Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Козак-характерник написав:shapo Скажіть відверто, яке ваше бачення на ці історичні постаті: Шептицький, Бандера, Мельник, Шухевич. І організації, які вони очолюваали. Також 14-я гренаде́рська дивизия СС «Гали́чина».
Ви вважаєте ці організації і їх лідерів злочинними? Чи ні? Розрізняєте їх? Чи ставите в один ряд?
Якщо вважаєте злочинними, чого хочете? Засудження їх на державному рівні Україною?
Деталізуйте своє бачення. В мене склалося таке враження із ваших критичних зауважень, що Ви негативно ставитеся до них всіх. Поясніть Вашу позицію детальніше і чого саме прагнете? Хочу зрозуміти.
Интересно было бы услышать и Ваш ответ на поставленные вопросы.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala. Yuri_T, Вася - бан.
Kudrjavuy написав:Волгарь Дык Вам о Вашей "лишней хромосомности" и говорят. В Украине и Мазепа, и Петлюра, и С. Бендера, и Н.И.Махно,.... - это есть история Украины и её национальные лидеры - Герои.
"Блудите" тихо у себя, но вмешательство во внутренние дела Украины - это называется "Война".
Пропаганда выела у Вас всю способность самостоятельно ориентироваться в пространстве.(лишнехромосомность). Не смотря на схожесть "языка" - в нашем использовании он имеет иное содержание. Вас воспринимают не потому, что..., а совершенно по иной причине.
В действительности у нас всех - одна проблема "Экономико-правовое" содержание нашей страны. Именно для отвлечения от реальности и устраивают Войны - это есть выгодная затея. У Вас, по сути те же проблемы. Именно для их нерешения и затеяно вся эта Война. Для отвлечения населения от насущных проблем. Для глобальной блокировки процессов становления. "Геноцид" - это есть основа любого режима, вопрос в том, как его имплементировать - "ваши" решают стандартно, навязано ещё Монголо-татарским Иго.
В русском языке (если Вы забыли) обращение ВЫ в любой форме является личным. У МЕНЯ ПРОПАГАНДА НИЧЕГО НЕ ВЫЕЛА. Смею Вас заверить, ИСТОРИЮ 20-го века я знаю НА ПОРЯДОК лучше среднего россиянина или дончанина (И ДАЖЕ ЗНАЧИТЕЛЬНО ЛУЧШЕ ВАС ЛИЧНО), поэтому к перечисленной триаде я отношусь совсем не с черно-белых позиций. Для меня Мазепа - крупный исторический деятель, который желал своему народу добра, но поставил в итоге не на ту лошадь, и проиграл, но точно не злодей, Петлюра - местечковый социалист, волею судеб вознесенный на вершину, не справившийся с этой ролью и в итоге убитый как бешеная собака (судя по тому, что французский суд полностью оправдал его убийцу), а Бандера с присными - сами знаете кто (не буду развивать эту тему). Но проблема в том, что договариваться в итоге Украине придется НЕ СО МНОЙ, а с миллионами донецких, которые воспринимают этих деятелей в абсолютно черных тонах, свою точку зрения менять не собираются, и готовы отстаивать ее в окопах. А если договориться не удастся, не будет и никакой РЕИНТЕГРАЦИИ. Просто потому, что надежды на крушении России и помощь ЕВРОПЫ/США за прошедшие 6 лет потерпели очевидный крах.
Таких очень мало. Было. А теперь стало больше, но просто в сравнении с оставшимися. Но в этом конфликте может побдить не украинская идеология, а украинский холодильник, которому сейчас нечем особо хвастаться .... Хотя украинцы любять прибедняться и ругать все вокруг.
А як же кінець епохи зубожіння, з.п. як при пізньому ВФЯ, резерви НБУ і т.д. і т.п.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination. zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
Renee написав:Таких очень мало. Было. А теперь стало больше, но просто в сравнении с оставшимися. Но в этом конфликте может побдить не украинская идеология, а украинский холодильник, которому сейчас нечем особо хвастаться .... Хотя украинцы любять прибедняться и ругать все вокруг.
А як же кінець епохи зубожіння, з.п. як при пізньому ВФЯ, резерви НБУ і т.д. і т.п.
Пару дней назад была официальная статистика: З/п украинцев на самом высоком уровне за всю историю независимой Украины. Более $500 в целом по стране и более $700 в Киеве. Поздравляю! Слава Україні! Смерть москалям!
shapo написав:В CBS добавили, что, согласно его подсчетам, население Израиля превысит 10 миллионов к концу 2024 года.
У іранців дещо інший прогноз, особливо, якщо вони зроблять бомбу.
Не очень умное замечание.
А в чому проблема? У ізраїльтян- інший прогноз на кількість арабів.. В педераційників-на кількість українців (почитайте нижнєгородця) Тут інше питання Якого милого ,єврей який всіма думками в ізраїлі - не переживає про те що а - сьогодні в ізраїлі євреїв 6 млн а арабів 2 млн...це покруче нашого ордло в перспективідля ізраїлю б - ізраїль створений в 1949 році і з того часу, збираючи євреїв з усього світу - там всього 6 млн Україна в 1949 мала 30 млн , і роздаючи українців на весь світ ( а євреїв в ізраїль-сша-австралію-німеччину) - навіть станом на сьогодні, збільшила кількість українців в 1,5 рази більше ніж ізраїль збільшив кількість євреїв у себе.
може нашому єврейчику треба сильніше переживати за батьківщину своїх дітей-внуків, а не про територію де він випадково затримався?
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik написав:А в чому проблема? У ізраїльтян- інший прогноз на кількість арабів.. В педераційників-на кількість українців (почитайте нижнєгородця) Тут інше питання Якого милого ,єврей який всіма думками в ізраїлі - не переживає про те що а - сьогодні в ізраїлі євреїв 6 млн а арабів 2 млн...це покруче нашого ордло в перспективідля ізраїлю
Рагуль, я уже привел тебе данные по еврейскому и остальному населению Израиля и они больше чем ты тут рисуешь. Израиль всегда был окружен странами в десятки раз больше его и населением , и территориями, выграл 4 полноценных войны,построил современную экономику и население его постоянно растет. А ты тут лепишь про какой-то Донбасс с которым Украина безуспешно якобы воюет, а на деле изображает войну, уже 6-й год подряд.
budivelnik написав:б - ізраїль створений в 1949 році і з того часу, збираючи євреїв з усього світу - там всього 6 млн Україна в 1949 мала 30 млн , і роздаючи українців на весь світ ( а євреїв в ізраїль-сша-австралію-німеччину) - навіть станом на сьогодні, збільшила кількість українців в 1,5 рази більше ніж ізраїль збільшив кількість євреїв у себе.
Евреев в Израиле в 1948г проживало 0,716млн.чел, в конце 2018г (сейчас больше) - 6.668 млн, т.е. рост более чем в 9 раз.
Надеюсь, даже ты знаешь что 9 больше 1,16.
budivelnik написав:може нашому єврейчику треба сильніше переживати за батьківщину своїх дітей-внуків, а не про територію де він випадково затримався?
Да я уже 30 лет не могу понять Украина когда-нибудь избавится от ловких негодяев и таких примитивных галицких рагулей как ты у которых кроме лозунга "Слава Украины" за душой ничего нет и не начнет хоть какое-то осмысленное движение в сторону прогресса.
Ага. Полная ерунда. Вірити цифрам радянським. Як збільшувалася цифра загиблих під час війни подивіться: від менших до більших чисел. В часовому розрізі. І згідно ж тієї офіційної радянської статистики. Я теж, будь яку цифру намалюю. І цифра лише цифра. А за ній людське життя. Я не бухгалтер рахувати до копійки.
Дед двоюродный рассказывал, как форсировали Неман. На своём берегу в воду зашёл полк, на свой же берег вышел обратно он и его боевой товарищ, и всё. От полка никого в живых не осталось, кроме их двоих. Как там с современной статистикой не знаю. Немцы, кстати, гостарбайтерам выплачивали какие то суммы в марках, потом в евро. На счёт выплат, со стороны раши незаконно репрессированным не слышал.
Обычная ложь. В боевых действиях участвовало по определению не более 70% личного состава подразделения, остальные были в тылу (медсанбат/связь/инженерные части/артиллерия/минометчики/транспортники. Поэтому ПРИ ЛЮБЫХ ПОТЕРЯХ от полка не могло остаться 2 человека. А главное, что эти два человека делали на левом берегу Немана - СРАЗУ ПОБЕЖАЛИ К НЕМЦАМ? Ведь в таком случае (2 бойца от полка они были обречены по определению).
shapo написав:Во-первых,отряды Бандеры и Коновальца , дивизией СС Галичина,вспомогательной полицией и просто львовянами уничтожали евреев Украины с 30 июня 1941г.
Не выдумывай, украинофоб. А порассуждай с позиций простого украинца в 1941-м году. Совдепия, русские и твои звери за одно десятилетие уничтожили 10 млн. украинцев, не жалея ни женщин, ни детей, ни стариков... А тут война ... За вас идти воевать? Вас убийц защищать? За 10 миллионов невинно убиенных вами украинцев? Да я б ни капельки не раздумывая - к Бандере!
Да ты шо. И сами украинцы в этом процессе никакого участия не принимали, ни в революции,ни в чистках,ни в голодоморе. Все сделали клятые москали с жидами, да,клоун? Бандеры давно нет,но ты,"патриот Украины", и не живешь здесь, и почему-то якобы шпион-диверсант в прошлом не взрываешь ни военные объекты в Донбассе,ни Крымский мост,ни даже просто не сидишь в украинском окопе на Донбассе , а строчишь тут свою ахинею и бредовые прогнозы. Покажи,наконец, пример,патриотизма или заткнись.
Востаннє редагувалось shapo в Чет 06 лют, 2020 09:35, всього редагувалось 1 раз.
У бабушки умерло от голода два братика, маленьких. Рассказывала, что урожай был хороший, но всё вывезли под чистую. Сама она из Херсонской области. Кстати, когда красная армия отступала из её населенного пункта, во время второй мировой,то подожгла пшеничное поле, о том, что людям есть нечего будет их не волновало. Ее старший брат, когда свалил из немецкого лагеря, для временно задержанных лиц пошёл, не на восток, а на юго-запад, в Югославию, к Брозтитто. Советский строй как то защищать не хотелось.
Прямо так и свалил - сказал Ауфидерзейн охранявшим лагерь эсесcовцам и пошел к Тито? Или все-таки был освобожден из немецкого концлагеря союзниками, помещен в ЛАГЕРЬ ДЛЯ ПЕРЕМЕЩЕННЫХ ЛИЦ, и уже оттуда отправился в Югославию? Правда, не понятно зачем - в 45-47-ом году, до разрыва с СССР, в Югославии был точно такой же сталинистский режим, как и в Советском Союзе.