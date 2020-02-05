RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політичні дискусії

Політичні дискусії
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 5443544454455446
Повідомлення Додано: Чет 06 лют, 2020 00:17

Re: Політичні дискусії

Денег на пенсии нет: украинцев ошарашили правдой. Кто останется без средств
https://hyser.com.ua/community/127606-d ... ez-sredstv
Ethereum
 
Повідомлень: 1001
З нами з: 11.02.18
Подякував: 7 раз.
Подякували: 59 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 06 лют, 2020 00:21

  shapo написав:Во-первых,отряды Бандеры и Коновальца , дивизией СС Галичина,вспомогательной полицией и просто львовянами уничтожали евреев Украины с 30 июня 1941г.

Не выдумывай, украинофоб. А порассуждай с позиций простого украинца в 1941-м году.
Совдепия, русские и твои звери за одно десятилетие уничтожили 10 млн. украинцев, не жалея ни женщин, ни детей, ни стариков...
А тут война ...
За вас идти воевать?
Вас убийц защищать?
За 10 миллионов невинно убиенных вами украинцев?
Да я б ни капельки не раздумывая - к Бандере! :P
Libo
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 7747
З нами з: 14.11.11
Подякував: 330 раз.
Подякували: 3858 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Чет 06 лют, 2020 00:48

  Libo написав:Не выдумывай, украинофоб.

  shapo написав:Я Украину люблю, не люблю зарабатывающих на любви к ней "патриотов".
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Козак-характерник
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 27541
З нами з: 09.10.12
Подякував: 1902 раз.
Подякували: 2081 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 06 лют, 2020 01:02

  shapo написав:
  zРадио написав:[
Увы, не открывается нигде. Видимо, сама ссылка битая (что часто бывает про транслитерации URL-ов). Если несложно, киньте весь текст - сюда, или в личку


Отправил в личку


Спасибо, прочитал - познавательно. Обсуждать, правда, это настроения нет, учитывая наличие на форуме неприкосновенных ксенофобов, которые вместо контр-аргумента просто назовут тебя украинофобом, или по-другому обгадят...
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4856
З нами з: 02.05.18
Подякував: 901 раз.
Подякували: 2048 раз.
 
Профіль
2
4
3
Повідомлення Додано: Чет 06 лют, 2020 01:04

  lapay написав:
  shapo написав:Пусть остаются героями в своих регионах Западной Украины и не навязываются тем для кого они героями не являются

Забули ватанів спитати, які пам'ятники зносити, а які ставити.


Ты только что разделил украинцев на правильных (тех, кого нужно спрашивать) и неправильных (тех, кого забыли спросить)! 16-й год пошел этой тупой и бессмысленной политике разделения, впервые примененной на оранжевом майдане - хватит!
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4856
З нами з: 02.05.18
Подякував: 901 раз.
Подякували: 2048 раз.
 
Профіль
2
4
3
  #<1 ... 5443544454455446
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: zРадио, ЛАД і 1 гість
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.