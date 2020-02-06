Не оскорбляйте строителей.
Он такой же строитель как я космонавт
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Чет 06 лют, 2020 19:38
Не оскорбляйте строителей.
Он такой же строитель как я космонавт
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
Додано: Чет 06 лют, 2020 19:43
Я тебе, клоуну, уже дал все расклады по населению двух стран ранее.
Но ты продолжаешь транслировать цифры которые сам и придумал.
Про "помощь" государства США ты бы хоть этот вопрос в Википедии посмотрел с какого года она даётся одновременно с помощью Египту и какой процент составляет от военного бюджета и ВВП Израиля. Украина судя по внешним долгам тоже неплохо получила раскрав большую часть заимствований.
Вот что принципиально отличает украинцев и евреев, то это то как диаспоры помогают своей исторической родине.
Когда идёшь по Тель-Авив то все время встречаешь таблички что этот парк или эта больница построены на средства такого-то.
В Киеве я таких табличек не видел. Сильно сомневаюсь что они есть во Львове. По крайней мере лет 6 назад когда я там был последний раз ни одной не видел хотя большинство канадской диаспоры из Галичины
Востаннє редагувалось shapo в Чет 06 лют, 2020 19:47, всього редагувалось 1 раз.
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
Додано: Чет 06 лют, 2020 19:44
Я з Вами згодний. Але ми ж не на суді. І розмірковуємо не в юридичній площині, а моральній. Тому погоджуюся з цим істориком в оцінці і головне виділив червоним.
«Ці люди були зациклені на тому, щоб створити українську армію, нехай навіть при допомозі Німеччини, нехай навіть негативно ставлячись до Німеччини. Вбачаючи головного ворога України в Радянському Союзі, вони вважали, що можна йти на співпрацю хоч із чортом, хоч із дияволом, але проти червоної Москви. Головне – створити українську армію, а там побачимо, за таким принципом, вочевидь, діяли. Звісно, що з огляду багатьох років, сьогодні легко бути мудрими і розмірковувати. Я не наважусь кинути камінь у цих людей, бо вони хотіли добра Україні. Але, тим не менше, помилка залишається помилкою і до якихось позитивних наслідків для України це не привело, окрім марно загиблих тисяч ідеалістично налаштованих молодих людей, які б могли принести користь Україні в інший спосіб», – наголошує історик Олександр Зайцев.
Тому і ставлюся до них з цікавістю і симпатією.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Додано: Чет 06 лют, 2020 19:55
Re: Політичні дискусії
У нас культ Бубочки, что ли ?
Всё это игра на публику, очередное представление клоуна.
Казна Украины - не банк, а оплата налогов - не положить на депозит, а потом получать %%
У нас солидарная пенсионная система. Работающие по всей Укране сбросились в общий пенсионный котёл, пенсионеры по всей Украине из этого общего котла получили пенсии.
Из ОРДЛО никаких налогов в Украину не поступает. Да и не может поступать.
Поэтому, никаких выплат пенсий Украиной на территории ОРДЛО. Только на подконтрольной территории, с верификацией личности пенсионера.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Додано: Чет 06 лют, 2020 19:58
Убогий, это Израиль завоевывает свою независимость и вообще право на существова ния все годы своего существования с первого дня ,с 1948г.
А Украине незалежность упала в руки после развала СССР даром.
Сравни ВВП и доход на израильтянина и на украинца,там минимальная зарплата 1,45 тыс баксов и по Израилю сейчас работает пару десятков тысяч нелегальных украинцев приехавших как беженцы, в т.ч. с западной Украины.
Сколько израильтян работают и где в Львовской области?
И это чмо рассказывает мне что я его оскорбляю
Разжигать ненависть к евреям, москалям и многим други мне не нужно.
Ты и пару здешних персонажей типа либо или переса ее и так прекрасно показывают что впитали ее с молоком матери
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
Додано: Чет 06 лют, 2020 20:01
Самодеятельный политинформатор опять забыл упомянуть своих коллег
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
Додано: Чет 06 лют, 2020 20:04
Такое бывает.
Один мальчик, которому светил срок, вдруг оказался на Байконуре в стройбате и криво залил бетонную площадку 2 на 2 метра.
После чего возомнил себя офигенным строителем, он же на Байконуре был, а не за кривым озером.
Прошли годы, мальчик стал пенсионером 60+, но всё так же рефлексирует на космонавтику.
Ведь криво залитая площадка не даёт покоя.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Додано: Чет 06 лют, 2020 20:06
А таки ты считаешь, что нас тут много ?
Может у тебя паранойя ?
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Додано: Чет 06 лют, 2020 20:14
Нет, вывод делаю из слова "подведем".
Оно не безличное, а указывает именно на множественное число.
Отсюда вывод - или у тебя мания величия и ты представляешься как "Мы, Николай второй...", или вас несколько
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
Додано: Чет 06 лют, 2020 20:16
Могу согласиться с цитатой.
Но Бандера, Шухевич, Коновалец не были "ідеалістично налаштованими молодими людьми", это были достаточно зрелые и опытные политики.
Поэтому к ним такой подход не работает. К ним можно относиться с интересом, но симпатию они вызывать никак не могут. Даже с моральной точки зрения.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
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