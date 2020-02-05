Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Львів – 75 років тому, 28 квітня 1943 року, була створена 14-а піхотна (гренадерська) дивізія «Галичина» – підрозділ у складі військ Ваффен СС Німеччини. На сьогодні українське суспільство неоднозначно ставиться до вояків і військового підрозділу у складі німецької армії, негативною є оцінка різних кіл у світі. За що боролись українські дивізійники? Чому добровільно пішли у дивізію? Чи варто вшановувати дивізію «Галичина»?
«Ці люди були зациклені на тому, щоб створити українську армію, нехай навіть при допомозі Німеччини, нехай навіть негативно ставлячись до Німеччини. Вбачаючи головного ворога України в Радянському Союзі, вони вважали, що можна йти на співпрацю хоч із чортом, хоч із дияволом, але проти червоної Москви. Головне – створити українську армію, а там побачимо, за таким принципом, вочевидь, діяли. Звісно, що з огляду багатьох років, сьогодні легко бути мудрими і розмірковувати. Я не наважусь кинути камінь у цих людей, бо вони хотіли добра Україні. Але, тим не менше, помилка залишається помилкою і до якихось позитивних наслідків для України це не привело, окрім марно загиблих тисяч ідеалістично налаштованих молодих людей, які б могли принести користь Україні в інший спосіб», – наголошує історик Олександр Зайцев.
«Тисячі хлопців, які вірили, що захищають Україну, безвідповідальні керівники кинули в м’ясорубку під Бродами, і захищали вони, фактично, не Україну, а Третій рейх. Тому про які вшанування роковин дивізії може бути мова? Радше це траур, немає чому тішитись, йдеться про трагедію людей, які у вирі Другої світової війни опинились у надзвичайно складній ситуації. Люди були дезорієнтовані, не знали, до кого примкнути, в який спосіб проявити свій патріотизм і це стало наслідком того, що багато осіб дійсно вступали добровольцями в дивізію СС «Галичина», але гинули вони за чужу справу, не за Україну. Бо Гітлер ніякої самостійної України не збирався встановлювати», – говорить український історик, професор Українського католицького університету Олександр Зайцев.
«Суб’єктивно, вояки дивізії воювали за те, що вважали правильним, проти червоного окупанта. Але, по суті, вони не Україну захищали, а Третій Рейх. Фактично, продовжили його існування і, безперечно, це не був злочин, це була помилка і трагедія. Дивізія Ваффен СС «Галичина» ніколи не була засуджена ні на Нюрнберзькому трибуналі, ніде інде, не йдеться про відверту пропаганду нацизму. Навіть сьогодні важко відповісти, а що ж це було тоді створено, тому що Друга світова війна, діяльність самостійницьких українських сил під час цієї війни, хто мав рацію, а хто не мав – це залишається відкритим питанням і дуже болісним», – каже Олександр Зайцев.
На сьогодні дивізія «Галичина» викликає неоднозначне ставлення в українському суспільстві і це питання досі розділяє громадян України.
Можливо, кращим способом відзначити пам’ять про вояків дивізії, які наївно та з ідеалістичних міркувань йшли у військовий підрозділ воювати проти червоних військ, захищати Україну, були б не марші величі, каже історик Олександр Зайцев, а публічні дискусії про цю складну сторінку української історії.
ЛАД написав: Как-то Вы сегодня заняли откровенно русофобскую позицию.
Ты наглый беспредельно! Мы с Россией воюем, она оккупировала наши территории и убивает каждый день наших людей. И ты, бесстыжая морда, хочешь, чтоб мы занимали русофильскую позицию? Врага уничтожают. Русский враг для нас не исключение, а первоочередная цель. Смерть москалям!
Козак-характерник написав:shapo Скажіть відверто, яке ваше бачення на ці історичні постаті: Шептицький, Бандера, Мельник, Шухевич. І організації, які вони очолюваали. Також 14-я гренаде́рська дивизия СС «Гали́чина».
Ви вважаєте ці організації і їх лідерів злочинними? Чи ні? Розрізняєте їх? Чи ставите в один ряд?
Якщо вважаєте злочинними, чого хочете? Засудження їх на державному рівні Україною?
Деталізуйте своє бачення. В мене склалося таке враження із ваших критичних зауважень, що Ви негативно ставитеся до них всіх. Поясніть Вашу позицію детальніше і чого саме прагнете? Хочу зрозуміти.
Интересно было бы услышать и Ваш ответ на поставленные вопросы.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala. Yuri_T, Вася - бан.
Kudrjavuy написав:Волгарь Дык Вам о Вашей "лишней хромосомности" и говорят. В Украине и Мазепа, и Петлюра, и С. Бендера, и Н.И.Махно,.... - это есть история Украины и её национальные лидеры - Герои.
"Блудите" тихо у себя, но вмешательство во внутренние дела Украины - это называется "Война".
Пропаганда выела у Вас всю способность самостоятельно ориентироваться в пространстве.(лишнехромосомность). Не смотря на схожесть "языка" - в нашем использовании он имеет иное содержание. Вас воспринимают не потому, что..., а совершенно по иной причине.
В действительности у нас всех - одна проблема "Экономико-правовое" содержание нашей страны. Именно для отвлечения от реальности и устраивают Войны - это есть выгодная затея. У Вас, по сути те же проблемы. Именно для их нерешения и затеяно вся эта Война. Для отвлечения населения от насущных проблем. Для глобальной блокировки процессов становления. "Геноцид" - это есть основа любого режима, вопрос в том, как его имплементировать - "ваши" решают стандартно, навязано ещё Монголо-татарским Иго.
В русском языке (если Вы забыли) обращение ВЫ в любой форме является личным. У МЕНЯ ПРОПАГАНДА НИЧЕГО НЕ ВЫЕЛА. Смею Вас заверить, ИСТОРИЮ 20-го века я знаю НА ПОРЯДОК лучше среднего россиянина или дончанина (И ДАЖЕ ЗНАЧИТЕЛЬНО ЛУЧШЕ ВАС ЛИЧНО), поэтому к перечисленной триаде я отношусь совсем не с черно-белых позиций. Для меня Мазепа - крупный исторический деятель, который желал своему народу добра, но поставил в итоге не на ту лошадь, и проиграл, но точно не злодей, Петлюра - местечковый социалист, волею судеб вознесенный на вершину, не справившийся с этой ролью и в итоге убитый как бешеная собака (судя по тому, что французский суд полностью оправдал его убийцу), а Бандера с присными - сами знаете кто (не буду развивать эту тему). Но проблема в том, что договариваться в итоге Украине придется НЕ СО МНОЙ, а с миллионами донецких, которые воспринимают этих деятелей в абсолютно черных тонах, свою точку зрения менять не собираются, и готовы отстаивать ее в окопах. А если договориться не удастся, не будет и никакой РЕИНТЕГРАЦИИ. Просто потому, что надежды на крушении России и помощь ЕВРОПЫ/США за прошедшие 6 лет потерпели очевидный крах.
Таких очень мало. Было. А теперь стало больше, но просто в сравнении с оставшимися. Но в этом конфликте может побдить не украинская идеология, а украинский холодильник, которому сейчас нечем особо хвастаться .... Хотя украинцы любять прибедняться и ругать все вокруг.
А як же кінець епохи зубожіння, з.п. як при пізньому ВФЯ, резерви НБУ і т.д. і т.п.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination. zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
Renee написав:Таких очень мало. Было. А теперь стало больше, но просто в сравнении с оставшимися. Но в этом конфликте может побдить не украинская идеология, а украинский холодильник, которому сейчас нечем особо хвастаться .... Хотя украинцы любять прибедняться и ругать все вокруг.
А як же кінець епохи зубожіння, з.п. як при пізньому ВФЯ, резерви НБУ і т.д. і т.п.
Пару дней назад была официальная статистика: З/п украинцев на самом высоком уровне за всю историю независимой Украины. Более $500 в целом по стране и более $700 в Киеве. Поздравляю! Слава Україні! Смерть москалям!
shapo написав:В CBS добавили, что, согласно его подсчетам, население Израиля превысит 10 миллионов к концу 2024 года.
У іранців дещо інший прогноз, особливо, якщо вони зроблять бомбу.
Не очень умное замечание.
А в чому проблема? У ізраїльтян- інший прогноз на кількість арабів.. В педераційників-на кількість українців (почитайте нижнєгородця) Тут інше питання Якого милого ,єврей який всіма думками в ізраїлі - не переживає про те що а - сьогодні в ізраїлі євреїв 6 млн а арабів 2 млн...це покруче нашого ордло в перспективідля ізраїлю б - ізраїль створений в 1949 році і з того часу, збираючи євреїв з усього світу - там всього 6 млн Україна в 1949 мала 30 млн , і роздаючи українців на весь світ ( а євреїв в ізраїль-сша-австралію-німеччину) - навіть станом на сьогодні, збільшила кількість українців в 1,5 рази більше ніж ізраїль збільшив кількість євреїв у себе.
може нашому єврейчику треба сильніше переживати за батьківщину своїх дітей-внуків, а не про територію де він випадково затримався?
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69