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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Чет 06 лют, 2020 00:17
Re: Політичні дискусії
Денег на пенсии нет: украинцев ошарашили правдой. Кто останется без средств
Додано: Чет 06 лют, 2020 00:21
Не выдумывай, украинофоб. А порассуждай с позиций простого украинца в 1941-м году.
Совдепия, русские и твои звери за одно десятилетие уничтожили 10 млн. украинцев, не жалея ни женщин, ни детей, ни стариков...
А тут война ...
За вас идти воевать?
Вас убийц защищать?
За 10 миллионов невинно убиенных вами украинцев?
Да я б ни капельки не раздумывая - к Бандере!
Додано: Чет 06 лют, 2020 00:48
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Додано: Чет 06 лют, 2020 01:02
Спасибо, прочитал - познавательно. Обсуждать, правда, это настроения нет, учитывая наличие на форуме неприкосновенных ксенофобов, которые вместо контр-аргумента просто назовут тебя украинофобом, или по-другому обгадят...
Додано: Чет 06 лют, 2020 01:04
Ты только что разделил украинцев на правильных (тех, кого нужно спрашивать) и неправильных (тех, кого забыли спросить)! 16-й год пошел этой тупой и бессмысленной политике разделения, впервые примененной на оранжевом майдане - хватит!
Додано: Чет 06 лют, 2020 01:42
1939 год.
Русские и немецкие фашисты совместно готовятся развязать 2-ю мировую войну против человечества.
Додано: Чет 06 лют, 2020 01:53
А этого не было???
Тут всего несколько дней назад обсуждали Мюнхен и, в частности, поведение Польши в то время.
Может, и Мюнхена не было?
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
Додано: Чет 06 лют, 2020 02:12
Статью искать не стал, посмотрел об этой комиссии в Вики (и русской, и украинской).
Простите, думал Вы серьёзней.
Во-первых, выводы этой комиссии яйца выеденного не стоят.
Во-вторых, там речь вообще не обо всей дивизии, а по факту всего о нескольких десятках бойцов дивизии, эмигрировавших в Канаду.
Жаль потраченного времени.
Кстати, потери Канады во 2-ой Мировой - 39.000 погибших.
На территории Канады оккупации не было, ни один вражеский солдат на их землю не ступал. Так что вопросы о военных преступлениях во 2-ой Мировой для них носит несколько абстрактный характер.
Востаннє редагувалось ЛАД в Чет 06 лют, 2020 04:03, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 06 лют, 2020 02:14
Не поведение Польши надо обсуждать, а пакт Молотова-Риббентропа.
Именно он положил начало 2-й мировой войне и гибели более 50 млн. человек.
Если бы не было этого русско-советского сговора с германцами, если бы твой русский дедушка не стоял смирно перед немцами в 1939 году в Бресте, не зигал и не орал во все легкие Хайль Гитлер!, то трагедии такого масштаба не случилось бы.
СССР несет за войну такую же ответственность, что и Гитлер.
Додано: Чет 06 лют, 2020 02:37
1. Не хочу.
Ни к чему кроме очередной ругани это не приведёт.
2. Коллаборационизм это одно. А борьба "за незалежність України" в сотрудничестве с нацистами это другое.
Вы тут очень много написали. Всё это красиво и патриотично, но почему-то даже сейчас почти не находится серьёзных боестолкновений ОУН с немецкой армией.
А "третя сила", " своєрідна тактична лінія, в основі якої лежали збереження і зміцнення власних сил" и т.д., и т.п. это всё отговорки для прикрытия сути.
теж это вместе с ОУН?
Да, за "державність України" они не боролись, но за её свободу сражались. В отличие от ОУН с их "тактичной лінієй".
Как-то Вы сегодня заняли откровенно русофобскую позицию. Вы призываете понимать историческую ситуацию, понимать людей, но почему-то Ваше понимание распространяется в основном на тех, кто сотрудничал с нацистами.
Вам можно было бы возражать практически по каждому сегодняшнему посту, но не буду.
Если Вы, как и lapay, считаете, что Союз и Германия "один хрін - окупанти", то это, конечно, Ваше право, но мне просто интересно, Вы представляете себе украинца хотя бы каким-нибудь министром у Гитлера или командиром в немецкой армии?
И сколько погибших было бы в Украине, если бы оккупация продлилась не 3 года, в хотя бы лет 10.
Если можно, ещё вопрос. В какой заднице была бы ОУН со своей "тактичной лінієй", если бы Союз не победил? Думаю, ОУН была бы уничтожена ещё быстрее, чем Советами, только со значительно большими жертвами гражданского населения - Советы всё же деревни целиком не сжигали.
Мог бы задать Вам ещё ряд вопросов. в т.ч. и о цифрах, кот Вас, вроде, "мало завжди цікавлять. Зріть в корінь, як то кажуть. Цифрами всі жонглюють, як циркачі на дроті ", тем не менее, Вы их приводите и почему-то все с отклонением в "нужную" сторону.
Но не буду. Оторвитесь от форума и подумайте сами.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
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