-60?
И что может показать пограничная служба если человек пару раз в году приезжает на праздники на неделю в Украину,но давно в ней не живет и не работает?
У них есть отфильтрованные данные по длительности пребывания в Украине любого пересекшего границу и они их каким-то волшебным образом оценили и выяснили его ПМЖ в другой стране?
И с какого момента они начали подсчитывать выехавших из страны? С 1991г,2001г,2011 или с 2019г?
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
Додано: Сер 05 лют, 2020 22:14
Re: Політичні дискусії
У іранців дещо інший прогноз, особливо, якщо вони зроблять бомбу.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
|