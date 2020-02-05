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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 5447544854495450>
Повідомлення Додано: Чет 06 лют, 2020 13:23

Re: Політичні дискусії

  zРадио написав:Ранее выходивших побили-убили-сожгли, так что неудивительно, что очкуют. Но я рад, что ты этим гордишься - и Януковича убежали, и вату поставили на месте. Респект и уважуха вам, герои

Правильно роблять, що очкують. Ще не все падло, які махали власівськими прапорами, піймали і посадили.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 лют, 2020 13:24

  lapay написав:Взагалі, у німців більше служили росіян, ніж українців.


А еще больше у немцев служило... барабанная дробь... немцев. Но сегодня Германия - уважаемая страна. Речь ведь не о том, кто-что натворил в прошлом - речь о сделанных выводах. Ни в РФ, ни в Германии нацистов и их прислужников сегодня не чествуют. А у нас - пытаются :oops:
zРадио
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Повідомлення Додано: Чет 06 лют, 2020 13:26

  lapay написав:
  Козак-характерник написав:Будь яка дивізія, чи інший військовий підрозділ, створюється з метою вбивати. І я проти будь якого вбивства, апріорі, зі всіх боків.

Доколупались "антифашисти" до цієї дивізії з 15 000 людей. В РОА було до 300 тис. Взагалі, у німців більше служили росіян, ніж українців. Тільки мовчать про це ватани, бо скрєпи рушаться...

Русская освободительная армия

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1 ... 0%B8%D1%8F
Численность 120—130 тысяч (апрель 1945)
Я бы вообще не советовал будировать тему коллаборационизма - достаточно вспомнить, что среди чуть более 4 млн., призванных на территории УССР в 41-45-ом в РККА, было около 650 тыс. ПОВТОРНО ПРИЗВАННЫХ. Или порассуждать о том, КТО В ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ лежал за пулеметами при массовом уничтожении мирного населения на Украине и в Белоруссии
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 лют, 2020 13:28

  lapay написав:
  zРадио написав:Ранее выходивших побили-убили-сожгли, так что неудивительно, что очкуют. Но я рад, что ты этим гордишься - и Януковича убежали, и вату поставили на месте. Респект и уважуха вам, герои

Правильно роблять, що очкують. Ще не все падло, які махали власівськими прапорами, піймали і посадили.


На уголовную статью ты уже наговорил, молодец. Но как быть с бабушками, протестующими против сноса памятника Ватутину без всяких власовских флагов? Их тоже упаковать в Дом профсоюзов и сжечь?
zРадио
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Повідомлення Додано: Чет 06 лют, 2020 13:39

Re: Політичні дискусії

  zРадио написав:А еще больше у немцев служило... барабанная дробь... немцев. Но сегодня Германия - уважаемая страна. Речь ведь не о том, кто-что натворил в прошлом - речь о сделанных выводах. Ни в РФ, ни в Германии нацистов и их прислужников сегодня не чествуют. А у нас - пытаются

Ми зробили висновки - вже немає ні пам'ятників, ні вулиць на честь радянських окупантів і їх посіпак. Бандера німцям не служив, Шухевич служив - можеш подати в суд, щоб змінили назву десятків вулиць.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Повідомлення Додано: Чет 06 лют, 2020 13:59

  lapay написав:
  Козак-характерник написав:Будь яка дивізія, чи інший військовий підрозділ, створюється з метою вбивати. І я проти будь якого вбивства, апріорі, зі всіх боків.

Доколупались "антифашисти" до цієї дивізії з 15 000 людей. В РОА було до 300 тис. Взагалі, у німців більше служили росіян, ніж українців. Тільки мовчать про це ватани, бо скрєпи рушаться...

1. За РОА пусть переживает Россия, к Украине я лично её не отношу.
2. РОА, вроде, никто (или почти никто) не пытается объявить героями и "борцами за свободу".
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 06 лют, 2020 13:59

Re: Політичні дискусії

  Волгарь написав:Или порассуждать о том, КТО В ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ лежал за пулеметами при массовом уничтожении мирного населения на Украине и в Белоруссии

Мабуть, ті самі, хто згвалтував 2 млн німкень.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Повідомлення Додано: Чет 06 лют, 2020 14:01

Re: Політичні дискусії

  ЛАД написав:1. За РОА пусть переживает Россия, к Украине я лично её не отношу.
2. РОА, вроде, никто (или почти никто) не пытается объявить героями и "борцами за свободу".

Цікаво - чому? Очевидна відповідь - не можна, одночасно, прославляти Сталіна і тих, хто з ним боровся зі зброєю в руках.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 лют, 2020 14:11

Колоборація

Мы говорим с тобой на разных языках, как всегда, но вещи, о которых мы говорим, от этого не меняются.

Михаил Булгаков, «Мастер и Маргарита»

Колоборація - це відзеркалення Зла. Я не вважаю всіх колоборантів негідниками, бо це для деяких був акт відчаю, помсти, спроба реваншу. Бо фактично, якщо зріть в корінь, то на теренах бувшої Російської імперії продовжувалася під час Другої світової війни, громадянська війна. Доречі ця громадянська війна триває з 1917 перманентно, то затухаючи, то посилюючися до сьогодні. Адже було багато "ображених" комуністами, був червоний терор, відбирали приватну власність. Правильно ці люди зробили, що скористалися такою спробою реваншу? Відповідь кожний зробить сам.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Чет 06 лют, 2020 14:28

Верховна Рада всё более и более роднится с "Посольством божьим".
Один "Аделаджа" в восторге.
Украине - ППЦ.


Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что драки с оппозицией, которая пытается помешать принятию закона об обороте земель сельскохозяйственного назначения, делают его коллег сильнее и более сплоченными. Источник: https://censor.net.ua/n3174190
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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