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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 5442544354445445> Додано: Сер 05 лют, 2020 22:17 Re: Політичні дискусії shapo написав: Пусть остаются героями в своих регионах Западной Украины и не навязываются тем для кого они героями не являются Пусть остаются героями в своих регионах Западной Украины и не навязываются тем для кого они героями не являются

Забули ватанів спитати, які пам'ятники зносити, а які ставити. Забули ватанів спитати, які пам'ятники зносити, а які ставити. Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах. lapay Повідомлень: 9882 З нами з: 01.08.15 Подякував: 1101 раз. Подякували: 1218 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 05 лют, 2020 22:19 Re: Політичні дискусії shapo написав: А в Украине на сколько увеличилось население за 28 лет с 1991г?

И к 2024г сколько здесь будет жить? А в Украине на сколько увеличилось население за 28 лет с 1991г?И к 2024г сколько здесь будет жить? Тут все просто

Питання

Враховуючи всі вихідні данні

Коли кількість євреїв в ізраїлі з 8 млн (6 млн євреїв+2 млн арабів)євреїв дожене кількість українців в Україні з 42 млн (30 млн українців+12 млн росіян.білорусів,поляків....євреїв)

А на 2024 рік все просто

євреїв буде 8,3 млн

українців 41,5 млн

Чого пінитесь?

Було в Україні в 1991 році 48 млн українців і 3 млн євреїв

В той же час в ізраїлі 5 млн євреїв

Стало в Україні в 2019 році 42 млн українців і 0,3 млн євреїв

В той же час в ізраїлі стало 8 млн євреїв

В цифрах - все гарно

Але далі то ізраїль за рахуноу України росте не буде, та й Україна за рахунок виїзду євреїв зменшуватись не буде

От і виходить

Ізраїль збільшується за рахунок євреїв з інших держав...але при цьому кількість євреїв у світі не росте... в той час коли населення світу збільшилось в 1,5 рази. Тут все простоПитанняВраховуючи всі вихідні данніКоли кількість євреїв в ізраїлі з 8 млн (6 млн євреїв+2 млн арабів)євреїв дожене кількість українців в Україні з 42 млн (30 млн українців+12 млн росіян.білорусів,поляків....євреїв)А на 2024 рік все простоєвреїв буде 8,3 млнукраїнців 41,5 млнЧого пінитесь?Було в Україні в 1991 році 48 млн українців і 3 млн євреївВ той же час в ізраїлі 5 млн євреївСтало в Україні в 2019 році 42 млн українців і 0,3 млн євреївВ той же час в ізраїлі стало 8 млн євреївВ цифрах - все гарноАле далі то ізраїль за рахуноу України росте не буде, та й Україна за рахунок виїзду євреїв зменшуватись не будеОт і виходитьІзраїль збільшується за рахунок євреїв з інших держав...але при цьому кількість євреїв у світі не росте... в той час коли населення світу збільшилось в 1,5 рази. в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 21999 З нами з: 15.01.09 Подякував: 157 раз. Подякували: 2254 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 05 лют, 2020 22:25 lapay написав: shapo написав: Пусть остаются героями в своих регионах Западной Украины и не навязываются тем для кого они героями не являются Пусть остаются героями в своих регионах Западной Украины и не навязываются тем для кого они героями не являются

Забули ватанів спитати, які пам'ятники зносити, а які ставити. Забули ватанів спитати, які пам'ятники зносити, а які ставити.

Знову почалися штампи і кидання какашками... Це наш брат, українець. І має право на свою думку, навіть протилежну нашій.



«Якщо ти принесеш дар твій до жертовника, і там згадаєш, що брат твій має щось проти тебе, залиш там дар твій перед жертовником, і піди спочатку примирись із братом, і тоді прийди і принеси твій дар», — говорить Спаситель. У цьому випадку примирення має соціальний характер. На перше місце Христос ставить внутрішні людські взаємини, які визначають чистоту і щирість ставлення до Бога. Якщо людина затаїла в своїй душі образу, гнів або ненависть до кого б то не було, то Господь велить спочатку примиритися, а вже потім приносити свій дар на вівтар.



Примирююча дія Божа здійснюється в людях і через людей, звершується в Церкві і через Церкву. За словами апостола Павла, нам дане «служіння і слово примирення». У цих словах міститься велика програма християнського служіння примиренню, яка розповсюджується як на окремих людей, так і на все людство.



Митротворча місія християн і наше служіння примиренню засновані на боготкровенній істині про тілесну і духовну єдність всього людства, закладеного Господом під час творіння, адже «від однієї крові, — читаємо ми в Діяннях святих апостолів, — Бог створив увесь людський рід для життя по всьому лиці землі». Звідси ми бачимо, що Божественний задум передбачав не ворожнечу і розділення між людьми, а єдність і співпрацю, як поміж окремими особистостями, так і між цілими народами. Християнське розуміння примирення несе в собі ідею досягнення на землі загального братства людей, як дітей Божих, як синів одного Отця.



Згідно з Євангельським вченням, християнське служіння примиренню спрямоване на творення і життя, на торжество у всесвіті любові, добра, правди і миру, на здійснення великої цілі і планів Божих на землі. Оскільки людину було створено за образом Божим і закон Божий, як вчить нас апостол Павел, написаний у наших серцях, то ідея християнського примирення виражає природнє стремління всіх людей доброї волі до взаєморозуміння, миру і справедливості.



Втілення примирення на практиці є багатогранним і різноманітним. Воно стосується і малої, так званої «домашньої церкви», тобто християнської сім’ї, де не повинно бути розладу, а тільки мир, любов і згода. Примирення необхідне і розділеним Церквам, і християнству в цілому, щоб замість ворожнечі і відчуженості запанувала істинна любов, єдність в вірі, правді і милості.



Християнське примирення – це і справи безкорисного служіння людям, через яке Спаситель закликав своїх послідовників виправдовувати високе звання християнина. В євангелії від Матвія говориться про милосердя до голодного і спраглого, нагого і безпритульного, хворого та ув’язненого. Безліч можливостей служіння людям і людству вказує нам слово Боже, котре вчить нас служити одне одному, тим даром, який отримали.



Без християнського примирення і взаємопробачення не можливий так жаданий нами всіма спокій і мир. А миротворців Сам Спаситель назвав синами Божими. Нехай же Господь сподобить і кожного з нас отримати цей великий дар Його безкінечної милості.

Амінь. Знову почалися штампи і кидання какашками...Це наш брат, українець. І має право на свою думку, навіть протилежну нашій.«Якщо ти принесеш дар твій до жертовника, і там згадаєш, що брат твій має щось проти тебе, залиш там дар твій перед жертовником, і піди спочатку примирись із братом, і тоді прийди і принеси твій дар», — говорить Спаситель. У цьому випадку примирення має соціальний характер. На перше місце Христос ставить внутрішні людські взаємини, які визначають чистоту і щирість ставлення до Бога. Якщо людина затаїла в своїй душі образу, гнів або ненависть до кого б то не було, то Господь велить спочатку примиритися, а вже потім приносити свій дар на вівтар.Примирююча дія Божа здійснюється в людях і через людей, звершується в Церкві і через Церкву. За словами апостола Павла, нам дане «служіння і слово примирення». У цих словах міститься велика програма християнського служіння примиренню, яка розповсюджується як на окремих людей, так і на все людство.Митротворча місія християн і наше служіння примиренню засновані на боготкровенній істині про тілесну і духовну єдність всього людства, закладеного Господом під час творіння, адже «від однієї крові, — читаємо ми в Діяннях святих апостолів, — Бог створив увесь людський рід для життя по всьому лиці землі». Звідси ми бачимо, що Божественний задум передбачав не ворожнечу і розділення між людьми, а єдність і співпрацю, як поміж окремими особистостями, так і між цілими народами. Християнське розуміння примирення несе в собі ідею досягнення на землі загального братства людей, як дітей Божих, як синів одного Отця.Згідно з Євангельським вченням, християнське служіння примиренню спрямоване на творення і життя, на торжество у всесвіті любові, добра, правди і миру, на здійснення великої цілі і планів Божих на землі. Оскільки людину було створено за образом Божим і закон Божий, як вчить нас апостол Павел, написаний у наших серцях, то ідея християнського примирення виражає природнє стремління всіх людей доброї волі до взаєморозуміння, миру і справедливості.Втілення примирення на практиці є багатогранним і різноманітним. Воно стосується і малої, так званої «домашньої церкви», тобто християнської сім’ї, де не повинно бути розладу, а тільки мир, любов і згода. Примирення необхідне і розділеним Церквам, і християнству в цілому, щоб замість ворожнечі і відчуженості запанувала істинна любов, єдність в вірі, правді і милості.Християнське примирення – це і справи безкорисного служіння людям, через яке Спаситель закликав своїх послідовників виправдовувати високе звання християнина. В євангелії від Матвія говориться про милосердя до голодного і спраглого, нагого і безпритульного, хворого та ув’язненого. Безліч можливостей служіння людям і людству вказує нам слово Боже, котре вчить нас служити одне одному, тим даром, який отримали.Без християнського примирення і взаємопробачення не можливий так жаданий нами всіма спокій і мир. А миротворців Сам Спаситель назвав синами Божими. Нехай же Господь сподобить і кожного з нас отримати цей великий дар Його безкінечної милості.Амінь. Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою. Козак-характерник 2

Повідомлень: 27540 З нами з: 09.10.12 Подякував: 1902 раз. Подякували: 2081 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 05 лют, 2020 22:32 Re: Політичні дискусії Козак-характерник написав: Це наш брат, українець. І має право на свою думку, навіть протилежну нашій. Це наш брат, українець. І має право на свою думку, навіть протилежну нашій.

Добре, що від його думки нічого не залежить, ні в Україні, ні в Ізраїлі. Добре, що від його думки нічого не залежить, ні в Україні, ні в Ізраїлі. Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах. lapay Повідомлень: 9882 З нами з: 01.08.15 Подякував: 1101 раз. Подякували: 1218 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 05 лют, 2020 22:36 shapo написав: И что может показать пограничная служба если человек пару раз в году приезжает на праздники на неделю в Украину,но давно в ней не живет и не работает? И что может показать пограничная служба если человек пару раз в году приезжает на праздники на неделю в Украину,но давно в ней не живет и не работает? 1 Ви читати вмієте? а аналізувати прочитане?

Погранці в будь-який момент покажуть різницю між

а - кількістю покинувших Україну(за будь який часовий проміжок(день-тиждень-місяць-рік-десять років)

б - кількістю тих хто повернувся

Таким чином , буде видно не кількість перетинів кордону однією і тією ж людиною , а точне значення є людина в Україні чи виїхала.

2 Останній перепис населення був в 2001 році

Таким чином взявши

а - кількість народженних

б - кількість померлих

в - різницю між кількістю перетинів кордону з України і перетинів кордону в Україну по паспортам громадян України

і провівши просту математичну операцію

кількість перепису 2001+ а - б - в =кількість громадян України які знаходяться на території України

3 На рахунок вікових груп

число з пункту в - на 99% складається з громадян віком 25-55 років

Так як під час перепису2001року вікова ялинка - побудована, то данні рагсу і данні прикордонної служби дають можливість побудувати вікову ялинку і станом на 2020 рік 1 Ви читати вмієте? а аналізувати прочитане?Погранці в будь-який момента - кількістю покинувших Україну(за будь який часовий проміжок(день-тиждень-місяць-рік-десять років)б - кількістю тих хто повернувсяТаким чином , буде видно не кількість перетинів кордону однією і тією ж людиною , а точне значення є людина в Україні чи виїхала.2 Останній перепис населення був в 2001 роціТаким чином взявшиа - кількість народженнихб - кількість померлихв - різницю між кількістю перетинів кордону з України і перетинів кордону в Україну по паспортам громадян Україниі провівши просту математичну операціюкількість перепису 2001+ а - б - в =кількість громадян України які знаходяться на території України3 На рахунок вікових групчисло з пункту- на 99% складається з громадян віком 25-55 роківТак як під час перепису2001року вікова ялинка - побудована, то данні рагсу і данні прикордонної служби дають можливість побудувати вікову ялинку і станом на 2020 рік в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 21999 З нами з: 15.01.09 Подякував: 157 раз. Подякували: 2254 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 05 лют, 2020 22:38 19юрий91

Я не пропускаю ни одной Вашей ссылки.

Жаль, что убрали +1.



Кстати, то выступление Соловья вовсю обсуждали на Прямом с Ганапольским.

Ганапольскому приходилось некоторым рефлексирующим)) объяснять, что эта птица оппозиционная. detroytred

Повідомлень: 23027 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1888 раз. Подякували: 3230 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 05 лют, 2020 22:39 lapay написав: shapo написав: В CBS добавили, что, согласно его подсчетам, население Израиля превысит 10 миллионов к концу 2024 года. В CBS добавили, что, согласно его подсчетам, население Израиля превысит 10 миллионов к концу 2024 года.

У іранців дещо інший прогноз, особливо, якщо вони зроблять бомбу. У іранців дещо інший прогноз, особливо, якщо вони зроблять бомбу.

Что-то не видно никакой иранской мести США за убитого генеральчика несмотря на поднятые красные флажки мести Что-то не видно никакой иранской мести США за убитого генеральчика несмотря на поднятые красные флажки мести Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 2819 З нами з: 29.05.18 Подякував: 88 раз. Подякували: 574 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 05 лют, 2020 22:47 lapay написав: Козак-характерник написав: Це наш брат, українець. І має право на свою думку, навіть протилежну нашій. Це наш брат, українець. І має право на свою думку, навіть протилежну нашій.

Добре, що від його думки нічого не залежить, ні в Україні, ні в Ізраїлі. Добре, що від його думки нічого не залежить, ні в Україні, ні в Ізраїлі.



«Христианин может и должен быть патриотом. Но его патриотизм не смеет быть ненавистью!»



«Не надо украинцам других врагов, когда сами украинцы украинцам враги, которые друг друга взаимно ненавидят и даже не стыдятся этой ненависти».



Шептицький. «Христианин может и должен быть патриотом. Но его патриотизм не смеет быть ненавистью!»«Не надо украинцам других врагов, когда сами украинцы украинцам враги, которые друг друга взаимно ненавидят и даже не стыдятся этой ненависти».Шептицький. Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою. Козак-характерник 2

Повідомлень: 27540 З нами з: 09.10.12 Подякував: 1902 раз. Подякували: 2081 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 05 лют, 2020 22:49 lapay написав: Аlександр написав: Ууу! Все мои посты за день удалили.

Козак прославлял, я - рисовал. Ууу! Все мои посты за день удалили.Козак прославлял, я - рисовал.

Погано малював, без натхнення, тому в в банну топку такі "шедеври". Погано малював, без натхнення, тому в в банну топку такі "шедеври".

Вперше задоволений модерацією. В топку ці диявольські малюнки. Вперше задоволений модерацією. В топку ці диявольські малюнки. Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою. Козак-характерник 2

Повідомлень: 27540 З нами з: 09.10.12 Подякував: 1902 раз. Подякували: 2081 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 05 лют, 2020 22:56 budivelnik написав: shapo написав: И что может показать пограничная служба если человек пару раз в году приезжает на праздники на неделю в Украину,но давно в ней не живет и не работает? И что может показать пограничная служба если человек пару раз в году приезжает на праздники на неделю в Украину,но давно в ней не живет и не работает? 1 Ви читати вмієте? а аналізувати прочитане?

Погранці в будь-який момент покажуть різницю між

а - кількістю покинувших Україну(за будь який часовий проміжок(день-тиждень-місяць-рік-десять років)

б - кількістю тих хто повернувся

Таким чином , буде видно не кількість перетинів кордону однією і тією ж людиною , а точне значення є людина в Україні чи виїхала.

2 Останній перепис населення був в 2001 році

Таким чином взявши

а - кількість народженних

б - кількість померлих

в - різницю між кількістю перетинів кордону з України і перетинів кордону в Україну по паспортам громадян України

і провівши просту математичну операцію

кількість перепису 2001+ а - б - в =кількість громадян України які знаходяться на території України

3 На рахунок вікових груп

число з пункту в - на 99% складається з громадян віком 25-55 років

Так як під час перепису2001року вікова ялинка - побудована, то данні рагсу і данні прикордонної служби дають можливість побудувати вікову ялинку і станом на 2020 рік 1 Ви читати вмієте? а аналізувати прочитане?Погранці в будь-який момента - кількістю покинувших Україну(за будь який часовий проміжок(день-тиждень-місяць-рік-десять років)б - кількістю тих хто повернувсяТаким чином , буде видно не кількість перетинів кордону однією і тією ж людиною , а точне значення є людина в Україні чи виїхала.2 Останній перепис населення був в 2001 роціТаким чином взявшиа - кількість народженнихб - кількість померлихв - різницю між кількістю перетинів кордону з України і перетинів кордону в Україну по паспортам громадян Україниі провівши просту математичну операціюкількість перепису 2001+ а - б - в =кількість громадян України які знаходяться на території України3 На рахунок вікових групчисло з пункту- на 99% складається з громадян віком 25-55 роківТак як під час перепису2001року вікова ялинка - побудована, то данні рагсу і данні прикордонної служби дають можливість побудувати вікову ялинку і станом на 2020 рік

Т. е. простейшая как обычно формула арифметики взята с некоего числа какого-то месяца якобы точного подсчёта 2001г когда было объявлено количество граждан Украины и потом за 19 лет посчитали количество вьехавших и выехавших в страну.

Каким образом были зафиксированы граждане Украины, тем более ещё и с разделением по возрасту выезжающие из неё поездом с 2001г или пересекающие её пешком и на авто? В отличие от аэропортов я не заметил у погранцов в поезде когда пересекал российско-украинскую или пешком и на авто польскую и венгерскую границу внесения в какой-либо стационарный комп или планшет таких данных в 2000-х годах.

Кроме того если за точку отсчёта взять рождество или пасху когда сьезжается максимальное количество заробитчан, то можно существенно улучшить статистику. Т. е. простейшая как обычно формула арифметики взята с некоего числа какого-то месяца якобы точного подсчёта 2001г когда было объявлено количество граждан Украины и потом за 19 лет посчитали количество вьехавших и выехавших в страну.Каким образом были зафиксированы граждане Украины, тем более ещё и с разделением по возрасту выезжающие из неё поездом с 2001г или пересекающие её пешком и на авто? В отличие от аэропортов я не заметил у погранцов в поезде когда пересекал российско-украинскую или пешком и на авто польскую и венгерскую границу внесения в какой-либо стационарный комп или планшет таких данных в 2000-х годах.Кроме того если за точку отсчёта взять рождество или пасху когда сьезжается максимальное количество заробитчан, то можно существенно улучшить статистику. Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 2819 З нами з: 29.05.18 Подякував: 88 раз. Подякували: 574 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 5442544354445445> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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