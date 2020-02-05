Додано: Чет 06 лют, 2020 18:04

Поки не забанили

1 В 1949 євреїв було 0,9 млн

2 З 1949 і по сьогодні , з різних країн світу(але в основному з бувших республік СРСР) в ізраїль вїхало 5 млн( хоча не тільки з срср.з ефіопії...єгипту і так далі)

3 В той самий час Україна з 32 млн виросла до 51 млн ( в 1991) і опустилась до 42 млн(2020)

3 Ясно що це не 0,9 млн корінних перетворилось в 6 млн ,

а 0,9 млн перетворилось в 1 млн за 80 років+5 млн понаїхавших

4 Ясно що на кількість понаїхавших - зменшилось населення держав з яких євреї виїзжали

5 Ясно , що ізраїль,який отримав незалежність (не завоював-а отримав) від США-СРСР , в 1949 році ( на 41 рік скоріше ніж отримала незалежність Україна) - міг добитись кращого...але він так і залишився перефирійною арабською країною , де 6 млн євреїв живуть разом з 2 млн арабів -які цих же євреїв ненавидять...тільки я бачу аналогію з ордло?

Тільки у нас 40 млн в україні і 2 млн в ОРДЛО

в ізраїлі 6 млн проти 2 млн

Питання на засипку-якби не сотні мільярдів доларів допомоги від сша? де б зараз був ізраїль

6 Також мене цікавить

Євреї вижили за рахунок того що вміли лизати зад корінному населенню...і прекрасно це робили коли їх було навіть 10% від загальної кількості

Станом на сьогодні - їх менше 0,7%

І один з них пробує лякати 99,3%...мені цікаво - він раковий хворий і знає що і так помре? чи він провокатор, який злий на своїх співвітчизників і пробує своїми тупими і недолугими заявками розпалити ненависть до євреїв?

в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69