ЛАД написав:

не следует, что они не правы

украинской

Из того, что "апологетів "побєдоносія" і так вистачає"Сравнивать роль РККА и ОУН-УПА в победе над нацизмом не приходится.Или Вы считаете, что лучше "наша" армия, которая ничего (или очень мало) сделала для освобождения Украины от нацистской оккупации, чем Красная Армия, которая Украину освободила?Так же, как не стоит сравнивать нацистскую оккупацию и советскую.Надеюсь, Вам не надо доказывать, что в случае победы нацистской Германии население Украины было бы гораздо меньше сегодняшних 37 млн. Так же, как не было бы нинауки, ни многого другого. И Вятровича, кстати, тоже.Мифы развенчивать надо. Но развенчивать правдой, а не новыми мифами. Тем более, что эти новые мифы сеют рознь.И воевали не за Сталина, а за жизнь и свободу народа. Ещё раз - Вы как историк должны понимать, что положение украинцев при советской "оккупации" сильно отличалось от положения при нацистской оккупации. И что было бы, если бы нацистская оккупация продолжилась.