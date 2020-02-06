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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 54505451545254535454> Додано: Чет 06 лют, 2020 19:38 ЛАД написав: budivelnik

Я не буду считать сколько раз строитель писал оскорбления, порой предельно хамские, в мой адрес.

Но я ни разу не послал на 3 буквы. Хотя давно пора.

Ваш уровень полностью раскрылся.

Прощавайте. Я не буду считать сколько раз строитель писал оскорбления, порой предельно хамские, вадрес.Но я ни разу не послал на 3 буквы. Хотя давно пора.Ваш уровень полностью раскрылся.Прощавайте.

Не оскорбляйте строителей.

Он такой же строитель как я космонавт Не оскорбляйте строителей.Он такой же строитель как я космонавт Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 2831 З нами з: 29.05.18 Подякував: 88 раз. Подякували: 574 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 06 лют, 2020 19:43 budivelnik написав: Поки не забанили

1 В 1949 євреїв було 0,9 млн

2 З 1949 і по сьогодні , з різних країн світу(але в основному з бувших республік СРСР) в ізраїль вїхало 5 млн( хоча не тільки з срср.з ефіопії...єгипту і так далі)

3 В той самий час Україна з 32 млн виросла до 51 млн ( в 1991) і опустилась до 42 млн(2020)

3 Ясно що це не 0,9 млн корінних перетворилось в 6 млн ,

а 0,9 млн перетворилось в 1 млн за 80 років+5 млн понаїхавших

4 Ясно що на кількість понаїхавших - зменшилось населення держав з яких євреї виїзжали

5 Ясно , що ізраїль,який отримав незалежність (не завоював-а отримав) від США-СРСР , в 1949 році ( на 41 рік скоріше ніж отримала незалежність Україна) - міг добитись кращого...але він так і залишився перефирійною арабською країною , де 6 млн євреїв живуть разом з 2 млн арабів -які цих же євреїв ненавидять...тільки я бачу аналогію з ордло?

Тільки у нас 40 млн в україні і 2 млн в ОРДЛО

в ізраїлі 6 млн проти 2 млн

Питання на засипку-якби не сотні мільярдів доларів допомоги від сша? де б зараз був ізраїль

6 Також мене цікавить

Євреї вижили за рахунок того що вміли лизати зад корінному населенню...і прекрасно це робили коли їх було навіть 10% від загальної кількості

Станом на сьогодні - їх менше 0,7%

І один з них пробує лякати 99,3%...мені цікаво - він раковий хворий і знає що і так помре? чи він провокатор, який злий на своїх співвітчизників і пробує своїми тупими і недолугими заявками розпалити ненависть до євреїв? Поки не забанили1 В 1949 євреїв було 0,9 млн2 З 1949 і по сьогодні , з різних країн світу(але в основному з бувших республік СРСР) в ізраїль вїхало 5 млн( хоча не тільки з срср.з ефіопії...єгипту і так далі)3 В той самий час Україна з 32 млн виросла до 51 млн ( в 1991) і опустилась до 42 млн(2020)3 Ясно що це не 0,9 млн корінних перетворилось в 6 млн ,а 0,9 млн перетворилось в 1 млн за 80 років+5 млн понаїхавших4 Ясно що на кількість понаїхавших - зменшилось населення держав з яких євреї виїзжали5 Ясно , що ізраїль,який отримав незалежність (не завоював-а отримав) від США-СРСР , в 1949 році ( на 41 рік скоріше ніж отримала незалежність Україна) - міг добитись кращого...але він так і залишився перефирійною арабською країною , де 6 млн євреїв живуть разом з 2 млн арабів -які цих же євреїв ненавидять...тільки я бачу аналогію з ордло?Тільки у нас 40 млн в україні і 2 млн в ОРДЛОв ізраїлі 6 млн проти 2 млнПитання на засипку-якби не сотні мільярдів доларів допомоги від сша? де б зараз був ізраїль6 Також мене цікавитьЄвреї вижили за рахунок того що вміли лизати зад корінному населенню...і прекрасно це робили коли їх було навіть 10% від загальної кількостіСтаном на сьогодні - їх менше 0,7%І один з них пробує лякати 99,3%...мені цікаво - він раковий хворий і знає що і так помре? чи він провокатор, який злий на своїх співвітчизників і пробує своїми тупими і недолугими заявками розпалити ненависть до євреїв?

Я тебе, клоуну, уже дал все расклады по населению двух стран ранее.

Но ты продолжаешь транслировать цифры которые сам и придумал.

Про "помощь" государства США ты бы хоть этот вопрос в Википедии посмотрел с какого года она даётся одновременно с помощью Египту и какой процент составляет от военного бюджета и ВВП Израиля. Украина судя по внешним долгам тоже неплохо получила раскрав большую часть заимствований.

Вот что принципиально отличает украинцев и евреев, то это то как диаспоры помогают своей исторической родине.

Когда идёшь по Тель-Авив то все время встречаешь таблички что этот парк или эта больница построены на средства такого-то.

В Киеве я таких табличек не видел. Сильно сомневаюсь что они есть во Львове. По крайней мере лет 6 назад когда я там был последний раз ни одной не видел хотя большинство канадской диаспоры из Галичины Я тебе, клоуну, уже дал все расклады по населению двух стран ранее.Но ты продолжаешь транслировать цифры которые сам и придумал.Про "помощь" государства США ты бы хоть этот вопрос в Википедии посмотрел с какого года она даётся одновременно с помощью Египту и какой процент составляет от военного бюджета и ВВП Израиля. Украина судя по внешним долгам тоже неплохо получила раскрав большую часть заимствований.Вот что принципиально отличает украинцев и евреев, то это то как диаспоры помогают своей исторической родине.Когда идёшь по Тель-Авив то все время встречаешь таблички что этот парк или эта больница построены на средства такого-то.В Киеве я таких табличек не видел. Сильно сомневаюсь что они есть во Львове. По крайней мере лет 6 назад когда я там был последний раз ни одной не видел хотя большинство канадской диаспоры из Галичины Востаннє редагувалось shapo в Чет 06 лют, 2020 19:47, всього редагувалось 1 раз. Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 2831 З нами з: 29.05.18 Подякував: 88 раз. Подякували: 574 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 06 лют, 2020 19:44 ЛАД написав: О дивизии СС "Галичина" я уже написал. Повторяться не буду. Для меня достаточно, что это дивизия СС .

Личные мотивы вступивших в неё, возможно, были хорошими, но ... это было ошибкой и любые личные мотивы её не оправдывают. Так же, как не оправдывают преступника любые благородные мотивы, могут только уменьшать вину.

О дивизии СС "Галичина" я уже написал. Повторяться не буду. Для меня достаточно, что этоЛичные мотивы вступивших в неё, возможно, были хорошими, но ... это было ошибкой и любые личные мотивы её не оправдывают. Так же, как не оправдывают преступника любые благородные мотивы, могут только уменьшать вину.

Я з Вами згодний. Але ми ж не на суді. І розмірковуємо не в юридичній площині, а моральній. Тому погоджуюся з цим істориком в оцінці і головне виділив червоним.



«Ці люди були зациклені на тому, щоб створити українську армію, нехай навіть при допомозі Німеччини, нехай навіть негативно ставлячись до Німеччини. Вбачаючи головного ворога України в Радянському Союзі, вони вважали, що можна йти на співпрацю хоч із чортом, хоч із дияволом, але проти червоної Москви. Головне – створити українську армію, а там побачимо, за таким принципом, вочевидь, діяли. Звісно, що з огляду багатьох років, сьогодні легко бути мудрими і розмірковувати. Я не наважусь кинути камінь у цих людей, бо вони хотіли добра Україні. Але, тим не менше, помилка залишається помилкою і до якихось позитивних наслідків для України це не привело, окрім марно загиблих тисяч ідеалістично налаштованих молодих людей, які б могли принести користь Україні в інший спосіб», – наголошує історик Олександр Зайцев.



Тому і ставлюся до них з цікавістю і симпатією. Я з Вами згодний. Але ми ж не на суді. І розмірковуємо не в юридичній площині, а моральній. Тому погоджуюся з цим істориком в оцінці і головне виділив червоним.«Ці люди були зациклені на тому, щоб створити українську армію, нехай навіть при допомозі Німеччини, нехай навіть негативно ставлячись до Німеччини. Вбачаючи головного ворога України в Радянському Союзі, вони вважали, що можна йти на співпрацю хоч із чортом, хоч із дияволом, але проти червоної Москви. Головне – створити українську армію, а там побачимо, за таким принципом, вочевидь, діяли.Але, тим не менше, помилка залишається помилкою і до якихось позитивних наслідків для України це не привело, окрім марно загиблих тисяч ідеалістично налаштованих молодих людей, які б могли принести користь Україні в інший спосіб», – наголошує історик Олександр Зайцев.Тому і ставлюся до них з цікавістю і симпатією. Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою. Козак-характерник 2

Повідомлень: 27549 З нами з: 09.10.12 Подякував: 1902 раз. Подякували: 2081 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 06 лют, 2020 19:55 Re: Політичні дискусії Сергей Сивохо о пенсиях в ОРДЛО

Верх цинизма❗️Саботаж политики президента!

У нас культ Бубочки, что ли ?

❓Как можно добиться мира, если сегодня 314 депутатов решили просто наплевать на пенсионеров Донбасса? Людей, у которых десятки лет стажа. Людей, которые всю свою трудовую жизнь платили налоги в казну государства Украина.

Всё это игра на публику, очередное представление клоуна.



Казна Украины - не банк, а оплата налогов - не положить на депозит, а потом получать %%



У нас солидарная пенсионная система. Работающие по всей Укране сбросились в общий пенсионный котёл, пенсионеры по всей Украине из этого общего котла получили пенсии.



Из ОРДЛО никаких налогов в Украину не поступает. Да и не может поступать.

Поэтому, никаких выплат пенсий Украиной на территории ОРДЛО. Только на подконтрольной территории, с верификацией личности пенсионера. У нас культ Бубочки, что ли ?Всё это игра на публику, очередное представление клоуна.Казна Украины - не банк, а оплата налогов - не положить на депозит, а потом получать %%У нас солидарная пенсионная система. Работающие по всей Укране сбросились в общий пенсионный котёл, пенсионеры по всей Украине из этого общего котла получили пенсии.Из ОРДЛО никаких налогов в Украину не поступает. Да и не может поступать.Поэтому, никаких выплат пенсий Украиной на территории ОРДЛО. Только на подконтрольной территории, с верификацией личности пенсионера. "Я вам ничего не должен" (с) Зеленский

""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой pesikot

Повідомлень: 3888 З нами з: 31.08.09 Подякував: 283 раз. Подякували: 838 раз. Профіль 2 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 06 лют, 2020 19:58 budivelnik написав: 5 Ясно , що ізраїль,який отримав незалежність (не завоював-а отримав) від США-СРСР , в 1949 році ( на 41 рік скоріше ніж отримала незалежність Україна) - міг добитись кращого...але він так і залишився перефирійною арабською країною , де 6 млн євреїв живуть разом з 2 млн арабів -які цих же євреїв ненавидять...тільки я бачу аналогію з ордло? 5 Ясно , що ізраїль,який отримав незалежність (не завоював-а отримав) від США-СРСР , в 1949 році ( на 41 рік скоріше ніж отримала незалежність Україна) - міг добитись кращого...але він так і залишився перефирійною арабською країною , де 6 млн євреїв живуть разом з 2 млн арабів -які цих же євреїв ненавидять...тільки я бачу аналогію з ордло?



Убогий, это Израиль завоевывает свою независимость и вообще право на существова ния все годы своего существования с первого дня ,с 1948г.

А Украине незалежность упала в руки после развала СССР даром.

Сравни ВВП и доход на израильтянина и на украинца,там минимальная зарплата 1,45 тыс баксов и по Израилю сейчас работает пару десятков тысяч нелегальных украинцев приехавших как беженцы, в т.ч. с западной Украины.

Сколько израильтян работают и где в Львовской области?



budivelnik написав: 6 Також мене цікавить

Євреї вижили за рахунок того що вміли лизати зад корінному населенню...і прекрасно це робили коли їх було навіть 10% від загальної кількості

Станом на сьогодні - їх менше 0,7% 6 Також мене цікавить..і прекрасно це робили коли їх було навіть 10% від загальної кількостіСтаном на сьогодні - їх менше 0,7%



И это чмо рассказывает мне что я его оскорбляю





budivelnik написав: І один з них пробує лякати 99,3%...мені цікаво - він раковий хворий і знає що і так помре? чи він провокатор, який злий на своїх співвітчизників і пробує своїми тупими і недолугими заявками розпалити ненависть до євреїв? І один з них пробує лякати 99,3%...мені цікаво - він раковий хворий і знає що і так помре? чи він провокатор, який злий на своїх співвітчизників і пробує своїми тупими і недолугими заявками розпалити ненависть до євреїв?



Разжигать ненависть к евреям, москалям и многим други мне не нужно.

Ты и пару здешних персонажей типа либо или переса ее и так прекрасно показывают что впитали ее с молоком матери Убогий, это Израиль завоевывает свою независимость и вообще право на существова ния все годы своего существования с первого дня ,с 1948г.А Украине незалежность упала в руки после развала СССР даром.Сравни ВВП и доход на израильтянина и на украинца,там минимальная зарплата 1,45 тыс баксов и по Израилю сейчас работает пару десятков тысяч нелегальных украинцев приехавших как беженцы, в т.ч. с западной Украины.Сколько израильтян работают и где в Львовской области?И это чмо рассказывает мне что я его оскорбляюРазжигать ненависть к евреям, москалям и многим други мне не нужно.Ты и пару здешних персонажей типа либо или переса ее и так прекрасно показывают что впитали ее с молоком матери Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 2831 З нами з: 29.05.18 Подякував: 88 раз. Подякували: 574 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 06 лют, 2020 20:01 pesikot написав: Ітогі подвєдьом. 2020-02-06 Ітогі подвєдьом. 2020-02-06



Самодеятельный политинформатор опять забыл упомянуть своих коллег Самодеятельный политинформатор опять забыл упомянуть своих коллег Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 2831 З нами з: 29.05.18 Подякував: 88 раз. Подякували: 574 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 06 лют, 2020 20:04 shapo написав: Он такой же строитель как я космонавт Он такой же строитель как я космонавт

Такое бывает.

Один мальчик, которому светил срок, вдруг оказался на Байконуре в стройбате и криво залил бетонную площадку 2 на 2 метра.



После чего возомнил себя офигенным строителем, он же на Байконуре был, а не за кривым озером.



Прошли годы, мальчик стал пенсионером 60+, но всё так же рефлексирует на космонавтику.

Ведь криво залитая площадка не даёт покоя. Такое бывает.Один мальчик, которому светил срок, вдруг оказался на Байконуре в стройбате и криво залил бетонную площадку 2 на 2 метра.После чего возомнил себя офигенным строителем, он же на Байконуре был, а не за кривым озером.Прошли годы, мальчик стал пенсионером 60+, но всё так же рефлексирует на космонавтику.Ведь криво залитая площадка не даёт покоя. "Я вам ничего не должен" (с) Зеленский

""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой pesikot

Повідомлень: 3888 З нами з: 31.08.09 Подякував: 283 раз. Подякували: 838 раз. Профіль 2 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 06 лют, 2020 20:06 shapo написав: pesikot написав: Ітогі подвєдьом. 2020-02-06 Ітогі подвєдьом. 2020-02-06



Самодеятельный политинформатор опять забыл упомянуть своих коллег Самодеятельный политинформатор опять забыл упомянуть своих коллег

А таки ты считаешь, что нас тут много ?

Может у тебя паранойя ? А таки ты считаешь, что нас тут много ?Может у тебя паранойя ? "Я вам ничего не должен" (с) Зеленский

""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой pesikot

Повідомлень: 3888 З нами з: 31.08.09 Подякував: 283 раз. Подякували: 838 раз. Профіль 2 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 06 лют, 2020 20:14 pesikot написав: shapo написав: pesikot написав: Ітогі подвєдьом. 2020-02-06 Ітогі подвєдьом. 2020-02-06



Самодеятельный политинформатор опять забыл упомянуть своих коллег Самодеятельный политинформатор опять забыл упомянуть своих коллег

А таки ты считаешь, что нас тут много ?

Может у тебя паранойя ? А таки ты считаешь, что нас тут много ?Может у тебя паранойя ?



Нет, вывод делаю из слова "подведем".

Оно не безличное, а указывает именно на множественное число.

Отсюда вывод - или у тебя мания величия и ты представляешься как "Мы, Николай второй...", или вас несколько Нет, вывод делаю из слова "подведем".Оно не безличное, а указывает именно на множественное число.Отсюда вывод - или у тебя мания величия и ты представляешься как "Мы, Николай второй...", или вас несколько Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 2831 З нами з: 29.05.18 Подякував: 88 раз. Подякували: 574 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 06 лют, 2020 20:16 Козак-характерник написав: ЛАД написав: О дивизии СС "Галичина" я уже написал. Повторяться не буду. Для меня достаточно, что это дивизия СС .

Личные мотивы вступивших в неё, возможно, были хорошими, но ... это было ошибкой и любые личные мотивы её не оправдывают. Так же, как не оправдывают преступника любые благородные мотивы, могут только уменьшать вину.

О дивизии СС "Галичина" я уже написал. Повторяться не буду. Для меня достаточно, что этоЛичные мотивы вступивших в неё, возможно, были хорошими, но ... это было ошибкой и любые личные мотивы её не оправдывают. Так же, как не оправдывают преступника любые благородные мотивы, могут только уменьшать вину.

Я з Вами згодний. Але ми ж не на суді. І розмірковуємо не в юридичній площині, а моральній. Тому погоджуюся з цим істориком в оцінці і головне виділив червоним.



«Ці люди були зациклені на тому, щоб створити українську армію, нехай навіть при допомозі Німеччини, нехай навіть негативно ставлячись до Німеччини. Вбачаючи головного ворога України в Радянському Союзі, вони вважали, що можна йти на співпрацю хоч із чортом, хоч із дияволом, але проти червоної Москви. Головне – створити українську армію, а там побачимо, за таким принципом, вочевидь, діяли. Звісно, що з огляду багатьох років, сьогодні легко бути мудрими і розмірковувати. Я не наважусь кинути камінь у цих людей, бо вони хотіли добра Україні. Але, тим не менше, помилка залишається помилкою і до якихось позитивних наслідків для України це не привело, окрім марно загиблих тисяч ідеалістично налаштованих молодих людей, які б могли принести користь Україні в інший спосіб», – наголошує історик Олександр Зайцев.



Тому і ставлюся до них з цікавістю і симпатією. Я з Вами згодний. Але ми ж не на суді. І розмірковуємо не в юридичній площині, а моральній. Тому погоджуюся з цим істориком в оцінці і головне виділив червоним.«Ці люди були зациклені на тому, щоб створити українську армію, нехай навіть при допомозі Німеччини, нехай навіть негативно ставлячись до Німеччини. Вбачаючи головного ворога України в Радянському Союзі, вони вважали, що можна йти на співпрацю хоч із чортом, хоч із дияволом, але проти червоної Москви. Головне – створити українську армію, а там побачимо, за таким принципом, вочевидь, діяли.Але, тим не менше, помилка залишається помилкою і до якихось позитивних наслідків для України це не привело, окрім марно загиблих тисяч ідеалістично налаштованих молодих людей, які б могли принести користь Україні в інший спосіб», – наголошує історик Олександр Зайцев.Тому і ставлюся до них з цікавістю і симпатією.

Могу согласиться с цитатой.

Но Бандера, Шухевич, Коновалец не были "ідеалістично налаштованими молодими людьми", это были достаточно зрелые и опытные политики.

Поэтому к ним такой подход не работает. К ним можно относиться с интересом, но симпатию они вызывать никак не могут. Даже с моральной точки зрения. Могу согласиться с цитатой.Но Бандера, Шухевич, Коновалец не были "ідеалістично налаштованими молодими людьми", это были достаточно зрелые и опытные политики.Поэтому к ним такой подход не работает. К ним можно относиться с интересом, но симпатию они вызывать никак не могут. Даже с моральной точки зрения. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 15338 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4314 раз. Подякували: 4018 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата #<1 ... 54505451545254535454> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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