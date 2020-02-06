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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
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Повідомлення Додано: Чет 06 лют, 2020 17:55

  shapo написав:Рагуль, я уже привел тебе данные по еврейскому и остальному населению
Шановні модератори
Я постійно звертаюсь до єврея-називаючи його євреєм... не пархатим жидом, не обрізаним обмилком...я ще можу знайти багато епітетів...а він мене рагулем...
Питання на засипку
1 Може варто прхатого забанити
2 Доки українські модератори,українського ресурсу будуть позволяти пархатим жидам які ненавидять Україну( і постійно в цьому признаються)-ображати корінне населення
от поки ці недобитки будуть собі подібне позволяти - так відразу у нас будуть зявлятись ордло(бо якийсь нижегородський татарин капслоком вихваляє педерацію , а нашу країну відкритим текстом називає державою яка не відбулась), поки жид який доглядає за жидовкою -обливає нас грязюкою..
До того часу в Державі будуть жити мешканці з хронічним стокгольмським синдромом.
До речі .ця жидовська шваль ,дозволяє собі погрожувати мосадом і цахалом...
З нами не може справитись 140 млн педерація, а тут 6 млн жидиків думають що всесильні...

Те що цей пост буде знесено - я розумію
Те що буду відправлений в бан - погоджуюсь
Але назвати корінних рагулями???
Я б дав цьому недорпалку добу щоб він за собою все підчистив - а потім заблокував насмерть...або на крайняк
З долярчиком то справились - невже важко справитись з жидовською покоївкою?
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Чет 06 лют, 2020 18:04

Поки не забанили
1 В 1949 євреїв було 0,9 млн
2 З 1949 і по сьогодні , з різних країн світу(але в основному з бувших республік СРСР) в ізраїль вїхало 5 млн( хоча не тільки з срср.з ефіопії...єгипту і так далі)
3 В той самий час Україна з 32 млн виросла до 51 млн ( в 1991) і опустилась до 42 млн(2020)
3 Ясно що це не 0,9 млн корінних перетворилось в 6 млн ,
а 0,9 млн перетворилось в 1 млн за 80 років+5 млн понаїхавших
4 Ясно що на кількість понаїхавших - зменшилось населення держав з яких євреї виїзжали
5 Ясно , що ізраїль,який отримав незалежність (не завоював-а отримав) від США-СРСР , в 1949 році ( на 41 рік скоріше ніж отримала незалежність Україна) - міг добитись кращого...але він так і залишився перефирійною арабською країною , де 6 млн євреїв живуть разом з 2 млн арабів -які цих же євреїв ненавидять...тільки я бачу аналогію з ордло?
Тільки у нас 40 млн в україні і 2 млн в ОРДЛО
в ізраїлі 6 млн проти 2 млн
Питання на засипку-якби не сотні мільярдів доларів допомоги від сша? де б зараз був ізраїль
6 Також мене цікавить
Євреї вижили за рахунок того що вміли лизати зад корінному населенню...і прекрасно це робили коли їх було навіть 10% від загальної кількості
Станом на сьогодні - їх менше 0,7%
І один з них пробує лякати 99,3%...мені цікаво - він раковий хворий і знає що і так помре? чи він провокатор, який злий на своїх співвітчизників і пробує своїми тупими і недолугими заявками розпалити ненависть до євреїв?
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Чет 06 лют, 2020 18:11

Ітогі подвєдьом. 2020-02-06

Ітогі подвєдьом. 2020-02-06

1) Сенат США оправдал Трампа по делу об импичменте
Дональд Трамп признан невиновным по обоим пунктам обвинения.

Результат немного предсказуем. Учитывая, большинство какой партии в Сенате.
Коллега freeze, вы были правы

2) Зеленский встретится с Папой Римским
Зеленский 7-8 февраля осуществит визиты в Италию и Ватикан.

Зеленский ожидает реальных результатов расследования убийств Шеремета и Гандзюк
А что, до сих пор не расследовали ? А как дышали на брифинге, как дышали

3) Сегодня Верховная Рада рассмотрит во втором чтении законопроект о рынке земли

"Земельная" ночь: Арахамия не исключает, что Рада сегодня будет работать до утра

Под Радой и Офисом президента проходят акции против принятия закона о рынке земли

В Раде произошли столкновения из-за законопроекта о рынке земли (видео)

"За клоуна п**ды получите!": перепалка двух депутатов Рады попала на видео
Моносброд, у которого от власти, напрочь снесло крышу

4) НСЖУ отреагировал на обыски СБУ в офисе и журналистов телеканала "1+1"
В НСЖУ считают, что обыски на одном из ведущих национальных телеканалов - это четкий сигнал тревоги для всех журналистов.

Зеленский спорил с нардепами из-за обысков на 1+1 - СМИ
Президент заверил нардепов в достоверности информации о том, что "пленки Гончарука" делали на 1+1.

На брифинге по делу Шеремета так уже уверенно утверждали, что подозреваемые причастны к убийству.
Понаблюдаем, как будут дальше развиваться события по пленкам Гончарука

Пленки Гончарука. В УГО ответили на слухи о своей причастности
В Госохране отметили, что работают с СБУ, что снять любые возможные подозрения в причастности своих сотрудников к этому инциденту.

5) Милованов рассказал, что планируют делать для более быстрого роста ВВП
ост ВВП Украины в 2019 году составил 3,3%, для более быстрых темпов экономического роста Кабмин, в частности, планирует привлечь 50 млрд долларов прямых иностранных инвестиций и войти в топовую группу по индексу человеческого капитала.

Бла-бла-бла.
Хотелось бы послушать, как это рост ВВП 4-го квартала уменьшился до 2.1% с 4.4% в 3-м квартале

6) Волонтерке Зверобой вручили подозрение в ГБР
Ей также было вручено ходатайство об избрании меры пресечения в виде личного обязательства.

7) "Противоречий нет": в Кремле прокомментировали назначение нового "премьера ДНР"
По данным журналиста Дениса Казанского, так называемым "премьер-министром" террористической группировки "ДНР" стал бывший вице-губернатор Иркутской области.
...
В Кремле заявили, что бывший вице-губернатор Иркутской области Владимир Пашков возглавил "правительство" так называемой "ДНР" как "частное лицо" и не делегирован Российской Федерацией.

Такой вот "гражданский" конфликт в Украине
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Чет 06 лют, 2020 18:30

О том, где и почему сейчас Зе:

И шо мы с этого будем иметь.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Чет 06 лют, 2020 18:38

Кто жалился, что "угольной пыли нет"?
https://www.radiosvoboda.org/a/borgy-po ... 20638.html
06 лютого 2020, 17:52
Украину, от Запада и до Востока, охватывают протесты шахтеров. Люди выходят на мирные протесты из-за нарушенных трудовых прав. Так, в Луганской области, неподалеку от линии фронта, объявили голодовку жены шахтеров. Говорят, что голодают для того, чтобы прокормить своих детей.

От шахты «Горская» (это Луганская область, входит в состав ГП «Первомайскуголь») до зоны боевых действий – около пяти километров. Люди здесь слышат и видят, когда стреляют, и когда взрывается.

Сейчас на шахтах «Горская» и «Карбонит» открыли свой фронт. Шахтеры и их жены отстаивают нарушенные трудовые права.

Мужчины решили не спускаться в шахты. А десять женщин в административном здании шахты «Горская» объявили голодовку. 6 февраля пошли третьи сутки, как они отказались от еды, требуя выплатить мужьям задолженности.

Голодающие говорят, что их навещают горные спасатели, дежурит медсестра.

Прифронтовые злыдни

Одна из голодающих – Людмила Зуйкова. У нее в семье муж и двое детей: дочери 14 лет, сыну – 7. Сама Людмила – безработная. А муж работает забойщиком на шахте «Карбонит».

Женщина говорит, что зарплаты не было пока что за январь 2020 года, а еще не платили за ноябрь и декабрь 2019 года, есть незакрытые выплаты за октябрь и июнь....

Это отрывок статья большая.
Кто им объяснит, что бы бросали ВСЁ и шли "приватизировать Землю, Заводы, Шахты, фабрики,..." - ибо они же там и работают, они в результате и есть потребители результатов своего труда.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Чет 06 лют, 2020 18:49

Kudrjavuy
Аллегорий много, но, похоже, автор писал о себе - Сизиф в гору таскал не стеклотару, а обычный камень.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 06 лют, 2020 18:57

М-да...
Строитель прорезался по полной.
И ещё обижается, что его назвали рагулём.
когда-то уже писал, удалили - взбесившийся мелкий лавочник.
P.s. Кстати, рагуль - оскорбление не по национальному принципу, а по сути.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 06 лют, 2020 19:05

  ЛАД написав:М-да...
Строитель прорезался по полной.
И ещё обижается, что его назвали рагулём.
когда-то уже писал, удалили - взбесившийся мелкий лавочник.
P.s. Кстати, рагуль - оскорбление не по национальному принципу, а по сути.
Трьохбуквенний
В мене до тебе прохання
1 Подивись скільки разів жидок звертався до мене - рагуль
Національна ця образа-чи приватна - по барабану
Питання- скільки
2 Після того як порахуєш - знайди хоча б одне моє повідомлення - деб я називав пархатого мудельмана - обрізаним жидом
Не знайдеш?
то може не треба плутати причину і наслідки
3 Як думаєш
Якщо аналітики мосаду проаналізують поведінку жидика в Україні і прийдуть до висновку
Жидовська покоївка створює небезпечну ситуацію в Україні .адже варто якомусь українському інженеру Південьмаша - у відповідь на образи -дати можливість певним кресленням зявитись в Ірані...для 6-мільйоної популяції ізраїльських жидів-це може плачевно закінчитись
Як думаєш
Кого Мосад вирішить ліквідувати в першу чергу - українського інженера чи жида який своїми діями це спровокував
А якщо виявиться що це москалик прикривається жидом і вбиває клин між українцями і євреями?
не так давно як учора у Львові вручалась офіційними лицями ізраїлю нагорода Праведник Миру-галичанам...
А тут який недобитий мудельман своєю поведінкою хоче розсварити два народи...

так що перш ніж підписуватись піж жидівськими провокаціями - ти б трошки подумав.
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Чет 06 лют, 2020 19:22

budivelnik
Я не буду считать сколько раз строитель писал оскорбления, порой предельно хамские, в мой адрес.
Но я ни разу не послал на 3 буквы. Хотя давно пора.
Ваш уровень полностью раскрылся.
Прощавайте.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 06 лют, 2020 19:37

  budivelnik написав:
  shapo написав:Рагуль, я уже привел тебе данные по еврейскому и остальному населению
Шановні модератори
Я постійно звертаюсь до єврея-називаючи його євреєм... не пархатим жидом, не обрізаним обмилком...я ще можу знайти багато епітетів...а він мене рагулем...
Питання на засипку
1 Може варто прхатого забанити
2 Доки українські модератори,українського ресурсу будуть позволяти пархатим жидам які ненавидять Україну( і постійно в цьому признаються)-ображати корінне населення
от поки ці недобитки будуть собі подібне позволяти - так відразу у нас будуть зявлятись ордло(бо якийсь нижегородський татарин капслоком вихваляє педерацію , а нашу країну відкритим текстом називає державою яка не відбулась), поки жид який доглядає за жидовкою -обливає нас грязюкою..
До того часу в Державі будуть жити мешканці з хронічним стокгольмським синдромом.
До речі .ця жидовська шваль ,дозволяє собі погрожувати мосадом і цахалом...
З нами не може справитись 140 млн педерація, а тут 6 млн жидиків думають що всесильні...

Те що цей пост буде знесено - я розумію
Те що буду відправлений в бан - погоджуюсь
Але назвати корінних рагулями???
Я б дав цьому недорпалку добу щоб він за собою все підчистив - а потім заблокував насмерть...або на крайняк
З долярчиком то справились - невже важко справитись з жидовською покоївкою?

Рагуль, помимо отсутствия знаний и здравого смысла, у тебя и напрочь отсутствует память.
Ты, бывший прапор СА, а ныне "патриот" Украины уже забыл сколько раз называл меня перекати поле с России-Казахстана-Израиля. А после того как я стал называть тебя тем кто ты есть перешёл на "еврейчика", видимо вообразив что в этом есть уничижительный момент для человека который якобы боится тебя, такого "грозного" коренного украинца.
Мне на тебя и на таких как ты тьфу и растереть. А Моссад я упомянул на случай если ситуация в Украине выйдет из-под контроля
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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