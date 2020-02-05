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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 5447544854495450
Повідомлення Додано: Чет 06 лют, 2020 14:41

  lapay написав:Ми зробили висновки - вже немає ні пам'ятників, ні вулиць на честь радянських окупантів і їх посіпак. Бандера німцям не служив, Шухевич служив - можеш подати в суд, щоб змінили назву десятків вулиць.


Ну-да, ну-да. Только почему то больше всего из советских героев у нас борятся с победителями нацистов. Не потому ли, что им противопоставляются прислужники нацистов?

На снос памятников Жукову львовские активисты не поленились приехать ни в Харьков, ни в Одессу. А приехать в куда более близкий Калуш для демонтажа мемориальной таблички офицеру СС "Галичина" - поленились. До сих пор это позорище всей Украины и Европы там висит, хоть установили его более 3-х месяцев назад! И активисты морозятся, и МВД... Как будто так и должно быть...
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