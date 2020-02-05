Забули ватанів спитати, які пам'ятники зносити, а які ставити.
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Сер 05 лют, 2020 22:17
Re: Політичні дискусії
Забули ватанів спитати, які пам'ятники зносити, а які ставити.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Додано: Сер 05 лют, 2020 22:19
Re: Політичні дискусії
Тут все просто
Питання
Враховуючи всі вихідні данні
Коли кількість євреїв в ізраїлі з 8 млн (6 млн євреїв+2 млн арабів)євреїв дожене кількість українців в Україні з 42 млн (30 млн українців+12 млн росіян.білорусів,поляків....євреїв)
А на 2024 рік все просто
євреїв буде 8,3 млн
українців 41,5 млн
Чого пінитесь?
Було в Україні в 1991 році 48 млн українців і 3 млн євреїв
В той же час в ізраїлі 5 млн євреїв
Стало в Україні в 2019 році 42 млн українців і 0,3 млн євреїв
В той же час в ізраїлі стало 8 млн євреїв
В цифрах - все гарно
Але далі то ізраїль за рахуноу України росте не буде, та й Україна за рахунок виїзду євреїв зменшуватись не буде
От і виходить
Ізраїль збільшується за рахунок євреїв з інших держав...але при цьому кількість євреїв у світі не росте... в той час коли населення світу збільшилось в 1,5 рази.
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
Додано: Сер 05 лют, 2020 22:25
Знову почалися штампи і кидання какашками... Це наш брат, українець. І має право на свою думку, навіть протилежну нашій.
«Якщо ти принесеш дар твій до жертовника, і там згадаєш, що брат твій має щось проти тебе, залиш там дар твій перед жертовником, і піди спочатку примирись із братом, і тоді прийди і принеси твій дар», — говорить Спаситель. У цьому випадку примирення має соціальний характер. На перше місце Христос ставить внутрішні людські взаємини, які визначають чистоту і щирість ставлення до Бога. Якщо людина затаїла в своїй душі образу, гнів або ненависть до кого б то не було, то Господь велить спочатку примиритися, а вже потім приносити свій дар на вівтар.
Примирююча дія Божа здійснюється в людях і через людей, звершується в Церкві і через Церкву. За словами апостола Павла, нам дане «служіння і слово примирення». У цих словах міститься велика програма християнського служіння примиренню, яка розповсюджується як на окремих людей, так і на все людство.
Митротворча місія християн і наше служіння примиренню засновані на боготкровенній істині про тілесну і духовну єдність всього людства, закладеного Господом під час творіння, адже «від однієї крові, — читаємо ми в Діяннях святих апостолів, — Бог створив увесь людський рід для життя по всьому лиці землі». Звідси ми бачимо, що Божественний задум передбачав не ворожнечу і розділення між людьми, а єдність і співпрацю, як поміж окремими особистостями, так і між цілими народами. Християнське розуміння примирення несе в собі ідею досягнення на землі загального братства людей, як дітей Божих, як синів одного Отця.
Згідно з Євангельським вченням, християнське служіння примиренню спрямоване на творення і життя, на торжество у всесвіті любові, добра, правди і миру, на здійснення великої цілі і планів Божих на землі. Оскільки людину було створено за образом Божим і закон Божий, як вчить нас апостол Павел, написаний у наших серцях, то ідея християнського примирення виражає природнє стремління всіх людей доброї волі до взаєморозуміння, миру і справедливості.
Втілення примирення на практиці є багатогранним і різноманітним. Воно стосується і малої, так званої «домашньої церкви», тобто християнської сім’ї, де не повинно бути розладу, а тільки мир, любов і згода. Примирення необхідне і розділеним Церквам, і християнству в цілому, щоб замість ворожнечі і відчуженості запанувала істинна любов, єдність в вірі, правді і милості.
Християнське примирення – це і справи безкорисного служіння людям, через яке Спаситель закликав своїх послідовників виправдовувати високе звання християнина. В євангелії від Матвія говориться про милосердя до голодного і спраглого, нагого і безпритульного, хворого та ув’язненого. Безліч можливостей служіння людям і людству вказує нам слово Боже, котре вчить нас служити одне одному, тим даром, який отримали.
Без християнського примирення і взаємопробачення не можливий так жаданий нами всіма спокій і мир. А миротворців Сам Спаситель назвав синами Божими. Нехай же Господь сподобить і кожного з нас отримати цей великий дар Його безкінечної милості.
Амінь.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Додано: Сер 05 лют, 2020 22:32
Re: Політичні дискусії
Добре, що від його думки нічого не залежить, ні в Україні, ні в Ізраїлі.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Додано: Сер 05 лют, 2020 22:36
1 Ви читати вмієте? а аналізувати прочитане?
Погранці в будь-який момент покажуть різницю між
а - кількістю покинувших Україну(за будь який часовий проміжок(день-тиждень-місяць-рік-десять років)
б - кількістю тих хто повернувся
Таким чином , буде видно не кількість перетинів кордону однією і тією ж людиною , а точне значення є людина в Україні чи виїхала.
2 Останній перепис населення був в 2001 році
Таким чином взявши
а - кількість народженних
б - кількість померлих
в - різницю між кількістю перетинів кордону з України і перетинів кордону в Україну по паспортам громадян України
і провівши просту математичну операцію
кількість перепису 2001+ а - б - в =кількість громадян України які знаходяться на території України
3 На рахунок вікових груп
число з пункту в - на 99% складається з громадян віком 25-55 років
Так як під час перепису2001року вікова ялинка - побудована, то данні рагсу і данні прикордонної служби дають можливість побудувати вікову ялинку і станом на 2020 рік
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
Додано: Сер 05 лют, 2020 22:38
19юрий91
Я не пропускаю ни одной Вашей ссылки.
Жаль, что убрали +1.
Кстати, то выступление Соловья вовсю обсуждали на Прямом с Ганапольским.
Ганапольскому приходилось некоторым рефлексирующим)) объяснять, что эта птица оппозиционная.
Додано: Сер 05 лют, 2020 22:39
Что-то не видно никакой иранской мести США за убитого генеральчика несмотря на поднятые красные флажки мести
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
Додано: Сер 05 лют, 2020 22:47
«Христианин может и должен быть патриотом. Но его патриотизм не смеет быть ненавистью!»
«Не надо украинцам других врагов, когда сами украинцы украинцам враги, которые друг друга взаимно ненавидят и даже не стыдятся этой ненависти».
Шептицький.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Додано: Сер 05 лют, 2020 22:49
Вперше задоволений модерацією. В топку ці диявольські малюнки.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Додано: Сер 05 лют, 2020 22:56
Т. е. простейшая как обычно формула арифметики взята с некоего числа какого-то месяца якобы точного подсчёта 2001г когда было объявлено количество граждан Украины и потом за 19 лет посчитали количество вьехавших и выехавших в страну.
Каким образом были зафиксированы граждане Украины, тем более ещё и с разделением по возрасту выезжающие из неё поездом с 2001г или пересекающие её пешком и на авто? В отличие от аэропортов я не заметил у погранцов в поезде когда пересекал российско-украинскую или пешком и на авто польскую и венгерскую границу внесения в какой-либо стационарный комп или планшет таких данных в 2000-х годах.
Кроме того если за точку отсчёта взять рождество или пасху когда сьезжается максимальное количество заробитчан, то можно существенно улучшить статистику.
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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