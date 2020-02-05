Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
shapo написав:Рагуль, я уже привел тебе данные по еврейскому и остальному населению
Шановні модератори Я постійно звертаюсь до єврея-називаючи його євреєм... не пархатим жидом, не обрізаним обмилком...я ще можу знайти багато епітетів...а він мене рагулем... Питання на засипку 1 Може варто прхатого забанити 2 Доки українські модератори,українського ресурсу будуть позволяти пархатим жидам які ненавидять Україну( і постійно в цьому признаються)-ображати корінне населення от поки ці недобитки будуть собі подібне позволяти - так відразу у нас будуть зявлятись ордло(бо якийсь нижегородський татарин капслоком вихваляє педерацію , а нашу країну відкритим текстом називає державою яка не відбулась), поки жид який доглядає за жидовкою -обливає нас грязюкою.. До того часу в Державі будуть жити мешканці з хронічним стокгольмським синдромом. До речі .ця жидовська шваль ,дозволяє собі погрожувати мосадом і цахалом... З нами не може справитись 140 млн педерація, а тут 6 млн жидиків думають що всесильні...
Те що цей пост буде знесено - я розумію Те що буду відправлений в бан - погоджуюсь Але назвати корінних рагулями??? Я б дав цьому недорпалку добу щоб він за собою все підчистив - а потім заблокував насмерть...або на крайняк З долярчиком то справились - невже важко справитись з жидовською покоївкою?
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
Поки не забанили 1 В 1949 євреїв було 0,9 млн 2 З 1949 і по сьогодні , з різних країн світу(але в основному з бувших республік СРСР) в ізраїль вїхало 5 млн( хоча не тільки з срср.з ефіопії...єгипту і так далі) 3 В той самий час Україна з 32 млн виросла до 51 млн ( в 1991) і опустилась до 42 млн(2020) 3 Ясно що це не 0,9 млн корінних перетворилось в 6 млн , а 0,9 млн перетворилось в 1 млн за 80 років+5 млн понаїхавших 4 Ясно що на кількість понаїхавших - зменшилось населення держав з яких євреї виїзжали 5 Ясно , що ізраїль,який отримав незалежність (не завоював-а отримав) від США-СРСР , в 1949 році ( на 41 рік скоріше ніж отримала незалежність Україна) - міг добитись кращого...але він так і залишився перефирійною арабською країною , де 6 млн євреїв живуть разом з 2 млн арабів -які цих же євреїв ненавидять...тільки я бачу аналогію з ордло? Тільки у нас 40 млн в україні і 2 млн в ОРДЛО в ізраїлі 6 млн проти 2 млн Питання на засипку-якби не сотні мільярдів доларів допомоги від сша? де б зараз був ізраїль 6 Також мене цікавить Євреї вижили за рахунок того що вміли лизати зад корінному населенню...і прекрасно це робили коли їх було навіть 10% від загальної кількості Станом на сьогодні - їх менше 0,7% І один з них пробує лякати 99,3%...мені цікаво - він раковий хворий і знає що і так помре? чи він провокатор, який злий на своїх співвітчизників і пробує своїми тупими і недолугими заявками розпалити ненависть до євреїв?
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
ост ВВП Украины в 2019 году составил 3,3%, для более быстрых темпов экономического роста Кабмин, в частности, планирует привлечь 50 млрд долларов прямых иностранных инвестиций и войти в топовую группу по индексу человеческого капитала.
Бла-бла-бла. Хотелось бы послушать, как это рост ВВП 4-го квартала уменьшился до 2.1% с 4.4% в 3-м квартале
По данным журналиста Дениса Казанского, так называемым "премьер-министром" террористической группировки "ДНР" стал бывший вице-губернатор Иркутской области. ... В Кремле заявили, что бывший вице-губернатор Иркутской области Владимир Пашков возглавил "правительство" так называемой "ДНР" как "частное лицо" и не делегирован Российской Федерацией.
Такой вот "гражданский" конфликт в Украине
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский ""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
https://www.radiosvoboda.org/a/borgy-po ... 20638.html 06 лютого 2020, 17:52 Украину, от Запада и до Востока, охватывают протесты шахтеров. Люди выходят на мирные протесты из-за нарушенных трудовых прав. Так, в Луганской области, неподалеку от линии фронта, объявили голодовку жены шахтеров. Говорят, что голодают для того, чтобы прокормить своих детей.
От шахты «Горская» (это Луганская область, входит в состав ГП «Первомайскуголь») до зоны боевых действий – около пяти километров. Люди здесь слышат и видят, когда стреляют, и когда взрывается.
Сейчас на шахтах «Горская» и «Карбонит» открыли свой фронт. Шахтеры и их жены отстаивают нарушенные трудовые права.
Мужчины решили не спускаться в шахты. А десять женщин в административном здании шахты «Горская» объявили голодовку. 6 февраля пошли третьи сутки, как они отказались от еды, требуя выплатить мужьям задолженности.
Голодающие говорят, что их навещают горные спасатели, дежурит медсестра. Прифронтовые злыдни
Одна из голодающих – Людмила Зуйкова. У нее в семье муж и двое детей: дочери 14 лет, сыну – 7. Сама Людмила – безработная. А муж работает забойщиком на шахте «Карбонит».
Женщина говорит, что зарплаты не было пока что за январь 2020 года, а еще не платили за ноябрь и декабрь 2019 года, есть незакрытые выплаты за октябрь и июнь....
Это отрывок статья большая. Кто им объяснит, что бы бросали ВСЁ и шли "приватизировать Землю, Заводы, Шахты, фабрики,..." - ибо они же там и работают, они в результате и есть потребители результатов своего труда.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
М-да... Строитель прорезался по полной. И ещё обижается, что его назвали рагулём. когда-то уже писал, удалили - взбесившийся мелкий лавочник. P.s. Кстати, рагуль - оскорбление не по национальному принципу, а по сути.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala. Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД написав:М-да... Строитель прорезался по полной. И ещё обижается, что его назвали рагулём. когда-то уже писал, удалили - взбесившийся мелкий лавочник. P.s. Кстати, рагуль - оскорбление не по национальному принципу, а по сути.
Трьохбуквенний В мене до тебе прохання 1 Подивись скільки разів жидок звертався до мене - рагуль Національна ця образа-чи приватна - по барабану Питання- скільки 2 Після того як порахуєш - знайди хоча б одне моє повідомлення - деб я називав пархатого мудельмана - обрізаним жидом Не знайдеш? то може не треба плутати причину і наслідки 3 Як думаєш Якщо аналітики мосаду проаналізують поведінку жидика в Україні і прийдуть до висновку Жидовська покоївка створює небезпечну ситуацію в Україні .адже варто якомусь українському інженеру Південьмаша - у відповідь на образи -дати можливість певним кресленням зявитись в Ірані...для 6-мільйоної популяції ізраїльських жидів-це може плачевно закінчитись Як думаєш Кого Мосад вирішить ліквідувати в першу чергу - українського інженера чи жида який своїми діями це спровокував А якщо виявиться що це москалик прикривається жидом і вбиває клин між українцями і євреями? не так давно як учора у Львові вручалась офіційними лицями ізраїлю нагорода Праведник Миру-галичанам... А тут який недобитий мудельман своєю поведінкою хоче розсварити два народи...
так що перш ніж підписуватись піж жидівськими провокаціями - ти б трошки подумав.
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik Я не буду считать сколько раз строитель писал оскорбления, порой предельно хамские, в мой адрес. Но я ни разу не послал на 3 буквы. Хотя давно пора. Ваш уровень полностью раскрылся. Прощавайте.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala. Yuri_T, Вася - бан.