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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 54525453545454555456> Додано: Чет 06 лют, 2020 20:51 ЛАД написав: Ворожнечу не меньше, чем зовні, сеем и мы сами.

Вместо того, чтобы "будувати нову хату: чисту і світлу, де є добро і порозуміння між братами і сестрами", мы постоянно стараемся "победить и нагнуть" соотечественников. И это хорошо видно на форуме.

Нет у нас более актуальных вопросов, чем спорить о войне, которая закончилась 75 лет назад и пытаться объявить Шухевича героем Украины, а Сов. армию оккупационной? И навязать это мнение всем несогласным.

Ворожнечу не меньше, чем зовні, сеем и мы сами.Вместо того, чтобы "будувати нову хату: чисту і світлу, де є добро і порозуміння між братами і сестрами", мы постоянно стараемся "победить и нагнуть" соотечественников. И это хорошо видно на форуме.Нет у нас более актуальных вопросов, чем спорить о войне, которая закончилась 75 лет назад и пытаться объявить Шухевича героем Украины, а Сов. армию оккупационной? И навязать это мнение всем несогласным.

Невже я помічений в тому, що когось нахиляв? Навпаки, я намагаюся зрозуміти різні точки зору, навіть ті, які мені не подобаються, або з якими я не згодний. Своє бачення вже тут викладав.



Що стосується актуальності проблем, то так є нагальніші проблеми, тут погоджуюся. Але і про це побалакати можна... Невже я помічений в тому, що когось нахиляв?Навпаки, я намагаюся зрозуміти різні точки зору, навіть ті, які мені не подобаються, або з якими я не згодний. Своє бачення вже тут викладав. Політичні дискусії Що стосується актуальності проблем, то так є нагальніші проблеми, тут погоджуюся. Але і про це побалакати можна... Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою. Козак-характерник 2

Повідомлень: 27550 З нами з: 09.10.12 Подякував: 1902 раз. Подякували: 2081 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 06 лют, 2020 20:55 Goodman написав: даунбас кормит Украину даунбас кормит Украину



Даунбас? Дядя, иди разжигай в другом месте! Здесь это запрещено правилами форума... Даунбас? Дядя, иди разжигай в другом месте! Здесь это запрещено правилами форума... Востаннє редагувалось zРадио в Чет 06 лют, 2020 20:55, всього редагувалось 1 раз. zРадио

Повідомлень: 4868 З нами з: 02.05.18 Подякував: 902 раз. Подякували: 2048 раз. Профіль 2 4 3 ВідповістиЦитата Додано: Чет 06 лют, 2020 20:55 shapo написав: Убогий, это Израиль завоевывает свою независимость и вообще право на существова ния все годы своего существования с первого дня ,с 1948г.

А Украине незалежность упала в руки после развала СССР даром.

Убогий, это Израиль завоевывает свою независимость и вообще право на существова ния все годы своего существования с первого дня ,с 1948г.А Украине незалежность упала в руки после развала СССР даром.

Да, независимость Украине упала в руки в 1991 году.

Как и независимость РФ, Белоруси, остальных "республик" бывшего СССР

Но есть один нюанс

С 2014 года Украине начала защищать свою независимость военным способом и защищает по сей день.

Правда ведь, Израиль напоминает ?

Но именно ты, критикуешь Украину за её борьбу за независимость.



shapo написав: Сравни ВВП и доход на израильтянина и на украинца,там минимальная зарплата 1,45 тыс баксов и по Израилю сейчас работает пару десятков тысяч нелегальных украинцев приехавших как беженцы, в т.ч. с западной Украины.

Сравни ВВП и доход на израильтянина и на украинца,там минимальная зарплата 1,45 тыс баксов и по Израилю сейчас работает пару десятков тысяч нелегальных украинцев приехавших как беженцы, в т.ч. с западной Украины.

1.45 тысячи баксов минималка - да, большая цифра.

Только и цены высокие на всё.



ЗП в 3 тысячи $ - чисто на прожить

Стоимость жилья или аренды - высокая.

Цены на продукты - высокая

Купить новое авто - заплатить 2 цены



Это факты



А вот откуда ты точно знаешь, что пара десятков украинцев работает нелегально в Израиле ? Ты сам лично их подсчитывал, сидя в Киеве

Если нелегалы, то это выпадает из расчётов. Но тебя в стройбате этому не учили

Ты весь на эмоциях, на вранье, на слухах Да, независимость Украине упала в руки в 1991 году.Как и независимость РФ, Белоруси, остальных "республик" бывшего СССРНо есть один нюансС 2014 года Украине начала защищать свою независимость военным способом и защищает по сей день.Правда ведь, Израиль напоминает ?Но именно ты, критикуешь Украину за её борьбу за независимость.1.45 тысячи баксов минималка - да, большая цифра.Только и цены высокие на всё.ЗП в 3 тысячи $ - чисто на прожитьСтоимость жилья или аренды - высокая.Цены на продукты - высокаяКупить новое авто - заплатить 2 ценыЭто фактыА вот откуда ты точно знаешь, что пара десятков украинцев работает нелегально в Израиле ? Ты сам лично их подсчитывал, сидя в КиевеЕсли нелегалы, то это выпадает из расчётов. Но тебя в стройбате этому не училиТы весь на эмоциях, на вранье, на слухах "Я вам ничего не должен" (с) Зеленский

""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой pesikot

Повідомлень: 3895 З нами з: 31.08.09 Подякував: 283 раз. Подякували: 839 раз. Профіль 2 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 06 лют, 2020 20:56 budivelnik написав: тим що сьогодні один араб на авто вбив 14 єврейських військових?

Араба зловили - військових поховають

Але при співвідношенні 1 до 14 - арабів залишиться 1,5 млн - а єврея жодного. тим що сьогодні один араб на авто вбив 14 єврейських військових?Араба зловили - військових поховаютьАле при співвідношенні 1 до 14 - арабів залишиться 1,5 млн - а єврея жодного.



Ты просто позоришь себя такой "математикой"! Посчитай еще, сколько останется европейцев на цифрах жертв терактов, организованных арабами... Тьфу, противно читать! Ты просто позоришь себя такой "математикой"! Посчитай еще, сколько останется европейцев на цифрах жертв терактов, организованных арабами... Тьфу, противно читать! zРадио

Повідомлень: 4868 З нами з: 02.05.18 Подякував: 902 раз. Подякували: 2048 раз. Профіль 2 4 3 ВідповістиЦитата Додано: Чет 06 лют, 2020 20:57 zРадио написав: Вспоминай, не стесняйся - писать и сегодня есть о ком. Например, о любом главе набсовета крупнейших госкомпаний... Вспоминай, не стесняйся - писать и сегодня есть о ком. Например, о любом главе набсовета крупнейших госкомпаний...

Как тебя подорвало ?

Такое зарево Как тебя подорвало ?Такое зарево "Я вам ничего не должен" (с) Зеленский

""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой pesikot

Повідомлень: 3895 З нами з: 31.08.09 Подякував: 283 раз. Подякували: 839 раз. Профіль 2 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 06 лют, 2020 21:03 zРадио Значит по сути ответа полное согласие. Никто и никогда не сможет гарантировать контроль на неподконтрольных территориях.Даже ДФСу по-барабану. Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее! Goodman

Повідомлень: 3317 З нами з: 23.11.14 Подякував: 621 раз. Подякували: 396 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 06 лют, 2020 21:05 shapo написав:

Нет,хлопчик, помимо Байконура который был в моей юности я еще занимался научными исследованиями, преподавал в двух вузах,проектировал, обследовал аварийные здания с выдачей проектов усиления в Украине и в Армении после Спитакского землетрясения,а последние 11 лет строю минимум 25-34 этажные свечки которые для львовского "строителя" представляются супер-небоскребами. Нет,хлопчик, помимо Байконура который был в моей юности я еще занимался научными исследованиями, преподавал в двух вузах,проектировал, обследовал аварийные здания с выдачей проектов усиления в Украине и в Армении после Спитакского землетрясения,а последние 11 лет строю минимум 25-34 этажные свечки которые для львовского "строителя" представляются супер-небоскребами.

Ну так молодец



Только занимайся строительством и не лезь в минимальные ЗП в Израиле

А то как про Израиль, так ты теряешь самообладание Ну так молодецТолько занимайся строительством и не лезь в минимальные ЗП в ИзраилеА то как про Израиль, так ты теряешь самообладание "Я вам ничего не должен" (с) Зеленский

""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой pesikot

Повідомлень: 3895 З нами з: 31.08.09 Подякував: 283 раз. Подякували: 839 раз. Профіль 2 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 06 лют, 2020 21:09 zРадио написав: budivelnik написав: тим що сьогодні один араб на авто вбив 14 єврейських військових?

Араба зловили - військових поховають

Але при співвідношенні 1 до 14 - арабів залишиться 1,5 млн - а єврея жодного. тим що сьогодні один араб на авто вбив 14 єврейських військових?Араба зловили - військових поховаютьАле при співвідношенні 1 до 14 - арабів залишиться 1,5 млн - а єврея жодного. Ты просто позоришь себя такой "математикой"! Посчитай еще, сколько останется европейцев на цифрах жертв терактов, организованных арабами... Тьфу, противно читать! Ты просто позоришь себя такой "математикой"! Посчитай еще, сколько останется европейцев на цифрах жертв терактов, организованных арабами... Тьфу, противно читать! Противно- не читай

А то

їжачки кололись-плакали. але жерли кактус..

А порівняння араба і теракту-для жидка,який ніяк не усвідомить

1 Офіційні лиця Ізраїлю вчора присвоїли найвищу нагороду двом галицьким сімям за спасіння євреїв під час війни . в той час коли пархатий жидок тут розповідає про антисемітизм-тобто йде проти офіційної позиції Ізраїлю

2 Співвідношення євреїв до арабів в Ізраїлі - 3 єврея на 1 араба.

Якщо араби захочуть євреям влаштувати ОРДЛО - то євреям місця не буде не те що в Палестині і ніякі пропозиції Трампа про 50 млрд доларів на купівлю землі євреям не допоможуть

3 Євреї спокійно жили в Україні і спокійно виїхали з України .як тільки в них зявилась можливість

Хто зараз розвиває сіоніський срач на цих сторінках? 99% тих хто виїхав? чи 1% тих хто залишився7

Чомусь мені ближче версія що під ніком зрадіо з Києва і славеком/шапо з того ж Києва - верещить якийсь ольгінський при*** за гроші... і цього при*** і Мосад і СБУ вже шукають...так що верещіть побільше-швидше знайдуть

При чому якщо СБУ зловить і відпустить . то в Мосаду все простіше - просто заріжуть( як вони це без суду і слідства зробили з нападниками на олімпійську збірну)

Тому для славека/шапо - краще мовчи . бо своїм вереском створюєш проблеми для Держави Ізраїль... адже мешканці України-лояльно ставляться до євреїв. що не заважає їм змінити свою думку і передати ракетні технології Південьмашу в Іран.

Так що

Не буди лихо - поки воно тихо

Тобі все одно на тому світі мало залишилось - подумай про дітей і внуків в ізраїлі під Іранськими ракетами які ти можеш спровокувати. Противно- не читайА тоА порівняння араба і теракту-для жидка,який ніяк не усвідомить1 Офіційні лиця Ізраїлю вчора присвоїли найвищу нагороду двом галицьким сімям за спасіння євреїв під час війни . в той час коли пархатий жидок тут розповідає про антисемітизм-тобто йде проти офіційної позиції Ізраїлю2 Співвідношення євреїв до арабів в Ізраїлі - 3 єврея на 1 араба.Якщо араби захочуть євреям влаштувати ОРДЛО - то євреям місця не буде не те що в Палестині і ніякі пропозиції Трампа про 50 млрд доларів на купівлю землі євреям не допоможуть3 Євреї спокійно жили в Україні і спокійно виїхали з України .як тільки в них зявилась можливістьХто зараз розвиває сіоніський срач на цих сторінках? 99% тих хто виїхав? чи 1% тих хто залишився7Чомусь мені ближче версія що під ніком зрадіо з Києва і славеком/шапо з того ж Києва - верещить якийсь ольгінський при*** за гроші... і цього при*** і Мосад і СБУ вже шукають...так що верещіть побільше-швидше знайдутьПри чому якщо СБУ зловить і відпустить . то в Мосаду все простіше - просто заріжуть( як вони це без суду і слідства зробили з нападниками на олімпійську збірну)Тому для славека/шапо - краще мовчи . бо своїм вереском створюєш проблеми для Держави Ізраїль... адже мешканці України-лояльно ставляться до євреїв. що не заважає їм змінити свою думку і передати ракетні технології Південьмашу в Іран.Так щоТобі все одно на тому світі мало залишилось - подумай про дітей і внуків в ізраїлі під Іранськими ракетами які ти можеш спровокувати. в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 22005 З нами з: 15.01.09 Подякував: 157 раз. Подякували: 2254 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 06 лют, 2020 21:15 ЛАД написав: Мифы развенчивать надо. Но развенчивать правдой, а не новыми мифами. Мифы развенчивать надо. Но развенчивать правдой, а не новыми мифами.

Що стосується міфології і історичної правди. Правда потрібна. Але й державна міфологія так чи інакше існує. Це ознака будь якої суверенної держави. Рекомендую для перегляду.

Що стосується міфології і історичної правди. Правда потрібна. Але й державна міфологія так чи інакше існує. Це ознака будь якої суверенної держави. Рекомендую для перегляду. Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою. Козак-характерник 2

Повідомлень: 27550 З нами з: 09.10.12 Подякував: 1902 раз. Подякували: 2081 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 06 лют, 2020 21:34 zРадио написав: pesikot написав: Из ОРДЛО никаких налогов в Украину не поступает. Да и не может поступать.

Из ОРДЛО никаких налогов в Украину не поступает. Да и не может поступать.



Не забывай добавлять - благодаря активистам (читай - преступникам), заблокировавшим ОРДЛО с украинской стороны!

Не забывай добавлять - благодаря активистам (читай - преступникам), заблокировавшим ОРДЛО с украинской стороны!

Преступность доказана судом ? нет. Законник ты наш



zРадио написав: Именно этим "гениям" мы обязаны тому, что казна потеряла деньги, а наши граждане там - возможность доступа к госуслугам и возможность использования гривны в качестве валюты!

Именно этим "гениям" мы обязаны тому, что казна потеряла деньги, а наши граждане там - возможность доступа к госуслугам и возможность использования гривны в качестве валюты!



Обязаны мы РФ, которая оккупировала территории ОРДЛО

Пусть уйдёт РФ, тогда и поговорим про пенсии и прочее Преступность доказана судом ? нет. Законник ты нашОбязаны мы РФ, которая оккупировала территории ОРДЛОПусть уйдёт РФ, тогда и поговорим про пенсии и прочее "Я вам ничего не должен" (с) Зеленский

""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой pesikot

Повідомлень: 3895 З нами з: 31.08.09 Подякував: 283 раз. Подякували: 839 раз. Профіль 2 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 54525453545454555456> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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