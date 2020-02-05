Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Львів – 75 років тому, 28 квітня 1943 року, була створена 14-а піхотна (гренадерська) дивізія «Галичина» – підрозділ у складі військ Ваффен СС Німеччини. На сьогодні українське суспільство неоднозначно ставиться до вояків і військового підрозділу у складі німецької армії, негативною є оцінка різних кіл у світі. За що боролись українські дивізійники? Чому добровільно пішли у дивізію? Чи варто вшановувати дивізію «Галичина»?
«Ці люди були зациклені на тому, щоб створити українську армію, нехай навіть при допомозі Німеччини, нехай навіть негативно ставлячись до Німеччини. Вбачаючи головного ворога України в Радянському Союзі, вони вважали, що можна йти на співпрацю хоч із чортом, хоч із дияволом, але проти червоної Москви. Головне – створити українську армію, а там побачимо, за таким принципом, вочевидь, діяли. Звісно, що з огляду багатьох років, сьогодні легко бути мудрими і розмірковувати. Я не наважусь кинути камінь у цих людей, бо вони хотіли добра Україні. Але, тим не менше, помилка залишається помилкою і до якихось позитивних наслідків для України це не привело, окрім марно загиблих тисяч ідеалістично налаштованих молодих людей, які б могли принести користь Україні в інший спосіб», – наголошує історик Олександр Зайцев.
«Тисячі хлопців, які вірили, що захищають Україну, безвідповідальні керівники кинули в м’ясорубку під Бродами, і захищали вони, фактично, не Україну, а Третій рейх. Тому про які вшанування роковин дивізії може бути мова? Радше це траур, немає чому тішитись, йдеться про трагедію людей, які у вирі Другої світової війни опинились у надзвичайно складній ситуації. Люди були дезорієнтовані, не знали, до кого примкнути, в який спосіб проявити свій патріотизм і це стало наслідком того, що багато осіб дійсно вступали добровольцями в дивізію СС «Галичина», але гинули вони за чужу справу, не за Україну. Бо Гітлер ніякої самостійної України не збирався встановлювати», – говорить український історик, професор Українського католицького університету Олександр Зайцев.
«Суб’єктивно, вояки дивізії воювали за те, що вважали правильним, проти червоного окупанта. Але, по суті, вони не Україну захищали, а Третій Рейх. Фактично, продовжили його існування і, безперечно, це не був злочин, це була помилка і трагедія. Дивізія Ваффен СС «Галичина» ніколи не була засуджена ні на Нюрнберзькому трибуналі, ніде інде, не йдеться про відверту пропаганду нацизму. Навіть сьогодні важко відповісти, а що ж це було тоді створено, тому що Друга світова війна, діяльність самостійницьких українських сил під час цієї війни, хто мав рацію, а хто не мав – це залишається відкритим питанням і дуже болісним», – каже Олександр Зайцев.
На сьогодні дивізія «Галичина» викликає неоднозначне ставлення в українському суспільстві і це питання досі розділяє громадян України.
Можливо, кращим способом відзначити пам’ять про вояків дивізії, які наївно та з ідеалістичних міркувань йшли у військовий підрозділ воювати проти червоних військ, захищати Україну, були б не марші величі, каже історик Олександр Зайцев, а публічні дискусії про цю складну сторінку української історії.
ЛАД написав: Как-то Вы сегодня заняли откровенно русофобскую позицию.
Ты наглый беспредельно! Мы с Россией воюем, она оккупировала наши территории и убивает каждый день наших людей. И ты, бесстыжая морда, хочешь, чтоб мы занимали русофильскую позицию? Врага уничтожают. Русский враг для нас не исключение, а первоочередная цель. Смерть москалям!
Козак-характерник написав:shapo Скажіть відверто, яке ваше бачення на ці історичні постаті: Шептицький, Бандера, Мельник, Шухевич. І організації, які вони очолюваали. Також 14-я гренаде́рська дивизия СС «Гали́чина».
Ви вважаєте ці організації і їх лідерів злочинними? Чи ні? Розрізняєте їх? Чи ставите в один ряд?
Якщо вважаєте злочинними, чого хочете? Засудження їх на державному рівні Україною?
Деталізуйте своє бачення. В мене склалося таке враження із ваших критичних зауважень, що Ви негативно ставитеся до них всіх. Поясніть Вашу позицію детальніше і чого саме прагнете? Хочу зрозуміти.
Интересно было бы услышать и Ваш ответ на поставленные вопросы.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala. Yuri_T, Вася - бан.