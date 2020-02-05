Ну-да, ну-да. Только почему то больше всего из советских героев у нас борятся с победителями нацистов. Не потому ли, что им противопоставляются прислужники нацистов?
На снос памятников Жукову львовские активисты не поленились приехать ни в Харьков, ни в Одессу. А приехать в куда более близкий Калуш для демонтажа мемориальной таблички офицеру СС "Галичина" - поленились. До сих пор это позорище всей Украины и Европы там висит, хоть установили его более 3-х месяцев назад! И активисты морозятся, и МВД... Как будто так и должно быть...