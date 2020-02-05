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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Чет 06 лют, 2020 00:17
Re: Політичні дискусії
Денег на пенсии нет: украинцев ошарашили правдой. Кто останется без средств
Додано: Чет 06 лют, 2020 00:21
Не выдумывай, украинофоб. А порассуждай с позиций простого украинца в 1941-м году.
Совдепия, русские и твои звери за одно десятилетие уничтожили 10 млн. украинцев, не жалея ни женщин, ни детей, ни стариков...
А тут война ...
За вас идти воевать?
Вас убийц защищать?
За 10 миллионов невинно убиенных вами украинцев?
Да я б ни капельки не раздумывая - к Бандере!
Додано: Чет 06 лют, 2020 00:48
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Додано: Чет 06 лют, 2020 01:02
Спасибо, прочитал - познавательно. Обсуждать, правда, это настроения нет, учитывая наличие на форуме неприкосновенных ксенофобов, которые вместо контр-аргумента просто назовут тебя украинофобом, или по-другому обгадят...
Додано: Чет 06 лют, 2020 01:04
Ты только что разделил украинцев на правильных (тех, кого нужно спрашивать) и неправильных (тех, кого забыли спросить)! 16-й год пошел этой тупой и бессмысленной политике разделения, впервые примененной на оранжевом майдане - хватит!
Додано: Чет 06 лют, 2020 01:42
1939 год.
Русские и немецкие фашисты совместно готовятся развязать 2-ю мировую войну против человечества.
Додано: Чет 06 лют, 2020 01:53
А этого не было???
Тут всего несколько дней назад обсуждали Мюнхен и, в частности, поведение Польши в то время.
Может, и Мюнхена не было?
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
Додано: Чет 06 лют, 2020 02:12
Статью искать не стал, посмотрел об этой комиссии в Вики (и русской, и украинской).
Простите, думал Вы серьёзней.
Во-первых, выводы этой комиссии яйца выеденного не стоят.
Во-вторых, там речь вообще не обо всей дивизии, а по факту всего о нескольких десятках бойцов дивизии, эмигрировавших в Канаду.
Жаль потраченного времени.
Додано: Чет 06 лют, 2020 02:14
Не поведение Польши надо обсуждать, а пакт Молотова-Риббентропа.
Именно он положил начало 2-й мировой войне и гибели более 50 млн. человек.
Если бы не было этого русско-советского сговора с германцами, если бы твой русский дедушка не стоял смирно перед немцами в 1939 году в Бресте, не зигал и не орал во все легкие Хайль Гитлер!, то трагедии такого масштаба не случилось бы.
СССР несет за войну такую же ответственность, что и Гитлер.
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