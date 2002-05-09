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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Чет 06 лют, 2020 10:12
ЛАД написав: Козак-характерник написав:shapo
Скажіть відверто, яке ваше бачення на ці історичні постаті: Шептицький, Бандера, Мельник, Шухевич. І організації, які вони очолюваали. Також 14-я гренаде́рська дивизия СС «Гали́чина».
Ви вважаєте ці організації і їх лідерів злочинними? Чи ні? Розрізняєте їх? Чи ставите в один ряд?
Якщо вважаєте злочинними, чого хочете? Засудження їх на державному рівні Україною?
Деталізуйте своє бачення. В мене склалося таке враження із ваших критичних зауважень, що Ви негативно ставитеся до них всіх. Поясніть Вашу позицію детальніше і чого саме прагнете? Хочу зрозуміти.
Интересно было бы услышать и Ваш ответ на поставленные вопросы.
Добре, поясню. Хоча моя позиція повинна була бути зрозумілою з попередніх дописів.
Коротко...Це постаті історичні, що є частиною історії України.
Шептицький - справжня еліта України, меценат, що залишив великий матеріальний і духовний спадок.
Бандера, Мельник, Шухевич - очільники українського повстанського руху в той чи інший час. Про дивизію СС «Галичина писав вище. Це теж прояв національно-визвольних змагань українського народу.
Політичні погляди і цінності, що сповідували всі ці постаті були не однозначні, тому і точиться стільки дискусій навколо них: від ненависницьких і засуджуючих до апологетичних. Але треба дивитися на їх діяльність об'єктивно, а не з позицій власних цінностей і уподобань. Вони всі були дітьми свого часу і так чи інакше діяли в дусі тогочасних європейських практик. І методи, що використовували для досягнення своїх цілей і світоглядні цінності, що сповідували, то все було притаманно людям того часу: і добре, і погане. Я намагаюся не оперувати такими пафосними категоріями, як то герої, чи зрадники. Все це доволі суб'єктивно і залежить від цінностей, що сповідує людина, яка оцінює.
В сухому залишку мене цікавить наступне...
Ми живемо в незалежній державі Україні. Чи наближали ці люди час звільнення України від усіляких загарбників? Однозначно так, в той чи інший спосіб, плекали саму ідею незалежності. Помилялися іноді, десь висловлювали спірні гасла, лили кров свою і чужу. Треба розуміти тогочасні реалії, що точилася справжня війна і методи тоді не підбирали, жорстокість була зі всіх боків, білих і пухнастих там не було. І це все наша історія: складна, суперечлива, трагічна...Але наша історія. Не історія Німеччини, РФ, Франції, а НАША. А я виступаю за СВОЄ у будь якому прояві. Тому однозначно я ставлюся з симпатією до цих постатей, вони є цікавими для мене, як українця, щоб знати справжню історію, трагічну історію.
Ваш пост вночі видалили, але я встиг його прочитати, просто часу вчора відповісти не було. Ви там дорікнули мені в слові "теж" по відношенню до червоноармійців в контексті опису діяльності українського підпілля. Мовляв я применшив роль останніх і навпаки прибільшую роль перших. Ні, це не так. Чому? Бо апологетів "побєдоносія" і так вистачає. А тема українського підпілля завжди була ідеологізована і під забороною. І постаті, про які ми говоримо, завжди малювалися лише чорними фарбами, з негативною оцінкою. І пропаганда була настільки потужною, що свідомість багатьох наших громадян наповнена всіма тими міфами, що створювалися не в Україні. Розвінчання цих міфів необхідно. Бо ми живемо в незалежній Україні.
Що стосується червоноармійців...Це не була наша армія, а окупаційна. Але в ній було багато українців, які воювали з нацизмом. І шана їм за це і повага! Але й треба розуміти, що за незалежну Україну вони не воювали. Бо теж були дітьми свого часу, ошуканими дітьми свого часу, що дуже трагічно. Бо воюючи з нацизмом, вони захищали інший злочинний режим - червону вже чуму. Але вони теж є НАШІ.
Тому треба розвінчувати міфи чужі і створювати власну історичну міфологію, в позитивному розумінні цього слова, бо будь яка незалежна країна творить СВОЮ міфологію, СВОЇХ героїв. Це ознака, що притаманна будь якій незалежній державі. А той хто прагне жити міфологією країни ворожої, чи країни, що вже не існує і пішла в небуття, ну що ж, це теж їх вибір. Але це нагадує наступне...І мені шкода таких людей.
И было так: четыре года
В грязи, в крови, в огне пальбы
Рабы сражались за свободу,
Не зная, что они - рабы.
А впрочем - зная. Вой снарядов
И взрывы бомб не так страшны,
Как меткий взгляд заградотрядов,
В тебя упертый со спины.
И было ведомо солдатам,
Из дома вырванным войной,
Что города берутся - к датам.
А потому - любой ценой.
Не пасовал пред вражьим станом,
Но опускал покорно взор
Пред особистом-капитаном
Отважный боевой майор.
И генералам, осужденным
В конце тридцатых без вины,
А после вдруг освобожденным
Хозяином для нужд войны,
Не знать, конечно, было б странно,
Имея даже штат и штаб,
Что раб, по прихоти тирана
Возвышенный - все тот же раб.
Так значит, ведали. И все же,
Себя и прочих не щадя,
Сражались, лезли вон из кожи,
Спасая задницу вождя.
Снося бездарность поражений,
Где миллионы гибли зря,
А вышедшим из окружений
Светил расстрел иль лагеря,
Безропотно терпя такое,
Чего б терпеть не стали псы,
Чтоб вождь рябой с сухой рукою
Лукаво щерился в усы.
Зачем, зачем, чего же ради -
Чтоб говорить бояться вслух?
Чтоб в полумертвом Ленинграде
От ожиренья Жданов пух?
Чтоб в нищих селах, все отдавших,
Впрягались женщины в ярмо?
Чтоб детям без вести пропавших
Носить предателей клеймо?
Ах, если б это было просто -
В той бойне выбрать верный флаг!
Но нет, идеи Холокоста
Ничуть не лучше, чем ГУЛАГ.
У тех - все то же было рабство,
А не пропагандистский рай.
Свобода, равенство и братство...
Свободный труд. Arbeit macht frei.
И неизменны возраженья,
Что, дескать, основная часть
Из воевавших шла в сраженья
Не за советскую-де власть,
Мол, защищали не колхозы
И кровопийцу-подлеца,
А дом, семью и три березы,
Посаженных рукой отца...
Но отчего же половодьем
Вослед победе в той войне
Война со сталинским отродьем
Не прокатилась по стране?
Садили в небеса патроны,
Бурлил ликующий поток,
Но вскоре - новые вагоны
Везли их дальше на восток.
И те, кого вела отвага,
Кто встал стеною у Москвы -
За проволоками ГУЛАГа
Поднять не смели головы.
Победа... Сделал дело - в стойло!
Свобода... Северная даль.
Сорокаградусное пойло,
Из меди крашеной медаль.
Когда б и впрямь они парадом
Освободителей прошли,
То в грязь со свастиками рядом
И звезды б красные легли.
Пусть обуха не сломишь плетью,
Однако армия - не плеть!
Тому назад уж полстолетья
Режим кровавый мог истлеть.
И все ж пришел конец запретам,
Но, те же лозунги крича,
Плетется дряхлый раб с портретом
Того же горца-усача.
Он страшно недоволен строем,
Трехцветным флагом и гербом...
Раб тоже может быть героем,
Но все ж останется рабом.
И что ж мы празднуем в угоду
Им всем девятого числа?
Тот выиграл, кто обрел свободу.
Ну что же, Дойчланд - обрела.
А нас свобода только дразнит,
А мы - столетьями в плену...
На нашей улице - не праздник.
Мы проиграли ту войну.
9 мая 2002
Ворог програв. Та держава пішла в небуття. Нацизм теж був переможений. Обидві диктаторські режими програли. Україна є. І остаточна перемога НАША відбудеться, коли ми демонтуємо залишки червоної чуми в себе в хаті. І побудуємо нову хату: чисту і світлу, де є добро і порозуміння між братами і сестрами, а не ворожнеча, яку сіють зовні. Ми є народ-переможець!
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
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Додано: Чет 06 лют, 2020 12:24
Libo написав: flyman написав: Renee написав:
Таких очень мало. Было. А теперь стало больше, но просто в сравнении с оставшимися. Но в этом конфликте может побдить не украинская идеология, а украинский холодильник, которому сейчас нечем особо хвастаться .... Хотя украинцы любять прибедняться и ругать все вокруг.
А як же кінець епохи зубожіння, з.п. як при пізньому ВФЯ, резерви НБУ і т.д. і т.п.
Пару дней назад была официальная статистика:
З/п украинцев на самом высоком уровне за всю историю независимой Украины.
Более $500 в целом по стране и более $700 в Киеве.
Поздравляю!
Слава Україні!
Смерть москалям!
На сегодня Неплатежи по З/П - уже 3 ярда.(базовые предприятия если не остановлены, то бастуют)
Размер "средней" свёрстан по З/П смотрящих и КМУ.(за счёт чего столько возмущений)
Смысл работы в Украине остался ... неоплачен.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
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Додано: Чет 06 лют, 2020 12:26
Пост куда-то пропал, но учитывая, что в нём , вроде, нет ничего контрреволюционного и противоречащего правилам форума, а также отсутствия "письма счастья", считаю это просто глюком и пост восстанавливаю.
Козак-характерник написав:
..............
Якщо хочете подискутувати про повстанський рух і кожну течію окремо, можемо побалакати детальніше...
Впевнений, що й там багато стереотипів у сприйнятті тих, хто навчався в радянські часи. Коротко, повстанський рух - це продовження національно-визвольних змагань українського народу. Методи досягнення незалежності і погляди на майбутнє в цих організаціях були в дусі тогочасних європейських практик. І колоборація теж. Але в цілому - це борці за незалежність України. Шана їм!
1. Не хочу.
Ни к чему кроме очередной ругани это не приведёт.
2. Коллаборационизм это одно. А борьба "за незалежність України" в сотрудничестве с нацистами
это другое.
Вивчай, куме! Українське підпілля виникло раніше за червоне.
Незабаром після приходу німців на Україні виник підпільний рух
........
Вы тут очень много написали.Всё это очень красиво и патриотично, но почему-то даже сегодня почти не находится серьёзных боестолкновений ОУН с немецкой армией.
А "третя сила", " своєрідна тактична лінія, в основі якої лежали збереження і зміцнення власних сил" и т.д., и т.п. это всё отговорки для прикрытия сути.
теж
Звісно, що в лавах червоноармійців були й українці. І вони теж внесли значний вклад в розгром нацистів.
это вместе с ОУН?
Да, за "державність України" они не боролись, но за её свободу
сражались. В отличие от ОУН с их "тактичной лінієй".
Как-то Ві сегодня заняли откровенно русофобскую позицию Ві призіваете понимать историческую ситуацию, понимать людей, но почему-то Ваше понимание распространяется в основном на тех, кто сотрудничал с нацистами.
Вам можно было бы возражать практически по каждому сегодняшнему посту, но не буду.
Если Вы как и lapay
считаете, что Союз и Германия "один хрін - окупанти", то это, конечно, Ваше право, но мне просто интересно, Вы представляете себе украинца хотя бы каким-нибудь министром у Гитлера или командиром в немецкой
армии (насколько помню, даже в дивизии "Галичина" командиром был немец)?
И сколько погибших было бы в Украине, если бы оккупация продлилась не 3 года, а хотя бы лет 10.
Если можно, ещё вопрос. В какой заднице была бы ОУН со своей "тактичной лінієй", если бы Союз не победил?
Думаю, ОУН была бы уничтожена ещё быстрее, чем Советами, только со значительно большими жертвами гражданского населения - Советы всё же деревни целиком не сжигали.
Мог бы ещё задать Вам ряд вопросов, в т.ч. и о цифрах, которые Вас, вроде, "Мене цифри мало завжди цікавлять. Зріть в корінь, як то кажуть. Цифрами всі жонглюють, як циркачі на дроті", тем не менее, Вы их приводите и почему-то всё с отклонением в "нужную" сторону.
Но не буду. Оторвитесь немного от форумной горячки и подумайте сами.
P.s. Я, конечно, понимаю, что дивизии СС создаются исключительно в благородных целях и СС была признана преступной организацией по ошибке.
Но для меня дивизия СС
- снимает все вопросы. Хотя понимаю, что для каких-то людей вступление в дивизию СС могло быть трагической ошибкой
. Так же, как и любое преступление - для кого-то закономерно, а для кого-то ошибка, но отвечать приходится всё равно.
P.p.s. Интервью Шухевича когда-то видел, комментировать не буду, но через 70 лет можно рассказывать что угодно.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.
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Додано: Чет 06 лют, 2020 12:36
zРадио написав: lapay написав: shapo написав:
Пусть остаются героями в своих регионах Западной Украины и не навязываются тем для кого они героями не являются
Забули ватанів спитати, які пам'ятники зносити, а які ставити.
Ты только что разделил украинцев на правильных (тех, кого нужно спрашивать) и неправильных (тех, кого забыли спросить)! 16-й год пошел этой тупой и бессмысленной политике разделения, впервые примененной на оранжевом майдане - хватит!
Вони самі себе ділять. Хто голосує за опоблок чи опзж - ватани. Їх меншість, тому нічого змінити не можуть, а вийти на мітинги очкують навіть там, де їх більшість. Тому і вирішують за них.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Додано: Чет 06 лют, 2020 12:37
shapo написав:
.......
Да я уже 30 лет не могу понять Украина когда-нибудь избавится от ловких негодяев и таких примитивных галицких рагулей как ты у которых кроме лозунга "Слава Украины" за душой ничего нет и не начнет хоть какое-то осмысленное движение в сторону прогресса.
Избавиться от такого полностью невозможно. Пусть хотя бы такие почувствуют, что не выражают "генеральную линию партии" и общества.
Вообще интересно, у "москалив" это называлось великодержавным шовинизмом. А как это назвать у нас?
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.
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Додано: Чет 06 лют, 2020 12:40
ЛАД написав: lapay написав: Аlександр написав:
Так чего стыдиться тогда
Так свому Пуйлу це скажи, а то, виявляється, не Сталін з Гітлером Польщу ділив, а Польща ділила Чехословаччину.
.....
А этого не было???
Тут всего несколько дней назад обсуждали Мюнхен и, в частности, поведение Польши в то время.
Может, и Мюнхена не было?
Розподіл Чехословаччини був, але він був без війни, за добровільною згодою Чехословаччини. Тому друга світова почалась з окупації Польщі, а не Чехословаччини. І СРСР один з тих, хто почав другу світову.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Додано: Чет 06 лют, 2020 12:45
shapo написав:
Libo написав: shapo написав:
Во-первых,отряды Бандеры и Коновальца , дивизией СС Галичина,вспомогательной полицией и просто львовянами уничтожали евреев Украины с 30 июня 1941г.
Не выдумывай, украинофоб. А порассуждай с позиций простого украинца в 1941-м году.
Совдепия, русские и твои звери за одно десятилетие уничтожили 10 млн. украинцев, не жалея ни женщин, ни детей, ни стариков...
А тут война ...
За вас идти воевать?
Вас убийц защищать?
За 10 миллионов невинно убиенных вами украинцев?
Да я б ни капельки не раздумывая - к Бандере!
Да ты шо.
И сами украинцы в этом процессе никакого участия не принимали, ни в революции,ни в чистках,ни в голодоморе.
Все сделали клятые москали с жидами, да,клоун?
Бандеры давно нет,но ты,"патриот Украины", и не живешь здесь, и почему-то якобы шпион-диверсант в прошлом не взрываешь ни военные объекты в Донбассе,ни Крымский мост,ни даже просто не сидишь в украинском окопе на Донбассе , а строчишь тут свою ахинею и бредовые прогнозы.
Покажи,наконец, пример,патриотизма или заткнись.
Ночью я писал:
Вы , оказывается наци?
И Холокост одобряете.
Пост, правда, куда-то пропал.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.
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Додано: Чет 06 лют, 2020 12:46
ЛАД написав:
Я, конечно, понимаю, что дивизии СС создаются исключительно в благородных целях и СС была признана преступной организацией по ошибке.
Но для меня дивизия СС
- снимает все вопросы. Хотя понимаю, что для каких-то людей вступление в дивизию СС могло быть трагической ошибкой
. Так же, как и любое преступление - для кого-то закономерно, а для кого-то ошибка, но отвечать приходится всё равно.
Де я писав, що дивізії СС створюються зі шляхетною метою? Будь яка дивізія, чи інший військовий підрозділ, створюється з метою вбивати. І я проти будь якого вбивства, апріорі, зі всіх боків. Але мої хотєлки це одне, а реальність це інше. Людина сама обирає куди їй йти і кого слухати: диявола чи Бога. І людина мусить іноді робити вибір, в умовах, які не вона сама створювала. Засуджувати людину за її вибір, я не збираюся. Я тільки можу зрозуміти мотивацію. Для мене важливіша мотивація, що в головах і серцях? Чим людина керується при свому виборі? Оцінювати треба по ділам, так, це вірно, але й по намірам. А результат вибору може стати й трагедією, як це було з вояками цієї дивізії. Тут треба визначитися світоглядно і глобально: хто в цій м'ясорубці був ближче до Добра і правди, а хто до сил Зла. Те що творили комуністи, це Зло. Тому в боротьбі зі Злом, використовують іноді аналогічні методи боротьби, коли опиняються між декількома монстрами. Україна постраждала як від червоної, так і коричневої чуми. І не треба бути апологетами того чи іншого Зла. Це все Зло. То Зло зникло, а Україна є. Але боротьба Добра і Зла триває далі...Це перманентний процес. До другого пришестя Христа. А поки гріх править людиною.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
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Додано: Чет 06 лют, 2020 12:59
Козак-характерник написав:
Будь яка дивізія, чи інший військовий підрозділ, створюється з метою вбивати. І я проти будь якого вбивства, апріорі, зі всіх боків.
Доколупались "антифашисти" до цієї дивізії з 15 000 людей. В РОА було до 300 тис. Взагалі, у німців більше служили росіян, ніж українців. Тільки мовчать про це ватани, бо скрєпи рушаться...
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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