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Макроекономіка України.
Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
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Повідомлення Додано: Чет 06 лют, 2020 20:51

  ЛАД написав:Ворожнечу не меньше, чем зовні, сеем и мы сами.
Вместо того, чтобы "будувати нову хату: чисту і світлу, де є добро і порозуміння між братами і сестрами", мы постоянно стараемся "победить и нагнуть" соотечественников. И это хорошо видно на форуме.
Нет у нас более актуальных вопросов, чем спорить о войне, которая закончилась 75 лет назад и пытаться объявить Шухевича героем Украины, а Сов. армию оккупационной? И навязать это мнение всем несогласным.

Невже я помічений в тому, що когось нахиляв? :) Навпаки, я намагаюся зрозуміти різні точки зору, навіть ті, які мені не подобаються, або з якими я не згодний. Своє бачення вже тут викладав. Політичні дискусії

Що стосується актуальності проблем, то так є нагальніші проблеми, тут погоджуюся. Але і про це побалакати можна... :)
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
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Повідомлення Додано: Чет 06 лют, 2020 20:55

  Goodman написав:даунбас кормит Украину


Даунбас? Дядя, иди разжигай в другом месте! Здесь это запрещено правилами форума...
Востаннє редагувалось zРадио в Чет 06 лют, 2020 20:55, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 06 лют, 2020 20:55

  shapo написав:Убогий, это Израиль завоевывает свою независимость и вообще право на существова ния все годы своего существования с первого дня ,с 1948г.
А Украине незалежность упала в руки после развала СССР даром.

Да, независимость Украине упала в руки в 1991 году.
Как и независимость РФ, Белоруси, остальных "республик" бывшего СССР
Но есть один нюанс
С 2014 года Украине начала защищать свою независимость военным способом и защищает по сей день.
Правда ведь, Израиль напоминает ?
Но именно ты, критикуешь Украину за её борьбу за независимость.

  shapo написав:Сравни ВВП и доход на израильтянина и на украинца,там минимальная зарплата 1,45 тыс баксов и по Израилю сейчас работает пару десятков тысяч нелегальных украинцев приехавших как беженцы, в т.ч. с западной Украины.

1.45 тысячи баксов минималка - да, большая цифра.
Только и цены высокие на всё.

ЗП в 3 тысячи $ - чисто на прожить
Стоимость жилья или аренды - высокая.
Цены на продукты - высокая
Купить новое авто - заплатить 2 цены

Это факты

А вот откуда ты точно знаешь, что пара десятков украинцев работает нелегально в Израиле ? Ты сам лично их подсчитывал, сидя в Киеве
Если нелегалы, то это выпадает из расчётов. Но тебя в стройбате этому не учили
Ты весь на эмоциях, на вранье, на слухах
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Чет 06 лют, 2020 20:56

  budivelnik написав:тим що сьогодні один араб на авто вбив 14 єврейських військових?
Араба зловили - військових поховають
Але при співвідношенні 1 до 14 - арабів залишиться 1,5 млн - а єврея жодного.


Ты просто позоришь себя такой "математикой"! Посчитай еще, сколько останется европейцев на цифрах жертв терактов, организованных арабами... Тьфу, противно читать!
zРадио
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Повідомлення Додано: Чет 06 лют, 2020 20:57

  zРадио написав:Вспоминай, не стесняйся - писать и сегодня есть о ком. Например, о любом главе набсовета крупнейших госкомпаний...

Как тебя подорвало ? :)
Такое зарево :)
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Чет 06 лют, 2020 21:03

zРадио Значит по сути ответа полное согласие. Никто и никогда не сможет гарантировать контроль на неподконтрольных территориях.Даже ДФСу по-барабану.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Goodman
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Повідомлення Додано: Чет 06 лют, 2020 21:05

  shapo написав:
Нет,хлопчик, помимо Байконура который был в моей юности я еще занимался научными исследованиями, преподавал в двух вузах,проектировал, обследовал аварийные здания с выдачей проектов усиления в Украине и в Армении после Спитакского землетрясения,а последние 11 лет строю минимум 25-34 этажные свечки которые для львовского "строителя" представляются супер-небоскребами.

Ну так молодец :)

Только занимайся строительством и не лезь в минимальные ЗП в Израиле :)
А то как про Израиль, так ты теряешь самообладание :)
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Чет 06 лют, 2020 21:09

  zРадио написав:
  budivelnik написав:тим що сьогодні один араб на авто вбив 14 єврейських військових?
Араба зловили - військових поховають
Але при співвідношенні 1 до 14 - арабів залишиться 1,5 млн - а єврея жодного.
Ты просто позоришь себя такой "математикой"! Посчитай еще, сколько останется европейцев на цифрах жертв терактов, организованных арабами... Тьфу, противно читать!
Противно- не читай
А то
їжачки кололись-плакали. але жерли кактус..
А порівняння араба і теракту-для жидка,який ніяк не усвідомить
1 Офіційні лиця Ізраїлю вчора присвоїли найвищу нагороду двом галицьким сімям за спасіння євреїв під час війни . в той час коли пархатий жидок тут розповідає про антисемітизм-тобто йде проти офіційної позиції Ізраїлю
2 Співвідношення євреїв до арабів в Ізраїлі - 3 єврея на 1 араба.
Якщо араби захочуть євреям влаштувати ОРДЛО - то євреям місця не буде не те що в Палестині і ніякі пропозиції Трампа про 50 млрд доларів на купівлю землі євреям не допоможуть
3 Євреї спокійно жили в Україні і спокійно виїхали з України .як тільки в них зявилась можливість
Хто зараз розвиває сіоніський срач на цих сторінках? 99% тих хто виїхав? чи 1% тих хто залишився7
Чомусь мені ближче версія що під ніком зрадіо з Києва і славеком/шапо з того ж Києва - верещить якийсь ольгінський при*** за гроші... і цього при*** і Мосад і СБУ вже шукають...так що верещіть побільше-швидше знайдуть
При чому якщо СБУ зловить і відпустить . то в Мосаду все простіше - просто заріжуть( як вони це без суду і слідства зробили з нападниками на олімпійську збірну)
Тому для славека/шапо - краще мовчи . бо своїм вереском створюєш проблеми для Держави Ізраїль... адже мешканці України-лояльно ставляться до євреїв. що не заважає їм змінити свою думку і передати ракетні технології Південьмашу в Іран.
Так що
Не буди лихо - поки воно тихо
Тобі все одно на тому світі мало залишилось - подумай про дітей і внуків в ізраїлі під Іранськими ракетами які ти можеш спровокувати.
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
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Повідомлення Додано: Чет 06 лют, 2020 21:15

  ЛАД написав:Мифы развенчивать надо. Но развенчивать правдой, а не новыми мифами.

Що стосується міфології і історичної правди. Правда потрібна. Але й державна міфологія так чи інакше існує. Це ознака будь якої суверенної держави. Рекомендую для перегляду. :P
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Чет 06 лют, 2020 21:34

  zРадио написав:
  pesikot написав:Из ОРДЛО никаких налогов в Украину не поступает. Да и не может поступать.


Не забывай добавлять - благодаря активистам (читай - преступникам), заблокировавшим ОРДЛО с украинской стороны!

Преступность доказана судом ? нет. Законник ты наш

  zРадио написав:Именно этим "гениям" мы обязаны тому, что казна потеряла деньги, а наши граждане там - возможность доступа к госуслугам и возможность использования гривны в качестве валюты!


Обязаны мы РФ, которая оккупировала территории ОРДЛО
Пусть уйдёт РФ, тогда и поговорим про пенсии и прочее
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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