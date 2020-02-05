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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 5445544654475448> Додано: Чет 06 лют, 2020 03:47 Козак-характерник написав: shapo Скажіть відверто, яке ваше бачення на ці історичні постаті: Шептицький, Бандера, Мельник, Шухевич. І організації, які вони очолюваали. Також 14-я гренаде́рська дивизия СС «Гали́чина».



Ви вважаєте ці організації і їх лідерів злочинними? Чи ні? Розрізняєте їх? Чи ставите в один ряд?



Якщо вважаєте злочинними, чого хочете? Засудження їх на державному рівні Україною?



Деталізуйте своє бачення. В мене склалося таке враження із ваших критичних зауважень, що Ви негативно ставитеся до них всіх. Поясніть Вашу позицію детальніше і чого саме прагнете? Хочу зрозуміти. Скажіть відверто, яке ваше бачення на ці історичні постаті: Шептицький, Бандера, Мельник, Шухевич. І організації, які вони очолюваали. Також 14-я гренаде́рська дивизия СС «Гали́чина».Ви вважаєте ці організації і їх лідерів злочинними? Чи ні? Розрізняєте їх? Чи ставите в один ряд?Якщо вважаєте злочинними, чого хочете? Засудження їх на державному рівні Україною?Деталізуйте своє бачення. В мене склалося таке враження із ваших критичних зауважень, що Ви негативно ставитеся до них всіх. Поясніть Вашу позицію детальніше і чого саме прагнете? Хочу зрозуміти.

Интересно было бы услышать и Ваш ответ на поставленные вопросы. Интересно было бы услышать и Ваш ответ на поставленные вопросы. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 15326 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4314 раз. Подякували: 4018 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Чет 06 лют, 2020 04:05 lapay написав: shapo написав: В CBS добавили, что, согласно его подсчетам, население Израиля превысит 10 миллионов к концу 2024 года. В CBS добавили, что, согласно его подсчетам, население Израиля превысит 10 миллионов к концу 2024 года.

У іранців дещо інший прогноз, особливо, якщо вони зроблять бомбу. У іранців дещо інший прогноз, особливо, якщо вони зроблять бомбу.

Не очень умное замечание. Не очень умное замечание. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 15326 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4314 раз. Подякували: 4018 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Чет 06 лют, 2020 07:42 Renee написав: Волгарь написав: Kudrjavuy написав: Волгарь

Дык Вам о Вашей "лишней хромосомности" и говорят.

В Украине и Мазепа, и Петлюра, и С. Бендера, и Н.И.Махно,.... - это есть история Украины и её национальные лидеры - Герои.



"Блудите" тихо у себя, но вмешательство во внутренние дела Украины - это называется "Война".



Пропаганда выела у Вас всю способность самостоятельно ориентироваться в пространстве .(лишнехромосомность).

Не смотря на схожесть "языка" - в нашем использовании он имеет иное содержание. Вас воспринимают не потому, что..., а совершенно по иной причине.



В действительности у нас всех - одна проблема "Экономико-правовое" содержание нашей страны. Именно для отвлечения от реальности и устраивают Войны - это есть выгодная затея. У Вас, по сути те же проблемы. Именно для их нерешения и затеяно вся эта Война. Для отвлечения населения от насущных проблем. Для глобальной блокировки процессов становления. "Геноцид" - это есть основа любого режима, вопрос в том, как его имплементировать - "ваши" решают стандартно, навязано ещё Монголо-татарским Иго. В Украине и Мазепа, и Петлюра, и С. Бендера, и Н.И.Махно,.... - это есть история Украины и её национальные лидеры - Герои."Блудите" тихо у себя, но вмешательство во внутренние дела Украины - это называется "Война"..(лишнехромосомность).Не смотря на схожесть "языка" - в нашем использовании он имеет иное содержание. Вас воспринимают не потому, что..., а совершенно по иной причине.В действительности у нас всех - одна проблема "Экономико-правовое" содержание нашей страны. Именно для отвлечения от реальности и устраивают Войны - это есть выгодная затея. У Вас, по сути те же проблемы. Именно для ихи затеяно вся эта Война. Для отвлечения населения от насущных проблем. Для глобальной блокировки процессов становления. "Геноцид" - это есть основа любого режима, вопрос в том, как его имплементировать - "ваши" решают стандартно, навязано ещё Монголо-татарским Иго.

В русском языке (если Вы забыли) обращение ВЫ в любой форме является личным. У МЕНЯ ПРОПАГАНДА НИЧЕГО НЕ ВЫЕЛА. Смею Вас заверить, ИСТОРИЮ 20-го века я знаю НА ПОРЯДОК лучше среднего россиянина или дончанина (И ДАЖЕ ЗНАЧИТЕЛЬНО ЛУЧШЕ ВАС ЛИЧНО), поэтому к перечисленной триаде я отношусь совсем не с черно-белых позиций.

Для меня Мазепа - крупный исторический деятель, который желал своему народу добра, но поставил в итоге не на ту лошадь, и проиграл, но точно не злодей, Петлюра - местечковый социалист, волею судеб вознесенный на вершину, не справившийся с этой ролью и в итоге убитый как бешеная собака (судя по тому, что французский суд полностью оправдал его убийцу), а Бандера с присными - сами знаете кто (не буду развивать эту тему). Но проблема в том, что договариваться в итоге Украине придется НЕ СО МНОЙ, а с миллионами донецких, которые воспринимают этих деятелей в абсолютно черных тонах, свою точку зрения менять не собираются, и готовы отстаивать ее в окопах.

А если договориться не удастся, не будет и никакой РЕИНТЕГРАЦИИ. Просто потому, что надежды на крушении России и помощь ЕВРОПЫ/США за прошедшие 6 лет потерпели очевидный крах. В русском языке (если Вы забыли) обращение ВЫ в любой форме является личным. У МЕНЯ ПРОПАГАНДА НИЧЕГО НЕ ВЫЕЛА. Смею Вас заверить, ИСТОРИЮ 20-го века я знаю НА ПОРЯДОК лучше среднего россиянина или дончанина (И ДАЖЕ ЗНАЧИТЕЛЬНО ЛУЧШЕ ВАС ЛИЧНО), поэтому к перечисленной триаде я отношусь совсем не с черно-белых позиций.Для меня Мазепа - крупный исторический деятель, который желал своему народу добра, но поставил в итоге не на ту лошадь, и проиграл, но точно не злодей, Петлюра - местечковый социалист, волею судеб вознесенный на вершину, не справившийся с этой ролью и в итоге убитый как бешеная собака (судя по тому, что французский суд полностью оправдал его убийцу), а Бандера с присными - сами знаете кто (не буду развивать эту тему). Но проблема в том, что договариваться в итоге Украине придется НЕ СО МНОЙ, а ссвою точку зрения менять не собираются, и готовы отстаивать ее в окопах.А если договориться не удастся, не будет и никакой РЕИНТЕГРАЦИИ. Просто потому, что надежды на крушении России и помощь ЕВРОПЫ/США за прошедшие 6 лет потерпели очевидный крах.

Таких очень мало. Было. А теперь стало больше, но просто в сравнении с оставшимися. Но в этом конфликте может побдить не украинская идеология, а украинский холодильник, которому сейчас нечем особо хвастаться .... Хотя украинцы любять прибедняться и ругать все вокруг. Таких очень мало. Было. А теперь стало больше, но просто в сравнении с оставшимися. Но в этом конфликте может побдить не украинская идеология, а украинский холодильник, которому сейчас нечем особо хвастаться .... Хотя украинцы любять прибедняться и ругать все вокруг.

А як же кінець епохи зубожіння, з.п. як при пізньому ВФЯ, резерви НБУ і т.д. і т.п. А як же кінець епохи зубожіння, з.п. як при пізньому ВФЯ, резерви НБУ і т.д. і т.п. Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.

zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/ flyman

Повідомлень: 17336 З нами з: 09.03.14 Подякував: 992 раз. Подякували: 1045 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 06 лют, 2020 07:51 flyman написав: Renee написав: Таких очень мало. Было. А теперь стало больше, но просто в сравнении с оставшимися. Но в этом конфликте может побдить не украинская идеология, а украинский холодильник, которому сейчас нечем особо хвастаться .... Хотя украинцы любять прибедняться и ругать все вокруг. Таких очень мало. Было. А теперь стало больше, но просто в сравнении с оставшимися. Но в этом конфликте может побдить не украинская идеология, а украинский холодильник, которому сейчас нечем особо хвастаться .... Хотя украинцы любять прибедняться и ругать все вокруг.

А як же кінець епохи зубожіння, з.п. як при пізньому ВФЯ, резерви НБУ і т.д. і т.п. А як же кінець епохи зубожіння, з.п. як при пізньому ВФЯ, резерви НБУ і т.д. і т.п.



Пару дней назад была официальная статистика:

З/п украинцев на самом высоком уровне за всю историю независимой Украины.

Более $500 в целом по стране и более $700 в Киеве.

Поздравляю!

Слава Україні!

Смерть москалям!

Пару дней назад была официальная статистика:З/п украинцев на самом высоком уровне за всю историю независимой Украины.Более $500 в целом по стране и более $700 в Киеве.Поздравляю!Слава Україні!Смерть москалям! Libo 2

Повідомлень: 7751 З нами з: 14.11.11 Подякував: 330 раз. Подякували: 3859 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 06 лют, 2020 07:54 ЛАД написав: lapay написав: shapo написав: В CBS добавили, что, согласно его подсчетам, население Израиля превысит 10 миллионов к концу 2024 года. В CBS добавили, что, согласно его подсчетам, население Израиля превысит 10 миллионов к концу 2024 года. У іранців дещо інший прогноз, особливо, якщо вони зроблять бомбу. У іранців дещо інший прогноз, особливо, якщо вони зроблять бомбу. Не очень умное замечание. Не очень умное замечание. А в чому проблема?

У ізраїльтян- інший прогноз на кількість арабів..

В педераційників-на кількість українців (почитайте нижнєгородця)

Тут інше питання

Якого милого ,єврей який всіма думками в ізраїлі - не переживає про те що

а - сьогодні в ізраїлі євреїв 6 млн а арабів 2 млн...це покруче нашого ордло в перспективідля ізраїлю

б - ізраїль створений в 1949 році і з того часу, збираючи євреїв з усього світу - там всього 6 млн

Україна в 1949 мала 30 млн , і роздаючи українців на весь світ ( а євреїв в ізраїль-сша-австралію-німеччину) - навіть станом на сьогодні, збільшила кількість українців в 1,5 рази більше ніж ізраїль збільшив кількість євреїв у себе.



може нашому єврейчику треба сильніше переживати за батьківщину своїх дітей-внуків, а не про територію де він випадково затримався? А в чому проблема?У ізраїльтян- інший прогноз на кількість арабів..В педераційників-на кількість українців (почитайте нижнєгородця)Тут інше питанняЯкого милого ,єврей який всіма думками в ізраїлі - не переживає про те щоа - сьогодні в ізраїлі євреїв 6 млн а арабів 2 млн...це покруче нашого ордло в перспективідля ізраїлюб - ізраїль створений в 1949 році і з того часу, збираючи євреїв з усього світу - там всього 6 млнУкраїна в 1949 мала 30 млн , і роздаючи українців на весь світ ( а євреїв в ізраїль-сша-австралію-німеччину) - навіть станом на сьогодні, збільшила кількість українців в 1,5 рази більше ніж ізраїль збільшив кількість євреїв у себе.може нашому єврейчику треба сильніше переживати за батьківщину своїх дітей-внуків, а не про територію де він випадково затримався? в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 22000 З нами з: 15.01.09 Подякував: 157 раз. Подякували: 2254 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 06 лют, 2020 09:17 Schmit

Повідомлень: 898 З нами з: 08.09.09 Подякував: 10 раз. Подякували: 132 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 06 лют, 2020 09:23 budivelnik написав: А в чому проблема?

У ізраїльтян- інший прогноз на кількість арабів..

В педераційників-на кількість українців (почитайте нижнєгородця)

Тут інше питання

Якого милого ,єврей який всіма думками в ізраїлі - не переживає про те що

а - сьогодні в ізраїлі євреїв 6 млн а арабів 2 млн...це покруче нашого ордло в перспективідля ізраїлю А в чому проблема?У ізраїльтян- інший прогноз на кількість арабів..В педераційників-на кількість українців (почитайте нижнєгородця)Тут інше питанняЯкого милого ,єврей який всіма думками в ізраїлі - не переживає про те щоа - сьогодні в ізраїлі євреїв 6 млн а арабів 2 млн...це покруче нашого ордло в перспективідля ізраїлю



Рагуль, я уже привел тебе данные по еврейскому и остальному населению Израиля и они больше чем ты тут рисуешь.

Израиль всегда был окружен странами в десятки раз больше его и населением , и территориями, выграл 4 полноценных войны,построил современную экономику и население его постоянно растет. А ты тут лепишь про какой-то Донбасс с которым Украина безуспешно якобы воюет, а на деле изображает войну, уже 6-й год подряд.



budivelnik написав: б - ізраїль створений в 1949 році і з того часу, збираючи євреїв з усього світу - там всього 6 млн

Україна в 1949 мала 30 млн , і роздаючи українців на весь світ ( а євреїв в ізраїль-сша-австралію-німеччину) - навіть станом на сьогодні, збільшила кількість українців в 1,5 рази більше ніж ізраїль збільшив кількість євреїв у себе. б - ізраїль створений в 1949 році і з того часу, збираючи євреїв з усього світу - там всього 6 млнУкраїна в 1949 мала 30 млн , і роздаючи українців на весь світ ( а євреїв в ізраїль-сша-австралію-німеччину) - навіть станом на сьогодні, збільшила кількість українців в 1,5 рази більше ніж ізраїль збільшив кількість євреїв у себе.

Ты не понимаешь какую ахинею в очередной раз пишешь или по обыкновению врешь?

В 1949г в Украине перепись не проводилась.

По переписи 1959г украинцев в Украине проживало 32,158 млн, в 1989г - 37,4196млн.

http://www.demoscope.ru/weekly/ssp/sng_nac_59.php?reg=2

http://www.demoscope.ru/weekly/ssp/sng_nac_89.php?reg=2

Сейчас по халтурно проведенной переписи 2001г http://2001.ukrcensus.gov.ua/rus/result ... tionality/ украинцев в Украине - 37,541 млн.

Как посчитал Дубилет не спросив прапорщика точно знающего где брать цифры и владеющего 2-мя действиями в арифметики - сложением и вычитанием - вообще загадка.

Т.е. рост украинского населения Украины с 1959г по 1989г за 30 лет составил 1,16 раза почти не изменившись за 12 лет к 2001г.



Евреев в Израиле в 1948г проживало 0,716млн.чел, в конце 2018г (сейчас больше) - 6.668 млн, т.е. рост более чем в 9 раз.



Надеюсь, даже ты знаешь что 9 больше 1,16.



budivelnik написав: може нашому єврейчику треба сильніше переживати за батьківщину своїх дітей-внуків, а не про територію де він випадково затримався? може нашому єврейчику треба сильніше переживати за батьківщину своїх дітей-внуків, а не про територію де він випадково затримався?



Да я уже 30 лет не могу понять Украина когда-нибудь избавится от ловких негодяев и таких примитивных галицких рагулей как ты у которых кроме лозунга "Слава Украины" за душой ничего нет и не начнет хоть какое-то осмысленное движение в сторону прогресса. Рагуль, я уже привел тебе данные по еврейскому и остальному населению Израиля и они больше чем ты тут рисуешь.Израиль всегда был окружен странами в десятки раз больше его и населением , и территориями, выграл 4 полноценных войны,построил современную экономику и население его постоянно растет. А ты тут лепишь про какой-то Донбасс с которым Украина безуспешно якобы воюет, а на деле изображает войну, уже 6-й год подряд.Ты не понимаешь какую ахинею в очередной раз пишешь или по обыкновению врешь?В 1949г в Украине перепись не проводилась.По переписи 1959г украинцев в Украине проживало 32,158 млн, в 1989г - 37,4196млн.Сейчас по халтурно проведенной переписи 2001гукраинцев в Украине - 37,541 млн.Как посчитал Дубилет не спросив прапорщика точно знающего где брать цифры и владеющего 2-мя действиями в арифметики - сложением и вычитанием - вообще загадка.Т.е. рост украинского населения Украины с 1959г по 1989г за 30 лет составил 1,16 раза почти не изменившись за 12 лет к 2001г.Евреев в Израиле в 1948г проживало 0,716млн.чел, в конце 2018г (сейчас больше) - 6.668 млн, т.е. рост более чем в 9 раз.Надеюсь, даже ты знаешь что 9 больше 1,16.Да я уже 30 лет не могу понять Украина когда-нибудь избавится от ловких негодяев и таких примитивных галицких рагулей как ты у которых кроме лозунга "Слава Украины" за душой ничего нет и не начнет хоть какое-то осмысленное движение в сторону прогресса. Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 2820 З нами з: 29.05.18 Подякував: 88 раз. Подякували: 574 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 06 лют, 2020 09:26 innamax2008 написав: Козак-характерник написав: Волгарь написав: ПОЛНАЯ ЕРУНДА

ПОЛНАЯ ЕРУНДА

Ага. Полная ерунда. Вірити цифрам радянським. Як збільшувалася цифра загиблих під час війни подивіться: від менших до більших чисел. В часовому розрізі. І згідно ж тієї офіційної радянської статистики. Я теж, будь яку цифру намалюю. І цифра лише цифра. А за ній людське життя. Я не бухгалтер рахувати до копійки. Ага. Полная ерунда.Вірити цифрам радянським. Як збільшувалася цифра загиблих під час війни подивіться: від менших до більших чисел. В часовому розрізі. І згідно ж тієї офіційної радянської статистики. Я теж, будь яку цифру намалюю.І цифра лише цифра. А за ній людське життя. Я не бухгалтер рахувати до копійки.

Дед двоюродный рассказывал, как форсировали Неман. На своём берегу в воду зашёл полк, на свой же берег вышел обратно он и его боевой товарищ , и всё. От полка никого в живых не осталось, кроме их двоих . Как там с современной статистикой не знаю. Немцы, кстати, гостарбайтерам выплачивали какие то суммы в марках, потом в евро. На счёт выплат, со стороны раши незаконно репрессированным не слышал. Дед двоюродный рассказывал, как форсировали Неман., и всё.. Как там с современной статистикой не знаю. Немцы, кстати, гостарбайтерам выплачивали какие то суммы в марках, потом в евро. На счёт выплат, со стороны раши незаконно репрессированным не слышал.

Обычная ложь. В боевых действиях участвовало по определению не более 70% личного состава подразделения, остальные были в тылу (медсанбат/связь/инженерные части/артиллерия/минометчики/транспортники. Поэтому ПРИ ЛЮБЫХ ПОТЕРЯХ от полка не могло остаться 2 человека. А главное, что эти два человека делали на левом берегу Немана - СРАЗУ ПОБЕЖАЛИ К НЕМЦАМ? Ведь в таком случае (2 бойца от полка они были обречены по определению). Обычная ложь. В боевых действиях участвовало по определению не более 70% личного состава подразделения, остальные были в тылу (медсанбат/связь/инженерные части/артиллерия/минометчики/транспортники. Поэтому ПРИ ЛЮБЫХ ПОТЕРЯХ от полка не могло остаться 2 человека. А главное, что эти два человека делали на левом берегу Немана - СРАЗУ ПОБЕЖАЛИ К НЕМЦАМ? Ведь в таком случае (2 бойца от полка они были обречены по определению). Волгарь Повідомлень: 7534 З нами з: 12.10.12 Подякував: 22 раз. Подякували: 770 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 06 лют, 2020 09:32 Libo написав: shapo написав: Во-первых,отряды Бандеры и Коновальца , дивизией СС Галичина,вспомогательной полицией и просто львовянами уничтожали евреев Украины с 30 июня 1941г.

Во-первых,отряды Бандеры и Коновальца , дивизией СС Галичина,вспомогательной полицией и просто львовянами уничтожали евреев Украины с 30 июня 1941г.

Не выдумывай, украинофоб. А порассуждай с позиций простого украинца в 1941-м году.

Совдепия, русские и твои звери за одно десятилетие уничтожили 10 млн. украинцев, не жалея ни женщин, ни детей, ни стариков...

А тут война ...

За вас идти воевать?

Вас убийц защищать?

За 10 миллионов невинно убиенных вами украинцев?

Да я б ни капельки не раздумывая - к Бандере! Не выдумывай, украинофоб. А порассуждай с позиций простого украинца в 1941-м году.Совдепия, русские и твои звери за одно десятилетие уничтожили 10 млн. украинцев, не жалея ни женщин, ни детей, ни стариков...А тут война ...За вас идти воевать?Вас убийц защищать?За 10 миллионов невинно убиенных вами украинцев?Да я б ни капельки не раздумывая - к Бандере!



Да ты шо.

И сами украинцы в этом процессе никакого участия не принимали, ни в революции,ни в чистках,ни в голодоморе.

Все сделали клятые москали с жидами, да,клоун?

Бандеры давно нет,но ты,"патриот Украины", и не живешь здесь, и почему-то якобы шпион-диверсант в прошлом не взрываешь ни военные объекты в Донбассе,ни Крымский мост,ни даже просто не сидишь в украинском окопе на Донбассе , а строчишь тут свою ахинею и бредовые прогнозы.

Покажи,наконец, пример,патриотизма или заткнись. Да ты шо.И сами украинцы в этом процессе никакого участия не принимали, ни в революции,ни в чистках,ни в голодоморе.Все сделали клятые москали с жидами, да,клоун?Бандеры давно нет,но ты,"патриот Украины", и не живешь здесь, и почему-то якобы шпион-диверсант в прошлом не взрываешь ни военные объекты в Донбассе,ни Крымский мост,ни даже просто не сидишь в украинском окопе на Донбассе , а строчишь тут свою ахинею и бредовые прогнозы.Покажи,наконец, пример,патриотизма или заткнись. Востаннє редагувалось shapo в Чет 06 лют, 2020 09:35, всього редагувалось 1 раз. Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 2820 З нами з: 29.05.18 Подякував: 88 раз. Подякували: 574 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 06 лют, 2020 09:35 У бабушки умерло от голода два братика, маленьких. Рассказывала, что урожай был хороший, но всё вывезли под чистую. Сама она из Херсонской области. Кстати, когда красная армия отступала из её населенного пункта, во время второй мировой,то подожгла пшеничное поле, о том, что людям есть нечего будет их не волновало. Ее старший брат, когда свалил из немецкого лагеря, для временно задержанных лиц пошёл, не на восток, а на юго-запад, в Югославию, к Брозтитто. Советский строй как то защищать не хотелось.

Прямо так и свалил - сказал Ауфидерзейн охранявшим лагерь эсесcовцам и пошел к Тито? Или все-таки был освобожден из немецкого концлагеря союзниками, помещен в ЛАГЕРЬ ДЛЯ ПЕРЕМЕЩЕННЫХ ЛИЦ, и уже оттуда отправился в Югославию? Правда, не понятно зачем - в 45-47-ом году, до разрыва с СССР, в Югославии был точно такой же сталинистский режим, как и в Советском Союзе. Прямо так и- сказал Ауфидерзейн охранявшим лагерь эсесcовцам и пошел к Тито? Или все-таки был освобожден из немецкого концлагеря союзниками, помещен в ЛАГЕРЬ ДЛЯ ПЕРЕМЕЩЕННЫХ ЛИЦ, и уже оттуда отправился в Югославию? Правда, не понятно зачем - в 45-47-ом году, до разрыва с СССР, в Югославии был точно такой же сталинистский режим, как и в Советском Союзе. Волгарь Повідомлень: 7534 З нами з: 12.10.12 Подякував: 22 раз. Подякували: 770 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 5445544654475448> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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