Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
shapo написав:Он такой же строитель как я космонавт
Такое бывает. Один мальчик, которому светил срок, вдруг оказался на Байконуре в стройбате и криво залил бетонную площадку 2 на 2 метра.
После чего возомнил себя офигенным строителем, он же на Байконуре был, а не за кривым озером.
Прошли годы, мальчик стал пенсионером 60+, но всё так же рефлексирует на космонавтику. Ведь криво залитая площадка не даёт покоя.
Нет,хлопчик, помимо Байконура который был в моей юности я еще занимался научными исследованиями, преподавал в двух вузах,проектировал, обследовал аварийные здания с выдачей проектов усиления в Украине и в Армении после Спитакского землетрясения,а последние 11 лет строю минимум 25-34 этажные свечки которые для львовского "строителя" представляются супер-небоскребами.
budivelnik написав:Шановні модератори Я постійно звертаюсь до єврея-називаючи його євреєм... не пархатим жидом, не обрізаним обмилком...я ще можу знайти багато епітетів...а він мене рагулем... Питання на засипку 1 Може варто прхатого забанити 2 Доки українські модератори,українського ресурсу будуть позволяти пархатим жидам які ненавидять Україну( і постійно в цьому признаються)-ображати корінне населення от поки ці недобитки будуть собі подібне позволяти - так відразу у нас будуть зявлятись ордло(бо якийсь нижегородський татарин капслоком вихваляє педерацію , а нашу країну відкритим текстом називає державою яка не відбулась), поки жид який доглядає за жидовкою -обливає нас грязюкою.. До того часу в Державі будуть жити мешканці з хронічним стокгольмським синдромом. До речі .ця жидовська шваль ,дозволяє собі погрожувати мосадом і цахалом... З нами не може справитись 140 млн педерація, а тут 6 млн жидиків думають що всесильні...
Те що цей пост буде знесено - я розумію Те що буду відправлений в бан - погоджуюсь Але назвати корінних рагулями??? Я б дав цьому недорпалку добу щоб він за собою все підчистив - а потім заблокував насмерть...або на крайняк З долярчиком то справились - невже важко справитись з жидовською покоївкою?
Странный манифест... Рагуль - это ж не собирательное, и не генетическое, или культурное. Это относилось к тебе и только тебе. Причем здесь коренное население? Не прячься за ним.
Не согласен с определением - защищай себя. А не разжигай вражду между украинцами и евреями!
По данным журналиста Дениса Казанского, так называемым "премьер-министром" террористической группировки "ДНР" стал бывший вице-губернатор Иркутской области. ... В Кремле заявили, что бывший вице-губернатор Иркутской области Владимир Пашков возглавил "правительство" так называемой "ДНР" как "частное лицо" и не делегирован Российской Федерацией.
Такой вот "гражданский" конфликт в Украине
Молодец, рубишь правда-матку, красавчик. Жду в "итогах" таких же новостей о назначении очередного американца на руководящие государственные посты у нас. Ты, видать, забыл уже о министрах-гражданках США (причем одной - не просто гражданке, а сотруднице Госдепа)?
Вспоминай, не стесняйся - писать и сегодня есть о ком. Например, о любом главе набсовета крупнейших госкомпаний...
ЛАД написав:Из того, что "апологетів "побєдоносія" і так вистачає" не следует, что они не правы. Сравнивать роль РККА и ОУН-УПА в победе над нацизмом не приходится. Или Вы считаете, что лучше "наша" армия, которая ничего (или очень мало) сделала для освобождения Украины от нацистской оккупации, чем Красная Армия, которая Украину освободила? Так же, как не стоит сравнивать нацистскую оккупацию и советскую. Надеюсь, Вам не надо доказывать, что в случае победы нацистской Германии население Украины было бы гораздо меньше сегодняшних 37 млн. Так же, как не было бы ни украинской науки, ни многого другого. И Вятровича, кстати, тоже. Мифы развенчивать надо. Но развенчивать правдой, а не новыми мифами. Тем более, что эти новые мифы сеют рознь. И воевали не за Сталина, а за жизнь и свободу народа. Ещё раз - Вы как историк должны понимать, что положение украинцев при советской "оккупации" сильно отличалось от положения при нацистской оккупации. И что было бы, если бы нацистская оккупация продолжилась.
Де я писав, що вони не праві? Я лише казав, що треба розуміти, що вони воювали не за Україну. Вони були червоноармійцями і виконували ті задачи, яки їм ставило командування. Вони боролися з нацизмом. І за це їм шана, що врятували Україну від коричневої чуми, але від червоної ні. Вони мислили категоріями того часу і не обстоювали ідею державності України. Вони - продукт свого часу. А ми вже на відстані часу можемо побачити події того часу у всій їх повноті і незаангажованості. Опосередковано, а часом і свідомо, вони відстоювали інтереси другого диктаторського режиму, що приніс поневолення народам Європи і власне своєму народові, аж ніяк не свободу, про яку Ви пишете. Але вони є НАШІ, як і ті, хто боровся саме за державність України. Україна відбулася як держава, завдяки їх зусиллям і боротьбі і їм теж треба віддати належне. Сподіваюся, що Ви цього не заперечуватиме? А те, що сили для боротьби і опору нацистам були різні, це беззаперечний факт. Червоноармійці - регулярна армія, а український повстанський рух - партизанський. Звідси й різниця в тактиці і стратегії боротьби, а також в пошуку союзників. Що стосується порівняння диктаторських режимів, то порівнювати їх особливості можна, але навіщо? Зло є зло. В мене склалося враження, що порівнюючи одне Зло з іншим, Ви підсвідомо займаєтеся апологією комуністичної диктатури. Ви мені дорікнули в симпатіях до дивізії СС "Галичина", то тепер алаверди, як то кажуть... Це я жартую. Так, для мене обидва режими є злочинними, що червона чума, що коричнева. Комуністичну диктатуру вважаю більш ізуверською і підступнішою, бо вона ховається майже за християнськими цінностями. Нацистська ідеологія більш прямолінійна і відверта в своїх людожерських цілях. Але все то є Зло. І всі ті, хто боровся проти Зла, звісно викликають мою симпатію. Особливо враховуючи той факт, про який Ви вказали, що сили повстанців і червоноармійців були нерівні в боротьбі з нацистами. Але повторю, що ВСІ українці, що приймали участь у війні, в будь якій армії є НАШИМИ, навіть ті, хто зробив помилку, але мав чисте серце і наміри в захисті України, в той чи інший спосіб. Події того часу були трагічні, складні. І все то треба переосмислити, переусвідомити на новому рівні, з урахуванням всієї складності і неоднозначності подій. І таке примирення можливо лише на засадах справжньої Істини, що дана нам в заповідях Христа.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
shapo написав:Нет, вывод делаю из слова "подведем".
Я один пишу свои итоги. Но ты бы, вместо СНиП'ов, книжки почитал, тогда бы понял, что фраза "ітогі подвєдьом" - всего лишь фигура речи. Применяется в художественной литературе, для описания общей ситуации какого-либо процесса, либо процессов.
shapo написав:Отсюда вывод - или у тебя мания величия и ты представляешься как "Мы, Николай второй...", или вас несколько
Не надо твою манию величия и твою паранойю на меня проецировать Свої проблеми вирішуй сам
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский ""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
zРадио написав:Молодец, рубишь правда-матку, красавчик. Жду в "итогах" таких же новостей о назначении очередного американца на руководящие государственные посты у нас. Ты, видать, забыл уже о министрах-гражданках США (причем одной - не просто гражданке, а сотруднице Госдепа)?
Нечего ждать. Америкосу за это НИЧЕГО НЕ БУДЕТ, даже денег срубит в Украине. А вот бывшему губернатору - срок , преследования и отрыв головы в лифте.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
zРадио написав:Странный манифест... Рагуль - это ж не собирательное, и не генетическое, или культурное. Это относилось к тебе и только тебе. Причем здесь коренное население? Не прячься за ним.
Не согласен с определением - защищая себя. А не разжигай вражду между украинцами и евреями!
Это обычный прием таких "диспутантов" которых в очередной раз ткнули мордой в их вранье и невежество
Так пархатий жид - це також персональне звернення От я цим зверненням і планую відповідати в подальшому на всілякі там рагуль і так далі... поті ці сторінки перетворяться в клоаку. потім в модераторів власник запитає А хто допустив рагуль-мудельман? Комусь прийдеться відповідати. ПС 1 з 1948 євреїв в ізраїлі стало на 5 млн більше 2 тільки з срср євреїв виїхало більше 5 млн питання на засипку чим хизується наш жидок7 якими досягненнями? тим що сьогодні один араб на авто вбив 14 єврейських військових? Араба зловили - військових поховають Але при співвідношенні 1 до 14 - арабів залишиться 1,5 млн - а єврея жодного.
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
zРадио написав:Не забывай добавлять - благодаря активистам (читай - преступникам), заблокировавшим ОРДЛО с украинской стороны!
Именно этим "гениям" мы обязаны тому, что казна потеряла деньги, а наши граждане там - возможность доступа к госуслугам и возможность использования гривны в качестве валюты!
Дядя не смеши нас, то НЕПОДКОНТРОЛЬНЫЕ ТЕРРИТОРИИ. Оно нам нада? Перечислят 1 грн и будут вижжать на всех канал что даунбас кормит Украину. Налог - это некий процент. Они-с каплю тебе капнут , а остальное потратят на войну против тебя самого же. ФЕЕРИЧНО!
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!