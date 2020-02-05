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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 5443544454455446>
Повідомлення Додано: Сер 05 лют, 2020 23:19

  budivelnik написав:Було в Україні в 1991 році 48 млн українців і 3 млн євреїв
В той же час в ізраїлі 5 млн євреїв
Стало в Україні в 2019 році 42 млн українців і 0,3 млн євреїв
В той же час в ізраїлі стало 8 млн євреїв
В цифрах - все гарно
Але далі то ізраїль за рахуноу України росте не буде, та й Україна за рахунок виїзду євреїв зменшуватись не буде
От і виходить
Ізраїль збільшується за рахунок євреїв з інших держав...але при цьому кількість євреїв у світі не росте... в той час коли населення світу збільшилось в 1,5 рази.

1) По переписи 1989г евреев в Украине было 487тыс., всего в СССР 1378тыс, так что не нужно врать про 3млн.
2) Всего за 20 лет из бывшего СССР уехало 900000 евреев, и украинцы давно не первые среди репатриантов.
3) В Израиле рост населения происходит только на 20% за счёт репатриантов, 80% даёт рождаемость. Количество детей в религиозных семьях 6,5,в светских - 2,1.Показатели рождаемости у евреев и арабов сравнялись в 2016г.,они одни из самых высоких среди развитых стран не говоря о вымирающий Украине
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Интересно, чем порохоботы будут крыть свою придумку о бородатой бабушке - кураторе Зеленского после сегодняшнего наезда СБУ на 1+1?..
zРадио
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Повідомлення Додано: Сер 05 лют, 2020 23:31

  budivelnik написав:Було в Україні в 1991 році 48 млн українців і 3 млн євреїв


Все люди в Украине (мире) делятся на украинцев и евреев? Ахахаха :mrgreen: Жжешь
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Повідомлення Додано: Сер 05 лют, 2020 23:37

Re: Політичні дискусії

zРадио написав:Интересно, чем порохоботы будут крыть свою придумку о бородатой бабушке - кураторе Зеленского после сегодняшнего наезда СБУ на 1+1?..
А был ли наезд, или просто спектакль?
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 05 лют, 2020 23:42

  Faceless написав:
zРадио написав:Интересно, чем порохоботы будут крыть свою придумку о бородатой бабушке - кураторе Зеленского после сегодняшнего наезда СБУ на 1+1?..
А был ли наезд, или просто спектакль?


Цель придумать не смогу (кроме нахлобученно-конспирологической :mrgreen: ). А вы?
zРадио
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Повідомлення Додано: Сер 05 лют, 2020 23:45

  shapo написав:3) В Израиле рост населения происходит только на 20% за счёт репатриантов, 80% даёт рождаемость. Количество детей в религиозных семьях 6,5,в светских - 2,1.Показатели рождаемости у евреев и арабов сравнялись в 2016г.,они одни из самых высоких среди развитых стран не говоря о вымирающий Украине


Все нормальные евреи в Нью-Йорке. Еврейский форпост Израиль охраняют еврейская рвань и отбросы. :lol: :lol: :lol:

Libo
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Повідомлення Додано: Сер 05 лют, 2020 23:46

Re: Політичні дискусії

zРадио написав:
  Faceless написав:
zРадио написав:Интересно, чем порохоботы будут крыть свою придумку о бородатой бабушке - кураторе Зеленского после сегодняшнего наезда СБУ на 1+1?..
А был ли наезд, или просто спектакль?


Цель придумать не смогу (кроме нахлобученно-конспирологической :mrgreen: ). А вы?


Показать, что "бородатая бабушка" никакой не куратор, не? Не то чтобы я утверждаю, что это спектакль, но это вполне возможно.
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 05 лют, 2020 23:54

Re: Політичні дискусії

Ну тепер зебобібікам кінець!))
скоро на 1+1 вийде останній сезон серіалу Слуга народу, там де Голобородько тікає в Ростов? І чи є вже актор на цю роль?) :D

Александр Дубинский
6 год ·
Прямо сейчас на телеканале 1+1 по адресу Куреневская, 18 - идёт обыск.
Маски-шоу организовано СБУ.
Я выезжаю на место. Предлагаю присоединиться журналистам и коллегам-депутатам.
Обыски в СМИ стеснялся организовывать даже Порошенко.
Но лейтенант Баканов, видимо, совсем ид_от.
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Повідомлення Додано: Чет 06 лют, 2020 00:02

  Faceless написав:Показать, что "бородатая бабушка" никакой не куратор, не?


Я уже ничему не удивлюсь, но версия кураторства "бородатой бабушкой" сегодня намного менее популярна, чем версия покровительства "соросятней"
zРадио
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Повідомлення Додано: Чет 06 лют, 2020 00:06

Re: Політичні дискусії

  zРадио написав:Я уже ничему не удивлюсь, но версия кураторства "бородатой бабушкой" сегодня намного менее популярна, чем версия покровительства "соросятней"

По ходу, всім керує Смолій, а не бабушка с дєдушкой.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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