Ватаны здесь большинство граждан южной, восточной да и центральной Украины
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Сер 05 лют, 2020 22:58
Ватаны здесь большинство граждан южной, восточной да и центральной Украины
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
Додано: Сер 05 лют, 2020 23:19
1) По переписи 1989г евреев в Украине было 487тыс., всего в СССР 1378тыс, так что не нужно врать про 3млн.
2) Всего за 20 лет из бывшего СССР уехало 900000 евреев, и украинцы давно не первые среди репатриантов.
3) В Израиле рост населения происходит только на 20% за счёт репатриантов, 80% даёт рождаемость. Количество детей в религиозных семьях 6,5,в светских - 2,1.Показатели рождаемости у евреев и арабов сравнялись в 2016г.,они одни из самых высоких среди развитых стран не говоря о вымирающий Украине
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
Додано: Сер 05 лют, 2020 23:27
Интересно, чем порохоботы будут крыть свою придумку о бородатой бабушке - кураторе Зеленского после сегодняшнего наезда СБУ на 1+1?..
Додано: Сер 05 лют, 2020 23:31
Додано: Сер 05 лют, 2020 23:37
Re: Політичні дискусії
А был ли наезд, или просто спектакль?
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