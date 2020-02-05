Додано: Чет 06 лют, 2020 02:37

Козак-характерник написав: ..............

Якщо хочете подискутувати про повстанський рух і кожну течію окремо, можемо побалакати детальніше... Впевнений, що й там багато стереотипів у сприйнятті тих, хто навчався в радянські часи. Коротко, повстанський рух - це продовження національно-визвольних змагань українського народу. Методи досягнення незалежності і погляди на майбутнє в цих організаціях були в дусі тогочасних європейських практик. І колоборація теж. Але в цілому - це борці за незалежність України. Шана їм! ..............Якщо хочете подискутувати про повстанський рух і кожну течію окремо, можемо побалакати детальніше...Впевнений, що й там багато стереотипів у сприйнятті тих, хто навчався в радянські часи. Коротко, повстанський рух - це продовження національно-визвольних змагань українського народу. Методи досягнення незалежності і погляди на майбутнє в цих організаціях були в дусі тогочасних європейських практик. І колоборація теж. Але в цілому - це борці за незалежність України. Шана їм!

в сотрудничестве с нацистами

Вивчай, куме! Українське підпілля виникло раніше за червоне.



Незабаром після приходу німців на Україні виник підпільний рух

....

Звісно, що в лавах червоноармійців були й українці. І вони теж внесли значний вклад в розгром нацистів.

теж

свободу

немецкой

1. Не хочу.Ни к чему кроме очередной ругани это не приведёт.2. Коллаборационизм это одно. А борьба "за незалежність України"это другое.Вы тут очень много написали. Всё это красиво и патриотично, но почему-то даже сейчас почти не находится серьёзных боестолкновений ОУН с немецкой армией.А "третя сила", " своєрідна тактична лінія, в основі якої лежали збереження і зміцнення власних сил" и т.д., и т.п. это всё отговорки для прикрытия сути.это вместе с ОУН?Да, за "державність України" они не боролись, но за еёсражались. В отличие от ОУН с их "тактичной лінієй".Как-то Вы сегодня заняли откровенно русофобскую позицию. Вы призываете понимать историческую ситуацию, понимать людей, но почему-то Ваше понимание распространяется в основном на тех, кто сотрудничал с нацистами.Вам можно было бы возражать практически по каждому сегодняшнему посту, но не буду.Если Вы, как и, считаете, что Союз и Германия "один хрін - окупанти", то это, конечно, Ваше право, но мне просто интересно, Вы представляете себе украинца хотя бы каким-нибудь министром у Гитлера или командиром вармии?И сколько погибших было бы в Украине, если бы оккупация продлилась не 3 года, в хотя бы лет 10.Если можно, ещё вопрос. В какой заднице была бы ОУН со своей "тактичной лінієй", если бы Союз не победил? Думаю, ОУН была бы уничтожена ещё быстрее, чем Советами, только со значительно большими жертвами гражданского населения - Советы всё же деревни целиком не сжигали.Мог бы задать Вам ещё ряд вопросов. в т.ч. и о цифрах, кот Вас, вроде, "мало завжди цікавлять. Зріть в корінь, як то кажуть. Цифрами всі жонглюють, як циркачі на дроті ", тем не менее, Вы их приводите и почему-то все с отклонением в "нужную" сторону.Но не буду. Оторвитесь от форума и подумайте сами.