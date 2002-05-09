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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 5445544654475448 Додано: Чет 06 лют, 2020 10:12 ЛАД написав: Козак-характерник написав: shapo Скажіть відверто, яке ваше бачення на ці історичні постаті: Шептицький, Бандера, Мельник, Шухевич. І організації, які вони очолюваали. Також 14-я гренаде́рська дивизия СС «Гали́чина».



Ви вважаєте ці організації і їх лідерів злочинними? Чи ні? Розрізняєте їх? Чи ставите в один ряд?



Якщо вважаєте злочинними, чого хочете? Засудження їх на державному рівні Україною?



Деталізуйте своє бачення. В мене склалося таке враження із ваших критичних зауважень, що Ви негативно ставитеся до них всіх. Поясніть Вашу позицію детальніше і чого саме прагнете? Хочу зрозуміти. Скажіть відверто, яке ваше бачення на ці історичні постаті: Шептицький, Бандера, Мельник, Шухевич. І організації, які вони очолюваали. Також 14-я гренаде́рська дивизия СС «Гали́чина».Ви вважаєте ці організації і їх лідерів злочинними? Чи ні? Розрізняєте їх? Чи ставите в один ряд?Якщо вважаєте злочинними, чого хочете? Засудження їх на державному рівні Україною?Деталізуйте своє бачення. В мене склалося таке враження із ваших критичних зауважень, що Ви негативно ставитеся до них всіх. Поясніть Вашу позицію детальніше і чого саме прагнете? Хочу зрозуміти.

Интересно было бы услышать и Ваш ответ на поставленные вопросы. Интересно было бы услышать и Ваш ответ на поставленные вопросы.

Добре, поясню. Хоча моя позиція повинна була бути зрозумілою з попередніх дописів.



Коротко...Це постаті історичні, що є частиною історії України.



Шептицький - справжня еліта України, меценат, що залишив великий матеріальний і духовний спадок.



Бандера, Мельник, Шухевич - очільники українського повстанського руху в той чи інший час. Про дивизію СС «Галичина писав вище. Це теж прояв національно-визвольних змагань українського народу.



Політичні погляди і цінності, що сповідували всі ці постаті були не однозначні, тому і точиться стільки дискусій навколо них: від ненависницьких і засуджуючих до апологетичних. Але треба дивитися на їх діяльність об'єктивно, а не з позицій власних цінностей і уподобань. Вони всі були дітьми свого часу і так чи інакше діяли в дусі тогочасних європейських практик. І методи, що використовували для досягнення своїх цілей і світоглядні цінності, що сповідували, то все було притаманно людям того часу: і добре, і погане. Я намагаюся не оперувати такими пафосними категоріями, як то герої, чи зрадники. Все це доволі суб'єктивно і залежить від цінностей, що сповідує людина, яка оцінює.



В сухому залишку мене цікавить наступне...



Ми живемо в незалежній державі Україні. Чи наближали ці люди час звільнення України від усіляких загарбників? Однозначно так, в той чи інший спосіб, плекали саму ідею незалежності. Помилялися іноді, десь висловлювали спірні гасла, лили кров свою і чужу. Треба розуміти тогочасні реалії, що точилася справжня війна і методи тоді не підбирали, жорстокість була зі всіх боків, білих і пухнастих там не було. І це все наша історія: складна, суперечлива, трагічна...Але наша історія. Не історія Німеччини, РФ, Франції, а НАША. А я виступаю за СВОЄ у будь якому прояві. Тому однозначно я ставлюся з симпатією до цих постатей, вони є цікавими для мене, як українця, щоб знати справжню історію, трагічну історію.



Ваш пост вночі видалили, але я встиг його прочитати, просто часу вчора відповісти не було. Ви там дорікнули мені в слові "теж" по відношенню до червоноармійців в контексті опису діяльності українського підпілля. Мовляв я применшив роль останніх і навпаки прибільшую роль перших. Ні, це не так. Чому? Бо апологетів "побєдоносія" і так вистачає. А тема українського підпілля завжди була ідеологізована і під забороною. І постаті, про які ми говоримо, завжди малювалися лише чорними фарбами, з негативною оцінкою. І пропаганда була настільки потужною, що свідомість багатьох наших громадян наповнена всіма тими міфами, що створювалися не в Україні. Розвінчання цих міфів необхідно. Бо ми живемо в незалежній Україні.





Що стосується червоноармійців...Це не була наша армія, а окупаційна. Але в ній було багато українців, які воювали з нацизмом. І шана їм за це і повага! Але й треба розуміти, що за незалежну Україну вони не воювали. Бо теж були дітьми свого часу, ошуканими дітьми свого часу, що дуже трагічно. Бо воюючи з нацизмом, вони захищали інший злочинний режим - червону вже чуму. Але вони теж є НАШІ.



Тому треба розвінчувати міфи чужі і створювати власну історичну міфологію, в позитивному розумінні цього слова, бо будь яка незалежна країна творить СВОЮ міфологію, СВОЇХ героїв. Це ознака, що притаманна будь якій незалежній державі. А той хто прагне жити міфологією країни ворожої, чи країни, що вже не існує і пішла в небуття, ну що ж, це теж їх вибір. Але це нагадує наступне...І мені шкода таких людей.









И было так: четыре года

В грязи, в крови, в огне пальбы

Рабы сражались за свободу,

Не зная, что они - рабы.

А впрочем - зная. Вой снарядов

И взрывы бомб не так страшны,

Как меткий взгляд заградотрядов,

В тебя упертый со спины.

И было ведомо солдатам,

Из дома вырванным войной,

Что города берутся - к датам.

А потому - любой ценой.

Не пасовал пред вражьим станом,

Но опускал покорно взор

Пред особистом-капитаном

Отважный боевой майор.

И генералам, осужденным

В конце тридцатых без вины,

А после вдруг освобожденным

Хозяином для нужд войны,

Не знать, конечно, было б странно,

Имея даже штат и штаб,

Что раб, по прихоти тирана

Возвышенный - все тот же раб.

Так значит, ведали. И все же,

Себя и прочих не щадя,

Сражались, лезли вон из кожи,

Спасая задницу вождя.

Снося бездарность поражений,

Где миллионы гибли зря,

А вышедшим из окружений

Светил расстрел иль лагеря,

Безропотно терпя такое,

Чего б терпеть не стали псы,

Чтоб вождь рябой с сухой рукою

Лукаво щерился в усы.

Зачем, зачем, чего же ради -

Чтоб говорить бояться вслух?

Чтоб в полумертвом Ленинграде

От ожиренья Жданов пух?

Чтоб в нищих селах, все отдавших,

Впрягались женщины в ярмо?

Чтоб детям без вести пропавших

Носить предателей клеймо?

Ах, если б это было просто -

В той бойне выбрать верный флаг!

Но нет, идеи Холокоста

Ничуть не лучше, чем ГУЛАГ.

У тех - все то же было рабство,

А не пропагандистский рай.

Свобода, равенство и братство...

Свободный труд. Arbeit macht frei.

И неизменны возраженья,

Что, дескать, основная часть

Из воевавших шла в сраженья

Не за советскую-де власть,

Мол, защищали не колхозы

И кровопийцу-подлеца,

А дом, семью и три березы,

Посаженных рукой отца...

Но отчего же половодьем

Вослед победе в той войне

Война со сталинским отродьем

Не прокатилась по стране?

Садили в небеса патроны,

Бурлил ликующий поток,

Но вскоре - новые вагоны

Везли их дальше на восток.

И те, кого вела отвага,

Кто встал стеною у Москвы -

За проволоками ГУЛАГа

Поднять не смели головы.

Победа... Сделал дело - в стойло!

Свобода... Северная даль.

Сорокаградусное пойло,

Из меди крашеной медаль.

Когда б и впрямь они парадом

Освободителей прошли,

То в грязь со свастиками рядом

И звезды б красные легли.

Пусть обуха не сломишь плетью,

Однако армия - не плеть!

Тому назад уж полстолетья

Режим кровавый мог истлеть.

И все ж пришел конец запретам,

Но, те же лозунги крича,

Плетется дряхлый раб с портретом

Того же горца-усача.

Он страшно недоволен строем,

Трехцветным флагом и гербом...

Раб тоже может быть героем,

Но все ж останется рабом.

И что ж мы празднуем в угоду

Им всем девятого числа?

Тот выиграл, кто обрел свободу.

Ну что же, Дойчланд - обрела.

А нас свобода только дразнит,

А мы - столетьями в плену...

На нашей улице - не праздник.

Мы проиграли ту войну.



9 мая 2002



Ворог програв. Та держава пішла в небуття. Нацизм теж був переможений. Обидві диктаторські режими програли. Україна є. І остаточна перемога НАША відбудеться, коли ми демонтуємо залишки червоної чуми в себе в хаті. І побудуємо нову хату: чисту і світлу, де є добро і порозуміння між братами і сестрами, а не ворожнеча, яку сіють зовні. Ми є народ-переможець! Добре, поясню. Хоча моя позиція повинна була бути зрозумілою з попередніх дописів.Коротко...Це постаті історичні, що є частиною історії України.Шептицький - справжня еліта України, меценат, що залишив великий матеріальний і духовний спадок.Бандера, Мельник, Шухевич - очільники українського повстанського руху в той чи інший час. Про дивизію СС «Галичина писав вище. Це теж прояв національно-визвольних змагань українського народу.Політичні погляди і цінності, що сповідували всі ці постаті були не однозначні, тому і точиться стільки дискусій навколо них: від ненависницьких і засуджуючих до апологетичних. Але треба дивитися на їх діяльність об'єктивно, а не з позицій власних цінностей і уподобань. Вони всі були дітьми свого часу і так чи інакше діяли в дусі тогочасних європейських практик. І методи, що використовували для досягнення своїх цілей і світоглядні цінності, що сповідували, то все було притаманно людям того часу: і добре, і погане. Я намагаюся не оперувати такими пафосними категоріями, як то герої, чи зрадники. Все це доволі суб'єктивно і залежить від цінностей, що сповідує людина, яка оцінює.В сухому залишку мене цікавить наступне...Ми живемо в незалежній державі Україні. Чи наближали ці люди час звільнення України від усіляких загарбників? Однозначно так, в той чи інший спосіб, плекали саму ідею незалежності. Помилялися іноді, десь висловлювали спірні гасла, лили кров свою і чужу. Треба розуміти тогочасні реалії, що точилася справжня війна і методи тоді не підбирали, жорстокість була зі всіх боків, білих і пухнастих там не було. І це все наша історія: складна, суперечлива, трагічна...Але наша історія. Не історія Німеччини, РФ, Франції, а НАША. А я виступаю за СВОЄ у будь якому прояві. Тому однозначно я ставлюся з симпатією до цих постатей, вони є цікавими для мене, як українця, щоб знати справжню історію, трагічну історію.Ваш пост вночі видалили, але я встиг його прочитати, просто часу вчора відповісти не було. Ви там дорікнули мені в слові "теж" по відношенню до червоноармійців в контексті опису діяльності українського підпілля. Мовляв я применшив роль останніх і навпаки прибільшую роль перших. Ні, це не так. Чому? Бо апологетів "побєдоносія" і так вистачає. А тема українського підпілля завжди була ідеологізована і під забороною. І постаті, про які ми говоримо, завжди малювалися лише чорними фарбами, з негативною оцінкою. І пропаганда була настільки потужною, що свідомість багатьох наших громадян наповнена всіма тими міфами, що створювалися не в Україні. Розвінчання цих міфів необхідно. Бо ми живемо в незалежній Україні.Що стосується червоноармійців...Це не була наша армія, а окупаційна. Але в ній було багато українців, які воювали з нацизмом. І шана їм за це і повага! Але й треба розуміти, що за незалежну Україну вони не воювали. Бо теж були дітьми свого часу, ошуканими дітьми свого часу, що дуже трагічно. Бо воюючи з нацизмом, вони захищали інший злочинний режим - червону вже чуму. Але вони теж є НАШІ.Тому треба розвінчувати міфи чужі і створювати власну історичну міфологію, в позитивному розумінні цього слова, бо будь яка незалежна країна творить СВОЮ міфологію, СВОЇХ героїв. Це ознака, що притаманна будь якій незалежній державі. А той хто прагне жити міфологією країни ворожої, чи країни, що вже не існує і пішла в небуття, ну що ж, це теж їх вибір. Але це нагадує наступне...І мені шкода таких людей.И было так: четыре годаВ грязи, в крови, в огне пальбыРабы сражались за свободу,Не зная, что они - рабы.А впрочем - зная. Вой снарядовИ взрывы бомб не так страшны,Как меткий взгляд заградотрядов,В тебя упертый со спины.И было ведомо солдатам,Из дома вырванным войной,Что города берутся - к датам.А потому - любой ценой.Не пасовал пред вражьим станом,Но опускал покорно взорПред особистом-капитаномОтважный боевой майор.И генералам, осужденнымВ конце тридцатых без вины,А после вдруг освобожденнымХозяином для нужд войны,Не знать, конечно, было б странно,Имея даже штат и штаб,Что раб, по прихоти тиранаВозвышенный - все тот же раб.Так значит, ведали. И все же,Себя и прочих не щадя,Сражались, лезли вон из кожи,Спасая задницу вождя.Снося бездарность поражений,Где миллионы гибли зря,А вышедшим из окруженийСветил расстрел иль лагеря,Безропотно терпя такое,Чего б терпеть не стали псы,Чтоб вождь рябой с сухой рукоюЛукаво щерился в усы.Зачем, зачем, чего же ради -Чтоб говорить бояться вслух?Чтоб в полумертвом ЛенинградеОт ожиренья Жданов пух?Чтоб в нищих селах, все отдавших,Впрягались женщины в ярмо?Чтоб детям без вести пропавшихНосить предателей клеймо?Ах, если б это было просто -В той бойне выбрать верный флаг!Но нет, идеи ХолокостаНичуть не лучше, чем ГУЛАГ.У тех - все то же было рабство,А не пропагандистский рай.Свобода, равенство и братство...Свободный труд. Arbeit macht frei.И неизменны возраженья,Что, дескать, основная частьИз воевавших шла в сраженьяНе за советскую-де власть,Мол, защищали не колхозыИ кровопийцу-подлеца,А дом, семью и три березы,Посаженных рукой отца...Но отчего же половодьемВослед победе в той войнеВойна со сталинским отродьемНе прокатилась по стране?Садили в небеса патроны,Бурлил ликующий поток,Но вскоре - новые вагоныВезли их дальше на восток.И те, кого вела отвага,Кто встал стеною у Москвы -За проволоками ГУЛАГаПоднять не смели головы.Победа... Сделал дело - в стойло!Свобода... Северная даль.Сорокаградусное пойло,Из меди крашеной медаль.Когда б и впрямь они парадомОсвободителей прошли,То в грязь со свастиками рядомИ звезды б красные легли.Пусть обуха не сломишь плетью,Однако армия - не плеть!Тому назад уж полстолетьяРежим кровавый мог истлеть.И все ж пришел конец запретам,Но, те же лозунги крича,Плетется дряхлый раб с портретомТого же горца-усача.Он страшно недоволен строем,Трехцветным флагом и гербом...Раб тоже может быть героем,Но все ж останется рабом.И что ж мы празднуем в угодуИм всем девятого числа?Тот выиграл, кто обрел свободу.Ну что же, Дойчланд - обрела.А нас свобода только дразнит,А мы - столетьями в плену...На нашей улице - не праздник.Мы проиграли ту войну.9 мая 2002Ворог програв. Та держава пішла в небуття. Нацизм теж був переможений. Обидві диктаторські режими програли. Україна є. І остаточна перемога НАША відбудеться, коли ми демонтуємо залишки червоної чуми в себе в хаті. І побудуємо нову хату: чисту і світлу, де є добро і порозуміння між братами і сестрами, а не ворожнеча, яку сіють зовні. Ми є народ-переможець! Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою. Козак-характерник 2

Повідомлень: 27544 З нами з: 09.10.12 Подякував: 1902 раз. Подякували: 2081 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 06 лют, 2020 12:24 Libo написав: flyman написав: Renee написав: Таких очень мало. Было. А теперь стало больше, но просто в сравнении с оставшимися. Но в этом конфликте может побдить не украинская идеология, а украинский холодильник, которому сейчас нечем особо хвастаться .... Хотя украинцы любять прибедняться и ругать все вокруг. Таких очень мало. Было. А теперь стало больше, но просто в сравнении с оставшимися. Но в этом конфликте может побдить не украинская идеология, а украинский холодильник, которому сейчас нечем особо хвастаться .... Хотя украинцы любять прибедняться и ругать все вокруг.

А як же кінець епохи зубожіння, з.п. як при пізньому ВФЯ, резерви НБУ і т.д. і т.п. А як же кінець епохи зубожіння, з.п. як при пізньому ВФЯ, резерви НБУ і т.д. і т.п.



Пару дней назад была официальная статистика:

З/п украинцев на самом высоком уровне за всю историю независимой Украины.

Более $500 в целом по стране и более $700 в Киеве.

Поздравляю!

Слава Україні!

Смерть москалям!

Пару дней назад была официальная статистика:З/п украинцев на самом высоком уровне за всю историю независимой Украины.Более $500 в целом по стране и более $700 в Киеве.Поздравляю!Слава Україні!Смерть москалям!



На сегодня Неплатежи по З/П - уже 3 ярда.(базовые предприятия если не остановлены, то бастуют)

Размер "средней" свёрстан по З/П смотрящих и КМУ.(за счёт чего столько возмущений)

Смысл работы в Украине остался ... неоплачен. На сегодня Неплатежи по З/П - уже 3 ярда.(базовые предприятия если не остановлены, то бастуют)Размер "средней" свёрстан по З/П смотрящих и КМУ.(за счёт чего столько возмущений)Смысл работы в Украине остался ... неоплачен. Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть. Kudrjavuy

Повідомлень: 7726 З нами з: 20.09.12 Подякував: 661 раз. Подякували: 852 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 06 лют, 2020 12:26



Козак-характерник написав: ..............

Якщо хочете подискутувати про повстанський рух і кожну течію окремо, можемо побалакати детальніше... Впевнений, що й там багато стереотипів у сприйнятті тих, хто навчався в радянські часи. Коротко, повстанський рух - це продовження національно-визвольних змагань українського народу. Методи досягнення незалежності і погляди на майбутнє в цих організаціях були в дусі тогочасних європейських практик. І колоборація теж. Але в цілому - це борці за незалежність України. Шана їм! ..............Якщо хочете подискутувати про повстанський рух і кожну течію окремо, можемо побалакати детальніше...Впевнений, що й там багато стереотипів у сприйнятті тих, хто навчався в радянські часи. Коротко, повстанський рух - це продовження національно-визвольних змагань українського народу. Методи досягнення незалежності і погляди на майбутнє в цих організаціях були в дусі тогочасних європейських практик. І колоборація теж. Але в цілому - це борці за незалежність України. Шана їм!

1. Не хочу.

Ни к чему кроме очередной ругани это не приведёт.

2. Коллаборационизм это одно. А борьба "за незалежність України" в сотрудничестве с нацистами это другое.



Вивчай, куме! Українське підпілля виникло раніше за червоне.



Незабаром після приходу німців на Україні виник підпільний рух

........

Вы тут очень много написали.Всё это очень красиво и патриотично, но почему-то даже сегодня почти не находится серьёзных боестолкновений ОУН с немецкой армией.

А "третя сила", " своєрідна тактична лінія, в основі якої лежали збереження і зміцнення власних сил" и т.д., и т.п. это всё отговорки для прикрытия сути.



Звісно, що в лавах червоноармійців були й українці. І вони теж внесли значний вклад в розгром нацистів.

теж это вместе с ОУН?

Да, за "державність України" они не боролись, но за её свободу сражались. В отличие от ОУН с их "тактичной лінієй".



Как-то Ві сегодня заняли откровенно русофобскую позицию Ві призіваете понимать историческую ситуацию, понимать людей, но почему-то Ваше понимание распространяется в основном на тех, кто сотрудничал с нацистами.



Вам можно было бы возражать практически по каждому сегодняшнему посту, но не буду.

Если Вы как и lapay считаете, что Союз и Германия "один хрін - окупанти", то это, конечно, Ваше право, но мне просто интересно, Вы представляете себе украинца хотя бы каким-нибудь министром у Гитлера или командиром в немецкой армии (насколько помню, даже в дивизии "Галичина" командиром был немец)?

И сколько погибших было бы в Украине, если бы оккупация продлилась не 3 года, а хотя бы лет 10.



Если можно, ещё вопрос. В какой заднице была бы ОУН со своей "тактичной лінієй", если бы Союз не победил?

Думаю, ОУН была бы уничтожена ещё быстрее, чем Советами, только со значительно большими жертвами гражданского населения - Советы всё же деревни целиком не сжигали.



Мог бы ещё задать Вам ряд вопросов, в т.ч. и о цифрах, которые Вас, вроде, "Мене цифри мало завжди цікавлять. Зріть в корінь, як то кажуть. Цифрами всі жонглюють, як циркачі на дроті", тем не менее, Вы их приводите и почему-то всё с отклонением в "нужную" сторону.

Но не буду. Оторвитесь немного от форумной горячки и подумайте сами.



P.s. Я, конечно, понимаю, что дивизии СС создаются исключительно в благородных целях и СС была признана преступной организацией по ошибке.

Но для меня дивизия СС - снимает все вопросы. Хотя понимаю, что для каких-то людей вступление в дивизию СС могло быть трагической ошибкой . Так же, как и любое преступление - для кого-то закономерно, а для кого-то ошибка, но отвечать приходится всё равно.



P.p.s. Интервью Шухевича когда-то видел, комментировать не буду, но через 70 лет можно рассказывать что угодно. Пост куда-то пропал, но учитывая, что в нём , вроде, нет ничего контрреволюционного и противоречащего правилам форума, а также отсутствия "письма счастья", считаю это просто глюком и пост восстанавливаю.1. Не хочу.Ни к чему кроме очередной ругани это не приведёт.2. Коллаборационизм это одно. А борьба "за незалежність України"это другое.Вы тут очень много написали.Всё это очень красиво и патриотично, но почему-то даже сегодня почти не находится серьёзных боестолкновений ОУН с немецкой армией.А "третя сила", " своєрідна тактична лінія, в основі якої лежали збереження і зміцнення власних сил" и т.д., и т.п. это всё отговорки для прикрытия сути.это вместе с ОУН?Да, за "державність України" они не боролись, но за еёсражались. В отличие от ОУН с их "тактичной лінієй".Как-то Ві сегодня заняли откровенно русофобскую позицию Ві призіваете понимать историческую ситуацию, понимать людей, но почему-то Ваше понимание распространяется в основном на тех, кто сотрудничал с нацистами.Вам можно было бы возражать практически по каждому сегодняшнему посту, но не буду.Если Вы как исчитаете, что Союз и Германия "один хрін - окупанти", то это, конечно, Ваше право, но мне просто интересно, Вы представляете себе украинца хотя бы каким-нибудь министром у Гитлера или командиром вармии (насколько помню, даже в дивизии "Галичина" командиром был немец)?И сколько погибших было бы в Украине, если бы оккупация продлилась не 3 года, а хотя бы лет 10.Если можно, ещё вопрос. В какой заднице была бы ОУН со своей "тактичной лінієй", если бы Союз не победил?Думаю, ОУН была бы уничтожена ещё быстрее, чем Советами, только со значительно большими жертвами гражданского населения - Советы всё же деревни целиком не сжигали.Мог бы ещё задать Вам ряд вопросов, в т.ч. и о цифрах, которые Вас, вроде, "Мене цифри мало завжди цікавлять. Зріть в корінь, як то кажуть. Цифрами всі жонглюють, як циркачі на дроті", тем не менее, Вы их приводите и почему-то всё с отклонением в "нужную" сторону.Но не буду. Оторвитесь немного от форумной горячки и подумайте сами.P.s. Я, конечно, понимаю, что дивизии СС создаются исключительно в благородных целях и СС была признана преступной организацией по ошибке.Но для меня- снимает все вопросы. Хотя понимаю, что для каких-то людей вступление в дивизию СС могло быть. Так же, как и любое преступление - для кого-то закономерно, а для кого-то ошибка, но отвечать приходится всё равно.P.p.s. Интервью Шухевича когда-то видел, комментировать не буду, но через 70 лет можно рассказывать что угодно. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 15329 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4314 раз. Подякували: 4018 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Чет 06 лют, 2020 12:36 zРадио написав: lapay написав: shapo написав: Пусть остаются героями в своих регионах Западной Украины и не навязываются тем для кого они героями не являются Пусть остаются героями в своих регионах Западной Украины и не навязываются тем для кого они героями не являются

Забули ватанів спитати, які пам'ятники зносити, а які ставити. Забули ватанів спитати, які пам'ятники зносити, а які ставити.



Ты только что разделил украинцев на правильных (тех, кого нужно спрашивать) и неправильных (тех, кого забыли спросить)! 16-й год пошел этой тупой и бессмысленной политике разделения, впервые примененной на оранжевом майдане - хватит! Ты только что разделил украинцев на правильных (тех, кого нужно спрашивать) и неправильных (тех, кого забыли спросить)! 16-й год пошел этой тупой и бессмысленной политике разделения, впервые примененной на оранжевом майдане - хватит!

Вони самі себе ділять. Хто голосує за опоблок чи опзж - ватани. Їх меншість, тому нічого змінити не можуть, а вийти на мітинги очкують навіть там, де їх більшість. Тому і вирішують за них. Вони самі себе ділять. Хто голосує за опоблок чи опзж - ватани. Їх меншість, тому нічого змінити не можуть, а вийти на мітинги очкують навіть там, де їх більшість. Тому і вирішують за них. Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах. lapay Повідомлень: 9886 З нами з: 01.08.15 Подякував: 1101 раз. Подякували: 1218 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 06 лют, 2020 12:37 shapo написав: .......

Да я уже 30 лет не могу понять Украина когда-нибудь избавится от ловких негодяев и таких примитивных галицких рагулей как ты у которых кроме лозунга "Слава Украины" за душой ничего нет и не начнет хоть какое-то осмысленное движение в сторону прогресса. .......Да я уже 30 лет не могу понять Украина когда-нибудь избавится от ловких негодяев и таких примитивных галицких рагулей как ты у которых кроме лозунга "Слава Украины" за душой ничего нет и не начнет хоть какое-то осмысленное движение в сторону прогресса.

Избавиться от такого полностью невозможно. Пусть хотя бы такие почувствуют, что не выражают "генеральную линию партии" и общества.

Вообще интересно, у "москалив" это называлось великодержавным шовинизмом. А как это назвать у нас? Избавиться от такого полностью невозможно. Пусть хотя бы такие почувствуют, что не выражают "генеральную линию партии" и общества.Вообще интересно, у "москалив" это называлось великодержавным шовинизмом. А как это назвать у нас? Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 15329 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4314 раз. Подякували: 4018 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Чет 06 лют, 2020 12:40 ЛАД написав: lapay написав: Аlександр написав: Так чего стыдиться тогда Так чего стыдиться тогда

Так свому Пуйлу це скажи, а то, виявляється, не Сталін з Гітлером Польщу ділив, а Польща ділила Чехословаччину.

..... Так свому Пуйлу це скажи, а то, виявляється, не Сталін з Гітлером Польщу ділив, а Польща ділила Чехословаччину......

А этого не было???

Тут всего несколько дней назад обсуждали Мюнхен и, в частности, поведение Польши в то время.

Может, и Мюнхена не было? А этого не было???Тут всего несколько дней назад обсуждали Мюнхен и, в частности, поведение Польши в то время.Может, и Мюнхена не было?

Розподіл Чехословаччини був, але він був без війни, за добровільною згодою Чехословаччини. Тому друга світова почалась з окупації Польщі, а не Чехословаччини. І СРСР один з тих, хто почав другу світову. Розподіл Чехословаччини був, але він був без війни, за добровільною згодою Чехословаччини. Тому друга світова почалась з окупації Польщі, а не Чехословаччини. І СРСР один з тих, хто почав другу світову. Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах. lapay Повідомлень: 9886 З нами з: 01.08.15 Подякував: 1101 раз. Подякували: 1218 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 06 лют, 2020 12:45 shapo написав: Libo написав: shapo написав: Во-первых,отряды Бандеры и Коновальца , дивизией СС Галичина,вспомогательной полицией и просто львовянами уничтожали евреев Украины с 30 июня 1941г.

Во-первых,отряды Бандеры и Коновальца , дивизией СС Галичина,вспомогательной полицией и просто львовянами уничтожали евреев Украины с 30 июня 1941г.

Не выдумывай, украинофоб. А порассуждай с позиций простого украинца в 1941-м году.

Совдепия, русские и твои звери за одно десятилетие уничтожили 10 млн. украинцев, не жалея ни женщин, ни детей, ни стариков...

А тут война ...

За вас идти воевать?

Вас убийц защищать?

За 10 миллионов невинно убиенных вами украинцев?

Да я б ни капельки не раздумывая - к Бандере! Не выдумывай, украинофоб. А порассуждай с позиций простого украинца в 1941-м году.Совдепия, русские и твои звери за одно десятилетие уничтожили 10 млн. украинцев, не жалея ни женщин, ни детей, ни стариков...А тут война ...За вас идти воевать?Вас убийц защищать?За 10 миллионов невинно убиенных вами украинцев?Да я б ни капельки не раздумывая - к Бандере!



Да ты шо.

И сами украинцы в этом процессе никакого участия не принимали, ни в революции,ни в чистках,ни в голодоморе.

Все сделали клятые москали с жидами, да,клоун?

Бандеры давно нет,но ты,"патриот Украины", и не живешь здесь, и почему-то якобы шпион-диверсант в прошлом не взрываешь ни военные объекты в Донбассе,ни Крымский мост,ни даже просто не сидишь в украинском окопе на Донбассе , а строчишь тут свою ахинею и бредовые прогнозы.

Покажи,наконец, пример,патриотизма или заткнись. Да ты шо.И сами украинцы в этом процессе никакого участия не принимали, ни в революции,ни в чистках,ни в голодоморе.Все сделали клятые москали с жидами, да,клоун?Бандеры давно нет,но ты,"патриот Украины", и не живешь здесь, и почему-то якобы шпион-диверсант в прошлом не взрываешь ни военные объекты в Донбассе,ни Крымский мост,ни даже просто не сидишь в украинском окопе на Донбассе , а строчишь тут свою ахинею и бредовые прогнозы.Покажи,наконец, пример,патриотизма или заткнись.

Ночью я писал:

Вы , оказывается наци?

И Холокост одобряете.

Пост, правда, куда-то пропал. Ночью я писал:Пост, правда, куда-то пропал. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 15329 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4314 раз. Подякували: 4018 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Чет 06 лют, 2020 12:46 ЛАД написав: Я, конечно, понимаю, что дивизии СС создаются исключительно в благородных целях и СС была признана преступной организацией по ошибке.

Но для меня дивизия СС - снимает все вопросы. Хотя понимаю, что для каких-то людей вступление в дивизию СС могло быть трагической ошибкой . Так же, как и любое преступление - для кого-то закономерно, а для кого-то ошибка, но отвечать приходится всё равно.

Я, конечно, понимаю, что дивизии СС создаются исключительно в благородных целях и СС была признана преступной организацией по ошибке.Но для меня- снимает все вопросы. Хотя понимаю, что для каких-то людей вступление в дивизию СС могло быть. Так же, как и любое преступление - для кого-то закономерно, а для кого-то ошибка, но отвечать приходится всё равно.

Де я писав, що дивізії СС створюються зі шляхетною метою? Будь яка дивізія, чи інший військовий підрозділ, створюється з метою вбивати. І я проти будь якого вбивства, апріорі, зі всіх боків. Але мої хотєлки це одне, а реальність це інше. Людина сама обирає куди їй йти і кого слухати: диявола чи Бога. І людина мусить іноді робити вибір, в умовах, які не вона сама створювала. Засуджувати людину за її вибір, я не збираюся. Я тільки можу зрозуміти мотивацію. Для мене важливіша мотивація, що в головах і серцях? Чим людина керується при свому виборі? Оцінювати треба по ділам, так, це вірно, але й по намірам. А результат вибору може стати й трагедією, як це було з вояками цієї дивізії. Тут треба визначитися світоглядно і глобально: хто в цій м'ясорубці був ближче до Добра і правди, а хто до сил Зла. Те що творили комуністи, це Зло. Тому в боротьбі зі Злом, використовують іноді аналогічні методи боротьби, коли опиняються між декількома монстрами. Україна постраждала як від червоної, так і коричневої чуми. І не треба бути апологетами того чи іншого Зла. Це все Зло. То Зло зникло, а Україна є. Але боротьба Добра і Зла триває далі...Це перманентний процес. До другого пришестя Христа. А поки гріх править людиною.

Де я писав, що дивізії СС створюються зі шляхетною метою? Будь яка дивізія, чи інший військовий підрозділ, створюється з метою вбивати. І я проти будь якого вбивства, апріорі, зі всіх боків. Але мої хотєлки це одне, а реальність це інше. Людина сама обирає куди їй йти і кого слухати: диявола чи Бога. І людина мусить іноді робити вибір, в умовах, які не вона сама створювала. Засуджувати людину за її вибір, я не збираюся. Я тільки можу зрозуміти мотивацію. Для мене важливіша мотивація, що в головах і серцях? Чим людина керується при свому виборі? Оцінювати треба по ділам, так, це вірно, але й по намірам. А результат вибору може стати й трагедією, як це було з вояками цієї дивізії. Тут треба визначитися світоглядно і глобально: хто в цій м'ясорубці був ближче до Добра і правди, а хто до сил Зла. Те що творили комуністи, це Зло. Тому в боротьбі зі Злом, використовують іноді аналогічні методи боротьби, коли опиняються між декількома монстрами. Україна постраждала як від червоної, так і коричневої чуми. І не треба бути апологетами того чи іншого Зла. Це все Зло. То Зло зникло, а Україна є. Але боротьба Добра і Зла триває далі...Це перманентний процес. До другого пришестя Христа. А поки гріх править людиною. Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою. Козак-характерник 2

Повідомлень: 27544 З нами з: 09.10.12 Подякував: 1902 раз. Подякували: 2081 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 06 лют, 2020 12:59 Re: Політичні дискусії Козак-характерник написав: Будь яка дивізія, чи інший військовий підрозділ, створюється з метою вбивати. І я проти будь якого вбивства, апріорі, зі всіх боків. Будь яка дивізія, чи інший військовий підрозділ, створюється з метою вбивати. І я проти будь якого вбивства, апріорі, зі всіх боків.

Доколупались "антифашисти" до цієї дивізії з 15 000 людей. В РОА було до 300 тис. Взагалі, у німців більше служили росіян, ніж українців. Тільки мовчать про це ватани, бо скрєпи рушаться... Доколупались "антифашисти" до цієї дивізії з 15 000 людей. В РОА було до 300 тис. Взагалі, у німців більше служили росіян, ніж українців. Тільки мовчать про це ватани, бо скрєпи рушаться... Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах. lapay Повідомлень: 9886 З нами з: 01.08.15 Подякував: 1101 раз. Подякували: 1218 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 5445544654475448 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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